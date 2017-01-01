В пространстве мифа В Пермской художественной галерее работает выставка Альфиза Сабирова

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Нынешняя выставка в главном художественном музее Прикамья — большое достижение и важная ступень в творческой истории молодого скульптора. Альфиз Сабиров активно и упорно ищет своё место в мире современного искусства; вернее, не столько ищет, сколько утверждает свою правду, свой путь, которому верен вопреки всем трудностям.

Фото: Ольга Шур

Искусство Альфиза Сабирова — трудоёмкое и очень дорогое. Для того чтобы стабильно работать в скульптуре, нужна мощная раскрутка, известность у галеристов и коллекционеров. Сабиров же выбрал для себя тему и эстетику, с одной стороны, благодатные и плодотворные, с другой же — опасные. Источник его вдохновения — мифология. В этой теме засветились многие его коллеги, и знатоки подходят к очередному скульптору-мифотворцу недоверчиво, опасаясь вторичности. Тут нужно доказывать и доказывать своё право присутствовать в теме и в искусстве. Альфизу Сабирову это удалось.

Фото: Ольга Шур

«Ул Яу Яз» (6+) — это выставка-история. Её герой — мальчик, который растёт в мире легенд, становится воином, постигает свой путь. На этом пути его сопровождают друзья и противники: духи-хранители, могучий конь — и воины, с которыми ему придётся сразиться.

Фото: Ольга Шур

Первый зал называется «Ул», что значит «Сын», а первая скульптура «Идол» — кусок гипса, напоминающий недоделанный человеческий торс. Это наполовину ещё камень, наполовину уже человек; нечто недооформленное, живое, пробивающееся из неживого. Вокруг — таинственные существа, населяющие мир мальчика, хранители его снов — «Балла», «Таштан». Вот мальчик уже стал собой: в скульптуре «Аю-Бала» он носит маску медведя — слишком ещё большую для него. Он хочет быть взрослым и сильным, но он ещё младенец, ведь у него такие трогательные круглые пяточки… Альфиз Сабиров, рассказывая об этой скульптуре, говорит, что в его семье есть поговорка: «Будь сильным, как медведь» и вера, что медведь — это предок человека, который даёт ему силы.

Скульптор очень привязан к родной татарской мифологии, но не иллюстрирует конкретные мифы. В его творчестве сливаются мотивы ассирийского и античного эпоса, Средневековья и современного фэнтези. Всё это существует гармонично, опираясь на общее, единое — архетипы.

Фото: Ольга Шур

Вот парная скульптура «Хранители» — мифические львы, охраняющие вход во второй зал — он называется «Яу», то есть «Враг», — слева и справа от прохода, как будто это миниатюрное подобие ворот Иштар. Второй зал — это история инициации и первого боя, он, как стрелой, разделён наискосок узкой и длинной стойкой, на которой выставлены произведения малой формы. Один художник — Альфиз Сабиров — вдохновил другого — дизайнера Никиту Гойнова, и выставка превратилась в тотальную инсталляцию, где все элементы являются частью многозначительного целого. Полумрак и точно направленный свет усиливают ощущение мистичности происходящего.

Фото: Ольга Шур

Разглядывать второй зал бесконечно интересно. Маленький бронзовый «Поражённый 2»: воин, пронзённый стрелой, склонился, но не падает. Он поражён, но не побеждён. Упрямый. «Ат» — верный конь героя. У него шесть ног — чтобы быть сильнее и быстрее. Вот «Маленький воин»: шлем ему по-прежнему великоват. Все эти бронзовые миниатюры, хранящиеся нынче в частных коллекциях, созданы в 2013 году; похоже, удачный год был для Альфиза, плодотворный.

Фото: Ольга Шур

Стены этого зала украшают гравюры из запасников галереи — работы Доменико Маркетти, графика-репродуктора начала XIX века, который тщательно зарисовал рельефы античного храма Аполлона в Бассах, изображающие битву лапифов с кентаврами. У Сабирова тоже есть кентавр — скульптура, сознательно выполненная в виде фрагмента, будто её, словно античный артефакт, обломало время.

Последний зал называется «Яз» — «Весна». В нём всего четыре экспоната, все из гипса, все — многозначительные парафразы классических образов. Самый загадочный из них не каждый посетитель увидит: дизайнер расположил «Сфинкса» высоко под потолком. Завершает экспозицию «Ника» — богиня победы. Она находится точнёхонько напротив «Идола» — самой первой скульптуры выставки. Начало и финал пути.

Выставка Альфиза Сабирова «Ул Яу Яз» работает до 8 декабря. Успевайте.