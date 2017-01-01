Цифра и коровы Пять самых интересных цифровых технологий в сельском хозяйстве Пермского края

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Высокая конкуренция за сбыт своей продукции стимулирует сельхозпредприятия инвестировать в модернизацию производства, используя не только собственные средства, но и возможности национального проекта «Цифровая экономика». В Пермском крае после реализации инвестпроекта можно получить возмещение до половины затрат на его реализацию. В этих условиях всё большее количество предприятий идут по пути цифровизации и автоматизации. Большинство из них — в традиционно сильном для Пермского края молочном скотоводстве. Однако есть и проекты, реализованные в мясном скотоводстве и растениеводстве. Все они направлены на экономию времени и повышение производительности.

Применение роботов-дояров даёт коровам больше свободы: они содержатся без привязи и сами выбирают, когда пойти на дойку

Роботы-дояры

Технология роботизированного доения коров используется на молочных фермах для автоматизации доения и кормления животных, диагностики заболеваний. Одним из главных пре­имуществ применения роботов-дояров считают принцип добровольного доения: корова сама выбирает, когда приходить на дойку. Поголовье в таких хозяйствах содержится без привязи: так у животных появляется больше свободы. В результате снижается себестоимость молока, а рентабельность производства растёт.

Автоматизация позволяет одновременно с доением коровы провести набор тестов, пополняя базу данных по каждому животному. Последующий анализ позволит выявить проблемы с продуктивностью коровы и откорректировать особенности её содержания.

В ООО «Талицкое» Очёрского района роботы-дояры появились четыре года назад, сегодня их установлено уже три. В ближайших планах закупить ещё четыре робота. В хозяйстве говорят о том, что не ожидали таких позитивных результатов от новых технологий: плюсы с лихвой окупают финансовые затраты и трудности их внедрения. «Корова на свободном выгуле живёт по-королевски: гуляет, кушает и ходит на дойку, когда хочет, — рассказывает директор ООО «Талицкое» Екатерина Лошкарёва. — Её никто не принуждает. Если сама не идёт на дойку, то подманиваем вкусняшками и витаминками. В результате растёт продуктивность, а значит, и прибыль». Директор предприятия также отмечает, что роботы-дояры — дорогое удовольствие, но их внедрение привело к снижению себестоимости от двух до трёх рублей за литр молока.

Сейчас в ООО «Талицкое» роботы-дояры обслуживают треть всего поголовья: 210 коров из 700 имеющихся на сельхозпредприятии. В перспективе планируют повысить число обслуживаемых роботами-доярами коров до 530, или трёх четвертей всего поголовья. При формировании программы развития предприятия там рассчитывают не только на свои силы, но и на поддержку из краевого бюджета: компания планирует получить возмещение части прямых понесённых затрат на будущий инвестпроект.

Автоматизированный зал для доения коров «Карусель»

«Карусель» представляет собой подвижную платформу, на которой установлены боксы для доения. Корова встаёт в бокс, затем начинает ехать в нём по кругу и в процессе «поездки» отдаёт молоко. Главное преимущество такого оборудования — в повышении эффективности работы. Коровы сами подъезжают к оператору: сотрудникам не нужно таскать тяжёлые доильные аппараты, тратить время на переход от одной коровы к другой. Если на фермах с традиционным доильным оборудованием на одного сотрудника за дойку приходится от 70 до 100 коров, то на «карусели» от двух до четырёх операторов могут выдоить более 1 тыс. коров. Высокие технологии — недешёвое удовольствие. Комплексы, подобные тем, что в колхозе им. Ленина, обходятся в 60 млн руб. и больше. Однако их уже много лет используют в сельском хозяйстве Пермского края. Пионером в отрасли во внедрении оборудования типа «карусели» считают ООО «Русь» Пермского района.

В этом году «карусель» установили в ООО «Колхоз им. Ленина» в Сивинском районе. Пока оборудование только тестируется: на нём обслуживается 380 коров из 2 тыс. поголовья. На предприятии говорят о том, что работа стала для сотрудников менее тяжёлой, а минимизация человеческого фактора на производстве должна обеспечить положительные результаты. «Чем меньше людей задействовано в производстве, тем меньше вероятность ошибок. Не секрет, что работника не всегда можно заставить соблюдать правила. Отсюда возникают проблемы, в том числе с продуктивностью. За внедрением таких технологий, как «карусель», — будущее», — уверена главный зоотехник предприятия Елена Соколова.

Дифференцированное внесение удобрений

В зависимости от увлажнения, рельефа, свойств почвообразующих пород урожайность на разных полях может отличаться в несколько раз. Если вносить удобрения на всю площадь равномерно, то это обычно приводит к повышению кислотности, переизбытку удобрений на одних участках и недостатку — на других. Дифференцированное внесение удобрений позволяет аграриям вносить удобрения более точечно, экономя их расход и одновременно повышая урожайность.

В Пермском крае такие технологии применяются далеко не на всех предприятиях. В ООО «Агрофирма «Труд» Кунгурского района по ним работают уже более трёх лет. В лаборатории компании есть возможность отслеживать потребность растений в питательных веществах от начала посевной до уборки урожая. Результаты внутренних исследований компании подтверждают рентабельность. Применение таких технологий позволяет стратегически подходить к повышению урожайности, такие инвестиции окупают себя не сразу. «Удовольствие не из дешёвых, но никакого передового и конкурентоспособного производства на современном рынке не может быть без внедрения научных достижений, — говорит генеральный директор ООО «Агрофирма «Труд» Владимир Юшков. — Нужно продолжать развиваться в этом направлении».

Автоматизация выпойки телят

Специальные станции выпойки телят позволяют не только кормить животных, но и смешивать питательные смеси. Кроме того, внедрение новых технологий позволяет автоматически собирать данные по каждому телёнку. В результате можно определять оптимальные сроки вакцинации и подбирать индивидуальный рацион питания. Исключение человеческого фактора позволяет избегать недокорма животных и некачественной мойки кормушек, из-за которых молодняк более подвержен риску заражения инфекциями.

В ООО «АП «Заря Путино» Верещагинского района действуют две такие станции. На них практически без участия человека обслуживаются 200 телят возрастом от одной недели до двух месяцев. На предприятии решились на покупку этого оборудования, поскольку нуждались в кадрах. В результате им удалось не только обойтись без привлечения новых сотрудников, но и снизить нагрузку на уже работающий персонал. Кроме того, там отмечают повышение качества содержания молодняка. «Если раньше каждого телёнка кормили индивидуально, то теперь нужно просто привезти молоко и залить его в ёмкость, а оно уже будет автоматически распределено, — говорит директор ООО «АП «Заря Путино» Армен Киросян. — Телята и выглядят хорошо, и чувствуют себя отлично».

Электронная система идентификации животных

Электронная система идентификации животных позволяет автоматизировать племенной и зоотехнический учёт. На каждое животное в стаде устанавливается чип (чаще всего на ухо), ему присваивается RFID-метка (метка радиочастотной идентификации). С помощью считывателя данные сканируются с чипа, а уже с этого прибора они попадают в базу данных. Там может храниться любая информация о животных — от полной родословной обоих родителей и результатов осеменения до информации о каждом надое и перемещении животного. Их анализ позволяет вести учёт в режиме реального времени, а значит, оперативно реагировать на возникающие проблемы. Системой идентификации животных охвачено уже более 30 тыс. голов скота только в Пермском крае. Она внедрена в почти 40 хозяйствах — в основном тех, которые занимаются племенным животноводством. Ещё примерно 15 хозяйств намерены внедрить её в ближайшей перспективе.