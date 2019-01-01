Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» У каждого должен быть свой круг В Перми начался ещё один новый год — выставочный Поделиться Поделиться Твитнуть

Первый большой вернисаж 2020 года состоялся в Центральном выставочном зале: здесь открылась персональная выставка Вячеслава Смирнова. Экспозиция огромная, занимает все помещения ЦВЗ, но вместе с тем это не сборка и не ретроспектива, а цельный проект, который очень подходит к новому году, ведь речь в нём идёт о смене времён года, о круговороте в природе, о движении небесных тел, о жизни и смерти… В общем, обо всём, что связано с цикличностью и может вписываться в понятие «Магия круга».

Особый раздел экспозиции составляют объекты, которые тоже обыгрывают тему круга



Художник говорит, что тема круга волнует его с детства, с прочтения гоголевского «Вия»: «Когда монах начертил круг и спасся от нечисти, я понял, что у каждого человека должен быть свой круг, который чертит вокруг него ангел-хранитель. И он есть, этот круг! У каждого есть, большой или маленький».

В «Магии круга» заглавный персонаж — круг — выступает и в обобщённо-философском смысле, как символ мироздания, круговорота, цикличности, и в конкретном — как геометрическая фигура. Геометрия всегда была важна для Смирнова — он любит хорошо организованную, ритмичную композицию картины, а поскольку он абстракционист, то без геометрии тут никак.

Круг в картинах Вячеслава Смирнова превращается то в мишень, то в небесное тело



Впрочем, в применении к этому художнику жанровые определения страдают недостаточностью. В его абстракциях то и дело проглядывает фигуративность. Его круги превращаются то в огни светофоров, то в мишени, то в кометы, то в одуванчики, то в шаманские бубны, а то вдруг на зрителя из глубины картины выглядывает огненный глаз… В композициях возникают то пейзажи, то фигуры людей, животных, птиц. Где-то угадывается пёстрый петух, где-то — мчащийся конь, где-то — некто в погонах и наушниках — наверное, военный радист или курсант на отдыхе, слушающий музыку.

Тибетская музыкальная чаша — ещё один магический круг. На вернисаже Вячеслав Смирнов сыграл на этом инструменте с философом и альтистом Анатолием Жоховым



Все картины как бы без названия, но в то же время будто и с названиями — Смирнов снабдил листы подписями, столь же загадочными, как сами картины. Вроде бы каракули, но где-то угадывается «мираж», а где-то «чертёж»… В общем, как говорит художник, каждый видит своё. Смирнов считает, что выставка — это его автобиография.

Все работы в «Магии круга» написаны акрилом по листам гофрокартона. Выбор материала создаёт особенную, очень непривычную эстетику: это и живопись, и бедное искусство в одно и то же время. Смирнов признаётся, что ему по душе «бедные» материалы — можно не бояться испортить, пишется легко, небрежно, а результат от этого только лучше.

Картон для нынешней выставки ему подарила Пермская ЦБК. Художник уверяет, что не просил помощи, «просто взяли и привезли 100 листов». Директор по продажам и развитию ПЦБК Андрей Гурьянов объясняет это решение тем, что предприятие захотело подарить новую жизнь этому материалу. По его словам, идеология ПЦБК — это экологическое производство: большая часть гофрокартона делается из вторичного сырья, то есть из макулатуры. Вторичное использование материала — это ещё один цикл, природный и человеческий, ещё одно понятие, вписывающееся в символику круга, в идеологию и философию XXI века.

Художников — гостей этого многолюдного вернисажа — история взаимоотношений Смирнова и ПЦБК очень заинтересовала. «Ваш картон прекрасен! — сказал Юрий Лапшин. — Записываюсь в очередь!»