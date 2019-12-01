Уникальность Решетникова Итоги «трёхлетки» экс-губернатора Прикамья в цифрах Поделиться Поделиться Твитнуть

Экономика

Среднемесячная начисленная зарплата в 2019 году увеличилась к уровню 2017 года на 15% (было 32 438 руб., стало 37 222 руб.).

Реальная зарплата в 2017 году выросла на 2,9%, в 2018 году — на 6,2%, январь-октябрь 2019 года — на 2,4% .

Уровень зарегистрированной безработицы уменьшился с 1,37% в 2017 до 1,2% 1 декабря 2019 года.

С 2017 года в рамках реализации инвестиционных проектов (в том числе СПИК) в регионе было создано порядка 6,6 тысяч рабочих мест . Ещё 11,8 тысяч будет создано до 2024 года.

Общий объём инвестиций в проекты составляет 1,5 трлн руб .

Более 600 рабочих мест также создано с помощью механизма ТОСЭР.

В 2017-2019 годах создано почти 17 с половиной тысяч новых субъектов МСП.

Расселение аварийного фонда

Пермский край — на 2 месте в стране по объёму финансирования мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда.

Ликвидирован весь аварийный фонд , признанный таковым до 1 января 2012 года (174 тыс. кв. м). Переселено 13 тыс. человек.

На расселение в 2019-2024 годах предусмотрено 26 млрд руб. Будет переселено 40 тыс. человек, ликвидировано 612 тыс. кв. м из 700 тыс. кв. м, имеющегося на 1 января 2019 года. Это в 3,5 раза больше чем было сделано в рамках аналогичной долгосрочной программы 2013—2017 годы.

В 2019 году расселили более 80 тыс. кв. м.

К концу 2021 года на территории 19 муниципальных образований планируется ликвидация всего аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Благоустройство

Благоустроено за три года 1422 двора, 317 общественных территорий на общую сумму более 3 млрд рублей. Улучшения уже ощутили более 300 тысяч человек. В 2020 году в планах благоустроить еще 261 объект: 175 дворовых территорий и 86 общественных территорий. Объём финансирования из всех источников только в 2020 году превысит 1,1 млрд. руб.

Дороги

В 1,7 раз по сравнению с 2016 годом увеличены объёмы ремонта региональных дорог.

С 2016 расходы на строительство и ремонты дорог выросли в 3 раза (с 5,4 млрд до 17.3 млрд к 2020 году).

В 2019 году в крае уже отремонтировано порядка 900 км дорог

По итогам 9 месяцев 2019 года на 13,7% снизилось количество ДТП , на 6,6 % снизилось общее количество погибших в ДТП, на 40% снизилось количество погибших в ДТП детей.

Доля дорог регионального значения в нормативном состоянии составляет 61%. По этому показателю по данным министерства транспорта РФ Пермский край занял 2-е место в Приволжском федеральном округе и 11 место в Российской Федерации из 78 регионов (по версии экспертов сайта dorogirussia.ru).

Знаковые объекты:

— Реконструкция Восточного обхода Перми (2я очередь Восточного обхода);

— Строительство моста через р. Чусовая (концессия)

— Строительство обхода Чусового (завершение строительства в 2020 г.).

— Отремонтирован участок дороги Горнозаводск — гр. Свердловской области.

— Построен обход п. Куеда.

В 4 раза увеличены расходы на строительство и ремонт муниципальных дорог. (с 1,4 млрд руб. в 2016 до 5,7 млрд. руб. в 2020 году).

При ремонте дорог применяется комплексный подход , что делает дороги более комфортными как для водителей, так и пешеходов. Устанавливаются светофоры, тротуары, шумозащитные экраны, барьерные ограждения, трамвайные пути в региональных и муниципальных проектах.

Здравоохранение

Среднегодовые темпы строительства ФАПов за последние 3 года выросли более чем в 6 раз .

С 2008 по 2011 годы в среднем в год строилось 3,75 ФАПов.

С 2012 по 2016 годы — в среднем в год строилось 2,8 ФАПов.

В 2017 — 2019 годы — в среднем в год строится 14,8 ФАПов и СВА. По сравнению с периодом 2012 — 2016 гг. рост более чем в 6 раз.

В 2019 г. было открыто 78 ФАПов и 12 лечебных амбулаторий . Из них 24 учреждения появились там, где вообще раньше не было вообще медпунктов. Остальные — замена ветхих.

В 2020 — 2022 годы планируется заменить более 100 ветхих ФАПов , из них 30 объектов подлежат замене в 2020 году.

В 2017 — 2019 годы на территории края уже начали работу 2 детских поликлиники . (с. Юрла, г. Соликамск).

Поликлиники в Кировском, Индустриальном и Свердловском районах откроются в 2020 году.

В Чайковском началось проектирование детской поликлиники на 60 посещений в смену

В Кудымкаре началось строительство новой детской поликлиники, рассчитанной на 200 посещений в смену. Ввести новое здание в эксплуатацию планируется к сентябрю 2020 г.

Для сравнения в период с 2008 по 2017 в крае было построено 2 детских поликлиники.

Кроме того, отремонтированы помещения всех детских и взрослых поликлиник в едином стиле. Реализуется проект «Новая поликлиника».

Образование

За последние два с половиной года в Перми было создано в 5 раз больше мест для школьников (5,5 тыс.), чем за предыдущие девять лет. В 2016—2019 построили две новые школы, которые рассчитаны на 2500 детей. (для сравнения столько же было построено с 2008 по 2016 годы).

Введены в эксплуатацию современные школьные здания в п. Сейва, Верх-Язьве, Березовке, п. Щучье Озеро, Красновишерске, Фролах, Култаево. На финальной стадии — строительство детских садов в Краснокамске, Перми, Кудымкаре, Лобаново, Култаево, Фролах, с. Карьево, Очере, а также школ в Кочёво и Лысьве.

В 2020 году планируется завершение строительства 6 новых школ , как в Перми, так и крае (Пермь, Березники, Чайковский, Бардымский район, Верещагинский, Кунгурский районы,).

Всего до 2022 года планируется построить 47 образовательных учреждений: 25 садиков и 26 школ.

Это позволит решить проблемы нехватки учебных заведений, а также ликвидировать ветхие и аварийные здания школ.

9,7 млрд руб. будет направлено на строительство детских садов и школ в 2019—2021 годах.

Газификация

С начала 2017 года было газифицировано в 4,6 раза больше домохозяйств, чем за предыдущие три года: 18 тысяч домов против 3 896 домов.

Установлена льготная стоимость подключения к газу. Если газопровод проходит не дальше 200 м от участка, стоимость проведения трубы до границ участка составит 50 тыс. руб.

Все газопроводы в Пермском крае проектируются до фасада дома. Стоимость врезки к таким газопроводам — 9 700 рублей.

Льготным категориям — материальная помощь на строительство газопроводов-вводов до фасада здания, проверку выполнения технических условий, осуществление фактического присоединения и пуска газа в размере 50 тыс. руб., что позволило подключиться к газу более 2 тыс. жителей края .

Соцподдержка

Меры социальной поддержки в регионе получает каждый третий житель края (870 тыс. человек).

В 2020 году на поддержку всех категорий граждан планируется направить 25,2 млрд руб. (почти на 2 млрд руб. больше, чем в 2019 году).

Программа «Пермские первенцы»: женщины в возрасте от 19 до 24 лет, которые впервые стали мамами с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г., имеют возможность получить единовременное денежное пособие в размере 61,8 тыс. рублей. С 2017 по 2019 год это пособие получило 3 тысячи женщин.

«Подарок новорожденным» в 2019 г. получили порядка 27 тыс. новорожденных края.

В рамках программы «Молодая семья» (финансирование — по 385,5 млн руб. ежегодно) жилищный вопрос за три года смогут решить свыше 7,7 тыс. семей.

По состоянию на декабрь 2019 количество малообеспеченных семей с детьми снизилось на 14% (по сравнению в 2016 годом). Что свидетельствует об эффективности мер, реализуемых на территории края мер.

В 2019 г. начала работу служба социальных участковых, тем самым кардинально изменен принцип работы социальных служб: 265 социальных участковых, у которых на социальном сопровождении находятся 3,4 тыс. граждан . В 2019 г. на социальных участковых приобретено 46 автомобилей.

С 2017 г. реализуется проект «Территория заботы», в рамках которого оказывается необходимое социальное обслуживание гражданам пожилого возраста.

Елена Зуева, академический руководитель магистратуры «Государственное и муниципальное управление» НИУ ВШЭ-Пермь, кандидат экономических наук:

— Уникальность Решетникова состоит в том, что он прекрасно знает не только экономику, но и финансы. На федеральном уровне есть определённый барьер между решениями в экономике и между решениями в финансах. Дело в том, что тот, кто руководит экономикой, должен принимать долгосрочные решения, а тот, кто занимается финансами, должен принимать решения по заполнению бюджета сегодня и сейчас. Необходимо совмещать краткосрочную и долгосрочную стратегии так, чтобы всё было эффективно: чтобы бюджет наполнялся, и с финансами все было в порядке, и были основы для дальнейшего развития бизнеса и развития экономики. А для этого надо владеть тем и другим. Будучи губернатором Пермского края Максим Решетников сломал этот барьер.

Но, к сожалению, он уехал, и я не знаю, есть ли еще люди, которые могут обладать компетенциями в той и другой сфере в экономике и финансах настолько глубоко, чтобы ломать эти барьеры. Я надеюсь, что Максим Решетников то же самое сумеет сделать на федеральном уровне. В этом плане федеральному уровню повезло, так как человек, которые возглавляет экономическое направление, разбирается в финансах. Это поможет принимать более правильные решения и создавать для развития бизнеса и экономики более благоприятные, стабильные и долгосрочные условия.

Дмитрий Красильников, член Общественной палаты Пермского края:

— Хочу напомнить, что Максим Решетников был первым избранным губернатором Пермского края за последние 17 лет. Это само по себе уже оставило след в истории Прикамья. И за три года губернаторства, несмотря на то, что это небольшой срок, ему удалось сделать достаточно много, например восстановить и усилить первичное звено медико-санитарной помощи. Это и системное строительство ФАПов, и развитие проекта «Новая поликлиника», и увеличение числа целевых мест в нашем медуниверситете. Также за эти три года было построено столько детских садов и школ, сколько никогда не строили с советских времен. Более того, это не просто строительство отдельных зданий и сооружений, а строительство по типовым проектам, что очень важно с точки зрения экономии ресурсов.

Также отмечу, что за эти три года между властью и общественностью были выстроены по-настоящему конструктивные отношения. Мы видели поддержку общественных инициатив со стороны губернатора. За эти три года значительно увеличилось финансирование конкурсов ТОСов, проекта «Инициативное бюджетирование», некоммерческих организаций. Рекомендации Общественной палаты тоже всегда рассматривались и поддерживались. И я очень надеюсь, что такие конструктивные отношения между властью и общественностью будут присущи и новому главе региона

Виктор Плюснин, председатель комитета по развитию инфраструктуры в Законодательном Собрании

— Максим Решетников поддерживал все серьезные проекты, которые нужны сейчас в регионе. Также, когда Максим Решетников только начал руководить регионом, у меня была с ним встреча. Я его спросил, что мы будем делать в плане инфраструктуры и инвестиций. И он ответил, что нам нужно увеличить долю инвестиционной составляющей в бюджете с 6-7 % до 20% и выше. Честно говоря, многие не верили, что это возможно. Тем не менее, это сделали. Инвестиционные расходы в проекте бюджета на 2020 год составят 26% от всего объема казны (37 млрд рублей). Также за эти три года большое внимание было уделено муниципальным дорогам. Если в 2016 году территории получили на строительство и ремонт муниципальных дорог 1,4 млрд рублей, то в 2019 году — более 4 млрд. Мы ежегодно приводили в порядок по 800 км дорог. Таких объемов раньше никогда не было. И муниципалитеты, конечно, довольны тем, что в территориях дороги приводятся в порядок.

Армен Гарслян, депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель совета директоров ПАО «Метафракс»:

— Большая честь была работать с 2017 года в одной команде с Максимом Решетниковым. За это время край сильно изменился. Прежде всего, достигнуты стабильные положительные показатели роста промышленного производства. Сформирован серьезный портфель инвестиционных проектов в промышленности пермского края до 2024 года на сумму свыше 1,6 трлн. рублей. Активно использовались инструменты государственной поддержки промышленного сектора. Неслучайно Пермский край стал лидером среди всех субъектов Российской Федерации в части реализации специальных инвестиционных контрактов. Подписано 12 региональных и 5 федеральных специнвестконтрактов, обеспечившие рабочими местами жителей и перспективой развития территории на много лет вперёд. К примеру, реализуемый с 2018 года СПИК с ПАО «Метафракс», в рамках которого идет строительство комплекса Аммиак-Карбамид-Меланин, даст более 400 новых рабочих мест трем городам.

За это время территории получили колоссальную поддержку. Реализован ряд инфраструктурных проектов важных для жителей: в городе Губаха построены ледовая арена и новые модульные котельные, реконструирован Дворец культуры и музей шахтерской славы в Гремячинске, обновлен стадион «Шахтер» и реализован проект по строительству кинозала в городе Кизеле. Особое внимание уделялось вопросам социальной сферы и образования, строительству дорог.

Мы рады за нашего земляка. Благодарим Максима Геннадьевича за плодотворную работу, открытость, честное отношение к делу и желаем дальнейших успехов.