Перед выбором В Прикамье вновь обсудят возврат к всенародному избранию глав

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Депутаты краевого парламента предложили вернуться к дискуссии о возврате прямых выборов глав муниципалитетов. С соответствующим законопроектом выступили фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» в Законодательном собрании. Противники законопроекта указывают на то, что проведение выборов — это необоснованная трата денег муниципалитета и кандидата, а победитель не всегда может справиться со своей работой. Однако эксперты уверены, что люди способны сами оценить кандидатов, выбрав лучшего.

Фото: Игорь Катаев

Законопроект о внесении изменений в закон «О порядке формирования представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края» поступил в краевой парламент 29 июля. Планируется, что он будет рассмотрен на пленарном заседании в сентябре.

Напомним, прямые выборы глав муниципалитетов в Пермском крае не проводятся с 2014 года и руководителей муниципалитетов выбирают с помощью конкурса. Последний раз дискуссия о возврате выборов проходила в стенах парламента в 2016 году, но тогда соответствующие инициативы были отклонены.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ подготовлен для «гарантирования населению реальных возможностей самостоятельного и ответственного осуществления местного самоуправления». «Выборы глав муниципальных образований на муниципальных выборах, как институт прямой демократии, непосредственного волеизъявления населения и публичного принятия им кадровых решений, позволит гражданам непосредственно включаться в управление делами своих муниципальных образований, осуществлять принадлежащие им права и свободы», — пишут авторы законопроекта.

За такие изменения выступают фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Фракция «Единая Россия» официально законопроект ещё не обсуждала, однако лидер единороссов в парламенте Юрий Борисовец отметил, что, скорее всего, позиция фракции совпадает с его личным мнением.

«Мы к этой инициативе относимся отрицательно. Во-первых, законодательство совсем недавно было пересмотрено и законы — это не та вещь, которую надо каждый год менять. Во-вторых, коллеги уже не в первый раз заходят в краевой парламент с такой инициативой и она явно носит какой-то по­пулистский характер. А если по существу, то благодаря конкурсу к власти приходят люди подготовленные и хотя бы имеющие соответствующее образование, квалификацию. Потому что избрать можно любого, а насколько он будет в состоянии вести хозяйство — это большой вопрос. И таких случаев было очень много», — заявил Борисовец.

Руководитель направления «Мониторинг деятельности органов власти» Центра ГРАНИ, кандидат политических наук Константин Сулимов отмечает, что сейчас некоторые регионы отказываются от конкурсной модели избрания глав, так как у неё много минусов. «Во-первых, под вопросом легитимность руководителя, так как он вообще не избирается населением. Во-вторых, региональная власть выбирает лояльных людей. Но такие люди не всегда умеют хорошо работать и не всегда подходят местным элитам. Если человек будет со стороны и не сможет с ними договориться, то возникнут конфликты», — считает политолог.

Политический консультант Константин Калачев подтверждает, что в настоящее время с инициативой вернуть прямые выборы глав муниципалитетов выступают не только в Пермском крае. «Где-то гражданские активисты предлагают провести референдум по этому вопросу, где-то с инициативой выходит системная оппозиция. Но чёткого указания сверху нет — регионы сами должны решить этот вопрос, но без референдумов», — поясняет политический консультант. По мнению Калачева, в итоге всё решает позиция губернатора, а он может либо опираться на общественное мнение, либо не опираться.

Глава Совета муниципальных образований Пермского края и глава Пермского района Александр Кузнецов, который был инициатором действующего порядка, по-прежнему считает конкурс наиболее оптимальной схемой выбора глав муниципалитетов.

«Для работы в должности главы муниципалитета человек должен обладать определённым набором знаний, коммуникаций и возможностей. Но выборы иногда проходят таким образом, что победу одерживает человек, который этим не обладает. Выборы — это огромные финансовые средства. И побеждает в них, прежде всего, не человек достойный и желающий что-то сделать на территории, а человек, обладающий мешком денег. Если у человека много денег, то лучше пусть он вкладывает эти деньги в развитие территории — строит детские площадки или что-то ещё, а не выбрасывает деньги впустую — на подкуп избирателей и прочие вещи», — подчеркнул Кузнецов.

Отметим, что в ситуации конкурсного отбора право заявиться на конкурс тоже имеет любой человек. Однако Александр Кузнецов уверен, что при такой схеме побеждают не деньги, а программа, видение, профессиональная подготовка и компетентность человека.

В частности, в краевом законе даже прописаны требования к кандидатам, участвующим в конкурсе на замещение должности главы муниципалитета. Необходимо наличие высшего образования, наличие стажа муниципальной или государственной службы не менее четырёх лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет (в том числе наличие стажа работы на руководящей должности не менее трёх лет). Но в случае принятия законопроекта эти требования из закона Пермского края исчезнут. Один из авторов законопроекта Олег Постников пояснил «Новому компаньону», что изначально они думали оставить такой ценз. Но этот пункт пришлось убрать, так как федеральное законодательство не предусматривает возможности прописать в краевом законе требования к кандидатам на должность главы района или округа в случае избрания его на прямых выборах. Однако, по его словам, эти требования к главе можно зафиксировать в уставе муниципалитета.

Константин Сулимов считает, что требования к образованию и стажу кандидатов, участвующих в выборах глав муниципалитетов, не нужно прописывать. «В общемировой практике закреплено, что если человек избирается населением, то к нему должно быть минимум требований, потому что население само решит, подходит он или не подходит. Например, к президенту РФ нет требования, чтобы он имел высшее образование, определённый стаж и опыт работы. Есть лишь требования, что он должен быть гражданином РФ, старше 35 лет и должен проживать на территории России в течение определённого промежутка времени. Остальное не важно», — заявил политолог.

Ещё один аргумент, к которому ранее прибегали противники прямых выборов, — ненужная трата денег на их проведение. В Избирательной комиссии Пермского края «Новому компаньону» сообщили, что деньги на проведение региональных выборов выделяются из краевого бюджета, а на проведение муниципальных — из местной казны. Затраты на проведение кампаний рассчитываются в соответствии с постановлением правительства края, исходя из численности избирателей. Расчётная стоимость затрат на одного избирателя составляет 103 руб. 90 коп.

На сайте крайизбиркома опубликованы данные о количестве избирателей в каждом из муниципалитетов Прикамья по состоянию на 1 июля 2019 года. Если не брать в расчёт ЗАТО Звёздный и районы Перми, то наибольшее количество избирателей проживает в Березниках (122,6 тыс. человек), а наименьшее — в Косинском районе (5603 человека). Если умножить это количество избирателей на 103,9, получится, что на проведение выборов Березники должны потратить 12,7 млн руб., а Косинский район — 582,1 тыс. руб.

С учётом того, что деньги на проведение муниципальных выборов должен выделять муниципалитет, в финансово-экономическом обосновании к законопроекту о возвращении прямых выборов глав говорится, что он не повлечёт дополнительных расходов из краевого бюджета. Однако отметим, что в июне Законодательное собрание приняло поправку в бюджет края о выделении муниципалитетам 6,4 млн руб. на материально-техническое обеспечение выборов депутатов дум новых городских и муниципальных округов.

Политолог Виталий Ковин уверен, что выборы — это не то, на чём стоит экономить: «Аргументы о том, что деньги на проведение выборов глав муниципалитетов тратить неэффективно, мы слышим давно. Но что дала за 10 лет эта экономия в Перми? Это невозможно посчитать. Это чистой воды манипуляция, потому что если у нас не хватает денег, чтобы выбрать главное должностное лицо в городе, то у нас в принципе ни на что денег не хватает. Это признание банкротства. А если говорить серьёзно, то вообще все демократические процедуры стоят дорого. Самый дешёвый способ управления — это никогда никому власть не передавать». Также Ковин уверен, что некомпетентность избранного на прямых выборах главы — это оправданный риск. «Люди должны нести ответственность за свой выбор. Если им покажется, что они выбрали плохого мэра, у них всегда есть возможность не голосовать за него на следующих выборах, а отдать свой голос более достойному и компетентному кандидату. Только так у людей появится ответственность и рациональное отношение к своему выбору», — считает политолог.