Музыка для потомков В Чайковском завершилась работа Девятой Международной академии молодых композиторов

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«Второго города с такой инфраструктурой нам не найти, — убеждённо говорит Виктория Коршунова, директор Международной академии молодых композиторов в Чайковском. — Во всяком случае, в Российской Федерации — точно нет». Виднейший музыкальный менеджер, директор Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) имеет в виду концентрацию учреждений культуры на площади Искусств в Чайковском: здесь Детская школа искусств находится рядом с арт-центром «Шкатулка композиторов», а напротив — музыкальный колледж. Санаторий «Камские зори» — база IX Международной академии молодых композиторов — тоже рядом. Идеальное расположение, чтобы работать интенсивно, не тратя время на перемещения, а композиторская академия в Чайковском как раз и есть воркшоп-интенсив.

Фото: Чайковский центр развития культуры

Проекта, подобного тому, что уже девять лет осуществляется в самом южном городе Пермского края, в России больше нет. В мире — есть: из уст руководителей и участников академии часто можно слышать слово «Дармштадт» — в этом немецком городе проходит подобная академия, одна из самых успешных в Европе. Интересно, что Дармштадт, как и Чайковский, — небольшой город, и это важно: студенты и профессора со всего мира приезжают сюда не на достопримечательности любоваться, а работать и общаться. Общение — важнейший фактор образовательного процесса.

Когда Виктория Коршунова и композитор Дмитрий Курляндский, ставший арт-директором академии, сговорились организовать композиторский воркшоп в России, они искали как раз такой «интенсивный» небольшой город. Московский ансамбль современной музыки уже выступал в Чайковском, и Виктория Коршунова знала, что музыка здесь является одним из градообразующих факторов. Название города очень повлияло на его облик и менталитет его жителей, и неудивительно: ведь это единственный в мире город, названный в честь композитора.

Парадокс заключается в том, что Пётр Ильич Чайковский никогда в Чайковском не бывал по той простой причине, что в его годы этого города попросту не существовало; однако, находясь в городе, об этом ни за что не догадаться. «Чайковский — город композиторов!» — гордо возвещает уличная социальная реклама. Портретные изображения Петра Ильича насчитываются на улицах города десятками. На площади Искусств их как минимум три: бронзовый Чайковский стоит в центре площади на пьедестале, а на стенах музыкального училища и школы искусств красуются его портреты. Около арт-центра «Шкатулка композиторов» расположился трогательный арт-объект в виде бумажного кораблика с именем Чайковского. Даже граффитисты здесь постоянно изображают «патрона» родного города.

В этом городе уже ездит «Яндекс.Такси», продаётся кофе to go и японская еда, работает светомузыкальный фонтан; в то же время ещё не уничтожена уличная торговля дарами природы, не вырубаются деревья, а газоны не превращаются в автостоянки. Чайковский — тёплый, со всех сторон окружённый водой, теряющийся в сосновом бору — принял академию молодых композиторов удивительно радушно. Разговоры о ней и связанных с ней событиях можно услышать повсюду на улицах. Город живёт академией.

Между прочим, речь идёт вовсе не о развлекательном событии. Академия молодых композиторов — это очень продвинутый воркшоп, музыка, которая создаётся и звучит в её рамках, не предназначена для широкой публики. Для чего же она нужна?

Для будущего. Для того чтобы продвигать композиторское искусство, давать ему новые инструменты, новые изобразительные средства и возможности. Студенты, прошедшие эту школу, будут абсолютно свободны в мире звуков, их профессиональная палитра будет поистине неисчерпаема. Это школа любви к звукам, и её студенты и преподаватели — настоящие фанаты звуков.

Для них прекрасно всё, что звучит: кипение электрического чайника, шум реактивного самолёта, плеск волн. Всё это — музыка. Они отважно и бесшабашно соединяют электронику со старой плёночной звукозаписью, а традиционные концертные инструменты заставляют петь не своими голосами. Как пошутила музыковед Елена Черемных, один из специальных гостей академии, после такого занятия выходишь на улицу, слышишь звуки машин и думаешь: «А как записать это нотами?»

Академия работает две недели. Всю первую неделю идут занятия — по группам и индивидуальные. Студенты, стажёры и стипендиаты привезли свои сочинения и разбирают их с профессорами. Всю вторую неделю студенты сочиняют и готовят презентации, репетируют свои произведения с музыкантами из МАСМ, которые будут их исполнять на заключительном концерте. После обеда каждый день — лекции для свободного посещения, а вечером — концерты.

Тематика лекций максимально широка. На них рассказывают о фестивалях, музыкально-издательских проектах и проектах в сфере современного искусства — не обязательно музыки. Есть и более специальные лекции — о приёмах современной музыки, например. По лекции прочитал каждый из профессоров, обильно иллюстрируя свои положения собственными сочинениями.

Сочинения профессоров можно было послушать и на одном из вечерних концертов в зале Детской школы искусств. Эх, Перми бы такой камерный зал — отличная акустика, отличный обзор! На бесплатные концерты охотно собирались жители города. Правда, не все досиживали до конца: музыка Брина Харрисона, Бернара Каванна, Мартина Шюттера, Дэцин Вэня, Дмитрия Курляндского, Александра Хубеева и Николая Хруста — это настоящее испытание слушателя на толерантность и любопытство. Если любопытство есть, слушать эту музыку интересно.

Были и совсем другие концерты. Академия так интегрировалась в жизнь Чайковского и Чайковского района, что возникло множество взаимно интересных видов деятельности. В программе академии — концерты классической музыки, факультет повышения квалификации для педагогов городских музыкальных школ и училища, а также занятия с талантливыми детьми, результатом которых стал концерт «Вместе! Киндер-сюрприз». Виктория Коршунова называет его самым любимым событием академии. Молодые и совсем юные музыканты из Чайковского вместе с профессионалами из МАСМ, а в этом году — ещё и с ансамблем Rehead из Академии им. Гнесиных исполняют детские сочинения композиторов разных веков — от Моцарта до Курляндского.

Нынче МАСМ играл не только в Чайковском, но и в посёлке Марковском, на открытии Многофункционального культурного центра. Начали, понятное дело, с музыки Чайковского, а потом доказали на примере сочинений Эдисона Денисова и Павла Карманова, что современная музыка может быть очень, очень человечной.

Заключительный концерт затянулся на три часа: студенты предъявляли публике свои творения и получали дипломы, а Виктория Коршунова ставила напротив каждого номера плюсики и минусы — отмечала, чью музыку можно будет включить в репертуар МАСМ. Практически все кандидатуры по крайней мере обсуждались.

Сказать, что академия шла по расписанию, было бы в корне неправильно. Она шла круглосуточно и в очень большой степени стихийно. Главным в её содержании было всё, что подходит под определение «неформальное»: неформальное общение, неформальные концерты-сейшены с пародиями на музыку Чайковского и шумовыми оркестрами, прогулки по набережной, костры с шашлыками… Ведь собрались здесь люди одной крови, одного склада мыслей, обладатели общих ценностей.

Традиционный концерт из произведений студентов и профессоров по случаю окончания академии прошёл в Московской филармонии. Почему не в Перми? Это хороший вопрос. Как-то так получилось, что среди учредителей академии — российские структуры и администрация Чайковского. Минуя, так сказать, краевой уровень. Может быть, через год, во время работы десятой, юбилейной академии, найдётся краевая структура, которая станет партнёром МАСМ для организации пермского концерта?