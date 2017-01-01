Школой единой Эксперты обсудили плюсы и минусы объединения образовательных учреждений в Перми

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В Перми продолжают обсуждать, как сделать так, чтобы процесс объединения школ был максимально комфортным для детей, родителей и педагогов. Этой теме на минувшей неделе было посвящено заседание консультативного совета, в котором приняли участие представители администрации, научного сообщества и директора школ. Эксперты в сфере образования проанализировали, какие трудности возникают при объединении школ, что нужно делать, чтобы их преодолеть и как в целом повысить качество образования. В частности, эксперты предложили провести обучение директоров школ по управлению холдингами, а также индивидуально подходить к каждой реорганизации.

В начале заседания своё мнение по поводу объединения школ высказали директора уже реорганизованных образовательных учреждений. Напомним, первые объединения состоялись ещё 10 лет назад. Например, были объединены школа №86 и гимназия №10, в этом году в Перми планируется ещё более масштабный процесс. В частности, объединяются школы №48 и 49, №34 и 44, №66 и 101, №107 и лицей №8.

Директор школы №32 Александр Гликсон рассказал, какие плюсы он увидел после присоединения в 2008 году к школе №32 школы №5 и школы №52 в 2018 году. По его словам, после присоединения в школе усложняется система управления, но при этом она становится более жизнеспособной, а авторитет учебного заведения растёт. «Увеличивается территория школы. Например, в результате присоединения мы получили кусочек соснового бора, и теперь наши дети могут ходить на турслёты. Для присоединяемой школы, на мой взгляд, только одни плюсы. В первую очередь это решение кадровых вопросов. В школе появились психолог, дефектолог, системный администратор. Появились секции карате, баскетбола и чирлидинга. Конечно, есть риск, что родители и педагоги не примут объединительные процессы. Но мы начали сотрудничество школ ещё за два года до начала процесса объединения. И вопросы удалось сократить, потому что родители и педагоги увидели массу преимуществ ещё до начала присоединения», — пояснил директор.

Наталья Копылова, директор школы №14, к которой в прошлом году присоединили школу №73, отметила, что благодаря объединению им удалось организовать обучение всех классов в первую смену. Так как стала свободна вторая смена, появились площади для оказания дополнительных услуг. В частности, в школе открыли спортивный клуб. Чтобы повысить эффективность обучения, учеников седьмых—девятых классов разделили по уровням образования и начали обучать у разных преподавателей: это стало возможным за счёт объединения педагогических коллективов.

Кроме того, директор школы №14 сообщила, что при объединении школ (обе школы находятся в квартале друг от друга) взяла на себя ответственность и провела эксперимент — распределила учеников в классы разных школ, чтобы сделать общий коллектив. Но сейчас к этому объединённому учреждению планируется присоединить ещё школу №70. Так как она находится через три автобусные остановки, школьников перемешивать не будут, и все дети продолжат учиться в знакомых корпусах.

Ирина Носкова, директор школы №94, к которой в 2010 году присоединили школу №38, констатировала, что, несмотря на то что у них объединение прошло не очень гладко и родители считали школу №94 «захватчиками», сейчас все проблемы в прошлом. Школы находятся в микрорайонах Владимирский и Липовая Гора, и в начале каждого учебного года родителям предлагали выбрать, в каком из корпусов учить детей. Сначала в здание школы №94 переводились только старшеклассники, но постепенно туда перевели всех школьников средних и старших классов. В здании школы №38 сейчас детский сад, которого в микрорайоне Липовая Гора очень не хватало. Сегодня осталось одно пожелание — приобрести школьный автобус. Что же касается детей, то раньше они выходили «на стрелки» микрорайон на микрорайон, а после объединения этих проблем не стало.

Эксперты отметили, что объединение идёт сложно из-за того, что в разных коллективах разная корпоративная культура. Например, директор гимназии №7 (к которой присоединилась школа №57) Дмитрий Поносов сообщил, что у них общей среды пока не возникло: «Преподаватели зациклены на своём коллективе «маленькой, но гордой школы». Они заточены на подготовку к ЕГЭ и не умеют наблюдать за атмосферой в классе. Чтобы изменить ситуацию, в первую очередь должен измениться сам учитель: он должен быть не только урокодателем, но и тьютором (находить к ребёнку индивидуальный подход, выявлять его склонности и интересы и вдохновлять его на дальнейшее обучение. — Ред.).

Эксперты пришли к общему выводу, что весь негатив, связанный с объединениями, в первую очередь возникает из-за страха перед неопределённостью. Например, родители, выбирая школу для ребёнка, принимают решение на годы вперёд. И резкое изменение правил игры без объяснения выгоды для их детей вызывает у родителей отторжение. Поэтому участники консультативного совета рекомендовали принять на уровне города документ с долгосрочными и понятными для родителей правилами игры. Например, дать гарантию при объединении школ не переводить детей из начальной школы в большое здание, где много новых учеников.

Большинство экспертов сошлись во мнении, что двух школ с абсолютно одинаковой корпоративной средой и одинаковыми традициями не бывает. Поэтому они указали на необходимость моделировать, к каким результатам приведёт каждое объединение, и смотреть, какие могут возникнуть проблемы, чтобы вовремя их ликвидировать. Также участники консультативного совета рекомендовали провести для директоров школ спецподготовку по управлению холдингами.

Подводя итоги заседания, начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова отметила, что сейчас есть комиссия, которая формально принимает решение о реорганизации. «Может, попробовать обсуждать каждое объединение в экспертном режиме и смотреть, что у школ может быть общего? Пермь сильна своими традициями, и здесь не надо повторять московский опыт, когда в одном районе в одно юрлицо объединяют по 10—15 школ. Нужно идти своим путём, со своими смыслами и образовательной идеей. Что же касается подготовки руководителей, то я каждый день об этом думаю. Ведь руководить маленькой школой или руководить холдингом на несколько корпусов, расположенных друг от друга в четырёх километрах, — это вообще две разные вещи. И человек, успешный в одном, при изменении масштаба учреждения просто теряется», — пояснила Людмила Серикова.