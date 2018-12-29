Вместе. Ensemble В новогодние каникулы в Перми прошёл мини-фестиваль камерной музыки «Пермская матрица»

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Эту статью так и хочется назвать «Баллада о дружбе», однако классическая музыка — материя, не терпящая пафоса. У неё другие краски, гораздо более сложные. Постараемся выдержать этот стиль...

Фото: Ольга Шур

Проект преподавателя Пермского музыкального колледжа Юлии Смирновой «Пермская матрица» радует меломанов с 2013 года. Проходит он неровно: когда выиграешь грант, когда — нет, но, тем не менее, за прошедшее время обрисовался его основной состав — скрипач из Москвы Андрей Кудрявцев, альтист из Санкт-Петербурга Андрей Догадин и их пермские коллеги, преподаватели музучилища Ирина Ферафонтова (скрипка) и сама Юлия Смирнова (фортепиано). В разные годы к ним присоединялись другие исполнители, но эти четверо присутствуют обязательно, и это не случайно.

«Пермская матрица», посвящённая в этом году 95-летию музыкального училища, собирает его лучших выпускников, достигших профессиональных высот. Перечислять достижения и регалии Догадина и Кудрявцева можно очень долго, и, чтобы не перегружать текст перечислениями.с кажем лишь, что оба они — заслуженные артисты РФ, первый — концертмейстер группы альтов Темиркановского оркестра, второй — концертмейстер Государственной академической симфонической капеллы России. Кроме концертов, которые собирают не только любителей камерной музыки, но и многочисленных друзей, родственников, знакомых, в программе мини-фестиваля — открытые репетиции и мастер-классы, поскольку музыканты приезжают, чтобы отплатить добром Alma mater и её нынешним питомцам. Это очень красивая задумка.

Фото: Ольга Шур

Есть ещё одно важное обстоятельство. Юлия Смирнова, Ирина Ферафонтова, Андрей Догадин и Андрей Кудрявцев — однокурсники, которые дружат более 40 лет. Это очень тесная, очень важная дружба, которая могла бы составить сюжет для большого романа с обилием неожиданных поворотов, и музыка будет одним из главных героев этого романа, ведь у его персонажей есть возможность реализации своих отношений способом, которого нет у большинства людей — они вместе играют. Именно для этого раз в год (а то и чаще) они съезжаются из разных городов, долго и очень придирчиво репетируют, а потом выступают с концертами, состоящими из высочайших вершин ансамблевой камерной музыки.

В нынешнем году это были произведения Малера, Шнитке, Золтана Кодаи, Моцарта и Шумана, а компанию четырём друзьям составила виолончелистка Татьяна Савинова — существенно моложе, но представитель той же пермской школы. Концерт прошёл в Органном зале в совершенно неурочное время — 14.00, но, благо, в каникулы, так что зрителей хватало.

Фото: Ольга Шур

Программа была не только красивой и довольно сложной, но и остроумно составленной. Начали с квартета Малера для фортепиано, скрипки, альта и виолончели, написанного композитором в 16-летнем возрасте. Это единственный камерный ансамбль Малера, гораздо более известного в качестве симфониста, но в нём уже слышны типично малеровские мотивы, которые исполнители аккуратно и талантливо подчеркнули. Сразу вслед за ним сыграли квартет Шнитке для того же состава инструментов: Шнитке как бы дописал за Малера вторую часть произведения по его черновикам, но догадаться об этом без комментариев сложновато, потому что это уже стопроцентный ХХ век с его драматическими диссонансами. Эти два квартета принято играть без перерыва, как две части одного произведения, и пермская публика оказалась на удивление понятливой — между двумя квартетами не раздалось ни одного хлопка.

Затем прозвучало трёхчастное произведение Золтана Кодаи — серенада для двух скрипок и альта. Как сказал позже Андрей Кудрявцев, это трио исполнялось в Перми впервые, при этом музыканты его считают абсолютно совершенным — и по красоте, и по подаче музыкального материала. Это было не просто впечатление, а важное для пермской публики открытие удивительной музыки, проникнутой фольклорными мотивами, слегка орнаментальной, звучащей экуменически и гуманно — словом, лучший образец музыки «Серебряного века».

Фото: Ольга Шур

Завершали концерт произведения Моцарта и Шумана, написанные для одного и того же состава инструментов фортепиано, кларнета и альта, но в концерте кларнет заменила скрипка Андрея Кудрявцева. Разумеется, было бы несправедливо лишить публику общего выхода участников проекта, и на «бис» был исполнен романс Дебюсси «Прекрасный вечер» в переложении для квинтета.

Примерно та же программа была составлена для концерта-экскурсии в Пермской художественной галерее, прошедшего днём позже, правда, программа предстала в сокращённом виде, поскольку кроме музыки посетители получили ещё и кураторскую экскурсию Ирины Андренко по выставке «Соб@ка», посвящённой символу ушедшего года. Те, кто уже был на концерте в Органном зале и слушал произведения вторично, ничуть об этом не пожалели: атмосфера в галерее гораздо более камерная. Общение с музыкантами — более непосредственное, поэтому впечатления совсем другие. Исполнители шутили, рассказывали о себе, о композиторах, музыка которых звучала, и было чрезвычайно увлекательно наблюдать с близкого расстояния взаимоотношения внутри ансамбля.

Это был настоящий мастер-класс ансамблевого музицирования, проясняющий значение слова «ансамбль», его скрытый смысл. Это слово переводится как «вместе», но в музыкальном плане это «вместе» означает не просто единство, а единство и борьбу разных индивидуальностей. Сливаясь в ансамбле, каждый музыкант остаётся солистом. Хороший ансамбль — это всегда сложный сюжет: музыканты то решительно выхватывают друг у друга мелодию, то великодушно передают её партнёрам, то благородно поддерживают друг друга.

Неудивительно, что многие пермские музыканты создают ансамбли, стремясь реализоваться именно в этом качестве. Ансамблист — это особая специальность в музыкальном мире.

Нельзя сказать, что в Перми существует недостаток камерных концертов. В последние годы, особенно после открытия Частной филармонии «Триумф», их порой даже многовато, билеты не разбирают, как горячие булочки. Однако концерты, которые проходят в рамках «Пермской матрицы» — это всегда особое предложение. Это не рядовое, а из ряда вон выходящее событие, и не заметить его даже в обстановке всеобщих праздников было просто невозможно.