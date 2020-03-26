Вера Гиренко «Любой человек, даже если он здоров как бык, может заразиться вирусной инфекцией» Интервью с вирусологом Альбертом Ризвановым, который вместе с коллегами из Казанского федерального университета разрабатывает ДНК-вакцину против COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

— Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 400 тыс. человек. Почти 100 тыс. из числа инфицированных выздоровели. Почему одни люди умирают, а другие — выздоравливают, несмотря на то что вакцины от вируса до сих пор нет?

— С большинством инфекций организм человека способен справиться, если у него сильная иммунная система. Так что выздоровели те люди, у которых запустились собственные защитные механизмы. Обычно нужно несколько дней, чтобы начали вырабатываться антитела и клетки, способные распознавать и уничтожать вирус, а также инфицированные клетки внутри организма.

— Получается, что 400 тыс. человек — это люди с ослабленным иммунитетом?

— Нет, любой человек, даже если он здоров как бык, может заразиться вирусной инфекцией. Даже тяжесть заболевания может не зависеть от текущего состояния здоровья. Но если у человека работающая иммунная система, то шансов выздороветь при обычных и не очень инфекциях очень высока. Иначе любая простуда убивала бы нас.

— Смертность от коронавирусной инфекции среди тех, кто старше 60, а особенно 70 и 80 лет, в несколько раз выше, чем в других возрастных группах. Почему именно пожилые люди оказались в группе риска?

— Есть две основные гипотезы на данный момент. Первая состоит в том, что чем старше человек, тем больше у него различных хронических болезней, из-за чего ослаблен иммунитет. На этом фоне любая болезнь протекает более тяжело. Согласитесь, что в 60 лет перелом кости переносится намного тяжелее, чем в 20 лет. Кроме того, любой вирус существенно ослабляет организм, возникает дополнительная нагрузка на другие системы органов. В частности, на сердечно-сосудистую, на дыхательную. Как следствие — больше осложнений и выше смертность.

Вторая гипотеза основана на том факте, что с возрастом иммунитет не только ослабевает, но и изменяется, он хуже справляется с микроорганизмами, которые естественно живут в нашем теле, с ними у нас достаточно мирное сосуществование, если мы здоровы и относительно молоды. Иммунитет пожилых людей может ослабить контроль за размножением этих микроорганизмов.

Что происходит в случае с коронавирусом? Он вызывает воспалительные процессы, микроорганизмы внутри (в том числе в лёгких) начинают стремительно размножаться, что приводит к пневмонии и сепсису. Инфекция также может привести к обострению хронических заболеваний. Поэтому люди старше 60 лет — в группе риска.

— На днях появились новости о том, что богатые люди закупают домой аппараты искусственной вентиляции лёгких для лечения и профилактики осложнений при коронавирусе. Стоимость аппаратов может достигать нескольких миллионов рублей. Есть ли смысл в таких покупках?

— Смысла нет. Хотя бы потому, что самому себе этот аппарат поставить невозможно. Для этого потребуется целая бригада высококвалифицированных профессионалов. Так что, скорее всего, эти аппараты будут просто пылиться без дела. А в это время кто-то недополучит такую процедуру. Это важно учитывать, потому что в мире наблюдается нехватка такого оборудования.

Кроме того, согласно статистике, только примерно 5% от общего числа заболевших новой коронавирусной инфекцией требуется искусственная вентиляция лёгких.

— Медицинские маски, регулярная уборка, антисептики... Всё это действительно является профилактикой коронавируса или это лишь процедуры для успокоения нервов?

— Маски малоэффективны в борьбе с этим вирусом. Размер пор в них не защищает от мельчайших частиц, которые переносят вирус. Они больше нужны для потенциально заболевших, чтобы никого не заразить. И это логично. Когда врачи надевают маску во время операции — это не для того, чтобы защититься от пациента (хотя и такое иногда требуется), это для того, чтобы защитить пациента от возбудителей заболевания, которых может передать врач при разговоре и выдохе. То есть маска относительно эффективно работает на выдох, но гораздо хуже защищает на вдох. На вдохе защищают только специальные медицинские респираторы, которые защищают всё лицо. Хотя при использовании как больными, так и здоровыми людьми маски способны отчасти снизить передачу инфекции, полностью гарантировать безопасность они не смогут.

Дезинфекция рук и поверхностей — это очень эффективная мера, потому что коронавирус хорошо передаётся контактным методом. Он может проникнуть через слизистые оболочки: глаза, нос, рот. Поэтому нельзя во время пандемии трогать их грязными руками. Важно дезинфицировать руки, мыть их с мылом.

— Измерение температуры в аэропортах, на входе в гостиницу действительно помогает выявлять заболевших коронавирусом?

— Выявление инфекции осуществляется в основном тремя методами. Первый — это симптоматический метод, когда измеряется температура, выявляются респираторные проблемы у человека. Коварство этого метода состоит в том, что все эти симптомы появляются у человека только спустя несколько дней после того, как он уже заразился. По данным Всемирной организации здравоохранения, проходит как минимум пять дней, прежде чем человек начнёт испытывать какие-то симптомы. Так что такой метод эффективен для людей, у которых уже есть симптомы коронавируса. Но он не выявит инфицированных без симптоматики.

Второй метод — это генетические тесты, которые позволяют диагностировать вирус даже на стадии, когда нет никаких симптомов. Такой тест делают только в специализированных клинико-диагностических лабораториях. Такой тест, например, зарегистрирован компанией «Вектор» из Новосибирска.

В то же время ведутся разработки новых методов диагностики на основе изотермических амплификаций, которые позволяют проводить тестирование на самом простом оборудовании в течение 30 минут. В России уже есть разработчики таких аппаратов, они могут появиться в аэропортах в ближайшее время.

Третий метод — иммунологический. Он позволяет детектировать антитела к вирусу в крови. Но антитела вырабатываются дней через пять-семь после того, как организм соприкоснётся с вирусом. Этот метод больше подходит в ситуации, когда у человека уже есть симптом и нужно подтвердить, что это коронавирусная или другая инфекция.

— Люди, прибывшие из-за границы, вынуждены соблюдать двухнедельную изоляцию. Зачем нужен карантин на 14 дней?

— Он нужен для того, чтобы убедиться, что у человека не разовьются симптомы заболевания коронавирусом. У подавляющего большинства людей именно за это время либо появятся признаки заболевания, либо не появятся, и это будет значить, что всё в порядке.

Мы надеемся, что в ближайшее время в России появятся экспресс-тест-системы для выявления коронавируса с помощью генетических методов. Они позволят сократить пребывание человека на карантине.

Обычная система на основе ПЦР (полимезарной цепной реакции) может диагностировать инфекцию за два-три часа. Новые генетические тесты на основе изотермической амплификации делают это за 30 минут. Самая долгая часть теста — доставка образца до специализированной лаборатории. Именно поэтому сейчас тестирование может занимать время одних до суток.

— Почему коронавирус разросся до масштабов пандемии?

— Во-первых, коронавирус лучше передаётся от человека к человеку, он более заразный по сравнению со многими вирусами, которые были ранее. Хотя есть гораздо более инфекционные вирусы, например вирус кори. Во-вторых, у коронавируса более длительный инкубационный период. Он составляет в среднем пять дней. В это время инфицированные люди не имеют симптомов и контактируют со здоровыми людьми, заражая их. В-третьих, коронавирус хорошо передаётся воздушно-капельным и контактным путём. Все эти факторы привели к тому, что в мире сложилась неблагоприятная ситуация и Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

Ну и прибавьте к этому запоздалую реакцию США и европейских стран, которые слишком поздно начали вводить ограничения на путешествия в неблагополучные страны.

— Сколько времени потребуется на производство вакцины?

— Уже более дюжины вакцин зарегистрированы для начала проведения клинических испытаний. Клинические исследования обычно занимают многие месяцы и даже годы. Сейчас невозможно сказать определённо, какое время это займёт на этот раз.

Я знаю только про несколько центров, где сейчас проводятся эти испытания. Наверняка их гораздо больше. «Вектор» в Новосибирске, Институт вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи в Москве. Есть и отдельные коллективы. В том числе мы разрабатываем ДНК-вакцину против COVID-19 в Казанском федеральном университете.

— В России пока достаточно низкий уровень заболеваемости. Почему?

— С самого начала в нашей стране были введены достаточно строгие меры карантина: были закрыты границы с Китаем. И сейчас принимаются достаточно активные меры по контролю за эпидемиологической ситуацией. В других странах власти достаточно поздно начала вводить жёсткие меры: закрывать границы, ограничивать пассажиропотоки.

— Система здравоохранения какой страны оказалась самой эффективной во время пандемии?

— Китайская. Там уже справились с эпидемией. Каждый день количество заболевших уверенно снижается. Потому что были приняты жёсткие меры государственного регулирования. Строгий карантин, строгая изоляция, рекомендации по личной гигиене. Сыграл свою роль и менталитет китайцев, их высокая сознательность и хорошая самодисциплина в ответ на государственную политику.

— Какие уроки из пандемии коронавируса можно извлечь уже сейчас?

— Во-первых, нам нужно тщательнее проводить эпидемиологический мониторинг, чтобы лучше понимать, какие вирусы вокруг нас живут, как они меняются и как это может стать для нас проблемой.

Во-вторых, нам нужно больше уделять внимание новым технологиям по разработке вакцин, чтобы мы могли их разрабатывать быстро и эффективно. А не по старинке: когда вакцина создана, все уже переболели вирусом.

В-третьих, каждое государство должно выработать чёткие правила поведения при эпидемиях. Нужно вовремя и решительно закрывать границы, ограничивать перемещения людей, не полагаясь на волю случая. Для этого нужны очень хорошие службы эпидемиологического надзора, чтобы они контролировали, когда превышается определённый порог заболеваемости, после которого должны быть введены экстренные меры.

В-четвёртых, более бдительными и ответственными должны быть люди. Важно адекватно понимать серьёзность ситуации и соблюдать карантин столько, сколько требуется, и не ездить в страны из группы риска.

Также крайне важно научиться быстро создавать экспресс-тест-системы для выявления новых возбудителей и применять их на самых ранних этапах развития эпидемий для выявления и изоляции заболевших.