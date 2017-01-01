Займи себя сам

Кому будет выгоден налог на профессиональный доход, а кому нет


Полина Путякова журналист
Поделиться

Краевые власти неоднократно заявляли, что заинтересованы во введении на территории Прикамья налога на профессиональный доход, который поможет вывести бизнес из тени. Налоговые эксперты отмечают, что у такого эксперимента есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, самозанятые смогут работать легально и не бояться штрафов и проверок, с другой стороны — они потеряют в доходах. Кроме того, на профессиональный налог могут перейти индивидуальные предприниматели, а также не исключено, что договором с самозанятыми будут подменяться трудовые отношения, что снизит налог и снимет с компании обязанность платить страховые взносы.

самозанятые
Фото: Алёна Ужегова

Зачем платить, если можно не платить

Эксперимент по применению налога на профессиональный доход в этом году проводится в четырёх регионах (Татарстан, Москва, Московская и Калужская области). По его итогам будет принято решение о распространении практики и на другие субъекты Федерации. В Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края сообщили, что регион заинтересован во введении данного налогового режима. Об этом заявлял и губернатор Максим Решетников во время визита министра финансов РФ Антона Силуанова в Пермь в июле.

Налог на профдоход представляет собой максимально льготный режим налогообложения со ставкой 4% от дохода при продаже физлицу и 6% — юр­лицу. При этом не требуется ведение бух­учёта, уплата взносов в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Уплата налога происходит через приложение в смартфоне, без посещения налоговой инспекции. Использовать этот налоговый режим могут те, кто работает без работодателя и без наёмных работников, сам обеспечивает себя заказами. Типичные примеры — выпечка и вязание на заказ, фрилансеры в разных сферах, владельцы квартир, сдава­емых в аренду, и т. д.

«По разным оценкам, число теневых бизнесменов, самозанятых, по стране составляет сейчас 15—18 млн человек. А число физических лиц, подающих в налоговые органы уведомления о деятельности по оказанию услуг физическим лицам для личных, домашних и иных подобных нужд, — всего 3914 по состоянию на 1 июля. Правда, это информация только о тех физлицах, которые оказывают услуги в сферах репетиторства, ухода за больными и присмотра за детьми, уборки жилых помещений. Статистики о тех, кто оказывает услуги юридическим лицам и занимается другими видами деятельности, просто нет», — говорит руководитель компании «Налоговая консультация», член палаты налоговых консультантов России Ольга Меркушева.

Естественно, что максимально простой режим налогообложения вводится в первую очередь с целью вывода из тени оставшихся самозанятых и пополнения бюджета. Сейчас у самозанятых существует два варианта уплаты налогов: подача декларации по форме 3-НДФЛ с указанием доходов, полученных от своей деятельности, либо регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. В первом случае нужно будет заплатить 13% с доходов, во втором — 6% от доходов или 15% по схеме «доходы минус расходы», а также все страховые взносы в социальные фонды. Второй вариант экономически нецелесообразен из-за высокого размера платежей, прежде всего страховых взносов. «Однако я считаю, что почти все, кто не зарегистрирован в качестве ИП, налоги не платят. Этому способствует сложившаяся практика и отсутствие массовых примеров наложения санкций: какой смысл платить, если можно этого не делать», — говорит партнёр ООО «Альтера-Аудит» Алексей Степанов.

По оценкам экспертов, налоговая проверка в этой сфере сейчас маловероятна. Алексей Степанов отмечает, что проверка проводится тогда, когда налоговыми органами фиксируются значительные расходы физлица, не подкреплённые легальными доходами. Чаще всего это может произойти в случае крупных покупок, требующих госрегистрации, — недвижимости или машины, в этом случае информация передаётся государственными ведомствами в налоговую службу. Второй вариант — проверка на основании поданного в налоговую службу заявления о факте осуществления предпринимательской деятельности. Такие заявления могут поступить от конкурента, недовольного клиента и т. д. Ещё один орган, попав в поле зрения которого можно «нарваться» на проверку, — Росфинмониторинг, добавляет Ольга Меркушева. Если через личный счёт физического лица систематически проходят крупные суммы, то это, безусловно, заинтересует ведомство, а затем и налоговые органы.

«Бытует мнение, что банки будут передавать в налоговую службу информацию о переводах физических лиц. Однако банки не наделены таким правом и не берут на себя инициативу по отслеживанию самозанятых граждан. Предоставление подобной информации возможно только по официальному запросу налоговой инспекции в отношении конкретного гражданина, по которому уже проводится налоговая проверка», — уточняет налоговый эксперт, директор консалтинговой компании «Финансовый Налоговый Сервис» Дмитрий Рогалев.

Эксперт констатирует, что на практике механизм действий налоговых органов в подобных ситуациях не отлажен. Во всех перечисленных случаях налоговая служба приглашает самозанятого для дачи пояснений. Второй вариант реагирования — проведение контрольной закупки, которая выявит факт продажи товара или услуг и получения прибыли. В-третьих, налоговая служба задействует мониторинг соцсетей. В любом случае для наложения каких-либо санкций налоговой службе необходимо доказать факт предпринимательской деятельности, то есть систематического — два раза или более — получения дохода.

Речь может идти об административной ответственности — штрафе, а также придётся заплатить налог по ставке 13% с выявленного и доказанного дохода. Штраф, как поясняет Ольга Меркушева, составляет от 500—2000 руб. в самом простом случае (предпринимательская деятельность без государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя) до 2000—2500 руб. (предпринимательская деятельность без наличия специального разрешения или лицензии в том случае, если они обязательны).

«Пока что проще работать, не думая о налоговой, а в случае проверки заплатить штраф и 13% от 5000 или 10 000 руб. — суммы одного или двух заказов», — рассуждает Ольга, которая подрабатывает швеёй.

При этом уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство» может быть заведено только в случае получения особо крупного дохода либо нанесения крупного ущерба гражданам, организациям или государству. В случае с самозанятыми вероятность этого невелика.

Плюсы и минусы для самозанятых

Реакция самозанятых на введение налога не будет однозначной. Арина вяжет на заказ, и она категорически против налога на профдоход. «На своей основной работе я достаточно перечисляю в казну государства, а эта деятельность — лично мои усилия и лично мой доход. Я сама еду на рынок покупать материал для работы, собственноручно произвожу изделия, плачу за интернет, где размещены мои работы и объявления... Почему я должна кому-то платить за это? Мне приходится вязать от нехватки средств. Если бы на основной работе я зарабатывала достаточно, я не стала бы этого делать. Это нелёгкий труд, а у меня травма позвоночника. Нас и так государство задушило всякими платежами: налоги, коммунальные платежи и прочее... Не от лёгкой жизни люди ищут всевозможные виды подработки», — говорит она.

Ирина, кондитер, считает, что введением льготного режима дело не ограничится. «Мне кажется, задумка в том, чтобы выманить из тени всех мелких производителей-кустарей «сладкими» налоговыми условиями, а потом навешать на них онлайн-кассы, обязательные взносы и повысить ставку налога», — уверена она.

В то же время, по мнению директора консалтинговой компании «Бизнес-Помощник» Светланы Алексенко, налог имеет и свои плюсы: он позволяет самозанятым получать оплату от юридических лиц и ИП, которым нужно легально показывать свои расходы и делать перечисления за работу с расчётного счёта. «Именно это, на мой взгляд, станет конкурентным преимуществом самозанятого перед нелегальным фрилансером, — говорит эксперт. — По виду деятельности это будут разработчики сайтов, веб-дизайнеры, копирайтеры, программисты и фрилансеры по другим направлениям. Сюда же относятся слесари, ремонтники, электрики и т. п. Также это могут быть различные консультанты, коучи, эксперты, исполнители проектов, которые получают крупные, но нечастые заказы опять же от юрлиц».

Кроме того, налог может оказаться востребован в среде парикмахеров, мастеров маникюра и швей: клиенты всё чаще платят за работу с карты на карту, а практика блокировки банковских карт, на которые регулярно поступают денежные средства от различных плательщиков, становится всё более распространённой. Светлана Алексенко не исключает интереса к данному режиму налогообложения со стороны пенсионеров-ИП, работающих в сфере услуг, однако это будет зависеть от того, как их будет воспринимать ПФР (как работающих или как неработающих) и будет ли ФНС передавать сведения о пенсионерах-самозанятых в ПФР.

Однако у нового налогового режима есть и ощутимые минусы, на которые обращают внимание эксперты. «Основной минус, по моему мнению, в том, что самозанятые не получат страховой стаж, так как они не обязаны платить страховые взносы. Они могут вступить в правоотношения по пенсионному страхованию добровольно, но в этом случае выгода от перехода на новый режим становится незаметной», — предупреждает Дмитрий Рогалев. Действительно, ставка по УСН с объектом налогообложения «доходы» тождественна ставке по экспериментальному налогу, если услуги оказываются юридическим лицам, — в обоих случаях она составляет 6%. То есть, если и ИП, и самозанятый платят страховые взносы, ощутить разницу между этими режимами трудно. А в случае с ИП на часть взносов может быть уменьшена сумма налога.

К тому же, считает эксперт, простота уплаты налога на профдоход оборачивается потенциальной незащищённостью личной информации, хотя и оговаривается, что это пока только предположения. «Из-за привязки мобильного приложения к личности самозанятого, не исключено, что программа сможет получить доступ к переписке, сведениям о банковских приложениях и прочим данным о доходах и расходах гражданина», — говорит Дмитрий Рогалев.

Ольга Меркушева обращает внимание ещё на один существенный минус нового налогового режима: у самозанятого нет возможности получить налоговый вычет по расходам на обучение, лечение, приобретение квартиры. Такие налоговые вычеты предоставляются только в отношении доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13%.

Как итог, налог для самозанятых имеет смысл использовать, когда есть основное место работы и все необходимые отчисления в фонды делает работодатель. Тогда это хороший способ легализации дохода, не связанного с основной работой (от сдачи квартиры в аренду или от хобби, которое приносит доход). Также налог на профдоход даёт возможность определённого «тест-драйва», говорит Дмитрий Рогалев: не регистрируясь пока в качестве ИП, можно оценить достоинства нового налога как временного режима и базы для дальнейшего развития своего бизнеса.

Риски

Однако фискальная эффективность нового спецрежима, с точки зрения экспертов, неоднозначна. Введение налога на профессиональный доход, безусловно, позволит вывести из тени часть самозанятых.

«Не менее 90% приходящих ко мне на консультации людей предпочитают работать легально, чтобы не бояться ни полиции, ни администрации, ни налоговой, — говорит Светлана Алексенко. — Однако существует целый слой самозанятых, которые не захотят легализоваться: закоренелые шабашники, преимущественно мужчины, работающие с физлицами на дому, на выезде или в гаражах. Первая причина отказа, конечно, нежелание отдавать часть дохода государству. Другая группа людей — те, кто не умеет обращаться со смартфонами в силу возраста, проблем со зрением или каких-то других причин».

Как ни парадоксально, но эксперты говорят и о том, что введение налога для самозанятых несёт определённые риски для бюджета. Во-первых, говорит Алексей Степанов, ничто не помешает самозанятым максимально перейти на оплату наличными. В этом случае они сократят свои официальные доходы и налог до минимума без сокращения объёмов деятельности. В то же время, продолжает эксперт, объёмы наличных расчётов с самозанятыми будут ограничиваться заказчиками. Часть из них могут требовать регистрации их заказа в программе. В этом случае они получают из приложения кассовый чек, что даёт защиту их потребительских прав. Возможно, ещё больше в чеке заинтересованы заказчики — юридические лица, потому что он может служить для них подтверждением расходов.

Хуже, что по аналогии с фирмами-однодневками теперь могут появиться самозанятые, через которых будет происходить обналичивание средств. Им нужно заплатить только 6%, нет страховых взносов, работа без кассового аппарата — всё это позволит использовать самозанятых для незаконного оборота денег. Такие операции будут ограничены лишь установленным лимитом дохода самозанятых — 2,4 млн руб. в год.

«Кроме того, часть индивидуальных предпринимателей могут перерегистрироваться как самозанятые. Это даст им значительную выгоду, поскольку в этом режиме нет обязанности по уплате страховых взносов. Наконец, не исключён вариант, что договором с самозанятыми будут подменяться трудовые отношения, что снизит налог и снимет с компании обязанность платить страховые взносы», — говорит Алексей Степанов. В результате, получая поступления налога от самозанятых, государство теряет в поступлениях по другим налогам и платежам. И какой будет суммарный эффект, сейчас сказать сложно.

Поделиться

Быстрый поиск

Пермский край малый бизнес налоги экономика и бизнес