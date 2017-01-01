Дмитрий Красильников: Когда нет доверия — не будет и результата Председатель Общественной палаты Пермского края — о взаимодействии с властью и лоббировании интересов общества

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Фото: Константин Долгановский

— Всё чаще про Общественную палату говорят, что она является инструментом, при помощи которого власти решают свои задачи. Иными словами, используют её как средство, при помощи которого можно выпустить пар или сформировать необходимую «общественную» поддержку. Вам так не кажется?

— Общественная палата — это институт, который осуществляет взаимодействие жителей края с органами государственной власти и местного самоуправления. Взаимодействие — это ключевое слово. Это переговорная площадка, на которой обсуждаются пути развития региона, общества, решаются какие-то конфликтные вопросы. И в этом смысле необходимым условием существования такого института является доверие. Доверие к деятельности, к моральной позиции, профессиональным качествам членов Общественной палаты как со стороны гражданского общества, так и со стороны государственных органов.

Когда это доверие есть с двух сторон, возможно что-то решать на этой площадке. Когда его нет — не будет и результата. Считаю, что такой кредит доверия, в том числе благодаря предыдущей деятельности, у нас есть. Поэтому нельзя сказать, что власти решают здесь исключительно свои задачи: здесь решает свои задачи регион, и, что самое главное, в общественно приемлемом ключе, с учётом мнения всех заинтересованных сторон.

— Приведите примеры, пожалуйста.

— Из последних. В декабре у нас состоялись две встречи с участием краевого минтранса, аппарата главного федерального инспектора, глав муниципальных образований, а также представителей РЖД, в том числе заместителя руководителя Свердловской железной дороги. В ходе этих встреч мы решали проблемы строительства Северного железнодорожного обхода. Состоялся действительно заинтересованный диалог, мы вошли в переговорный процесс. Сейчас РЖД оценивает предложения инициативной группы жителей, смотрит, на сколько можно отодвинуть ветку от жилых домов, насколько в дальнейшем возможно развитие этой территории. Следующая встреча состоится в феврале-марте этого года, где поиск баланса разных интересов будет продолжен.

Другой пример — полигон ТКО в Чернушке. Мы собрали на площадке Общественной палаты гражданских активистов, представителей региональной и муниципальной власти, регоператора по обращению с ТКО. Договорились о том, что мгновенно изменить ситуацию невозможно с точки зрения закона. И в первом квартале 2019 года полигон в Чернушке будет принимать ТКО от соседних муниципалитетов. Но за это время региональная власть должна запустить процесс изменения терсхемы.

— В таком составе — активисты, РСТ, регоператор — встречи проходили много раз и каждый раз «спотыкались» о терсхему. То же самое касается и Северного обхода: министр транспорта Николай Уханов неоднократно общался с активистами. Почему вы считаете общение на площадке Общественной палаты удачным примером взаимодействия?

— Понятно, что Общественная палата — только одна из переговорных площадок. Множественные встречи власти с жителями — это абсолютно нормально. Я говорю лишь о том, что Общественная палата и наше участие в этих процессах имеют немаловажное значение с точки зрения выстраивания диалога. В отличие от других вариантов взаимодействия у нас есть возможность придавать ему межведомственный характер. Типичный пример — проблема обманутых дольщиков. Когда мы впервые организовали круглый стол на эту тему, то увидели, что все органы государственной власти, так или иначе причастные к решению этой проблемы, общаются с людьми исключительно по своим каналам, на свою тематику. В результате у граждан отсутствовало целостное видение ситуации в отношении как своих прав, так и понимания возможностей достройки своих объектов, наказания застройщиков, виновных в их беде.

Общественной палате удалось организовать полноценное взаимодействие, в наибольшей степени способствующее решению проблемы.

— В 2018 году в целом какие вопросы удалось поднять и решить Общественной палате?

— Вопросов, которые рассматривала Общественная палата, было много. В прошедшем году особое внимание мы уделили организации медицинской помощи людям, проживающим в сельской местности. Рассматривали вопросы организации деятельности в сфере обращения с ТКО, расселения аварийного жилья, реализации на территории Пермского края программ капитального ремонта.

Отдельное и очень важное направление деятельности палаты — организация общественного контроля. Здесь Пермский край — традиционно один из лидеров в стране. Отмечу, что первый в России региональный закон об общественном контроле был принят именно в Прикамье в 2011 году. Федеральное законодательство по этому направлению стало формироваться только начиная с 2014 года. Естественно, мы стараемся держать высокую планку.

В 2018 году мы продолжили контроль за медицинскими учреждениями и учреждениями социального обслуживания населения. Региональная группа общественного контроля осуществила 12 выездов в краевой онкодиспансер, медсанчасть №6, краевую психиатрическую больницу, ГКБ №4 и другие учреждения. Все выезды осуществляются по утверждённым палатой и согласованным с прокуратурой Пермского края методикам. Основное внимание общественников сосредоточено на вопросах содержания, быта, приёма пациентов, состояния палат, питания и так далее. Обязательны опросы пациентов, взаимодействие с руководством учреждений, медицинским и обслуживающим персоналом. Все акты по результатам общественного контроля доводятся до сведения руководства учреждения, министра. Каждый такой выезд завершается круглым столом с участием наших общественных инспекторов, руководителей учреждения, представителей профильного министерства.

Что касается общественного контроля за ремонтом дорог, то у нас сформирован большой отряд из 60 общественных инспекторов, которые выезжают на объекты и следят за качеством выполнения работ. Акты приёмки работ подписываются властями при участии наших общественных инспекторов.

Не могу не отметить и тему обманутых дольщиков. Результаты этой работы стали видны в этом году: законодательные инициативы, которые первоначально обсуждали на площадке Общественной палаты, не только приняты, но и уже работают. Например, возобновлены работы в доме на ул. Челюскинцев, 23, достроены объекты в Чайковском. Отмечу, что это важнейший приоритет и краевых властей. Губернатор держит эту тему на личном контроле.

— Как часто краевые власти игнорируют ваши предложения?

— По итогам своей работы Общественная палата, её постоянно действующие комиссии формулируют рекомендации в адрес органов государственной власти, местного самоуправления. По закону они носят рекомендательный характер. В среднем примерно 60% наших рекомендаций, инициатив так или иначе были учтены властью, стали частью управленческих действий.

Здесь важно другое, о чём я говорил в самом начале, — диалог и взаимодействие. На все наши решения, направленные в органы власти, есть ответы. И если власть не согласна с нашими рекомендациями или не способна их реализовать по каким-то причинам, мы ждём аргументированный ответ.

Это взаимодействие накладывает и другой отпечаток: все свои рекомендации в последние годы мы серьёзно выверяем. Они должны быть подъёмны для государства с точки зрения закона и каких-то объективных обстоятельств. Поэтому мы тщательно подходим к выработке этих рекомендаций. Надеюсь, что этот профессионализм власть тоже оценивает. И мы видим, как поменялось отношение к нашим рекомендациям.

— Как вы оцениваете зрелость общественных институтов в регионе?

— Традиционно Пермский край воспринимается в стране как регион со зрелым гражданским обществом. Я с этим подходом согласен. Одним из доказательств является тот факт, что Пермский край является одним из лидеров по количеству НКО, выигрывающих и реализующих президентские гранты.

Мы видим, что многие инициативы, которые рождаются в некоммерческом секторе и выходят на федеральный уровень, родом из Пермского края. Например, национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы». АНО «Вектор Дружбы» Ольги Зубковой имеет специальный консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН, а также является членом Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE). Это значительное достижение.

— Как ещё общественники могут донести свою позицию, минуя Общественную палату?

— При каждом министерстве сейчас есть свои общественные советы. На треть они формируются Общественной палатой, в них присутствуют представители НКО. Через этот канал тоже можно донести свою позицию и подходы к той или иной сфере госуправления.

— У вас нет ощущения, что сейчас для ряда общественников эта деятельность стала скорее бизнесом? Ни для кого не секрет, что некоторые берут деньги у заказчиков и целенаправленно за эти деньги поднимают шум вокруг той или иной темы, которая важна заказчику.

— Да, такая тенденция есть. И не только в Пермском крае, но и в России в целом. Там, где есть деньги и влияние, всегда найдутся люди, которые попытаются использовать эту возможность для зарабатывания средств и личного продвижения.

— Назовите главные проблемы 2019 года, которые вы видите сегодня и будете держать на контроле.

— В этом году начинается очень сложная работа по запуску нацпроектов. Подготовлены и будут запущены региональные проекты в рамках общенациональных. Такие масштабные и амбициозные проекты наша страна в постсоветскую эпоху будет реализовывать впервые. И общественный контроль, а также участие экспертного сообщества здесь просто необходимы. Поэтому Общественная палата готова участвовать во всех процессах, связанных с обсуждением и реализацией этих проектов. Это главное. Плюс те направления, о которых я говорил выше: дольщики, дороги, медицина.

— Вопрос к вам как к доктору политических наук. Как вы относитесь к объединению муниципалитетов? Двухуровневая модель себя изжила? Или это вопросы вертикали?

— Это сложный, многоуровневый вопрос. Мы видим с 2003 года, как непросто эта система приживалась, сколько было и остаётся конфликтов между двумя уровнями местного самоуправления. Мне кажется, что вопрос, с одной стороны, прост: если на уровне поселения нет ресурсов или их хватает только на то, чтобы содержать маленький, часто недостаточно квалифицированный аппарат муниципальных чиновников, то смысла в этом уровне местного самоуправления нет никакого. Вполне достаточно одного уровня, на котором можно обеспечить квалифицированное, грамотное управление муниципальным хозяйством. Я думаю, что будущее за одноуровневой системой.