Нерабочее состояние На рынке труда продолжается застой

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Официальное число неработающих в Прикамье растёт. Однако эксперты не драматизируют ситуацию, объясняя это тем, что с нового года был увеличен размер пособия по безработице и началась реализация федерального проекта «Старшее поколение», который предусматривает меры по трудоустройству граждан предпенсионного возраста. Тем не менее поводов для оптимизма в 2019 году нет: хотя резкого снижения спроса на рынке труда и массовых сокращений не будет, существенного роста количества вакансий не произойдёт.

Спрос на IT-специалистов продолжает расти, как и их зарплаты

Фото: Константин Долгановский

Дисбаланс спроса и предложения

По состоянию на 4 апреля количество граждан, вновь получивших статус безработного с начала этого года, увеличилось на 40% по сравнению с той же датой 2018 года — до 14 014. Такие данные приводит Управление в сфере содействия занятости Пермского края. При этом общее количество обратившихся в органы занятости с целью поиска работы с начала года составило 24 341 человек, это на 14% больше. В результате к началу апреля работу через госорганы занятости искали 24 408 человек, что на 20% превышает показатель на ту же дату прошлого года.

Ситуация усугубляется тем, что при увеличивающемся спросе предложение на рынке труда, наоборот, падает. Управление в сфере содействия занятости зафиксировало снижение количества новых вакансий, поступивших от работодателей с начала года. К 4 апреля их число было равно 39 608, и это на 7% меньше прошлогоднего показателя.

Впрочем, с учётом накопленной базы вакансий, формально уровень напряжённости (количество претендентов на одну вакансию) увеличился не столь значительно: сейчас он равен 1,17 вместо 1,11 год назад. Однако другие данные показывают, что риск увеличения уровня безработицы в Пермском крае существует: количество людей, нашедших работу с помощью центров занятости за первые три месяца 2019 года, сократилось на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 10 427 — это меньше половины обратившихся за помощью.

Впрочем, эксперты призывают не драматизировать ситуацию, поскольку отчасти она обусловлена не реальной диспропорцией спроса и предложения на рынке труда. Татьяна Алфёрова, кандидат экономических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой менеджмента ПГНИУ, напоминает, что увеличение численности безработных связано с повышением с нового года пособия по безработице. Помимо этого, рост количества обращений в службу занятости связан с реализацией федерального проекта «Старшее поколение», который предусматривает меры по трудоустройству граждан предпенсионного возраста.

Кроме того, не стоит делать вывод о состоянии всего рынка труда, основываясь на данных управления в сфере содействия занятости, считает Ольга Якимова, основатель проекта «Формула карьеры», сертифицированный тренер, консультант. «Дело в том, что центры занятости населения занимаются теми, кто потерял работу, кто не может самостоятельно её найти. За рамками их деятельности остаётся огромное количество отраслей, которые не пользуются услугами центров занятости», — говорит эксперт. Например, это отрасли, которые комплектуют штат за счёт целевых наборов выпускников учебных заведений, — и они никогда не попадут в официальную статистику. Есть отрасли, которые многие годы испытывают и будут испытывать дефицит кадров: фармация, IT, инженерное направление. «Так что эти данные можно рассматривать ровно в том спектре типов вакансий, которыми занимаются центры занятости», — заключает Ольга Якимова.

Тем не менее, сравнивая показатели текущего и прошлого года, действительно можно сказать, что ситуация ухудшилась, считает Татьяна Алфёрова. В настоящее время в Перми наблюдается повышенный уровень конкуренции в пользу работодателя. По данным агентства HeadHunter, на одну вакансию сегодня претендует семь человек. При этом прирост вакансий за месяц составил 3%, а прирост резюме — 9%, за год — 5 и 12% соответственно. Негатива добавляет и снижение количества новых вакансий, поданных работодателями в госорганы занятости.

К тому же официально зарегистрированная безработица учитывает лишь небольшую часть граждан, находящихся в поиске работы. В реальности она гораздо больше из-за скрытой безработицы. Сюда относятся люди, де-факто не работающие, но по бумагам числящиеся трудоустроенными. Формы могут быть разными: простой, неполный рабочий день, отпуск без сохранения заработной платы.

По данным Пермьстата на начало этого года, 10% граждан, официально считающихся трудоустроенными, отправлены в неоплачиваемые отпуска. Ещё 1,4% находятся в простое и 3,5% работают неполный рабочий день. То есть реальная безработица больше официальной цифры на 15%. И в течение последнего года эта подводная часть айсберга растёт.

Есть отрасли, которые многие годы испытывают и будут испытывать дефицит кадров

Фото: Константин Долгановский

Самые востребованные и высокооплачиваемые

Сложности испытывает промышленность — основной сегмент экономики региона. По словам Ольги Поповой, руководителя группы консультантов по подбору персонала ANCOR Industry, на индустриальном рынке Перми и Пермского края наблюдается некоторое затишье, так как новые производства не открываются, нет существенного роста числа вакансий и высокой потребности работодателей в подборе персонала на конкретные проекты. Однако положение предприятий, которые получают госзаказы и заказы от нефтедобывающих компаний, остаётся стабильным.

Исходя из практики ANCOR, в индустриальном секторе наиболее востребованными являются специалисты, менеджеры и руководители по продажам электротехнической продукции, резинотехнических изделий, оборудования для добывающей промышленности и машиностроения, а также по продажам спецодежды, моющего оборудования и строительных материалов. Кроме того, востребованы инженеры узкой специализации, которые занимаются обслуживанием оборудования: инженеры-наладчики станков с ЧПУ, инженеры-программисты, инженеры-технологи, инженеры-механики, инженеры по закупкам. В производственном секторе также ощущается потребность в руководителях среднего и высшего звена. К наиболее высокооплачиваемым относятся специалисты в области продаж и руководители среднего и высшего звена.

На другом полюсе шкалы — IT-сегмент, активно развивающийся, несмотря на кризис. «Индустрия hi-tech в последние несколько лет активно растёт, создаются новые направления работы, появляются уникальные профессии. Мы наблюдаем большой спрос на специалистов и высокую конкуренцию работодателей за кандидатов — это тренды, свидетельствующие о положительной динамике на рынке. В этом году они продолжатся. Будут появляться новые компании, усилится конкуренция за специалистов, в связи с дефицитом разработчиков компании будут активно искать необходимых сотрудников в регионах, у некоторых категорий специалистов будут расти зарплаты, всё больше компаний будут предлагать кандидатам гибкие условия труда (удалённый формат работы, свободный график)», — говорит Ксения Южанина, руководитель группы консультантов по подбору персонала ANCOR FinTech.

По её словам, в 2019 году особенно востребованы IT-специалисты, работающие в таких направлениях, как искусственный интеллект (AI), интернет вещей (IoT), Big Data, FinTech. Уже сейчас зарплаты выше среднерыночных предлагают кандидатам на позиции разработчиков AI, Data Scientist, Data Analyst, разработчиков и специалистов по облачным технологиям, мобильных разработчиков (Android, iOS), дизайнеров UX/UI (работа с интерфейсом).

Фото: Константин Долгановский

Снижения безработицы не ожидается

По мнению Ксении Южаниной, в целом ситуация на рынке труда Перми и Пермского края отражает состояние экономики страны. «На фоне стагнации экономики можно наблюдать застойные явления в некоторых отраслях. В отличие от кризисных периодов, мы не наблюдаем резкого снижения спроса на персонал и массовых сокращений. Однако ожидать существенного роста числа вакансий в 2019 году не стоит», — говорит эксперт. Южанина считает, что ситуация на рынке будет стремиться к балансу: те сотрудники, которые не найдут работу в крупных компаниях, не останутся невостребованными, они смогут найти применение своим навыкам в малом бизнесе, фрилансе и стартапах.

В свою очередь, Татьяна Алфёрова приводит прогнозы Минтруда России. Согласно им, в 2019—2021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда (общая безработица) в России в целом будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек. При этом ожидается, что повышение пособия частично выведет безработных из тени и официально регистрируемая безработица увеличится.

Однако, по словам Ольги Якимовой, на рынке труда действует несколько факторов, усиливающих диспропорцию спроса и предложения вне зависимости от локальных колебаний, в долгосрочном периоде. По её мнению, для России характерна проблема изначально ошибочной профессиональной ориентации: фокус внимания должен быть на определении востребованной работы, а не на самореализации. Вторая причина — отсутствие подготовки к быстрой смене профессий. «В идеале к окончанию школы ребёнок за школьные каникулы должен попробовать несколько профессий, поработав одну-две недели промоутером, помощником сотрудника компании, продавцом, аниматором, помощником вожатого. Благодаря этому, во-первых, формируются soft skills (командная работа, выступления, переговоры, работа на результат), во-вторых, приобретается навык быстро переучиваться, осваиваться в коллективе, в-третьих, появляется опыт работы, который потом будет оценён работодателем», — полагает эксперт.

Третья причина, усиливающая дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда, — это автоматизация производственных процессов, использование новых технологий и даже замена человека технологиями — всё это «убирает» целые пласты профессий.

Топ-10 наиболее востребованных профессий на рынке труда Пермского края в феврале 2019 года, по данным управления в сфере содействия занятости

1. Водители автомобилей, автобусов и других мототранспортных средств — 1924 вакансии.

2. Механики по оборудованию, слесари-сборщики, слесари-ремонтники — 1900 вакансий.

3. Неквалифицированные рабочие (грузчик, лифтёр, сторож (вахтёр), гардеробщик) — 1838 вакансий.

4. Руководители специализированных производственно-эксплуатационных подразделений и служб (главный инженер, главный технолог, главный энергетик, мастер цеха, мастер участка) — 1635 вакансий.

5. Строители-монтажники (арматурщик, бетонщик, каменщик, плотник, столяр, кровельщик, бетоноукладчик) — 1577 вакансий.

6. Врачи, фармацевты — 1230 вакансий.

7. Средний персонал государственных служб — 1205 вакансий.

8. Формовщики, сварщики, вальцовщики, подготовители конструкционного металла (формовщик машинной и ручной формовки, электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки) — 1175 вакансий.

9. Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики — 1164 вакансии.

10. Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъёмного, погрузочно-разгрузочного оборудования (тракторист, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, тракторист по подготовке лесосек) — 1034 вакансии.