Вера Гиренко «Музыка меняет мир» Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках просветительского проекта «Полная ложа» прошла лекция о том, как музыка влияет на мозг человека. Старший научный сотрудник лаборатории междисциплинарных эмпирических исследований НИУ ВШЭ, PhD в области нейро­наук Софья Куликова сделала обзор мировых исследований, посвящённых этой теме, и ответила на вопросы — действительно ли классика способствует работе мозга и есть ли у музыки целебные свойства.

Софья Куликова



Мозг биологически настроен на то, чтобы воспринимать музыку. Доказательство этому — то, насколько хорошо её слышат новорождённые дети. Их взаимодействие с музыкой исследовали итальянские учёные. Выяснилось, что малыши, в силу объективных причин не обладая опытом слушателей, прекрасно двигаются в такт приятной музыки. И начинают плакать и корчить рожицы, когда звучит музыка с раздражающими слух диссонансами. В обоих случаях специальные датчики регистрировали, что у детей активно работает правое полушарие мозга.

В давнем споре между физиками и лириками музыка всегда проигрывала, потому что квалифицировалась как непозволительная роскошь для тех, у кого были удовлетворены первичные потребности в безопасности и питании. Однако благодаря последним исследованиям выяснилось, что именно музыка способна сделать удовлетворение этих потребностей более эффективным. А всё потому, что звуки помогают людям лучше друг с другом взаимодействовать.

Это свойство музыки в самой буквальной форме давно используют, например, в армии. После команды «за-пе-е-евай» солдаты поют бравый мотивчик, начинают двигаться синхронно. Другой аспект музыки широко используют в Китае, когда труд заводских рабочих сопровождают небыстрые треки, способствующие большей концентрации внимания. Ну, и все любители шопинга прекрасно знают, что на скорость наших действий в модном шоуруме влияет ритм из звучащего там плей-листа: мы просто не осознаём, как начинаем двигаться в такт от вешалки к примерочной, от примерочной к кассе.

Самое удивительное, что, будучи в музыкальном поле симфонического концерта, сольного выступления или их записи, люди полноценно общаются друг с другом. Потому что наш мозг работает в это время так же, как во время общения. Во-первых, потому что мы способны «считать» намерение исполнителя и/или композитора, иными словами, понять из музыки, что хотел сказать её автор или интерпретатор. Во-вторых, потому что в процессе слушания в концертном зале мы находимся в неосознанном, но непрерывном взаимодействии с другими людьми. Коллективное слушание — это совместное действие. Таким образом, именно музыка позволяет людям удовлетворить важные потребности в коммуникации, кооперации, идентификации себя с группой. Короче говоря, волшебство музыки состоит в том, что любые действия она делает совместными.

Если пытаться разобраться в физиологии восприятия музыки, то здесь важно заметить, что музыка способна влиять на гормональный фон в организме. Итальянские учёные исследовали это на примере воздействия музыки на уровень кортизола (гормона стресса) и окситоцина (гормона любви и привязанности).

Они ставили музыку без диссонансов новорождённым недоношенным детям, для которых типичен высокий уровень кортизола. Выяснилось, что после четырёх часов прослушивания уровень кортизола у младенцев снижался в несколько раз. При этом было замечено, что живая музыка воздействует сильнее, чем запись. Музыка без диссонансов оказалась целительной и для матерей: у них повышался уровень лактации.

Кстати, о лактации. Влияние классической музыки на качество и количество коровьего молока — это не анекдот, не новостной фейк и не рекламный ход. Такие исследования действительно проводили учёные в США. Они пришли к выводу, что регулярное прослушивание классической музыки коровами увеличивает их удои на 3%. Эта, казалось бы, небольшая цифра очень значима для больших фермерских хозяйств, в ведении которых — тысячи коров. Коров-меломанок.

Американские фермеры так увлеклись изучением музыкальных предпочтений своих питомиц, что несколько лет назад даже объявили конкурс для композиторов. Приз получал тот маэстро, чья композиция помогала получить самый большой удой у максимального количества коров. Каков же музыкальный вкус у бурёнок? Сообщается, что очень разный. Дескать, они благосклонно принимают и современную эстраду, и проверенную временем классику. Из последней категории в особенном фаворе у всех американских коров находится «Пасторальная» симфония Бетховена.

Исследование музыки в гастрономическом ключе продолжили бельгийские и новозеландские учёные. Первые пришли к выводу, что шоколад кажется более сладким и мягким на вкус, если его есть в сопровождении произведений, исполненных в технике легато. А под музыку-пиццикато, наоборот, шоколад кажется более терпким и горьким на вкус. В Новой Зеландии после многолетних экспериментов сделали заключение, что мороженое кажется более вкусным, если есть его под запись звуков леса, и совсем невкусным — под звуки бара или фуд-корта.

Увы, не сообщается, может ли музыка исправить пересоленный суп.

Музыка производит столько чудес, что музыканты, пребывающие в контакте с ней ежедневно, должно быть, незаурядные люди. Например, даже когда музыкантам делают операции на головном мозге, они могут играть на инструменте, пока доктора орудуют скальпелем во вскрытой черепной коробке. Эта ситуация была бы невозможна без двух парадоксов. Первый состоит в том, что мозг — орган, который отвечает за всю нервную систему нашего тела, — сам не имеет нервных окончаний, а значит, не чувствует боли. Второй — музыка обладает болеутоляющим эффектом. Так что игра музыканта во время таких операций вполне приветствуется. К тому же она позволяет хирургу контролировать и вовремя корректировать свои действия: если звуки стали фальшивыми, если ­сбивается ритм, значит, во время операции задеты те области мозга, которые лучше не трогать.

И последнее. То, что так или иначе волнует всех, кто связан с музыкой и интересуется ею. Существует ли пресловутый «эффект Моцарта»? Способна ли музыка венского классика улучшать наши интеллектуальные способности? Первоначально учёные экспериментировали с мышами и студентами. Выяснилось, что после прослушивания музыки Моцарта мыши легче и быстрее находили выход из лабиринта, а студенты успешнее решали логические пространственные задачи. Дальше — больше: обнаружилось, что музыка Моцарта обладает и целебными свойствами. Так, когда детям, больным эпилепсией, давали слушать Моцарта, у них снижалось количество припадков. Любопытно, что далеко не у всех других прекрасных композиторов музыка имеет такое влияние на мышей и людей. Возможно, секрет состоит в том, что мелодии знаменитого композитора по структуре близки частоте сигналов в коре головного мозга? Так или иначе, со статистикой не поспоришь: люди, которые занимаются музыкой, обладают хорошей памятью, имеют высокие способности к обучаемости, более здоровы и жизнерадостны.

Значит, правильно говорил Бетховен: «Музыка меняет мир».