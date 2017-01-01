Поколение одного клика Как строится работа школ в эпоху цифровизации

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В Перми состоялась IV Международная научно-практическая конференция НИУ ВШЭ «Школа как пространство новых образовательных технологий». Эксперты обсудили поколение нынешних учеников и степень цифровизации российских школ. Главный вывод: современные ученики сильно отличаются от всех предыдущих, но не стоит пытаться их изменить, напротив — меняться должны преподаватели и их подходы к работе. Как пример: учителям надо перестать быть ретрансляторами знаний, выступающими в роли учебников. Вместо этого им стоит развивать в детях креативность, мультизадачность, учить ориентироваться в информационном мире, а также сосредоточиться на формировании и развитии ценностносмысловой сферы личности школьников.

Фото: Матвей Ефименко

«Пермь может присутствовать где угодно, хоть в Сирии»

Пермь не только не отстаёт, но и во многом является локомотивом внедрения всех технологических и цифровых новинок в образовании. Об этом в своём докладе на конференции заявила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. По её словам, в Перми с каждым годом становится всё больше школ, которые работают по инновационным программам. «Это как камень, брошенный в воду, от которого идут круги», — аллегорично пояснила министр.

Так, все инновационные школы в столице Прикамья поделены на три кластера. В первый — образовательно-производственный — входят пять школ. Причём все они «потеряли» свои номера и «обрели» названия. Это «Инженерная школа» (бывшая СОШ №16), «IT-школа» (СОШ №10), «Техношкола» (№129), «Школа фотоники» (№93) и «Школа дизайна «Точка» (№43). Второй кластер — культурно-образовательный. В него входят пока две школы: гимназия №11 и Марковская СОШ (Чайковский). Третий кластер — спортивно-образовательный, куда входят «футбольная» школа №85 и «школа единоборств» №92.

Кроме того, как отметила Раиса Кассина, есть школы — апробационные площадки. Например, в Пермском крае в 24 школах (14 расположены в Перми, 10 — в городах края) полностью или частично внедрена система «Московская электронная школа» (МЭШ). Фактически это платформа, которая помогает перевести часть процесса обучения в цифровую плоскость — электронные учебники, тесты, дневники, журналы, библиотеки, мультимедийные сценарии уроков, мобильные приложения и так далее. К системе имеют доступ и ученики, и учителя. Как отметила Кассина, власти хотят внедрить её абсолютно во всех школах региона к 2020 году.

В сельских школах пробуется проект «Электронная школа». Это фактически вариант дистанционного обучения, когда жители глубинки могут посредством интернет-связи поучаствовать в уроке, где преподавателем выступает статусный химик или физик, например.

Такая программа уже бьёт по классической схеме «один учитель — один класс». Фактически один класс может состоять из учеников, проживающих совершенно в любом месте. «Таким образом Пермь может присутствовать где угодно, хоть в Сирии», — отметила министр.

Фото: Матвей Ефименко

«Это поколение не с клиповым мышлением, а с гиперссылочным»

Ординарный профессор, научный руководитель по лицейским программам Института образования НИУ ВШЭ Наталия Любомирская в докладе «Цифровизация школы — будущее или настоящее? Чего нам ждать и стоит ли этого опасаться?» призвала участников конференции признать: мы не входим в эпоху цифровизации, а уже живём в ней. И это произошло без нашего ведома естественным путём.

«Великобритания. 1990 год. Отец одного из учеников пришёл в школу, где шёл урок. Он решил его не прерывать и послушал, что там происходит. После урока он сказал учителю: «А в нашей (советской) школе учитель ещё и учит». Учитель ответила: «Мы отказались от этого лет 15 назад — мы помогаем обучаться, а не учим». Этой историей Наталия Любомирская проиллюстрировала так называемый «разлом» в образовательном процессе.

Фактически эту мысль сформулировал Эдгар Фор, дважды председатель совета министров Франции в 1950-х годах. Уже сойдя с политического олимпа и занимаясь писательством, в 1972 году он озвучил то, что вскоре стало основой подхода к школьному образованию Западной Европы, а именно: «Одним из следствий эры научно-технического прогресса является то, что знания постоянно модифицируются и обновляются. Следовательно, сегодня образование должно быть посвящено не столько распространению и складированию знаний, сколько освоению способов его добывания. Впервые в истории образование вовлечено в процесс подготовки людей к жизни в обществе, которое ещё не существует».

Именно тогда Европа стала переходить к новой модели школы. Если 180 лет назад произошло фактическое «открытие» образования для народных масс («школа для всех»), то недавно произошёл переход к «школе для каждого». Во многом этому способствовал и технологический прорыв в виде компьютеризации. Причём развивалась и развивается она космическими темпами. В 1975 году был создан первый персональный компьютер, в 2007 году появился первый смартфон, а в 2010-м — первый планшет.

«Сегодня невозможно представить ученика без планшета или смартфона, а ещё каких-то 10 лет назад этого не было. Чтобы понять, как это повлияло на учеников, достаточно вспомнить, что совсем недавно домашние задания записывали ручкой, а сейчас их снимают на планшет с доски», — отметила Наталия Любомирская.

Показательны и цифры, которые привела профессор: сегодня 40% детей в возрасте двух—пяти лет умеют играть на планшете и 11% умеют завязывать шнурки. С этим надо просто смириться (не со знаком минус), считает Любомирская.

Поэтому сегодняшняя школа в принципе цифровизована. Пусть даже не в том смысле, как об этом говорят власти. Этот факт означает, по словам Любомирской, что «нет нужды в специальных знаниях, так как все они есть в интернете, сегодня есть необходимость в креативности». Что для этого может сделать школа? Она должна поставить грамотность в основу процесса обучения. «Грамотность — основа социальной практики, фундамент сегодняшних коммуникаций», — отметила эксперт.

Чем в связи с этим отличаются современные дети? Классическое поколение — линейность, последовательность, однозадачность, поиск необходимой информации. В цифровую эпоху — гиперссылочность, поиск связей (между информацией), мультизадачность, отсечение ненужной информации, креативность.

Соответственно, изменилась и задача грамотности. Классическая (линейная) грамотность — читательская и математическая. Современная — информационная и грамотность в области данных.

«Говорят, что современное поколение — с клиповым мышлением, нет, скорее с гиперссылочным», — заметила Наталия Любомирская. По её словам, современные дети легко «перескакивают» из сферы в сферу. А линейное мышление — навязанное, так что наши дети «ближе к естеству», более приспособлены к жизни.

«Сегодня эмигрант отлично знает две культуры — родную и местную, хорошо ориентируется в них, а мы были аборигенами, не надо плевать против ветра», — советует Любомирская.

Из-за цифровизации на первый план выходят новые моральные установки и этические нормы, и уже дети должны обучать чему-то родителей: «Например, в некоторых московских школах учеников обучают правильно общаться с родителями в чате». Из всего этого произойдёт возрождение авторитета гуманитарного знания в школах: «Остальному дети без нас научатся».

Как отметила выступающая, сегодня учитель не должен быть ретранслятором знаний, он не учебник. Вместо этого ему следует сосредоточиться на формировании и развитии ценностно-смысловой сферы личности и её духовном развитии. Учитель должен помогать развивать критическое мышление и креативность, а также указывать, как решать этические задачи.

«Детей надо учить так, чтобы они понимали: учиться можно всю жизнь, нужно смириться с этим и начать получать удовольствие», — резюмировала своё выступление Наталия Любомирская.

Фото: Матвей Ефименко

«Дети формируют портфолио со школы»

Директор Digital Spring Agency Анастасия Тюрина посвятила выступление обзору лучших цифровых кейсов в разных странах мира. По её словам, общий тренд — родители не вмешиваются в учебный процесс, где не являются профессионалами. К технологическим трендам Тюрина отнесла пять пунктов: персонализация обучения, доступность информации, конвергентность, распределённость и простота создания контента. По её словам, большую популярность набрали образовательные платформы. Причём все они не просто несут социальную миссию, а превратились в настоящий бизнес. Так, платформа Coursera охватывает 30 млн пользователей и приносит до $2 млрд в год.

Ну и конечно, современные дети не могут без соцсетей: «Сегодня у детей минимум по два аккаунта, значит, минимум два лица. Детям очень важно выделяться друг перед другом, поэтому они фактически формируют портфолио со школы».

Тюрина выделила четыре государственных подхода (модели) к современному образованию:

1. Сингапур. Ставка делается на развитие частного сегмента для обеспечения конкурентоспособности в образовании. Как отметила Анастасия Тюрина, в Сингапуре очень много свободных площадок отдано под образование. Пятилетнюю программу развития местной экономики правительство назвало «Умная нация». Комитет «Будущее Сингапура» рекомендует населению пройти онлайн-обучение и изучить цифровые платформы. Как итог ставки на образование: Сингапур сегодня занимает третье место в мире по доходам населения, шестое — по инновациям и первое — по квалификации рабочей силы.

2. Италия. Программы обучения адаптированы для трёх поколений семьи (концепт lifelong learning). Особенность в том, что ставка делается на развитие предпринимательства, навыков критического мышления.

3. Испания. Создаются новые ниши для образования. Особенность этой страны в том, что там очень большой процент населения не имеет аттестата о среднем образовании (27% в возрасте 25—35 лет), и поэтому сейчас они проходят аттестацию онлайн. Кроме того, испанские университеты всего на 45% укомплектованы студентами. Поэтому создаются программы по привлечению студентов. Помимо этого, в Испании появляются, как было принято в Советском Союзе, школы рабочей молодёжи.

4. Великобритания. Ставка на экспорт образования. Если про британские вузы и так все слышали, то сейчас это государство всячески рекламирует образование и в своих школах, без каникул. Итог — 7% ВВП в Великобритании приходит из сферы образования (для сравнения: финансовая сфера занимает 9% ВВП). Кроме того, поддержку экспорта образования обеспечивает единая госпрограмма.

«Моему сыну семь лет, он говорит на пяти языках, живёт уже в четвёртой стране», — Анастасия Тюрина на собственном примере показала, что такое современный мир.

Фото: Матвей Ефименко

Функции учителя цифровой школы по мнению Наталии Любомирской:

1) формирование системы ценностей сетевого общества;

2) создание мотивации к поиску и познанию;

3) навигация в потоках информации;

4) организация и управление совместной деятельностью обучающихся;

5) автоматизация образовательного процесса и удалённое обучение;

6) модерация соцсетей;

7) координация онлайн-платформ;

8) работа с открытыми образовательными ресурсами;

9) сетевая безопасность;

10) курирование междисциплинарных персональных траекторий развития;

11) выявление и сопровождение талантов;

12) организация проектной и исследовательской деятельности.

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