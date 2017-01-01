Из полей доносится печаль Сельхозпроизводители Прикамья назвали главные проблемы отрасли в регионе

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Объём валового производства сельхозпродукции в 2018 году вырос на 3%, но Пермский край пока обеспечивает себя продукцией на 89,6%. Об этом заявил на круглом столе представителей региональной власти и местных сельхозпроизводителей в Пермской ТПП 17 января министр сельского хозяйства Александр Козюков. Фермеры в ответ посетовали на некачественные пашни, сложный документооборот и дороговизну зерна. А эксперты посоветовали им больше кооперироваться, искать нишевые продукты и выходить на рынки в Китай.

Мало еды

В начале встречи министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков рассказал, что объём валового производства сельхозпродукции в 2018 году превысил 40 млрд руб., что на 3% больше по сравнению с прошлогодним показателем.

Козюков отдельно подчеркнул положительную динамику развития молочного скотоводства. Например, если

в 2014 году в регионе насчитывалось 77 тыс. коров, то в 2018 году — уже 87 тыс. К 2021 году поголовье скота должно вырасти до 93 тыс. Аналогичная статистика и по молоку: в 2014 году произведено 362 тыс. т молока, в 2018 году — 508 тыс. т.

В рамках господдержки агропромышленного комплекса отрасли было выделено 1,8 млрд руб. из регионального бюджета. В течение трёх лет запланировано выделить на 200 млн руб. больше.

Главные цели на 2019 год, по словам министра, — повысить надой на одну корову до 5,8 тыс. кг в год и произвести 527 тыс. т молока в год, а также на 27 тыс. га увеличить посевные площади.

В целом регион обеспечивает себя продовольствием на 89,6%. Несмотря на достижения по молоку, потребность региона в нём зафиксирована на уровне 73,2%, в картофеле — на 70,5%, а в мясе — вообще на 44,6%. Впрочем, есть переизбыток по яйцу: его производится на 59% больше, чем нужно пермякам.

Аналитики отметили, что в целом по итогам года в отрасли нет падения, но нет и скачка. «Тревожит то, что мы наблюдаем снижение рентабельности, — заявил начальник отдела по работе с клиентами крупного и среднего бизнеса Пермского отделения ПАО Сбербанк Евгений Гальцев. — По данным на 2017—2018 годы, рентабельность составила 18—20%. А прогноз на 2019 год показывает, что она составит 15%. Вывод — сельскохозяйственные компании будут экспортно ориентированными с целью повышения маржинальности».

Вместе с тем есть тенденция к увеличению количества договоров кредитования. «Если в прошлом году мы наблюдали снижение количества кредитов по сравнению с 2017 годом, то сейчас в работе находится намного больше заявок — на 490 млн руб.», — заявил директор Пермского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Литвиненко.

Впрочем, при рассмотрении заявок банки оценивают местные сельхозпредприятия «очень низко». «Складывается впечатление, что если завтра предприятие обанкротится, то они продадут эту оценочную стоимость в два-три раза выше. Получается, банкам выгодно, чтобы ты обанкротился», — считает заместитель председателя Ассоциации скотопромышленников Пермского края Иван Шаравьёв.

Некачественные пашни

Одной из основных проблем сельхозотрасли края участники назвали плохое качество земель. Это можно было бы исправить качественными удобрениями и другими добавками. Но, по словам директора ФГБУ «Государственный центр агрохимической службы «Пермский» Анатолия Кайгородова, почвы пашни удобряются катастрофически плохо. По его словам, если в период с 1981 по 1985 год на пашни потрачено 174 тыс. т удобрений, то с 2014 по 2018 год — всего 42 т. «Для получения стабильных, качественных и высоких урожаев такого количества катастрофически не хватает», — отметил Кайгородов.

Практически все присутствующие представители сельхозпредприятий пожаловались на очень сложный документооборот. «Может быть, сделать что-то наподобие электронного документо-оборота? Многие предприятия находятся далеко за пределами Перми, и их представителям приходится за печатями и документами ездить в Пермь», — поинтересовался гендиректор ООО «Агрофирма «Труд» Владимир Юшков. Александр Козюков ответил, что пока это нереально. При отправке электронных документов всё равно придётся предъявлять и бумажные. Даже взаимодействие через МФЦ несёт множество проблем: когда кто-то из предпринимателей делает ошибку в одной цифре или букве, то возникает ещё больше сложностей, чем с бумажными документами. «Достаточно сказать, что 50% предприятий путают свои счета», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия.

На большую дороговизну зерна пожаловались в основном производители птицы и яйца. «За последний год цены на зерно выросли в два раза. А если не покормить птицу пару дней, то всё. Может случиться так, что уже в феврале мы будем с минусовой рентабельностью», — отметил гендиректор АО «Птицефабрика «Комсомольская» Игорь Бельков.

«На фиг никому не нужны»

По мнению вице-президента Пермской ТПП Елены Гилязовой, пермским сельхозпроизводителям не хватает кооперации. Основная часть мелких фермеров старается пробиться на рынок самостоятельно, а это, как правило, прямой путь в никуда. Крупные предприятия их просто «сожрут», считает Гилязова. «Для малых и средних предприятий главное — объединение и понимание того, как сбывать свою продукцию. Это касается всех аспектов — техники, переработки продукции и её сбыта», — отметила экс-глава минсельхоза.

Другой способ развития — поиск нишевых продуктов, считает Гилязова. Например, в Пермском крае не хватает своего мяса, овощей (даже картофеля). Она рассказала, что в пермских магазинах сегодня выставлены в основном импортные ягоды. Их вполне могут заменить местные, но «почему-то мало кто над этим работает».

Третий путь — выход за рамки региона. «В конце концов, есть Китай, который сложно прокормить», — задала высокую планку Гилязова.

Резюмируя, она отметила, что краю нужно изменить подход к сельхозярмаркам. «Пока там выставляется то, что продаётся в супермаркетах, а не нишевая продукция, они, извините меня, на фиг никому не нужны», — отметила Елена Гилязова.