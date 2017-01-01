Настартапились В Перми прошло мероприятие для тех, кто делает деньги на интернет-технологиях

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В минувшую субботу, 2 марта, на площадке культурного пространства Часовой завод (ул. Чернышевского, 28) состоялась стартап-конференция Perm Startup Day. Организатор мероприятия — Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) — собрал на одной площадке стартапы, успешные ИТ-компании, инвесторов и профильные организации. Задача — найти новые каналы для запуска и масштабирования бизнеса, поделиться мнениями, обменяться опытом, получить ценную информацию от экспертов в рамках индивидуальных сессий и возможность получить приглашение в Акселератор и Мастерскую старта продаж ФРИИ.

Григорий Бочаров

Фото: Денис Винниченко

Открывая конференцию, региональный представитель ФРИИ Юлия Бадашкеева отметила, что по объёму привлечённых от ФРИИ инвестиций Пермь находится на третьем месте в России после Москвы и Санкт-Петербурга. «За пять лет работы мы научились ускорять стартапы за счёт акселератора ФРИИ, — пояснила Юлия Бадашкеева. — Это месячная программа, которая проходит в Москве. Её цель — «дорастить» компанию до нужного уровня, пробить потолок роста, помочь выйти на точку безубыточности, сократить цикл сделки и т.д». Для того чтобы стартапу попасть в акселератор, необходимо иметь готовый протестированный продукт и минимум двух человек в команде. Один их них должен отвечать за коммерческую часть, другой — за разработку продукта и потенциал роста.

Пройти «долину смерти»

Одними из самых перспективных и быстрорастущих в IT-секторе, по словам инвестиционного менеджера ФРИИ Никиты Юрьева, сегодня являются технологии искусственного интеллекта, — всё, что связано с большими данными, машинным обучением. Согласно прогнозам экономистов к 2030 году использование искусственного интеллекта принесёт мировой экономике свыше 15 трлн долларов. Большинство компаний, ведущих разработки в этой области, сегодня находятся в США.

В пример спикер приводит созданную в 2015 году компанией Google DeepMind нейросеть AlphaGo, которую человек обучил логически сложной игре го и которая в итоге его же в эту игру смогла обыграть. Для того, чтобы обучить нейросеть игре, программистам понадобилось больше года. Но уже другая программа AlphaZero смогла обучиться этой игре на основе алгоритма действий своей предшественницы AlphaGo всего за месяц, и в ста процентах случаев обыгрывала соперника по го.

Кроме того эксперт ФРИИ Никита Юрьев поделился с участниками конференции своим мнением о том, можно ли создать AI стартап (Artificial Intelligence — термин, объединяющий продукты и технологии, которые работают с данными, помогают либо заменяют человека), не имея 5 млн долларов на разработку. «Если обобщить методологию, по которой имеет смысл начать работать в этом направлении (хотя и она не гарантирует того, что бизнес в итоге не закроется), то она включит в себя три основные части. Это проектирование бизнес-модели — нужно посмотреть на свой бизнес со стороны, чтобы понять, из каких кубиков состоит эта бизнес-модель и выделить наиболее рискованные её стороны. Это императивный подход. И это customer development или развитие клиента - тестирование идеи или прототипа будущего продукта на потенциальных потребителях», — говорит Никита Юрьев

Предприниматель из Волгограда Григорий Бочаров, основатель стартапа InSize рассказал о своём опыте создания компании «с нуля». Пару лет назад вместе с напарником он придумал «умные складские весы» — устройство, которое помимо веса позволяет измерять товары произвольной формы, даже если они прозрачные. Его продукт в буквальном смысле слова вышел из «гаража». Начинали в InSize с того, что показывали покупателям 3D-макеты, а предоплату тратили на создание прототипа. Первый заказ, говорит Григорий Бочаров, поступил на сумму 100 тыс. долларов. Сегодня разработка InSize позволила компании Ozone в 12 увеличить скорость обработки заказов и практически в четыре раза сократить количество персонала.

Существует два подхода к созданию проектов, отмечает Бочаров. Это PDM (продуктоориентированная методология) и CDM (Customer development methodology или методология, ориентированная на заказчика). Как раз последняя, по его мнению, позволяет пройти так называемую «долину смерти» — период, в котором больше всего стартапов прекращают своё существование. Она включает в себя в себя четыре этапа: выявление потребителя/проблемы, поиск рентабельной бизнес-модели, масштабирование продаж с минимальными рисками, экспансия рынка.

«Майнить пчелу»

Прошедший в рамках Startup-day конкурс питчей стартапов, позволил командам презентовать свой продукт и рассказать, почему он может стать привлекательным для инвесторов. Сделать это командам предлагалось всего за одну минуту. Участниками питчей стали как уже вышедшие на рынок с готовым продуктом стартапы (к примеру, такие, как FacePass — программа, способная распознавать лица, применяется в пермском кластере безопасности), так и новички в IT- бизнесе. Например, разработчик датчиков для мусорных контейнеров, которые позволяют оптимизмровать работу по утилизации бытовых отходов, стартап, который производит типовые боксы под домашние вещи, различные электронные устройства и приложения, следящие за состоянием здоровья.

Пожалуй, одним из самых необычных стартапов, презентованных на питче, стал проект по созданию устройства для отслеживания состояния пчелиных ульев. Сам автор идеи Николай Акулов на презентации своего продукта призвал собравшихся начать «майнить пчелу». По его задумке, электронное устройство, размером с флеш-накопитель, установленное в улье, позволит отслеживать, в каком состоянии находится пчелиное гнездо, следить за температурой, влажностью, уровнем углекислого газа внутри улья и показывать акустический анализ. В будущем по замыслу участника Startup-dаy, возможно будет подключить к ульям и искусственный интеллект. Таким образом, трудозатраты на обслуживание ульев, отмечает Николай Акулов, можно снизить примерно на два порядка, а один пчеловод сможет обслуживать не сто ульев в день, а до пяти тысяч. При этом электронное устройство будет работать всего 1,5-2 секунды в час и не доставит никакого дискомфорта пчеле.