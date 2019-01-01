Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Перейти грань В Екатеринбурге в девятый раз прошёл международный фестиваль современной хореографии «На грани» Поделиться Поделиться Твитнуть

Казалось бы, какое дело пермякам до танцевального фестиваля в соседнем регионе? Однако дело есть, недаром каждый год, когда проходит фестиваль «На грани» (18+), в залах оказываются пермские зрители. Во-первых, это крупнейшее событие в сфере современной хореографии на Урале и одно из крупнейших в России; во-вторых, среди участников есть знаковые фигуры и коллективы, ради которых можно специально отправиться в дорогу; в-третьих, с завидной регулярностью свои новые работы показывает здесь пермский театр «Балет Евгения Панфилова», и выступает он порой даже лучше, чем дома; в-четвёртых, «На грани» — это настоящая витрина современной хореографии уральского региона, и те, кто серьёзно интересуется этой темой, смогут за пять дней увидеть практически все коллективы, на которые стоит обратить внимание.

Сергей Курочкин, Мария Тихонова и Владимир Кирьянов в спектакле «Дикие маки» театра «Балет Евгения Панфилова»



Нынешний фестиваль, прошедший в Свердловском театре музыкальной комедии 23—27 ноября, представил 22 спектакля от 17 коллективов из Москвы, Казани, Челябинска, Омска, Перми, Таллина и восьми компаний из Екатеринбурга. Иногда в день было по пять спектаклей! По вечерам участники и особо заинтересованные зрители собирались за чаем в Хрус­тальном фойе театра, чтобы выслушать мнения приглашённых экспертов — деликатных, но строгих. В «На грани» нет конкурса, нет победителей, но всегда проводится подробный «разбор полётов», и это — одна из «фишек» фестиваля, делающая его особенно привлекательным для участников: это возможность получить качественный анализ и экспертную оценку своей работы, не рискуя при этом оказаться проигравшим.

Абсолютным зрительским хитом фестиваля можно считать спектакль театра «Балет Москва» «Танцпол», поставленный бельгийским хореографом Йеруном Вербрюггеном, который воскрешает в памяти любимые фильмы, где действие происходит в танцевальном зале, в первую очередь «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» с Джейн Фондой. «Танцпол» ни в коем случае не повторяет сюжет фильма, но воссоздаёт атмосферу бесконечного танцевального марафона, который, родившись в начале ХХ века, продолжается в современности и простирается в будущее, когда вместо струящихся ретроплатьев и фраков на танцовщиках оказываются футуристические комбинезоны. Пуанты, каблуки и даже ролики — артистки «Балета Москва» меняют танцевальную технику вместе с обувью, демонстрируя безупречный танец во все времена.

Столь же безупречна техника артистов Челябинского театра современного танца в поставленных руководителем знаменитого коллектива Ольгой Пона «Бегущих». «Человеческий завод», «человеческая мясорубка», скопление людей-винтиков и людей-шестерёнок противопоставляются здесь вечным ценностям природы, исконной мудрости животных и древних племён, о которых ненавязчиво напоминает видео на заднем плане.

Смелая, слегка сюрреалистичес­кая «Свадебка» екатеринбургского театра «Провинциальные танцы» (Татьяна Баганова по-новому представила свою легендарную постановку, ставшую лауреатом «Золотой маски» ещё в 2000 году) в своей авангардной, немного вызывающей эстетике корреспондирует с музыкой Игоря Стравинского: так же, как в музыке, в хореографии диссонансы ХХ века соседствуют и переплетаются с традиционными фольклорными мотивами и ритуалами.

Фестиваль начался с мощного вечера открытия. Танцтеатр Екатеринбурга показал современную «Шопениану» — балет «Шопен. Carte blanche», поставленный француженкой Кристин Ассид. В нём мощно звучала тема красоты, живущей в веках, несмотря на смену ритма и стиля жизни. Вслед за тем екатеринбургский же театр «Фора» выступил с миниатюрой «Жизни». Всего-то 20 минут, но четыре героини успевают повзрослеть, состариться и увидеть своё продолжение в юных «двойниках» — и всё это под песни «Мумий Тролля», которые для поколения автора балета Алёны Захезиной олицетворяют время юности — 2000-е годы. Завершился вечер миниатюрой Superminimal Театра-

студии современной хореографии из Москвы. Известные хореографы Софья Гайдукова и Константин Матулевский поставили для юных воспитанниц студии историю о супергероинях, живущих в виртуальной реальности: сияющие, бесстрастные, непобедимые глянцевые девы в финале балета оживают, становятся живыми девочками-подростками.

Первый же балет в программе — «Шопен. Carte blanche» — задал сквозную тему фестиваля: так или иначе, каждый по-своему, участники программы рассуждали о взаимодействии современной хорео­графии с классической музыкой. Шопен, Прокофьев, Бетховен, Пёрселл, Вагнер, Стравинский, композитор французского барокко Жан-Батист Баррьер — каждый из них что-то подарил танцевальным спектаклям XXI века, чем-то их обогатил.

Особое слово в этой теме сказал эстонский театр Fine 5 Dance — непременный участник всех фестивалей «На грани», что является особой гордостью арт-директора Ларисы Барыкиной. Спектакль Рене Ныммика Trisolda на музыку «Тристана и Изольды» Вагнера — о взаимодействии человека и музыки. Четверо зрителей наклеивают на пальцы датчики, и, в зависимости от того, какие эмоции испытывают эти зрители, музыка современного композитора Ханса-

Гюнтера Бруно Эриха Лока, который подверг радикальной электронной обработке вагнеровскую партитуру, переходит в классическое вагнеровское звучание. «Чистый» Вагнер расцветает в финале (как остроумно заметила на обсуждении спектакля Лариса Барыкина, «Вагнера надо заслужить»), и это воспринимается зрителями как настоящий рассвет, как чистое сияние, тем более что на сцене в это время на фоне струящегося чёрно-белого видео застывает прекрасная хрупкая фигурка Тийны Оллеск — одного из руководителей театра и Изольды в этом спектакле, которую эксперты наперебой сравнивали с Пиной Бауш.

Музыка для спектакля современной хореографии — это всегда серьёзная проблема. Недаром на протяжении многих лет хореографы составляли плейлисты из самой разной, «на коленке» подобранной музыки, но, к счастью, практически все, кто работает сегодня в этой области, пришли к пониманию того, что работать надо непременно с композитором — не обязательно классиком, музыка для балета может быть и специально написана современником, и даже составление попурри — это композиторская работа.

По словам Ларисы Барыкиной, темой следующего фестиваля может стать взаимодействие хореографов с драматургами и режиссёрами, поскольку многие танцевальные спектакли грешат рыхлостью сюжета, невнятностью фабулы, размытостью идеи. В прежние годы подобные упрёки, бывало, звучали на обсуждениях в адрес «Балета Евгения Панфилова», но, судя по премьерам, показанным пермяками нынче, этот грех они успешно преодолевают.

Миниатюра «Монолог», поставленная постоянным хореографом коллектива Алексеем Расторгуевым, — динамичная, очень цельная, с очевидной внутренней энергией — оставила живое и очень позитивное «после­вкусие» у зрителя. Большая премьера коллектива — одноактный спектакль «Дикие маки» в постановке француза Клода Брюмашона — страстная, полная романтического пафоса история любовных переживаний, встреч и расставаний, потерь и обретений. Хореограф признался, что вдохновляли его классические любовные истории, подобные роману писателей Жорж Санд и Альфреда де Мюссе. Переживания героев выглядят особенно душераздирающе, поскольку происходят под музыку Пятой симфонии Бетховена — «Симфонии Судьбы». Трио Марии Тихоновой, Сергея Курочкина и Владимира Кирьянова — просто восхитительное, достойно выступают и молодые артисты Валерия Камаева, Дарья Метёлкина и Павел Гасимов.

Девятый фестиваль «На грани» оставил столько впечатлений, породил столько мыслей и чувств, что трудно даже представить, что будет на юбилейном, десятом фестивале! У Ларисы Барыкиной есть два года, чтобы его подготовить, и можно не сомневаться, что в 2021 году повод съездить в Екатеринбург будет ещё более весомым.