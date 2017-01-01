Альянс науки и агробизнеса Федеральному министру презентовали технологии сельхозотрасли Пермского края

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В селе Лобаново формируется площадка, призванная стать одним из элементов развития аграрной отрасли Прикамья. Здесь объединили усилия индустриальных партнёров, учёных, специалистов вузов и средних профессиональных учебных заведений для разработки и апробирования новых технологий с последующим тиражированием их в агропромышленном комплексе Пермского края и соседних регионов. Среди приоритетных направлений НИИ сельского хозяйства — разработки в сфере биологически активных кормов, работа с новыми видами удобрений, отработка технологий агробиофотоники и точного земледелия. Наработки ПФИЦ УрО РАН в сферах агропромышленного комплекса продемонстрировали во время рабочего визита министру науки и высшего образования России Михаилу Котюкову.

Так выглядит теплица для выращивания семенного картофеля в Пермском НИИ сельского хозяйства. Здесь отрабатывают технологии агробиофотоники. Различные типы освещения создают оптимальные режимы вегетации

Фото: Илья Радченко

На производственной базе Пермского НИИ сельского хозяйства (филиал Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН) в селе Лобаново Пермского района развивается семеноводство зерновых культур, многолетних трав и картофеля. С начала 2018 года было закуп­лено 24 единицы оборудования (в том числе 16 — при поддержке краевого минсельхоза) для проведения научных и прикладных исследований. Среди них — техника, предназначенная для точного земледелия, тракторы и зерноуборочный комбайн, новая теплица и полный набор техники для работ в сфере семеноводства картофеля. Кроме того, был проведён ремонт лабораторных корпусов и складских помещений, дооснащена аналитическая лаборатория. Общий объём инвестиций из краевого бюджета составил 55 млн руб.

Сейчас ПФИЦ УрО РАН располагает общей площадью 8,4 тыс. га. Из них 5 тыс. га — пашни, а обрабатывается пока не больше 2 тыс. га земли. В ближайших планах — увеличить объёмы возделываемых земель не менее чем на 3 тыс. га. Уже налажено сотрудничество с Пермским аграрно-технологическим университетом, лесоперерабатывающими, химическими и сельскохозяйственными предприятиями края. В перспективе здесь планируется построить научно-образовательный животноводческий комплекс, а также организовать питомник садовых и лесных растений.

В институте много лет ориентируются на запросы аграриев: отрабатывают новые технологии, обучают молодёжь, проводят переподготовку кадров для сельского хозяйства, а также занимаются производством семян. В НИИ хорошо знают специфику сельского хозяйства Пермского края и понимают вызовы, которые стоят перед отраслью.

Больше кормов

Ведущим направлением аграрно-промышленного комплекса Пермского края является производство и переработка молока. В 2018 году Пермский край, по данным краевого минсельхоза, на 72% обеспечивал себя молочными продуктами. По итогам 2018 года в Пермском крае производство молока выросло до 508 тыс. т, на 5% превысив показатель предыдущего года.

Главным ограничением роста производства молока в регионе считается ненадлежащее качество кормов. Семеноводство многолетних трав и озимых культур, наращивание применения удобрений, повышение технической оснащённости аграрных предприятий, работа по повышению квалификации кадров — основные составляющие успеха при наполнении кормовой базы молочного животноводства Пермского края.

Семеноводческий комплекс в Пермском НИИ сельского хозяйства уже производит порядка 1 тыс. семян в год. В планах до 2022 года увеличить этот показатель как минимум в два раза. В перспективе НИИ планирует расширять линейку предлагаемых сельхозпроизводителям сортов, в том числе за счёт озимых и масличных культур. Их широкое использование позволит повысить обеспеченность пермских животноводов концентрированными кормами.

Размножение семян в НИИ выходит сейчас на новый технологический уровень. Построенная недавно теплица для выращивания семенного картофеля позволит не только размножать семенной картофель, но и одновременно испытывать удобрения и отрабатывать технологии агробиофотоники для нужд сельского хозяйства. В теплице применяются различные типы освещения, которые позволяют оценивать для сельхозкультур оптимальные режимы вегетации.

Акцент на селекции

Другое приоритетное направление работы НИИ сельского хозяйства — работа с удобрениями и системой питания растений. Основа исследований — длительные стационарные опыты. Одно из предложений для аграрных предприятий — использование жидкого безводного аммиака для повышения плодородия почвы. Сейчас отрабатываются технологии применения на практике этого предложения. По мнению губернатора Пермского края Максима Решетникова, если эффективность будет доказана, это откроет новые возможности для развития промышленности в Пермском крае. «В связи с этим надо подумать над созданием промышленной кооперации на базе пермского филиала ПФИЦ УрО РАН. Если надо, поможем с льготным кредитом или подключим Фонд развития промышленности», — предложил губернатор.

Кроме того, в НИИ работают над получением биологически активных кормов. Их создание и совершенствование способно дополнить кормовую базу сельского хозяйства Пермского края. Такие корма обладают особыми питательными свойствами и делают питание животных более здоровым. «Употребление животными биологически активных кормов повышает их иммунный статус, — говорит главный научный сотрудник лаборатории Владимир Волошин. — Это значит, что можно будет отказаться от применения антибиотиков в животноводстве».

Опыт включения в состав рационов птицы витаминно-травяной муки из новых культур, таких как левзея, эспарцет, астрагал, уже показал хорошие результаты. В Пермском НИИ сельского хозяйства надеются, что селекционная работа лаборатории биологически активных кормов позволит расширить производственные возможности животноводов и птицеводов в Пермском крае.

Точное земледелие — одно из направлений, активно внедряемых в различные сферы агропромышленного комплекса. Пермский НИИ сельского хозяйства призван отрабатывать и тиражировать данные технологии. Затем совместно с Пермским аграрно-технологическим университетом планируется проводить обучение сельхозпроизводителей применению новых технологий. Главное преимущество этих технологий — уменьшение текущих затрат и снижение себестоимости продукции. Ещё один эффект заключается в экономии времени. Агроному уже не нужно будет обходить каждый день все поля. Можно составить график обхода по космическим снимкам. Пока технологии точного земледелия доступны не всем, но уже в ближайшем будущем эта ситуация может измениться.

Старший научный сотрудник Пермского НИИ сельского хозяйства Денис Фомин говорит, что технику для точного земледелия могут позволить себе только крупные хозяйства. «Например, разбрасыватель для дифференцированного внесения удобрений, — говорит Фомин. — Его главное преимущество заключается в том, что он даёт повышение эффективности вносимых удобрений до 30%. Поэтому его покупка может быть выгодна пока только крупным хозяйствам, в которых объёмы внесённых удобрений окупят понесённые затраты».

По словам директора ПФИЦ УрО РАН Александра Баряха, на площадке Пермского НИИ сельского хозяйства есть все возможности для развития научно-производственной кооперации. «Здесь у нас есть научный и практический задел, сотрудники НИИ сельского хозяйства занимаются семеноводством зерновых, картофелем, многолетними травами, — рассказывает Александр Барях. — Их разведение и селекция востребованы именно в Нечернозёмной зоне России».

По словам директора Пермского НИИ сельского хозяйства Ивана Огородова, у площадки много преимуществ по сравнению с аналогичными центрами в других регионах. «Расположение НИИ в Пермском крае позволяет проводить селекционную работу, повышая эффективность кормовой базы животноводства именно в условиях Нечерно­земья, — говорит Иван Огородов. — Кроме того, развитый химический комплекс нашего региона позволяет вырабатывать подходы к повышению плодородия почв, последовательно повышая урожайность и качество кормов».

Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков оценил взаимодействие промышленности, науки и сельского хозяйства в Пермском крае. По словам министра, и фермеры, и жители должны выиграть от возвращения науки в агропромышленный комплекс.