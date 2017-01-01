Ученье — сила... даже если на дворе 1785 год Из истории образования в Прикамье

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Школьные годы чудесные, даже если на дворе 1785 год, а учеником ты стал совсем не потому, что хотел учиться. «Многие родители отдавали детей в школу не для образования, а для того, чтобы сбыть со своих хлебов или удалить из семейства, где они, по малолетству, оказывались бесполезными для домашнего обихода или служили помехой в занятиях семейных», — написано в брошюре 1909 года издания о Пермской градской народной школе, первые два ученика которой приступили к занятиям 1 марта 1784 года.

Фото: Государственный архив Пермского края

По состоянию на 1785 год их было уже 29, и единственный педагог Семён Иванович Филимонов, назначенный из богословов Вятской духовной семинарии, учил их в основном читать. Школа проходила по ведомству общественного призрения. «В делах приказа сохранились просьбы учителя об уплате жалованья, которое не всегда приказ в срок выплачивал ему; эти просьбы преисполнены жалоб на бедность, на неимение средств быть сытым и одетым», — бесстрастно зафиксировал документ более чем вековой давности обстоятельства жизни педагога, который обучал детей 235 лет назад в Перми.

Однако эта школа не была в городе первой. Государственное образование в регион приходило вместе с заводами. Основателем и того, и другого был Василий Татищев — это с его подачи при каждом заводском селении создавались «избы для школ».

По данным историка ­Михаила Неча­ева, первая горнозаводская ­школа на территории современного Пермского края была открыта в Кунгуре в 1721 году, вторая — в Соликамске в 1723 году. На Егошихинском заводе подобная школа была открыта только во время второго пребывания Татищева на Урале, то есть в 1735 году.

Загородная экскурсия учеников Кирилло-Мефодиевского училища

Фото: Государственный архив Пермского края

До этого же дети учились грамоте и арифметике у местного священника или у старца — наставника старообрядцев. Да, именно церковь многие десятилетия была ключевым персонажем в сфере местного образования.

Открытие Пермской духовной семинарии в 1800 году не только упрочило в регионе позиции православной церкви, но и вывело местное образование на новый уровень. «Итак, где за 17 пред сим лет был дикий лес, там уже преподаются науки; там читают Омира и Демосфена, Вергилия и Цицерона», — писали современники.

Качество преподавания в Пермской семинарии было таким, что выпускники могли работать не только священнослужителями. Имена выдающихся выпускников — писателей Павла Бажова и Дмитрия Мамина-Сибиряка, а также изобретателя Александра Попова — известны всем, но кроме них сотни, тысячи людей состоялись благодаря семинарии на светском поприще как инженеры, педагоги, менеджеры и т. д.

А. В. Луначарский среди членов клуба «Муравейник», 1923 год

Фото: Государственный архив Пермского края

Другим важным очагом образования Перми была Пермская гимназия, каждые 20—30 лет меняющая своё название. Её самый знаменитый выпускник — импресарио Сергей Дягилев.

Примечательно, что свою историю гимназия прочерчивала от той самой Пермской градской школы 1784 года, которая спустя несколько лет была реорганизована в народное училище.

Учителя и учащиеся школы №11, 1954 год

Любопытно и то, что пермская физико-математическая школа №9 имени Пушкина имеет доказательства того, что свою историю ей следует вести от этой гимназии с промежуточной «станцией» на школу III Интернационала в «Муравейнике».

Преемственность пермского образования, конечно, относительная. Названия школ, предметы и методы образования менялись, как и портреты в кабинете директоров учебных заведений, но неизменным оставался тренд на повышение уровня и специализацию, а также на охват. Сейчас сложно представить, каким огромным шагом было введение всеобщего начального образования, с каким восторгом оно было принято прогрессивной общественностью.

Школа в Кишерти. Занятия в хоре, 1954 год

Фото: Государственный архив Пермского края

Сборник документов «Образование в Пермской губернии XIX — начала XX века», подготовленный Государственным архивом Пермского края, рисует яркие картины того времени.

«Не подействует ли обязательное обучение вредно на учеников, так как они насильно будут ходить в школу, и такое насилие не отнимет ли у детей интерес к учению и не заставит ли их относиться к школе неприязненно?» — беспокоились пермяки ещё в 1877 году. В то же время существовали и такие документы: «Родители, которые будут умышленно задерживать детей своих дома и не отпускать их в училище, должны быть подвергаемы денежному штрафу без суда».

Огромную роль в развитии пермского образования сыграли земства. Дело не только в том, что они строили и содержали школы. В ГАПК хранится множество прошений о валенках и пальто для учеников — их писали учителя: «За неимением тёплой обуви ученики эти часто пропускают уроки, с наступлением же зимы вынуждены будут вовсе бросить учение».

Учительница А. Г. Кузовникова и пионеры школы №1 в Мотовилихе, 1929 год

Фото: Государственный архив Пермского края

Девочки Перми получили возможность учиться позднее, чем мальчики, на полвека. Первое «девичье училище» — начальная школа при воспитательном доме — открылось только в 1824 году. Позднее появились платные частные пансионы для «благородных и купеческих девиц».

В 1871 году в Перми появилась семиклассная женская гимназия, которая с постройкой в 1887 году собственного здания на углу Петропавловской и Обвинской стала играть заметную роль в общественной жизни города. Актовый зал женской гимназии был самым большим в Перми помещением. Именно здесь в 1916 году прошёл банкет по случаю открытия Пермского отделения Петроградского университета, который вывел образование Пермской губернии, да и сам регион, на совсем другую орбиту.

Vivat academia, vivant professores! Но дорогу им проложили в том числе школьники в валенках и учителя церковно-приходских школ.