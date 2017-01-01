Займи себя сам Кому будет выгоден налог на профессиональный доход, а кому нет

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Краевые власти неоднократно заявляли, что заинтересованы во введении на территории Прикамья налога на профессиональный доход, который поможет вывести бизнес из тени. Налоговые эксперты отмечают, что у такого эксперимента есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, самозанятые смогут работать легально и не бояться штрафов и проверок, с другой стороны — они потеряют в доходах. Кроме того, на профессиональный налог могут перейти индивидуальные предприниматели, а также не исключено, что договором с самозанятыми будут подменяться трудовые отношения, что снизит налог и снимет с компании обязанность платить страховые взносы.

Фото: Алёна Ужегова

Зачем платить, если можно не платить

Эксперимент по применению налога на профессиональный доход в этом году проводится в четырёх регионах (Татарстан, Москва, Московская и Калужская области). По его итогам будет принято решение о распространении практики и на другие субъекты Федерации. В Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края сообщили, что регион заинтересован во введении данного налогового режима. Об этом заявлял и губернатор Максим Решетников во время визита министра финансов РФ Антона Силуанова в Пермь в июле.

Налог на профдоход представляет собой максимально льготный режим налогообложения со ставкой 4% от дохода при продаже физлицу и 6% — юр­лицу. При этом не требуется ведение бух­учёта, уплата взносов в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Уплата налога происходит через приложение в смартфоне, без посещения налоговой инспекции. Использовать этот налоговый режим могут те, кто работает без работодателя и без наёмных работников, сам обеспечивает себя заказами. Типичные примеры — выпечка и вязание на заказ, фрилансеры в разных сферах, владельцы квартир, сдава­емых в аренду, и т. д.

«По разным оценкам, число теневых бизнесменов, самозанятых, по стране составляет сейчас 15—18 млн человек. А число физических лиц, подающих в налоговые органы уведомления о деятельности по оказанию услуг физическим лицам для личных, домашних и иных подобных нужд, — всего 3914 по состоянию на 1 июля. Правда, это информация только о тех физлицах, которые оказывают услуги в сферах репетиторства, ухода за больными и присмотра за детьми, уборки жилых помещений. Статистики о тех, кто оказывает услуги юридическим лицам и занимается другими видами деятельности, просто нет», — говорит руководитель компании «Налоговая консультация», член палаты налоговых консультантов России Ольга Меркушева.

Естественно, что максимально простой режим налогообложения вводится в первую очередь с целью вывода из тени оставшихся самозанятых и пополнения бюджета. Сейчас у самозанятых существует два варианта уплаты налогов: подача декларации по форме 3-НДФЛ с указанием доходов, полученных от своей деятельности, либо регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. В первом случае нужно будет заплатить 13% с доходов, во втором — 6% от доходов или 15% по схеме «доходы минус расходы», а также все страховые взносы в социальные фонды. Второй вариант экономически нецелесообразен из-за высокого размера платежей, прежде всего страховых взносов. «Однако я считаю, что почти все, кто не зарегистрирован в качестве ИП, налоги не платят. Этому способствует сложившаяся практика и отсутствие массовых примеров наложения санкций: какой смысл платить, если можно этого не делать», — говорит партнёр ООО «Альтера-Аудит» Алексей Степанов.

По оценкам экспертов, налоговая проверка в этой сфере сейчас маловероятна. Алексей Степанов отмечает, что проверка проводится тогда, когда налоговыми органами фиксируются значительные расходы физлица, не подкреплённые легальными доходами. Чаще всего это может произойти в случае крупных покупок, требующих госрегистрации, — недвижимости или машины, в этом случае информация передаётся государственными ведомствами в налоговую службу. Второй вариант — проверка на основании поданного в налоговую службу заявления о факте осуществления предпринимательской деятельности. Такие заявления могут поступить от конкурента, недовольного клиента и т. д. Ещё один орган, попав в поле зрения которого можно «нарваться» на проверку, — Росфинмониторинг, добавляет Ольга Меркушева. Если через личный счёт физического лица систематически проходят крупные суммы, то это, безусловно, заинтересует ведомство, а затем и налоговые органы.

«Бытует мнение, что банки будут передавать в налоговую службу информацию о переводах физических лиц. Однако банки не наделены таким правом и не берут на себя инициативу по отслеживанию самозанятых граждан. Предоставление подобной информации возможно только по официальному запросу налоговой инспекции в отношении конкретного гражданина, по которому уже проводится налоговая проверка», — уточняет налоговый эксперт, директор консалтинговой компании «Финансовый Налоговый Сервис» Дмитрий Рогалев.

Эксперт констатирует, что на практике механизм действий налоговых органов в подобных ситуациях не отлажен. Во всех перечисленных случаях налоговая служба приглашает самозанятого для дачи пояснений. Второй вариант реагирования — проведение контрольной закупки, которая выявит факт продажи товара или услуг и получения прибыли. В-третьих, налоговая служба задействует мониторинг соцсетей. В любом случае для наложения каких-либо санкций налоговой службе необходимо доказать факт предпринимательской деятельности, то есть систематического — два раза или более — получения дохода.

Речь может идти об административной ответственности — штрафе, а также придётся заплатить налог по ставке 13% с выявленного и доказанного дохода. Штраф, как поясняет Ольга Меркушева, составляет от 500—2000 руб. в самом простом случае (предпринимательская деятельность без государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя) до 2000—2500 руб. (предпринимательская деятельность без наличия специального разрешения или лицензии в том случае, если они обязательны).

«Пока что проще работать, не думая о налоговой, а в случае проверки заплатить штраф и 13% от 5000 или 10 000 руб. — суммы одного или двух заказов», — рассуждает Ольга, которая подрабатывает швеёй.

При этом уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство» может быть заведено только в случае получения особо крупного дохода либо нанесения крупного ущерба гражданам, организациям или государству. В случае с самозанятыми вероятность этого невелика.

Плюсы и минусы для самозанятых

Реакция самозанятых на введение налога не будет однозначной. Арина вяжет на заказ, и она категорически против налога на профдоход. «На своей основной работе я достаточно перечисляю в казну государства, а эта деятельность — лично мои усилия и лично мой доход. Я сама еду на рынок покупать материал для работы, собственноручно произвожу изделия, плачу за интернет, где размещены мои работы и объявления... Почему я должна кому-то платить за это? Мне приходится вязать от нехватки средств. Если бы на основной работе я зарабатывала достаточно, я не стала бы этого делать. Это нелёгкий труд, а у меня травма позвоночника. Нас и так государство задушило всякими платежами: налоги, коммунальные платежи и прочее... Не от лёгкой жизни люди ищут всевозможные виды подработки», — говорит она.

Ирина, кондитер, считает, что введением льготного режима дело не ограничится. «Мне кажется, задумка в том, чтобы выманить из тени всех мелких производителей-кустарей «сладкими» налоговыми условиями, а потом навешать на них онлайн-кассы, обязательные взносы и повысить ставку налога», — уверена она.

В то же время, по мнению директора консалтинговой компании «Бизнес-Помощник» Светланы Алексенко, налог имеет и свои плюсы: он позволяет самозанятым получать оплату от юридических лиц и ИП, которым нужно легально показывать свои расходы и делать перечисления за работу с расчётного счёта. «Именно это, на мой взгляд, станет конкурентным преимуществом самозанятого перед нелегальным фрилансером, — говорит эксперт. — По виду деятельности это будут разработчики сайтов, веб-дизайнеры, копирайтеры, программисты и фрилансеры по другим направлениям. Сюда же относятся слесари, ремонтники, электрики и т. п. Также это могут быть различные консультанты, коучи, эксперты, исполнители проектов, которые получают крупные, но нечастые заказы опять же от юрлиц».

Кроме того, налог может оказаться востребован в среде парикмахеров, мастеров маникюра и швей: клиенты всё чаще платят за работу с карты на карту, а практика блокировки банковских карт, на которые регулярно поступают денежные средства от различных плательщиков, становится всё более распространённой. Светлана Алексенко не исключает интереса к данному режиму налогообложения со стороны пенсионеров-ИП, работающих в сфере услуг, однако это будет зависеть от того, как их будет воспринимать ПФР (как работающих или как неработающих) и будет ли ФНС передавать сведения о пенсионерах-самозанятых в ПФР.

Однако у нового налогового режима есть и ощутимые минусы, на которые обращают внимание эксперты. «Основной минус, по моему мнению, в том, что самозанятые не получат страховой стаж, так как они не обязаны платить страховые взносы. Они могут вступить в правоотношения по пенсионному страхованию добровольно, но в этом случае выгода от перехода на новый режим становится незаметной», — предупреждает Дмитрий Рогалев. Действительно, ставка по УСН с объектом налогообложения «доходы» тождественна ставке по экспериментальному налогу, если услуги оказываются юридическим лицам, — в обоих случаях она составляет 6%. То есть, если и ИП, и самозанятый платят страховые взносы, ощутить разницу между этими режимами трудно. А в случае с ИП на часть взносов может быть уменьшена сумма налога.

К тому же, считает эксперт, простота уплаты налога на профдоход оборачивается потенциальной незащищённостью личной информации, хотя и оговаривается, что это пока только предположения. «Из-за привязки мобильного приложения к личности самозанятого, не исключено, что программа сможет получить доступ к переписке, сведениям о банковских приложениях и прочим данным о доходах и расходах гражданина», — говорит Дмитрий Рогалев.

Ольга Меркушева обращает внимание ещё на один существенный минус нового налогового режима: у самозанятого нет возможности получить налоговый вычет по расходам на обучение, лечение, приобретение квартиры. Такие налоговые вычеты предоставляются только в отношении доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13%.

Как итог, налог для самозанятых имеет смысл использовать, когда есть основное место работы и все необходимые отчисления в фонды делает работодатель. Тогда это хороший способ легализации дохода, не связанного с основной работой (от сдачи квартиры в аренду или от хобби, которое приносит доход). Также налог на профдоход даёт возможность определённого «тест-драйва», говорит Дмитрий Рогалев: не регистрируясь пока в качестве ИП, можно оценить достоинства нового налога как временного режима и базы для дальнейшего развития своего бизнеса.

Риски

Однако фискальная эффективность нового спецрежима, с точки зрения экспертов, неоднозначна. Введение налога на профессиональный доход, безусловно, позволит вывести из тени часть самозанятых.

«Не менее 90% приходящих ко мне на консультации людей предпочитают работать легально, чтобы не бояться ни полиции, ни администрации, ни налоговой, — говорит Светлана Алексенко. — Однако существует целый слой самозанятых, которые не захотят легализоваться: закоренелые шабашники, преимущественно мужчины, работающие с физлицами на дому, на выезде или в гаражах. Первая причина отказа, конечно, нежелание отдавать часть дохода государству. Другая группа людей — те, кто не умеет обращаться со смартфонами в силу возраста, проблем со зрением или каких-то других причин».

Как ни парадоксально, но эксперты говорят и о том, что введение налога для самозанятых несёт определённые риски для бюджета. Во-первых, говорит Алексей Степанов, ничто не помешает самозанятым максимально перейти на оплату наличными. В этом случае они сократят свои официальные доходы и налог до минимума без сокращения объёмов деятельности. В то же время, продолжает эксперт, объёмы наличных расчётов с самозанятыми будут ограничиваться заказчиками. Часть из них могут требовать регистрации их заказа в программе. В этом случае они получают из приложения кассовый чек, что даёт защиту их потребительских прав. Возможно, ещё больше в чеке заинтересованы заказчики — юридические лица, потому что он может служить для них подтверждением расходов.

Хуже, что по аналогии с фирмами-однодневками теперь могут появиться самозанятые, через которых будет происходить обналичивание средств. Им нужно заплатить только 6%, нет страховых взносов, работа без кассового аппарата — всё это позволит использовать самозанятых для незаконного оборота денег. Такие операции будут ограничены лишь установленным лимитом дохода самозанятых — 2,4 млн руб. в год.

«Кроме того, часть индивидуальных предпринимателей могут перерегистрироваться как самозанятые. Это даст им значительную выгоду, поскольку в этом режиме нет обязанности по уплате страховых взносов. Наконец, не исключён вариант, что договором с самозанятыми будут подменяться трудовые отношения, что снизит налог и снимет с компании обязанность платить страховые взносы», — говорит Алексей Степанов. В результате, получая поступления налога от самозанятых, государство теряет в поступлениях по другим налогам и платежам. И какой будет суммарный эффект, сейчас сказать сложно.