«Оставить эмоции в стороне» Эксперты желают Андрею Борисову успехов в управлении Пермским театром оперы и балета, но выражают осторожные опасения

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Впервые за очень много лет сезон в Пермском театре оперы и балета открылся без художественного руководителя. Такая должность в новом уставе театра отсутствует. Вся власть — и художественная и административная — сосредоточится в руках генерального директора Андрея Борисова. Продолжит ли Теодор Курентзис сотрудничество с Пермской оперой в статусе художественного руководителя Дягилевского фестиваля, до сих пор неизвестно.

Фото: Константин Долгановский

По традиции за несколько дней до открытия сезона прошло общее собрание коллектива Пермского театра оперы и балета, на которое ввиду исключительности ситуации пришли губернатор Прикамья Максим Решетников и министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Открывая собрание, директор театра Андрей Борисов сообщил, что 148-й сезон можно считать предъюбилейным, так как историки спорят, когда именно был открыт театр, и к единому мнению не пришли: может быть, юбилей не через два года, а через год, поэтому руководство театра решило растянуть праздник. Что ж, Борисову виднее, поскольку он историк и бывший директор архива. Правда, в чём именно будет заключаться празднование, пока неизвестно: реестр праздничных событий верстается и по мере готовности будет обнародован.

Директор поздравил коллектив с присуждением главной государственной театральной награды — премии имени Фёдора Волкова. Правда, она ещё не получена, но глава правительства РФ Дмитрий Медведев уже подписал соответствующее распоряжение.

На этой приятной ноте Борисов передал микрофон губернатору. Максим Решетников сообщил о главных изменениях в организационно-управленческой структуре театра: «Театр входит в полосу изменений. Вся власть — и художественная и административная — сосредоточится в одних руках, руках генерального директора. Появится новый официальный управленческий орган — худсовет».

Чуть позже Вячеслав Торчинский дополнил эту информацию, сообщив, что уже подписал изменения в уставе театра и назначил генерального директора, — как нетрудно догадаться, им стал Андрей Борисов.

Ещё позже Борисов завершил череду организационно-кадровых новостей, представив труппе членов худсовета, который он предпочитает именовать «ареопагом», — главного балетмейстера Алексея Мирошниченко, директора оперной труппы Медею Ясониди, главного дирижёра Артёма Абашева и главного хормейстера Евгения Воробьёва.

Должность художественного руководителя театра в новом уставе отсутствует.

Коллективу театра было обещано профинансировать новые постановки и повышение зарплат, в том числе работникам цехов, и предложено начать планировать первую премьеру на новой сцене.

В выступлениях всех руководителей — региона, отрасли и театра — звучала одна и та же мысль: «Ничего экстремального не происходит. Работаем в штатном режиме».

Между тем ситуация вовсе не штатная. На момент сдачи номера «Нового компаньона» в печать было неизвестно, останется ли Теодор Курентзис художественным руководителем Дягилевского фестиваля. Он отказался заключать договор подряда с руководством театра, требуя оформления отношений непосредственно с краевым минкультом. Минкульт же в ответ предложил оформить договор не с Курентзисом персонально, а с фондом MusicAeterna. Как дирижёр воспримет эту инициативу, пока неясно.

В мнениях экспертов звучат пожелания успеха новому генеральному директору, тревога за дальнейшую судьбу театра и надежда на его благополучие.

«Для артистов Андрей Александрович — стена»

Надежда Павлова, солистка Пермского театра оперы и балета, заслуженная артистка России:

— На протяжении всего времени знакомства с Андреем Александровичем Борисовым я знаю его только с положительной стороны. Он — тактичный, дипломатичный, культурный, образованный человек, который старается с каждым человеком, артистом найти общий язык. Я вообще не знаю никого из труппы, из вокалистов, у кого с ним сложились бы сложные или натянутые отношения, он ко всем сразу нашёл подход.

Мне нравятся изменения, которые произошли в труппе с его приходом на должность директора. Я вижу, как он отстаивает наши интересы, для артистов Андрей Александрович — стена.

Кроме того, мне нравится, что он высокообразованный человек. Бывает, в театры приходят отличные менеджеры, а Андрей Александрович — человек, который ещё и прекрасно разбирается в искусстве.

«Когда единоличного творческого лидера нет, то модель управления меняется»

Дмитрий Бертман, художественный руководитель музыкального театра «Геликон-опера», народный артист России:

— Когда в театре есть творческий лидер, то логично, что театр управляется им. У Пермской оперы были такие харизматичные худруки, как Георгий Исаакян и Теодор Курентзис. Но когда единоличного творческого лидера нет, то модель управления меняется — и во главе всех процессов встаёт директор. Я знаю, как ответственно Андрей Борисов относится к театру. То, что он стал генеральным директором и будет управлять Пермской оперой в такой переходный период, обеспечит будущее театра и здоровый климат в коллективе.

«В нашей стране много театров, которые работают по этой схеме»

Анатолий Пичкалёв, директор Пермского академического Театра-Театра:

— На мой взгляд, «директорская» модель театра может быть вполне успешной. В нашей стране много театров, которые работают по этой схеме: взять хотя бы Большой театр в Москве или «Красный факел» в Новосибирске. Да и Пермский театр оперы и балета был когда-то «директорским», и это время стало одной из ярких страниц его истории. Я сейчас говорю о времени, когда директором театра был Михаил Арнопольский. Именно он поддержал ряд важных инициатив, ставших со временем знаковыми для театра. Среди них, например, проект «Хореография Джорджа Баланчина на пермской сцене», конкурс артистов балета «Арабеск», создание Детской театральной студии и многое другое.

«Нужно понять, куда двигаться, не давая оценок случившемуся»

Вячеслав Самодуров, хореограф, художественный руководитель «Урал Балета» (Екатеринбург):

— «Урал Опере» важно иметь такого мощного соседа, как Пермский театр: мы следим за всеми событиями в балете и опере, нас вдохновляет Дягилевский фестиваль. Сейчас театр перевернул страницу летописи: нужно оставить эмоции в стороне и понять, куда двигаться, не давая оценок случившемуся. Важно сохранить багаж, накопленный Теодором Курентзисом, а с другой стороны — восстановить баланс внимания, которое уделяется балету и опере.

Пермский театр движется к «директорской» модели — она существует в «Урал Опере»: директор делегирует художественные полномочия, но определяет общий вектор движения. Наш театр показывает, что это здоровая и продуктивная модель, внутри которой опера с балетом развиваются в гармонии. Андрей Борисов — эрудит, живущий театром и искусством, и я уверен, что он способен направить все творческие потоки в правильное русло. Каждый успех уравновешивается неудачей, сейчас важно не требовать от театра одних успехов и дать ему возможность ошибаться.

Наши театры наладили дружеские отношения, мы несколько раз принимали на своей сцене пермский балет, и я благодарен за то, что мне удалось сделать с этой прекрасной труппой спектакль «Поцелуй феи». Надеюсь, наша дружба будет развиваться.

«Назначение Андрея Борисова первым лицом в театре — вынужденная мера»

Лариса Барыкина, музыкальный и театральный критик, эксперт «Золотой маски», арт-директор фестиваля современной хореографии «На грани» (Екатеринбург):

— «Директорская» модель театра, безусловно, единственно возможная после того, что произошло. Кто-то должен регулировать ежедневную жизнь театра в период восстановления, и при том кадровом дефиците в сфере культурного менеджмента, который я десятилетиями наблюдаю в Перми, наверное, других кандидатур просто не было.

Но надо понимать, что директор и интендант — не одно и то же, поэтому меня настораживает, когда об Андрее Борисове говорят как об интенданте. Слова «интендант» нет в российском должностном реестре, это не должность, а прежде всего качества личности: мощная воля настоящего лидера, стратегическое мышление, собрание самых разных высоких компетенций, наконец, умение держать слово и держать удар. При всём уважении к российским творческим руководителям, у нас в стране не отыскать интендантов уровня Жерара Мортье, который был способен изменить творческий ландшафт не только конкретного театра, но и Европы в целом. Таких людей у нас попросту нет, и, кажется, сегодня не их время: люди, способные действовать без оглядки на мнение «княгини Марьи Алексеевны» или «руководящую линию партии», в жёсткой вертикали не приживаются. Но и в наших условиях нужен человек прежде всего внутренне свободный, способный на независимость суждений и смелость художественных жестов. А может ли проявлять абсолютную самостоятельность человек, который был назначен на директорскую должность для того, чтобы обеспечивать удовлетворение всех запросов и потребностей прежнего художественного лидера? Мне кажется, это совсем разные виды деятельности.

Назначение Андрея Борисова первым лицом в театре — вынужденная мера, и в сложившейся ситуации он, видимо, единственно возможная фигура; но в его качествах интенданта я вовсе не уверена. Театру необходим человек, который бы определял стратегию развития, думал о его художественной модели в современных условиях, выстраивал репертуар, создавал новый художественный продукт. Сейчас задача Борисова — удержать ситуацию в театре до прихода нового лидера, а задача учредителя театра — такого лидера искать и найти. Или пребывание в тихой заводи домашних радостей Перми гарантировано — и это после периода высоких достижений и громких побед.