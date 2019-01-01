Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Прикамская кадриль Пермский ТЮЗ отметил юбилей премьерой Поделиться Поделиться Твитнуть

День рождения Пермского ТЮЗа — 4 декабря, но праздничный вечер устроили третьего, и это исторически оправданно: так же как и нынче, 55 лет назад накануне официального открытия театра состоялся общественный просмотр первой премьеры — «Города на заре».

«55 лет — это не юбилей, но большая дата», — объяснял гостям праздничного вечера художественный руководитель Пермского ТЮЗа Михаил Скоморохов. К «большой дате» нужно особенное, специальное событие, и таким событием стала комедия в постановке худрука. «Комедия сегодня очень нужна», — чрезвычайно убедительным тоном говорил Скоморохов, предваряя начало спектакля.

Выбор постановщика пал на театральный хит нескольких десятилетий — «Прибайкальскую кадриль» Владимира Гуркина. Казалось бы, ставить его — самоубийство: зрители уже и фильм видели с блистательной Любовью Полищук, и спектакль Пермского театра драмы (ещё не Театра-Театра), и ещё не одну версию. Да и «перестроечный» антураж пьесы (в магазине нет папирос, телевизор не показывает, потому что вышка упала, слово «инфляция» звучит за время спектакля раз десять) уже не «торкает».

Но Скоморохов рискнул. Он преподносит «Прибайкальскую кадриль» как комедию на все времена, где главное — сюжет и характеры. Классическая комедия положений с народным юмором — гарантированный зрительский хит. Идя навстречу пожеланиям толпы, режиссёр не брезгует самыми «низовыми» приёмами «народно-смеховой культуры»: на протяжении спектакля женщины неоднократно будут откровенно облапаны, а мужчины неоднократно появятся то с ремнём, многозначительно свисающим между ног, то с веслом, на том же месте многозначительно торчащим.

Казалось бы, трэш и угар, но у Скоморохова есть секретное оружие — и даже не одно, — превращающее простодушную народную комедию в зрелище, небезынтересное для высоколобой публики. Если режиссёр зовёт в соавторы художницу Ирэну Ярутис и квартет русских народных инструментов «Каравай», это значит, что точно будет на что посмотреть и что послушать.

Ирэна Ярутис сделала спектакль стильным и остроумным. Всё оформление сцены состоит из отсылок к Байкалу, к рыбацкому быту. Лодки заменяют героям всё: транспорт, жильё, мебель, двери, окна... Действие начинается с того, что в лодке на сцену величаво выплывает квартет «Каравай»: «великолепная четвёрка» под управлением «капитана» Олега Згогурина играет, разу­меется, кадриль, и различные варианты этого мотива неоднократно возникают на протяжении спектакля. Живая музыка — это всегда козырь, а в таком отличном исполнении — тем более.

Вместо коромысел — вёсла, вместо мешка — рыбацкий сачок... Рыбки в сценографии Ирэны Ярутис столь же полифункциональны, как и лодки: они и украшают шеи женщин, как ожерелья, и создают домашний декор, свисая с люстр, и по небу плывут, как облака, и даже сливаются в огромное солнце. Ну а всё прочее пространство занимают сети, вроде бы рыбачьи, но оранжевые. Оранжевое и серебристо-серое, цвет вымоченной лиственницы, — два цвета, в которые «одета» сцена; стильное современное сочетание — хоть на логотип богатой промышленной компании бери.

В тех же цветах выдержана одежда героев: супругам Арефьевым подарены яркие оранжевые акценты, их соседям Звягинцевым — естественные, светлые пастельные цвета. То, как перекликаются между собой наряды мужей и жён, с самого начала говорит о том, что это не просто два человека, они — две половинки, и никуда друг от друга не денутся, даже если в нетрезвом запале решат поменяться местами.

Выбор исполнителей главных ролей (да, собственно, тут все — главные) — это, конечно, главный сюрприз вечера. Все знают, что герои Гуркина — глубокие пенсионеры, и постоянные зрители наверняка ждали появления Валерия Серёгина, Ирины Сахно, Вячеслава Тимошина или Николая Фурсова. Однако бойких деревенских старичков играют здесь Александр Шаров и Михаил Шибанов, а их жён — Елена Бычкова и Ирина Шишенина. Давно ли Шаров был Бусыгиным в «Старшем сыне», а Бычкова — Оксаной в «Ночи перед Рождеством»? И вот уже примерили на себя, как сейчас принято говорить, возрастные роли.

Не всем эти роли подошли. Так, Шишениной явно неуютно играть деревенскую старушку, и она для своей героини ни одного искреннего жеста не нашла, выдав на премьере полный набор сценических штампов. А вот Бычкова в своей роли просто купается, комикует вовсю.

Пятого персонажа — Макеевну — играет заслуженная артистка РФ Валентина Лаптева, и вот она-то точно на своём месте.

Все артисты весьма достойно поют и танцуют — кадриль на то и кадриль, чтобы её танцевать. Видна работа хормейстера Ольги Тихомировой и балетмейстера Ирины Ткаченко: обе знают своё дело, да и материал благодатный — тюзовцы хоть и не играют в мюзиклах, но могли бы.

Публика приняла спектакль весьма доброжелательно. Хохотали так, будто впервые знакомятся с этим сюжетом. Может, и правда впервые? Поколения-то меняются.

Обстановка располагала к тёплому приёму: ТЮЗ не только показывал новый спектакль, но и хвастал свежим ремонтом — новые кресла в зале, новая механизация сцены, новые сияющие туалеты, цеха, по уверению директора театра Артёма Агеева, тоже новенькие. Словом, поводов для празднования было более чем достаточно, и их достойно отметили традиционно щедрым фуршетом: столы накрыли во всех фойе, чтобы всем зрителям хватило, а тюзовские пирожки — это настоящая вечная ценность!