Полина Суханова: Цифровая трансформация предъявляет новые требования ко всем Руководитель пермского сетевого IT-университета — о том, почему компетенции в сфере информационных технологий стали такими же важными, как умение считать и писать

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Фото: Марина Конюхова

— Мир на пути от экономики действий к экономике знаний. Значит ли это, что реальность требует от каждого быть айтишником — хорошо разбираться в математике, знать языки программирования?

— Дело не в том, что все должны быть айтишниками, а в том, что цифровая трансформация предъявляет новые требования ко всем. Мы не можем игнорировать цифровую реальность и новые технологии, поскольку IT-компетенции — это не только умение программировать, но и умение работать с большими данными, анализировать, применять технологии в любых процессах: от медицины до лингвистики. IT-компетенция становится сквозной, как умение считать и писать. Цифровая экономика охватывает все сферы жизни и диктует другое качество производственных процессов. Это просто не получится игнорировать и не замечать.

В ряде стран к 12 годам дети осваивают два языка программирования не для того, чтобы стать программистами, а чтобы использовать этот навык в любой деятельности, которую они выберут в будущем. Наша система образования пока запаздывает с изменениями.

На федеральном уровне 1 октября будет сформирован первый перечень компетенций цифровой экономики, к которым относятся не только навыки обработки больших данных, но и, например, умение работать в команде, проектное мышление. Soft skills для цифровой экономики не менее важны, чем hard skills.

— Разве в классическом образовании уделяется недостаточно внимания развитию soft skills?

— В курсах высшего и среднего образования технических специалистов не учат командной работе, а также работе с навыками самопрезентации, выражения мыслей. Важно понимать, что коммуникативные и навыки критического мышления не подменяют необходимости знаний программирования. Soft skills — это дополнение, необходимое для компаний, принимающих специалиста на работу.

В свою очередь, в процессы обучения гуманитарных специальностей совсем не внедрены курсы по IT. Однако уже сейчас стоит задуматься, какие IT-навыки нужны, например, студентам медицинского университета — для работы с системой электронного здравоохранения.

— На ваш взгляд, проще программиста обучить медицине или медика обучить программированию?

— Ответ на вопрос простой: смотря когда обучать. Если IT-курсы для медиков интегрированы в процесс высшего образования, то в приоритете — медики. После обучения в вузе у взрослого человека всегда есть ограничения по времени, и ответить на вопрос становится сложнее. Сейчас возможность бесплатно обучиться новым технологиям предоставляется всем жителям Прикамья. Созданный в прошлом году сетевой IT-университет как раз позволяет расширить свои знания вне зависимости от того, какое у вас первое образование.

Наравне с преподавателями из пермских вузов в каждой программе IT-университета участвуют пермские технологические компании, которые делятся самыми актуальными наработками и, по большому счёту, ищут себе сотрудников. Дело в том, что в регионе насчитывается более 1 тыс. открытых вакансий в IT-сфере, предлагаемых пермскими компаниями. И это много, потому что общий выпуск специалистов IT-направлений высшего и среднего профессионального образования — 800 человек. Многие пермские компании быстро растут и поэтому постоянно нуждаются в специалистах.

— Получается, что мы создаём локальные точки по обучению цифровым технологиям, но не совершенствуем систему образования...

— На самом деле это не совсем так. IT-университет — не замена высшему образованию, а дополнительное профессиональное обучение, которое сокращает разрыв между высшим или средним образованием и реальной деятельностью.

Конечно, необходимо «обогатить» и образовательные учреждения, для того чтобы специалисты выпускались готовыми к работе, а не обучались дополнительно внутри компаний по два—пять лет. Однако мы прекрасно понимаем, что вузы не могут позволить себе значительно увеличить число абитуриентов: нет ни площадей, ни преподавательского состава. Поэтому многие университеты пока используют эффект распространения новых знаний через преподавателей. Повышение их квалификации происходит в IT-университете естественным путём, благодаря коммуникации с руководителями и специалистами технологических компаний. Например, один из преподавателей, понимая актуальность темы, начал разработку отдельного курса по беспроводным сетям. В 2020 году мы планируем привлечь к преподаванию программ сетевого университета молодых педагогов — магистров и аспирантов, которые планируют вести преподавательскую деятельность и одновременно практиковать работу с новейшими технологиями.

— То есть IT-университет — долгосрочный проект?

— Университет создавался как быстрый ответ на потребность рынка в цифровизации. Мы запустились весной с одной образовательной траекторией — интернет вещей, состоявшей из шести курсов. Осенью количество образовательных траекторий увеличилось до 10, и программ стало уже 48. Появились курсы для аналитиков, архитекторов, руководителей проектов, специалистов по тестированию, информационной безопасности, несколько курсов по цифровому производству и две программы для повышения квалификации учителей. Всего в осенний семестр вакантны 720 бесплатных мест на программы образования, в следующем году — 1245 мест.

Например, открылась фантастическая программа Digital marketing — на сегодняшний день одна из самых востребованных и дорогостоящих программ Высшей школы экономики. У нас же она совершенно бесплатна. Сейчас мы размышляем, каким образом сделать программу для журналистов, научить работе с цифровым контентом.

Мы понимаем, что образовательные курсы не статичны по содержанию. Предполагаю, что часть из них будет интегрирована в общие программы образования. Сам формат будет трансформироваться, но в ближайшие три года мы продолжим обучать желающих по краткосрочным программам в IT-сфере. Образовательные курсы начального уровня останутся актуальны, но содержательная часть для «продвинутых» будет меняться — такова особенность IT-сферы.

— Краткосрочное образование — это повсеместный тренд?

— На потребность в коротком, но максимально информативном образовании повлияла та реальность, в которой мы живём: востребованность онлайн-программ вне сферы университетского образования, тенденция lifetime learning, возможность получать знания в любой точке мира, постоянно меняющиеся потребности работодателей. В целом дополнительное краткосрочное образование вне стен университета — мировая тенденция.

— Подобные университеты есть в других регионах России?

— Нет, инициатива Пермского края уникальна и своевременна, она обусловлена тем, что в регионе очень не хватает квалифицированных IT-кадров, а развитие цифровой экономики без грамотных специалистов невозможно. Региональные власти и ведущие технологические компании должны прилагать усилия к тому, чтобы людям хотелось работать в Прикамье. Однако привлекательность региона ограничивается, потому что молодые специалисты часто не знают о местных IT-компаниях и возможностях профессионального развития. Важно, чтобы ребята были знакомы с работодателями и заранее прогнозировали, где могут выстроить профессиональное развитие, к тому же условия труда в некоторых пермских IT-компаниях лучше, чем в центральных регионах.

— Какими навыками нужно обладать и какие совершенствовать, чтобы всегда оставаться востребованным на рынке профессий?

— Если раньше можно было выучиться и всю жизнь работать с одной технологией, то сейчас IT-специалистам необходимо постоянно повышать свою квалификацию, самостоятельно учиться, ездить на профильные мероприятия. Чтобы быть востребованным, нужно понимать контекст, иметь мечту, знать, чего ты хочешь, и искать лучшие компании для своей реализации. Необходимо пробовать, постоянно учиться и применять полученный опыт на практике, тогда в любом случае можно найти дело по душе. На мой взгляд, в нашем регионе множество возможностей, потребность в специалистах большая, поэтому, если в человеке есть огонёк, он всегда будет востребован.

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