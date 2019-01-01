Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Високосный год В Пермском театре оперы и балета отметили день рождения Джоаккино Россини Поделиться Поделиться Твитнуть

Что такого особенного в фигуре Джаккино Россини, чтобы Пермский театр оперы и балета отмечал день его рождения даже не одним специальным событием, а двумя — как сказали бы музыканты, секвенцией? Великий композитор, разумеется; но великих много, а у Россини даже не юбилей... Разгадка очень забавная: Россини родился 29 февраля, стало быть, шанс отпраздновать выпадает один раз в четыре года.

За два концертных вечера театр представил чуть ли не все страницы россиниевского наследия: духовную музыку, камерные вокальные сочинения и, разумеется, оперу. Концерты эти стали очередной ступенью в утверждении новой художественной и кадровой политики театра — за каждой из таких ступеней очень интересно наблюдать.

Маленькую торжественную мессу 22 февраля исполнили в рамках проекта «Легенды пермского театра»: обычно такие вечера посвящены каким-то легендарным личностям, но тут героем был объявлен театральный хор. Как и в «Мессии» Генделя на рождественском концерте 27 декабря, хор стал главным героем вечера, но — не единственным. Маленькая торжественная месса стала маленьким поводом для героизма многих из тех, кто вышел в этот вечер на сцену.

Нам в очередной раз предъявили новый оркестр. Конечно, было много знакомых лиц — это всегда радует, но за первыми пультами — совсем не те люди, что на предыдущем концерте. Главный дирижёр театра Артём Абашев свои козыри раскрывает постепенно и очень эффектно.

Маленькая торжественная месса — духовное произведение, следующее традициям и канонам, но в то же время и большой дивертисмент, в котором собрались многие музыкальные жанры — арии и дуэты, которые звучат порой совершенно светски, молитвы и праздничные песни с фольклорными корнями, симфоническая музыка и даже сольная инструментальная. Это, наверное, самая незанудная месса в истории музыки. Из неё легко сделать сюжетное представление, выдвигая на передний план то одного, то другого героя. Россини был человеком очень остроумным и остался таким даже в этом, одном из самых серьёзных своих сочинений — так, он мастерски обманывает зрителей двумя ложными финалами (на первом пермская публика поддалась на провокацию и начала аплодировать), а подлинный финал скрывает под маской самой лирической из всех арий мессы.

Духовной кульминацией вечера стала сольная органная прелюдия — редкость в подобном сочинении, звучащая как вставной номер, который заставляет зрителей встряхнуться и настроиться на иной звук, иной регистр, возвращает свежесть восприятия. Это очень интимный фрагмент, тихая исповедь большого музыкального организма. Зал замер: тихая музыка требует максимально корректного поведения публики; Артём Абашев, который в этот момент превратился в одного из слушателей, и органист Алексей Сучков смогли вызвать в зале эту хрупкую тишину. Вспомнился подобный эпизод во время исполнения «Дидоны и Энея» на этой же сцене оркестром и хором MusicAeterna: такая же тишина сопровождала там гальярду для двух лютен.

Если выбирать из всех героев события самого-самого, то это, наверное, будет меццо-сопрано Наталья Буклага. У неё был сложный вечер: до начала Маленькой торжественной мессы прошёл показ вокально-хореографического перформанса «Закрой мои глаза», в котором певица тоже участвует, и у Натальи получился небольшой сценический марафон. Поначалу солисты не совсем совпали динамически — тенор Дэвид Асторга и бас Роберто Лоренци заглушали деликатные голоса Буклаги и сопрано Зарины Абаевой, но они быстро настроились, и получились замечательные вокальные сочетания.

Заключительную арию композитор отдал как раз меццо-сопрано, и Наталья Буклага спела её с совершенно пижонским сочетанием спокойствия, искренности, простоты и достоинства, без всякой рисовки, без видимых усилий — как будто не человек пел и старался быть точным и хорошо слышимым, а просто сама музыка вышла на авансцену.

Когда ария дозвучала, публика не могла поверить, что это и есть финал. Ну, а потом — традиционные десятиминутные овации, особенно бурные при появлении на сцене главного хормейстера Евгения Воробьёва: безупречный хор, собранный в театре в невероятно короткое время, по-прежнему воспринимается как чудо.

К сожалению, Наталья Буклага не смогла принять участие в следующем событии, посвящённом Россини — собственно, концерте в честь дня его рождения 29 февраля в Частной филармонии «Триумф».

Приходя на концерты в этом зале, публика получает «два в одном»: классическая музыка звучит одновременно с энергичными «тыдымс-тыдымс» из бара, расположенного этажом ниже. Хорошо ещё, что концерт закончился до 22.00, когда начинается веселье в ночном клубе по соседству, вот тогда бывает действительно громко. «Триумф» даже отменил свои ночные мероприятия из-за невозможности договориться с соседями.

На гала в честь Россини публика сделала вид, что постороннего шума не заметила, а ведь бывает, что и уходят с концертов, и деньги вернуть требуют. Но не в этот раз: в зале собрались особо фанатичные поклонники пермской оперной труппы, которые после каждого выхода заваливали певцов цветами и подарками, кричали «Браво!» и аплодировали — скажем прямо, не всегда так уж обоснованно.

Руководитель оперной труппы Медея Ясониди выстроила программу концерта вокруг камерных произведений, в основном из цикла «Музыкальные вечера», так что получился почти «лидерабенд»; но камерный репертуар был прослоён оперными ариями, преимущественно из тех опер, которые на пермской сцене не идут. Выбор огромный: Россини написал 39 опер, а на слуху один «Севильский цирюльник». Впрочем, он тоже не был забыт.

В редко исполняемую музыку затесались два могучих хита: неаполитанская тарантелла, которую опытный Алексей Герасимов спел с почти эстрадным небрежным шармом, и знаменитая ария дона Базилио о клевете из того самого «Цирюльника». Гарри Агаджанян (дон Базилио) и Медея Ясониди, которая исполняла партию фортепиано, вышли на сцену, шушукаясь, как два заговорщика, и заключительный номер первого отделения получился не просто арией, а небольшим актёрским этюдом. Во втором отделении актёрство продолжилось: так, Наталья Кириллова в арии стервозной Клоринды из «Золушки» не вышла из образа даже на поклонах и принимала букеты — весьма многочисленные — всё с тем же «клориндиным» капризным выражением на лице.

Концертное платье у Кирилловой — просто отпад, да простят мне это слово в газетном тексте. Девушки в этот вечер вообще выглядели замечательно.

Медея Ясониди использует подобные концерты, чтобы продемонстрировать достижения своих подопечных — новичков оперной труппы; на сей раз выступали трое из четверых — Дарья Пичугина, Утарид Мирзамова и Максим Моисеев. Все трое, судя по этому концерту, ещё должны расти, а Утарид Мирзамовой и Максиму Моисееву неплохо бы заняться не только вокалом, но и сценическим движением и имиджем.

В общем, спели по-разному; впрочем, расставлять певческие рейтинги для этого концерта очень просто: есть певцы — и есть Деспина Панайоту. Приглашённая солистка, памятная пермякам по роли своей тёзки — бойкой камеристки из Cosi fan Tutte Моцарта, показала класс не только вокальный, но и какой-то актёрско-человеческий: она не просто активно переживала музыку, по-барочному манерно жестикулируя, но и делала это очень живо и обаятельно, сочетая сценическую искренность с выдающимся вокальным мастерством в динамическом диапазоне и в колоратурах.

Концерт завершился молитвой Моисея из оперы «Моисей в Египте», где все участники программы выступили в партии хора. Видно было, что кое-кто видит ноты впервые, но получилось всё равно духоподъёмно.

Да, есть свои плюсы и в високосном годе.