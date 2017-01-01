Мы здесь люди Пермский театр оперы и балета представил спектакль-променад про Пермь, фестивали и завод Шпагина

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Пермяков нынче хлебом не корми, а дай прогуляться по городу толпой в наушниках. После спектаклей-променадов Remote и «Зона голоса» зрелище участников очередной «иммерсии», бредущих с вдохновенными лицами под команды «искусственного интеллекта», стало привычным: автомобилисты, пропуская такую колонну, радостно сигналят, посетители кафе приветливо машут через окна.

Фото: Анна Щёголева

Подобное событие всегда несёт позитив. Думается, попытка сделать мрачный и депрессивный спектакль в этом жанре — это мощный челлендж для художника, почти наверняка обречённый на провал. Даже «Зона голоса», где речь идёт о репрессиях 1930-х годов, не погружает зрителя в безысходную мрачность, а дарит тёплую, человеческую Пермь, которая живее, чем все ужасы, которые творились на её старых улицах, и от этого скорбные чувства ещё пронзительнее.

Есть что-то непреодолимо обаятельное в жанре, так счастливо завезённом в Пермь группой Rimini Protokoll: единение с незнакомыми людьми; абсолютная защищённость этой «стаей» и отсюда — возможность делать то, что никогда не сделаешь в одиночку, — танцевать в трамвае, аплодировать прохожим, устраивать «мегаобнимашки»; да и просто ритмичная, бодрая прогулка по городу, на который предлагается взглянуть по-новому. Это и есть «иммерсия», то есть «погружение»: зритель превращается в участника, и это вдохновляет.

Всё это присутствует и в новом проекте «Location. Вы находитесь здесь» — иммерсивном променаде от создателей «Зоны голоса» режиссёра Марка Букина и композитора Андрея Платонова, к которым присоединились достойные иногородние коллеги — драматург Михаил Сабелев и второй режиссёр Дмитрий Мульков. Впрочем, как говорит Марк Букин, разделение полномочий в группе было размытым: все в какой-то мере занимались и текстами, и постановкой.

Фото: Анна Щёголева

Проект был предложен Пермскому театру оперы и балета, а тот привязал его к началу Дягилевского фестиваля и к освоению культурного пространства на месте завода им. Шпагина. Получилось несколько в лоб: начиная маршрут, долго не можешь понять, о чём этот спектакль, а в момент завершения его пафос ну так очевиден, что слегка неловко.

Впрочем, чем больше думаешь о Location, тем меньше хочется его критиковать. Во-первых, потому что он держит и не отпускает, а это верный признак того, что вещь не пустая; во-вторых, в нём много по-настоящему удачных, остро эмоциональных моментов, и со временем «послевкусие» от них становится всё сильнее, а впечатление от недостатков блёкнет. Всё же надо высказать самые общие претензии: это довольно сильно похоже на Remote Perm, и в то же время Remote был сделан гораздо чище, более цельно, и волшебный «эффект стаи» проявлялся в нём сильнее.

Писать о Location сложно ещё и потому, что не хочется спойлерить: для участников таких событий важен момент неожиданности, загадки, без него удовольствие совсем не то. Попробуем говорить полунамёками, а о самых увлекательных моментах, увы, придётся умолчать.

Текстовая основа Location — наполовину пьеса, наполовину вербатим. Авторы собирали высказывания жителей Перми о том, что им нравится в городе, а что нет, хотят ли они уехать отсюда или остаться, и почему. На фоне аудиоколлажа из этих высказываний звучит настойчивый призыв рассмотреть город как арт-объект, увидеть красивое в привычном, вспомнить лучшие моменты в жизни, оценить драгоценность каждого момента, попытаться проникнуть в чужую жизнь и чужую душу, почувствовать себя художником. Для последнего вовсе не надо создавать шедевр, достаточно, например, зайти на пустырь и оживить его своим присутствием.

Главным примером живительности любого творчества служит в спектакле завод Шпагина: здесь раньше работали люди, которые создавали железнодорожную технику, — и они, несомненно, были художниками, а теперь пришли новые художники, и в этом есть преемственность.

К особенностям и достоинствам нового иммерсивного спектакля нужно отнести могучую мультимедийность: здесь задействовано не только аудио, но и видео (участники в один прекрасный момент видят самих себя, снятых сверху), и фото, и даже стихи. Отличные фотографии Марии Клинчиной ещё раз показывают город как собрание арт-объектов: строгий ритм окошек в многоэтажках, завитки решёток заборов, затейливые скворечники — словом, подлинная красота в привычном. В кульминационный момент променада звучат замечательные стихи Фёдора Сваровского «Мы здесь люди», и участникам предлагается дружно обняться, прочувствовать временность нашего пребывания на земле.

Думается, многие после участия в этой прогулке захотят вернуться и ещё раз прогуляться по центру Перми в компании милых незнакомцев — недаром всем участникам предложили символически подбросить в воздух монетки.

Location ещё будет дорабатываться, достраиваться. Не только потому, что, как всегда, «немножко не успели» и есть технико-организационные недочёты, но и потому, что авторам хочется придумать и сделать вторую серию.

Спектакль будет идти на протяжении мая и июня.