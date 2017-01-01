Театр… со всеми тараканами Впервые прошёл фестиваль «PostФакт»

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Новый театральный фестиваль «PostФакт» (16+) — идея худрука Театра-Театра Бориса Мильграма, к реализации которой он подключил эксперта из Екатеринбурга Олега Лоевского, мастера сочинения и проведения региональных театральных фестивалей. Идея простая и весьма благородная: устроить повторный конкурс среди тех спектаклей, которые не стали номинантами Национальной театральной премии «Золотая маска», но вошли в её лонг-лист.

Спектакль «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева

Фото: Юлия Трегуб

Судя по многочисленным публикациям, в которых ошибочно утверждается, что в Пермь приехали спектакли, чуть-чуть не дотянувшие до «Маски», надо пояснить, что такое лонг-лист. Это список спектаклей, которые часть экспертов предлагала номинировать на премию, но большинства экспертных голосов это предложение не набрало; таким образом, эти спектакли чуть-чуть не дотянули не до «Маски», а до номинации на неё. Лонг-лист, в отличие от шорт-листа, в который входят уже настоящие номинанты, не делится на профессиональные категории: эксперты не отмечают, за какие именно заслуги они приметили эти спектакли — за режиссуру, актёрские работы или, может быть, работу художника; в этом списке всего две категории: «Драматический театр и театр кукол» и «Музыкальный театр». В первую включается 100 спектаклей, во вторую — 50.

Пермские театры регулярно в этом лонг-листе появляются, и их поклонники частенько обижаются: прекрасные же спектакли, почему их не номинировали на «Маску», что с ними не так? В других городах наверняка происходит то же самое. Новый пермский фестиваль «PostФакт» даёт этим спектаклям шанс ещё раз себя проявить. Театр-Театр по понятным причинам выбирал в фестивальную программу лишь драматические спектакли, хотя Борис Мильграм очень хотел бы, чтобы «PostФакт» шёл на трёх пермских площадках: Театр оперы и балета и Театр кукол могли бы взять на себя соответствующие разделы «масочного» лонг-листа. Что ж, это тема обсуждаемая, пока же фестиваль прошёл в первый раз только с драматическими театрами: пробный шар, пилотный проект, первый блин — можно называть как угодно.

Все предъявленные фестивальной публике театральные работы оказались небесспорными, и в этом-то весь цимес; зрители отреагировали ровно так же, как до них эксперты «Золотой маски»: кому-то очень понравилось, кому-то не очень, а кому-то — очень не.

«PostФакт» умудрился снять и продемонстрировать тонкий и очень важный слой российской театральной продукции, который располагается между огромной массой мейнстрима и выступающими над ней пиками шедевров. Всё это — штучные работы, безликих спектаклей в программе фестиваля не было; они ярки и в то же время уязвимы для критики, будь то мольеровский «Дон Жуан» московского театра «Сатирикон» с участием звёздных актёров во главе с Константином Райкиным или «Чёрный монах» губахинской полусамодеятельной студии «Доминанта». В то же время во всех показанных работах есть нечто общее; «PostФакт» оказался очень нагляден в том, что касается театральной моды: почти все показанные на фестивале спектакли этой моде следуют.

Что же, как говорится, в тренде в театре первой четверти XXI века?

В моде — минимализм. Декорации лаконичны. Иногда на сцене всего одна универсальная конструкция; она может быть суперминималистичным чёрным подиумом, как в «Зимней сказке» ТЮЗа им. А. Брянцева (Санкт-Петербург), а может быть высокотехнологичной и навороченной, как многоэтажный винтовой пандус в «сатириконовском» «Дон Жуане», но она всего одна и не имеет никакой связи с реальными пейзажами и интерьерами. В спектакле Театра-Театра «Пьяные» декорацией стала сама сцена, точнее, её поворотный круг. Рисованные задники? Рисованные кулисы? Настоящая мебель на сцене? Об этом все давно забыли. Уже упомянутый губахинский «Чёрный монах» может быть инсталлирован в любое пространство, и каждый раз будет читаться немного по-новому: премьера прошла на ступенях полуразрушенного дворца культуры в городе-призраке Верхняя Губаха, а на фестивале спектакль был показан в декорационном цехе Театра-Театра.

С костюмами — то же самое. Они выдержаны в единой цветовой гамме, причём краски «узаконены» лишь естественные — земные, почвенные: оттенки бежевого, как в «Старшем сыне» театра-студии «Грань» (Новокуйбышевск), или серые, как в «Вишнёвом саде» Новокузнецкого драматического театра, ну, или чёрно-бело-серые, как в том же «Чёрном монахе».

Тем «особеннее» выглядят спектакли, где авторы от этого тренда отходят. Так, пермские «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева в постановке Марата Гацалова радуют разнообразными костюмами, талантливо сочинёнными Алексеем Лобановым; а камерная постановка «Хроники Макбета. Короли подъезда» органично вписывает бытие персонажей — престарелых супругов-палачей из НКВД — в уютненький вещный мирок с диваном, ковром и ночниками на тумбочках, и этот приём оказывается сильнее, чем стильный минимализм.

О «Хрониках Макбета» (театр «18+», Ростов-на-Дону, автор — Михаил Волохов, режиссёр — Герман Греков, художники — Дмитрий Цупко (сценография) и Карина Иванова (костюмы)) хочется сказать особо: он может служить эталоном выверенной «рецептуры» произведения театрального искусства, где все ингредиенты «блюда» тщательно отмерены и соотнесены друг с другом: гротеск, шарж, мрачнейший макабр и натурализм парадоксально сочетаются с искренностью актёрской игры. Героям за 80, они коротают старость в своей квартирке, и их главное развлечение — давить моль, а ещё тараканов. Они бы, конечно, предпочли давить людишек, как в свои лучшие годы, но сложновато это организовать… И когда эти два паука, кажется, вот-вот сожрут друг друга, они выбираются из своей банки и принимаются за соседей. Вот тогда-то в этой крепкой, проверенной временем советской семье воцаряется гармония и, не побоимся этого слова, любовь.

…Но вернёмся к театральной моде. Ещё одно почти непременное качество современного спектакля — использование цифровых технологий. Если обзор фильмов фестиваля «Флаэртиана» мы назвали «Кино цифровой эпохи», то о спектаклях фестиваля «PostФакт» хочется говорить как о театре цифровой эпохи. Редко где в нынешних театральных постановках нет видеопроекции или экранов на сцене, а «Вишнёвый сад» Новокузнецкого драматического театра (режиссёр — Пётр Шерешевский, художник — Надежда Лопардина) — так весь про это. Чехов в своей драме говорил о смене поколений, об утрате традиционных ценностей, и в наше время эта тема актуальна по-прежнему, но уже в применении к всевозможным гаджетам, которые заменяют молодёжи собеседников; живые люди превращаются в роботов, а герои «Вишнёвого сада» то и дело перемещаются из реальности на экраны мониторов.

Видеопроекция удачно дополняет сценографию в спектакле Дамира Салимзянова «Чичиков балаганъ» (театр «Парафраз», Глазов) — оригинальном прочтении гоголевских «Мёртвых душ». При просмотре этого спектакля две мысли то и дело просятся в голову. Первая: «До чего ж «Мёртвые души» отличный материал для театра! Взять этот спектакль и пермский, ТЮЗовский, — они оба замечательные и при том такие разные», и вторая: «Классный театр в этом удмуртском райцентре!»

Обилие спектаклей, прибывших из малых городов, — очень важная и показательная черта фестиваля. Глазов, Новокуйбышевск, Губаха — в одном конкурсе с такими авторитетами, как «Сатирикон», ТЮЗ им. Брянцева, Пермский Театр-Театр и знаменитый Ярославский театр имени Фёдора Волкова.

Два последних театра стали лауреатами фестиваля: жюри под председательством драматурга Марюса Ивашкявичюса отдало призы — забавные фигурки с изображением глаза на ножках, этакого символа зрительского внимания, — пермским «Пьяным» в категории «Спектакль большой формы» и ярославскому моноспектаклю «Пилорама плюс» (автор — Наталья Милантьева, режиссёр — Елизавета Бондарь) в категории «Спектакль малой формы».

Закрывая фестиваль, Борис Мильграм, хитро поглядывая на Олега Лоевского, напомнил, что вот-вот состоится оглашение номинантов «Золотой маски», а вместе с тем и лонг-листа, а значит, вскоре можно выбирать спектакли на следующий «PostФакт»: фестиваль планируется проводить ежегодно. Именно лонг-лист, как показала практика, — вернейший источник самых спорных и в то же время самых показательных спектаклей, в которых современный театр проявляется наиболее ярко и правдиво — со всеми своими «тараканами».