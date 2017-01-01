Справедливости ради

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Российские политические элиты начали дискуссию вокруг пропорциональной избирательной системы. На фоне снижения рейтингов «Единой России» обсуждаются идеи полного упразднения партийных списков на муниципальных выборах и сокращение количества депутатов, избранных от партий, на выборах региональных легислатур до 20—25% от общего числа. Если раньше игра шла по правилам и партии не набирали выше оговорённого с властями процента, то в условиях нынешней политической турбулентности ситуация становится непредсказуемой. Поэтому нужна страховка — убрать партийный фактор, максимально снизив возможные риски. Мы говорим «игра», поскольку ни для кого не секрет, что места в списках, равно как и посты руководителей реготделений, продаются и покупаются. Партии — это инструмент. И для потенциальных кандидатов на различные депутатские места, и для элит, которые при помощи этой игры создают иллюзию многопартийности, монетизируя те или иные настроения в пользу подконтрольных партий. Именно поэтому «Новый компаньон» запускает новый спецпроект «Партии на продажу». В нём мы разберём эволюцию тех самых правил игры, истории местных партийных ячеек и их перспективы к 2021 году. Начнём со «Справедливой России».

В ходе последней муниципальной избирательной кампании эсеры показали третий результат по краю. Они, говорят эксперты, не стремятся расставить кандидатов по всем округам и делают ставку на тех, у кого действительно есть шансы избраться

Фото: Сергей Копышко

Оганян vs Луканин

У партии «Справедливая Россия» в Пермском крае относительно долгая и довольно весёлая история. Она появилась в 2007 году путём слияния Российской партии пенсионеров, Российской партии жизни и партии «Родина». Появилась не без скандалов и не без поддержки со стороны тогдашнего губернатора Олега Чиркунова.

Изначально предполагалось, что отделение будет формироваться на базе той партии, которая покажет лучший результат на выборах в Законодательное собрание в 2006 году. Партия пенсионеров тогда выбилась в лидеры. Администрации губернатора даже пришлось тормозить их, поскольку успех «пенсионеров» неминуемо отразился бы на проценте «Единой России». В итоге они заняли четвёртое место (11,65%), уступив ЛДПР (13,81%), «Союзу правых сил» (16,35%) и «Единой России» (34,56% по спискам). «Родина» под руководством депутата Госдумы Валентины Савостьяновой набрала всего 3% и не попала в парламент. Депутатами от Российской партии пенсионеров стали Алексей Луканин, Илья Шулькин, Сергей Сивков и Андрей Марков.

Фото: Константин Долгановский

Объединительная конференция должна была пройти в январе 2007 года, но по факту состоялась только 22 мая. Всё потому, что федеральное руководство «переобувалось» на ходу, пытаясь лучше «расторговаться». В ходе консультаций пермских «пенсионеров» с лидером эсеров — экс-спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым была достигнута договорённость, что объединение пройдёт на базе Российской партии пенсионеров (имеет представительство в Законодательном собрании и обладает необходимыми финансовыми ресурсами для раскрутки партии в регионе), а лидером будет избран депутат Пермской гордумы Алексей Грибанов. При этом не скрывала своих намерений возглавить партию и Валентина Савостьянова.

Однако в начале 2007 года федеральное руководство «Справедливой России» переиграло договорённости: неожиданно для пермской политэлиты Миронов сделал ставку на депутата Госдумы Виктора Похмелкина — одного из критиков краевых властей. Есть мнение, что Миронов пошёл на этот шаг специально — он пытался «продавить» своего соратника Оганеса Оганяна на пост сенатора от региона. И у него получилось. Губернатору удалось убедить депутатов в необходимости этой меры, и единороссы, у которых было большинство мест, не стали утверждать в этой должности своего однопартийца Виктора Добросоцкого. Так Оганян стал сенатором. А чуть позже — руководителем реготделения партии. Похмелкину и Савостьяновой якобы были обещаны проходные места в списках в Госдуму, они отказались от своих притязаний на партию. Но, конечно, в списках потом оказались совсем другие люди: на выборах в Госдуму в 2007 году в региональном списке были актёр Валерий Золотухин, депутат Пермской гордумы Юрий Бурляков и московский бизнесмен Константин Бесчётнов.

Цитата: «Сегодня для многих партий заигрывание с людьми, которые готовы заплатить деньги, — часть их стратегии. В период межсезонья, между выборами, они готовы за деньги отдать партию тем, кто больше заплатит. Дальше они получают установку, что мы не можем следовать договорённостям, и обещают чем-нибудь компенсировать. Эти компенсации они тоже монетизируют и зарабатывают дважды».

Много лет Алексей Луканин, стоявший у истоков реготделения, поддерживал партию рублём

Фото: Константин Долгановский

Оганян сохранял контроль за региональным отделением на протяжении всего времени существования партии. Руководителем депутатского объединения Российской партии пенсионеров в Законодательном собрании был Алексей Луканин. Это создавало некую двойственность управления. Луканин решал вопросы «на земле», Оганян взаимодействовал с московским руководством. При этом Оганян, говорят источники, мог «осадить» Алексея Луканина (он был основным спонсором отделения) по ключевым вопросам.

В 2011 году Оганес Оганян стал депутатом Госдумы. В 2012 году он переизбрался на должность руководителя реготделения. В Законодательное собрание прошли Дарья Эйсфельд, Андрей Марков, Лилия Ширяева, Владимир Алистратов, Алексей Луканин. Илья Шулькин пошёл по спискам «Единой России». Сразу после переизбрания у Оганяна произошёл конфликт с депутатами. В результате реготделение и фракция фактически не взаимодействовали.

В парламентской фракции эсеров сегодня четыре человека: Илья Шулькин, Дарья Эйсфельд, Андрей Колесников, Аркадий Непряхин

Фото: Сергей Федосеев

Оганян vs Скриванов

В 2015 году Оганян, сохраняя влияние на партию, заключил «сделку» с Дмитрием Скривановым. Он добровольно оставил пост руководителя реготделения, уступив его ближайшей соратнице Скриванова Дарье Эйсфельд. Но именно он будто бы нашёл ключевых инвесторов на кампанию. Основным был бизнесмен Артур Пахомов. Он возглавил региональный список партии на выборах 2016 года, рассчитывая стать депутатом Госдумы. Источники «Нового компаньона» говорят, что, несмотря на то что владельцем «франшизы» региональных эсеров был Скриванов, свои деньги в партию он особо не вкладывал.

Однако, как утверждают источники, выполнить обязательства перед инвесторами у Скриванова не получилось. В российский парламент от Пермского края прошли только единороссы, в том числе сам Скриванов. Оганес Оганян, говорят источники, был в гневе и будто бы разорвал отношения со Скривановым.

Цитата: «Ни разу не получалось так, чтобы кто-то, захотев получить партию несмотря на сопротивление властей и другую официальную позицию, смог сделать это. Скриванову, вероятнее всего, помогал экс-полпред в ПФО Михаил Бабич, у него был свой интерес — ослабить губернатора края Виктора Басаргина. Сам по себе Скриванов не смог бы ничего сделать. Но что в итоге у него получилось? Получил он контроль в Законодательном собрании? Провёл своих в гордуму? Очень мало. Потому что в конечном итоге все его решения и договорённости с людьми не были соблюдены.

Невозможно решать вопросы так. Если даже у вас есть куча денег, вы решили купить партии, подготовиться к выборам — вам не дадут этого сделать. Это правила игры, ничего личного».

Поскольку содержать партию в межвыборный период — затратное дело, Скриванов постепенно утратил интерес к пермскому отделению эсеров. Но совсем без скандалов не обошлось. Несмотря на то что Дарья Эйсфельд добровольно сложила полномочия (в связи с тем, что она стала сопредседателем отделения ОНФ в Прикамье), сторонники депутата Госдумы будто бы препятствовали смене руководства. Дмитрий Скриванов видел во главе партии своего ставленника Сергея Злобина, но президиум Центрального совета «Справедливой России» назначил и. о. главы реготделения члена регионального совета партии Александра Пономаренко. При этом смене руководства предшествовал ряд обращений в Центральный совет партии со стороны местных ячеек, которые жаловались на действия краевого партактива на выборах 2016 года. Однако утвердить Пономаренко в должности на совете регионального отделения не получилось. Начался новый виток борьбы за партию. Обсуждалось даже, что к руководству может вернуться Оганес Оганян. СМИ писали, что он действует в интересах Дмитрия Скриванова.

Артур Пахомов был основным спонсором отделения во время выборов 2016 года. Но ему так и не удалось стать депутатом Госдумы

Фото: Константин Долгановский

Но в итоге партия «досталась» депутату Пермской гордумы, руководителю аппарата реготделения Веронике Куликовой. Ряд источников отнесли её к соратницам Оганеса Оганяна. Она является членом партии с середины 2000-х, с 2012 года занимает пост руководителя аппарата. На заре карьеры Куликова работала помощником Валентины Савостьяновой. «Вероника Куликова прошла большой путь, долго была вторым номером в партии, и, когда наметился раскол, выбор пал на неё. Незаметные, но трудолюбивые и ответственные люди в такие моменты становятся востребованными. Это справедливая преференция по отношению к ней. Она была компромиссной и спокойной фигурой, которая устраивала многие лица влияния. Это стечение обстоятельств и благодарность за её методичную работу», — считает политический консультант Сергей Иванов.

С назначением Куликовой из совета реготделения эсеров вывели всех сторонников Дмитрия Скриванова. Поменяли близких к нему руководителей местных отделений. «Судя по тому, что дальше там были разборки с Эйсфельд со стороны нового руководства, мне ближе версия, что Скриванов не очень хорошо расстался с Оганяном либо с другими руководителями СР. В её адрес было много претензий, в том числе по линии финансов», — говорит политический консультант, член регионального штаба ОНФ Николай Иванов.

Вероника Куликова, соглашается Николай Иванов, для партии была человеком понятным. Политконсультант предполагает, что, поскольку она была помощником Оганеса Оганяна, через неё он может сохранять влияние в реготделении. Другое дело, нужно ли ему это влияние.

Плотников vs пустота

Куликова за время руководства реготделением серьёзно выросла и усилилась. В конце 2017 года её включили в президиум генсовета «Справедливой России». Но главное, она нашла нового спонсора партии. Как говорят источники, им, вероятнее всего, стал депутат Пермской гордумы Владимир Плотников. Посредником и связующим звеном между ними будто бы выступил заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам МУП «Пермгорэлектротранс», член городской избирательной комиссии от «Справедливой России» Дмитрий Отегов. Он, говорят источники, якобы приходится Веронике Куликовой гражданским супругом.

На муниципальных выборах 2018 года эсеры в крае показали неплохой результат — 3% (59 мандатов), при том что они выдвинули в разы меньше кандидатов (163), чем ЛДПР (303) и КПРФ (244). «Справедливая Россия» действовала точечно: не стала закрывать все округа, а сделала ставку на тех, у кого были реальные шансы на победу.

Вероника Куликова (на заднем плане) долгое время находилась в тени Оганеса Оганяна, где набралась опыта партработы

Фото: Сергей Копышко

Партия запустила проект «Кандидат 24» (kandidat24.ru), координатором которого стала пермячка Ксения Доможирова, также член генсовета «Справедливой России». Всем желающим обещана поддержка и обучение. «Полагаю, эсеры будут пытаться к 2021 году создать свой пул кандидатов для Госдумы, это их серьёзный проект», — говорит один из собеседников. Новое интернет-СМИ «Солевар» также приписывают этой команде. Предположительно, оно будет использоваться в качестве агитационной площадки через год (требование избирательного законодательства).

При этом эсеры сегодня верны «традиции»: в региональном отделении — один хозяин, во фракции Законодательного собрания — другой. Фракция сегодня фактически неподконтрольна Куликовой и остаётся верной Дмитрию Скриванову.

Владимир Плотников, говорят собеседники, не является полноценным обладателем партийной «франшизы». У него нет каких-то договорённостей с Москвой. «Как человек, который привык раскладывать яйца в разные корзины, он держит партию «на всякий случай», на случай серьёзного конфликта с губернатором, — говорит Сергей Иванов. — Но я бы поостерёгся говорить, что он влияет на кадровые назначения в партии и как-то особенно вмешивается в процессы. Он, безусловно, следит за развитием ситуации в парламентских партиях, у него есть контактные лица в каждой партии, но это совсем не значит, что он поставил реготделения под контроль. Это самое главное заблуждение», — отмечает собеседник «Нового компаньона».

Ряд источников уверены, что Владимир Плотников накануне выборов усилит своё присутствие в партии. Но при этом полагают, что с высокой долей вероятности Плотников и краевая администрация договорятся. При составлении партийных списков будут учтены интересы обеих сторон. Один из собеседников не исключает, что, если Плотникова проигнорируют, при помощи ресурса в виде «Справедливой России» он «будет биться до последнего». Впрочем, если власти не захотят допустить авторитетного бизнесмена до выборов, у него вряд ли что-то получится. «Вряд ли можно представить себе Владимира Плотникова во главе регионального или федерального списка «Справедливой России», — говорит политтехнолог Олег Борисенко. Только деньгами такие вопросы не решаются.

Цитата: «Партийные списки, куда включены реально оппозиционные кандидаты, тоже не регистрируют. Партийные боссы ругаются, но реально с этим не борются. Игра идёт по правилам. У всех свои роли. Тут даже большого ума не надо, чтобы отстроить систему, которая создаёт видимость борьбы, но управляема».

Николай Иванов, подчеркнувший, что о влиянии Владимира Плотникова в пермской «Справедливой России» ему известно только по слухам, говорит, что с высокой долей вероятности у него нет полноценной «франшизы». «Скриванов в своё время договаривался лично с лидером партии Сергеем Мироновым. Владимир Иванович, скорее всего, наверху не договаривался ни с кем. Поэтому может так получиться, что ближе к выборам появятся иные интересанты. Я бы не стал однозначно говорить о том, что к 2021 году сохранится какое-то влияние со стороны Плотникова», — говорит Николай Иванов.

Между тем на раскладе сил в партии неминуемо скажется возможная реорганизация «Справедливой России». Сейчас обсуждаются разные варианты, например объединение с партией «Родина». Или апгрейд силами бизнесмена с консервативными взглядами Константина Малофеева (основатель канала «Царьград ТВ»). Вопрос предоставления ему поста зампреда партии с широкими полномочиями отложили до осени, многие эсеры выступили против таких рокировок. В любом случае источники «Коммерсанта» отмечают неблагоприятное финансовое положение «Справедливой России». Она стремительно теряет инвесторов, существуя в основном на бюджетные деньги, полученные от голосования на выборах в Госдуму в 2016 году (около 500 млн руб. в год). В 2021 году партия обязательно будет модернизирована. «После перезагрузки и ближе к выборам наверняка появятся новые игроки, в том числе на уровне регионов, которые захотят вложиться в партию и решать кадровые вопросы», — уверен Сергей Иванов.