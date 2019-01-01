Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Двери открываются В галерее «Марис-Арт» открылась первая «карантинная» выставка Поделиться Поделиться Твитнуть

Татьяна Пермякова

Двери в заголовке, — не только метафорические, обозначающие постепенный выход из изоляции, но и абсолютно материальные, установленные в центре выставочного зала в виде небольшой инсталляции. Как любая дорога, путь к этой выставке начинался с двери — старой, деревянной, деревенской, болтающейся без особого дела под открытым небом во дворе дачи художника Максима Нурулина. Какой стене, какой постройке принадлежала эта дверь, уже неизвестно. В момент знакомства с ней директора галереи «Марис-арт» Татьяны Пермяковой от постройки осталась лишь эта дверь да косяк, который её держал.

Кураторский ум заработал — и вырисовались контуры выставочного проекта, в котором нашлось бы место деревенским дверям и дорогам, ведущим в прошлое; поэтому, когда сотрудники предприятия «Пермские моторы» пришли в «Марис» с идеей выставки к юбилею победы в Великой Отечественной войне, Татьяна Пермякова предложила им эту идею: рассказ о трудных дорогах и об оставленных дома родных, которые ждут, чтобы дверь открылась и путник вернулся домой.

Татьяна Нечеухина. «Наши мамы»

Татьяна Пермякова

К чести «Пермских моторов», они полностью положились на художественный вкус куратора и практически не вмешивались в подготовку экспозиции, но участники проекта Татьяна Нечеухина и Максим Нурулин по собственной инициативе посмотрели документальный фильм «Я помню. Юнгородок», где рассказывается о судьбе девочек-подростков, работавших на «Моторах» в военное время, и очень прониклись этой историей, тем более что мама Татьяны Нечеухиной в свои 12 — 14 лет тоже работала на оборонном заводе.

По словам Татьяны Нечеухиной, они хотели сделать выставку тихой, непафосной. «Время такое, тихое, — рассуждает художница. — Время, когда человек должен вернуться домой и сидеть тихо». Так карантин вошёл в резонанс с творческим замыслом, и родилась история о женской доле, судьбе и надежде.

Татьяне и Максиму пришлось совершенствовать этот замысел долго: из-за режима изоляции долго откладывали вернисаж, но 22 июня всё-таки открылись. За время вынужденно длинной подготовки художники не только тщательно продумали экспозицию, но и создали несколько произведений специально для неё. Вообще, все работы здесь новые, буквально две-три выставлялись раньше.

Среди новых творений — первая в биографии Татьяны Нечеухиной деревянная скульптура. Старуха с тонкими косичками и выражением философского принятия своей судьбы на лице, лапидарная, как каменная баба, называется «Юдоль». Дерево, из которого она вырезана, тоже со своей судьбой: это старая балка из перекрытий здания Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества, где доцент Нечеухина заведует кафедрой живописи и композиции. Когда в академии проходил капитальный ремонт, старые балки просто выбрасывали, а они были из очень хорошей лиственницы, и Татьяна подобрала одну — чувствовала, что пригодится.

Сегодня «Юдоль» встречает посетителей, входящих в галерею. Собственно, вся выставка могла бы называться так же, но называется «Ты не плачь обо мне», и это принципиально — если и есть в ней что-то грустное, то это грусть тихая, без рыданий.

Центром экспозиции, как уже было сказано, стали двери, точнее, инсталляция из нескольких старых деревенских дверей и лесенки-стремянки, которая «рифмуется» с такой же лесенкой, изображённой на одной из картин Максима Нурулина. Вообще, лирические деревенские пейзажи Нурулина стали как будто продолжением этой деревенской двери, той реальностью, которая открывается за ней. Так, на одной из дверей нарисована сорока — и она перекликается с птицами на пейзаже напротив.

Максим Нурулин — особое имя в пермской живописи. Разделяя творческие принципы лучших уральских пейзажистов, он создаёт картины-обобщения, не распыляясь на детали, фокусируя зрительский взгляд на общем — или на одном каком-то предмете, на той же стремянке, например. Однако его стиль лишён «фирменной» холодности уральского пейзажного минимализма, картины Нурулина чувственны, в них много тепла, сжатых, спрессованных эмоций, как, скажем, в пейзаже «Обнажённый берег», посвящённом затопленным во время строительства ГЭС деревням.

Эта полупрозрачная, исчезающая реальность населена — здесь живут женщины из картин Татьяны Нечеухиной: девочки, их мамы и бабушки. «Наши мамы» — две девочки сороковых годов, косички, платьица — всё оттуда. Суровые, неулыбчивые (а на старых фотографиях почти всегда люди неулыбчивы), одна в очень потёртых ботинках, другая босиком. То ли портрет с натуры, то ли фантазия, то ли образ небесных покровителей…

Татьяна Нечеухина. «Ночная смена»

Татьяна Пермякова

Последнее не случайно приходит на ум: многие картины Нечеухиной в этой экспозиции откровенно отсылают к иконам. Вот, например, «9 мая» — картина с клеймами вокруг центральной композиции. В центре — деревенские женщины танцуют парами, а в клеймах — фрагменты из текстов солдатских писем. Стиль почти палехский, тонкий, благостный.

Солдатские письма треугольничками — важный элемент выставки: их можно найти везде — за створкой двери, на тумбе у входа… В них настоящие отрывки из писем с фронта. Татьяна Нечеухина говорит, что выбирала самые простые, бытовые фрагменты — о жизни, а не о войне.

Танцующие бабы, деревенские натюрморты с полевыми цветами и водкой — повторяющиеся мотивы, и в этот ряд удивительно вписывается автопортрет Нечеухиной, который называется «С родителями». Родители — на фото.

Есть в экспозиции несколько работ, напрямую относящихся к документальному фильму «Пермских моторов». Одна из них называется «Банка варенья» — иллюстрация к знаменитому сюжету о вкусной премии, которую директор завода Солдатов вручал лучшим юным работникам. «Ночная смена» — картина-коллаж, где над малюсеньким парнишкой, стоящим на табуреточке, нависает гигантский фантастический станок, и маленькая фигурка выражает спокойную готовность с этой махиной взаимодействовать.

В общем, получилась цельная, спокойная и очень ёмкая выставка-история. Она как вселенная пермского звериного стиля: со своим космосом; с нижним, верхним и средним мирами; с людьми, животными, светилами и духами предков. Всё это не прописано, не проговорено, но ощущается. В общем, это не совсем про войну и не совсем про победу. Тут много всего.

Выставка «Ты не плачь обо мне» будет работать, как минимум, до осени, чтобы можно было, не торопясь, спланировать поход в галерею. «Марис» пока работает по предварительной записи, так что очень рекомендуется найти в интернете номер телефона и позвонить, чтобы не оказаться у закрытой двери.

Приходить можно с букетиками полевых цветов, как это сделали посетители вернисажа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.