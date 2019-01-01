Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Трубный глас

Пермский театр оперы и балета завершил 2019 год и начал 2020-й громкими симфоническими концертами

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Сначала выражение кредита доверия, затем знак искреннего признания — так можно обозначить смысл тех оваций, которыми зрители Пермского театра оперы и балета награждают после концертов симфонический оркестр под управлением Артёма Абашева. Оркестр формировался долго и непросто; очевидно, что и сегодня он ещё не на пике своих возможностей. Каждый симфонический концерт сезона 2019/20 становится обсуждаемым событием и каждый — ступенью в развитии нового музыкального коллектива.

«Мессия» Генделя

«Мессия» Генделя. На сцене пока ещё старая акустическая ракушка
  Андрей Чунтомов

Оратория Генделя «Мессия», исполненная на рождественском концерте 27 декабря, стала достойным завершением трудного и полного разнообразных событий 2019 года. Огромное сочинение, предъявляющее высочайшие требования ко всем — оркестру, хору, солистам — было настоящим вызовом для театральных музыкантов.

Несмотря на то, что кое-какие вопросы к качеству исполнения можно было предъявить, в целом справились на «пятёрку». Особенно хорош был хор, а в хоре — особенно сопрано, которые в знаменитой «Аллилуйе» выдали такие изумительные, по-настоящему «ангельские» верхи, что публика не удержалась и зааплодировала, хотя было понятно, что это не финал оратории. Очень способствовал своим соло созданию торжественного и возвышенного настроя трубач Павел Курдаков. Его чистейшие фанфары стали образцом вдохновенной и лёгкой, свободной игры. В целом же оркестр играл несколько скованно; видно было старание. Лишь в той же «Аллилуйе» будто музы с Парнаса спустились и вдохновили музыкантов, и те заиграли — как запели.

В «Мессии» оркестр выступал ещё малым составом — «барочным»...

...А вот на концерте 22 января, первом в новом году, впервые показался оркестр большого симфонического состава. Поводом для выступления стала новая акустическая ракушка, которая, по уверениям руководства театра, радикально улучшила акустику зала; таким образом, концерт был не только презентацией приобретения, но и тест-драйвом, поскольку оценить работу устройства можно только при полном зале. А зал был полон! Одна из ценностей, оставленных нам Теодором Курентзисом, — огромный интерес публики к симфонической музыке и огромный голод по хорошим симфоническим концертам. Миссия главного дирижёра театра Артёма Абашева — этот голод утолить... Ну, хотя бы приблизительно, потому что аппетит в этом случае точно увеличивается по мере поглощения продукта.

Новая ракушка на сцене слегка светилась: её осветительные приборы позволяют организовать разнообразные визуальные эффекты; стало немого даже боязно, не предстоит ли нам цветомузыкальное шоу, но режиссёр концерта Татьяна Полуэктова проявила чувство меры.

Тройной концерт Бетховена

Тройной концерт Бетховена. Ракушка уже новая
  Никита Чунтомов

Программа была логичной и амбициозной: два образца большого симфонического стиля, само воплощение музыкальной классики — Тройной концерт Бетховена и Первая симфония Брамса. В такой последовательности исполнения чувствуется музыкально-историческая логика: Брамс сознательно следовал по стопам Бетховена, его Первая симфония перекликается с последней — Девятой — бетховенской. Может быть, именно поэтому Артём Абашев взял в программу именно Первую, а не более раскрученную Вторую симфонию.

Для Тройного концерта пригласили примечательных солистов. Скрипач Андрей Баранов и виолончелист Алексей Жилин работали в Перми в оркестре MusicArterna, даже держали в театре трудовые книжки. Именно из Перми они отправились на завоевание большого музыкального статуса; будучи пермскими музыкантами, получали самые престижные награды международных конкурсов. Сейчас оба работают в составе квартета им. Давида Ойстраха и с ним часто бывают в Перми на филармонических концертах. На авансцену они вышли в «униформе» квартета — идеальных классических фраках и белых бабочках, всем своим видом подчёркивая высокий стиль события.

Пианист Филипп Копачевский «штатным» пермским музыкантом не был, но знаком пермякам с детства: ещё будучи музыкальным вундеркиндом, он солировал в концертах фестивалей под руководством Дениса Мацуева.

От солистов в Тройном концерте Бетховена зависит очень многое: он построен так, что сольные партии складываются в самостоятельное трио и тройные каденции можно при желании исполнять как камерную музыку. Трио Баранов — Жилин — Копаческий играло слаженно, артистично и эмоционально, с теми «фирменными» блеском и харизмой, каких ждут слушатели от музыкантов MusicAeterna.

В то же время концерт показателен и для оркестра; чего стоит, например, замечательное начальное крещендо. Ну, и работа ракушки, по идее, с таким сложным составом — трио солистов плюс оркестр — должна раскрыться особо ярко.

Ракушка в этом виновата или нет, но звук действительно был отличный. Сухой, внятный; мощный и в то же время без ненужной реверберации. Если и работала подзвучка, то минимальная, звук шёл со сцены, каждый музыкант был слышен, причём слышен со своего места, а не из динамиков — всё это складывалось в тот волшебный эффект живой музыки, который никакая запись или трансляция не может имитировать.

В финале первого отделения Андрей Баранов коротко поздравил театр с приобретением ракушки, говоря при этом «наш город» и «родной театр», а в качестве подарка солисты исполнили отрывок из Первого трио Мендельсона.

Если в первом отделении главными героями были солисты, то могучая симфония Брамса дала возможность показать себя оркестру. Новая ракушка предельно честна: она так хорошо выстраивает звук, что все погрешности должны быть слышны. Но их не было. После этого вечера можно с уверенностью сказать, что в Перми есть концертный оркестр хорошего филармонического уровня. Такой оркестр любую сцену украсит или, по крайней мере, не испортит. С хорошими программами и солистами он вполне мог бы выступать с гастролями в больших, придирчивых музыкальных городах.

Скажем прямо: это пока не MusicAeterna. Всё-таки музыканты собирались сложно, все из разных коллективов, с разными бэкграундами, вместе играют недавно. Того почти мистического единства, единого дыхания, которым поражает оркестр Курентзиса, коллектив Артёма Абашева пока не обрёл, но уже есть очевидная сыгранность и очень заметное стремление к безупречности исполнения. У оркестра есть драйв и амбиции, а такие вещи всегда заражают публику.

В общем, можно поздравить театр — и не только с новой ракушкой.

Из разряда «маленькое, но неприятное»: почему-то вернулись устные объявления о том, какие произведения будут исполнены. Это вообще-то не вполне современный подход: нынче считается, что публика должна быть в курсе, а если не в курсе — есть программки. Ну, предположим, объявления делаются для удобства зрителей, пусть; но тогда это должен делать профессиональный конферансье, даже если он находится за кулисами. Нынче же объявления делал некто, не вполне владеющий русской орфоэпией, так, вместо «восемь» звучало «восем», с твёрдым «М». Повторюсь, мелочь, но сразу снижает уровень события.

Завершился концерт на приятнейшей ноте: генеральный директор театра Андрей Борисов поблагодарил со сцены двух людей, без которых не было бы возможным приобретение новой акустической ракушки — прославленного музыканта и известного политика, и оба они уже не в Перми. Публика понимающе засмеялась и зааплодировала. Так состоялось пусть виртуальное, но примирение Теодора Курентзиса с Максимом Решетниковым. Правда, какие дивиденды это обещает пермякам, пока непонятно.

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