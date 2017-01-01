Воображаемые границы реального Афона

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Я опять ехал на Афон и очень волновался: не забреду ли с палками для скандинавской ходьбы вместо посоха туда, куда не надо; пойму ли, что попал в то место, где грех неизбежен; и что будет со мной, если случайно попрошу приюта в чуждом нам теперь греческом монас­тыре Ватопед. Пять лет назад это сошло мне с рук. Тогда меня прию­тили, накормили ужином и завтраком с монастырским вином. Тогда на Афоне не было воображаемых границ, уже две тысячи лет, как не было. Главное условие — не быть женщиной. И я его честно выполнил. Теперь всё изменилось. Хотя я всё ещё не стал женщиной, мне рассказывали, что гражданам России молиться и причащаться разрешено только в русском монастыре Святого Пантелеимона. А священнослужителям РПЦ въезд на Афон совсем запрещён.

Моя точка зрения, как оказалось, тоже зависела от местонахождения. «Идёт нормальный процесс очищения церкви», — понял я, вступив на территорию автономного монашеского государства Святой горы, и, осознав, что теперь я паломник, сразу успокоился.

Фото: Олег Есюнин

День первый

На Афоне действует «аватон», запрещающий вход на Святую гору женщинам и животным женского пола. Дабы избежать соблазна. Мужчины любого вероисповедания могут посетить это государство, заблаговременно запросив и получив «диамонитирион». Это разрешение даёт паломнику право бесплатно провести три ночи в любом из 20 монастырей Святой горы при наличии в них свободных мест. Согласно установленной норме на территории могут находиться 110—120 паломников в сутки.

Паломники

Фото: Олег Есюнин

Поскольку я как раз оказался мужчиной любого веро­исповедания и в тот момент кратковременно избегал соблазна, то получил пропуск и отплыл от пристани города Уранополиса в направлении монастыря Святого Пантелеимона. Несмотря на то что он занимает предпоследнее, 19-е место в официальной иерархии святогорских обителей, размещение здесь, наверное, самое комфортное. Не зря его посещал президент РФ Владимир Путин в 2005 и 2016 годах.

Мы успели на дневную двухчасовую службу, после которой вместе со всеми отправились на обед. «Почему люди так голодны? — удивился я. — И нет монастырского вина?..» Выяснилось, что во время поста кормят раз в день. Очень скоро выяснилось, что это ограничение преодолимо. В гос­тевом здании мы нашли кухню, оборудованную утварью и едой, разумеется постной.

Вход в монастырь Святого Пантелеймона

Фото: Олег Есюнин

В Пантелеимоновом монастыре также обнаружилась превосходная музейная экспозиция, посвящённая периоду его расцвета, завершившемуся в 1917 году. В 1913-м обитель была самой крупной на Афоне и вмещала около 2000 насельников (монахов и послушников, постоянно живущих в монастыре и подчиняющихся его уставу). Проще сказать, каких послушаний у них не было, чем перечислить всё, чем они занимались тут в начале прошлого века. Производство обуви, стеклянной и оловянной посуды, фотомастерская, макаронная и ткацкая фабрики, хлебопекарня, судоверфь. Как минимум 100 насельников расписывали иконы и обеспечивали ими церкви по всему православному миру.

После революции 1917 года поток монахов из Советского Союза стал иссякать, численность братии в монастыре — сокращаться. В 1971-м осталось 13 человек. После визита на Святую гору патриарха Пимена в 1972 году (а это было первое в истории посещение Афона всероссийским патриархом) при содействии правительства СССР дела стали улучшаться. Очень многое тут зависело и зависит от России. И вот сейчас, кажется, в монастыре всё хорошо. Хотя количество насельников на порядок ниже, чем в лучшие годы, — всего 100.

Фото: Олег Есюнин

День второй

Самое главное и впечатляющее на Афоне для меня — утренняя служба. В 4:00 в полной темноте загораются свечи перед алтарём и иконами. Чтение молитв чередуется с пением. Постепенно наступает рассвет. Стоять становится всё тяжелее и тяжелее. В греческих храмах есть «стасидии» — кресла с откидными сиденьями, позволяющие сидеть или полусидеть, но почти все они уже заняты монахами. Они, кажется, спят, но в нужный момент вскакивают, молятся или падают на колени на каменный пол. Чтобы понять, когда наступает этот момент, требуется, конечно, опыт. Именно в утренние мистические часы в сознании паломника происходят те процессы, ради которых он приехал на Святую гору.

Фото: Олег Есюнин

Фото: Олег Есюнин

Мы знали, что еды после четырёхчасовой молитвы ждать неоткуда. Но случилось чудо: нас пригласил на трапезу сам настоятель монастыря архимандрит Евлогий, в миру — Михаил Николаевич Иванов. Игумен (духовный сан в православной церкви, руководитель монастыря) оказался простым и очень добрым человеком. Завтрак с ним утвердил меня в мысли, что соблюдать пост в Греции проще, чем, например, в Перми: орехи, халва, сухофрукты, фрукты и мёд. К слову, сам игумен к питанию не притронулся, но зато дал автомобиль, который повёз нас по Святой горе.

Концентрация чудес и сокровищ на Афоне невероятна, это одно из самых загадочных мест на земле, крупнейший в мире центр православного монашества. Оно почитается как земной удел Богородицы. Для этого есть свои причины, главная из которых заключается в том, что в 49 году корабль, на котором плыла Богородица вместе с апостолом Иоанном Богословом, попал в бурю и его прибило к берегу Афона недалеко от нынешнего Иверского монастыря. Дева Мария была поражена красотой этого места и попросила у Бога его себе в удел. Судя по всему, ответ оказался положительным.

Всего Богородице приписывается четыре удела: Иверия (Грузия), Святая гора Афон, Киево-Печерская лавра и Серафимо-Дивеевский монастырь. Все эти земли находятся под особым покровительством Божьей Матери.

Иверский монастырь

Фото: Олег Есюнин

Предоставленный нам автотранспорт позволил посетить столицу Афона Карье, здесь заседает Священный Кинот — центральный исполнительный соборный орган управления Святой горы Афон, в который входят представители (антипросопы) 20 монастырей Афона, избираемые ежегодно. Мы не миновали Иверский монастырь, главная святыня которого — Иверская икона Пресвятой Богородицы — за тысячу лет никогда не покидала Афон.

День третий

Поскольку по Афону положено перемещаться пешком, мы так и поступили. Монастырь Ксенофонт, до которого мы добрались довольно быстро, меньше, но старше Пантелеимонова, тут всего 30 насельников. Совершенно другие ощущения, порядки, расписание молитв. Например, утренняя молитва начиналась в 8:30. Вечерняя служба больше напоминала театральное действие. Из 20 монастырей на Афоне 17 (исключения — русский, сербский и болгарский) — греческие. Мы спросили благословения остаться в Ксенофонте на ночлег и получили место в «архондарике» (монастырской гостинице для паломников).

Фото: Олег Есюнин

Я смотрел на людей вокруг. Они были похожи на туристов всем: выражением лиц, палками для скандинавской ходьбы, современными рюкзаками и прочей экипировкой. У всех падающих ниц во время молитвы — а это самое удобное положение тела в процессе многочасового стояния — были видны подошвы трекинговой обуви разнообразных брендов. Многие неловко крестились и кланялись. А где посохи, бороды? Что отличает паломника от туриста? И кто же мы?

Подошёл пенсионер из Швейцарии. Я старался угадать, чего в нём больше — туризма или паломничества. Рене сразу же сообщил, что приехал из Швейцарии на велосипеде, и, хотя на Афон его, конечно, не взял, показал мне фотографию. Также он продемонстрировал ногу, покусанную греческой собакой. Рене посещает Афон ежегодно, но в этот раз по дороге покатался на лыжах в Альпах. «Pilgrimage», — привычно произнёс он («паломничество» — англ.), объяснив себе и нам свои действия. Пилигрим? «Почему бы и нет», — подумал я. Мне уже тоже хотелось быть пилигримом.

Велосипедист-паломник пенсионер из Швейцарии Рене

Фото: Олег Есюнин

Из Ксенофонта мы пошли в монастырь Дохиар, но вернулись. «Путешественник больше стремится познать мир, паломник — себя. И тот и другой процесс бесконечен», — шёл я и думал. Часто путешествия называют бегством от себя. Паломничество, скорее всего, стоит воспринимать как движение к себе. И мы продолжили делать и то и другое одновременно. По крайней мере, мне так казалось.

Корабль возвращал нас в Уранополис. Срок диамонитириона истёк.

Монастырь Ксенофонт

Фото: Олег Есюнин

День четвёртый

Четыре часа на машине, и мы в Метеорах. Это ещё один центр православного монашества в Греции и, несомненно, чудо света. Монахи поселились здесь тысячу лет назад в попытке уединиться, но то, что у них тут происходит сегодня, менее всего напоминает уединение. Все шесть монастырей, четыре мужских и два женских, шесть дней в неделю открыты для посещения.

Дорога из Ксенофонта в Дохиар

Фото: Олег Есюнин

День пятый

Церковь Святого Иоанна Русского достойно завершила череду чудес и православных святынь, с которыми удалось соприкоснуться за эти пять дней. Мощи святого Иоанна остаются нетленными более 300 лет и являются объектом поклонения православных со всего мира. Его тело пытались сжечь турки, но огонь не затронул его.

Я чувствовал, что пора заканчивать. Не зашёл ли слишком далеко? Вдруг это опасно и обратно уже не вернуться? Кем я был эти пять дней? Туристом, паломником, пилигримом? Ответы на эти вопросы теперь, после всего, что было, меня совершенно не интересуют.

Фото: Олег Есюнин

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