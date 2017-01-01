Культурная эволюция Для культуры Пермского края 2018-й стал годом надежд и потерь

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Информационные поводы на протяжении всего 2018 года вертелись вокруг завода им. Шпагина. Скромное предприятие, которое большинство пермяков на протяжении десятилетий просто не замечало, вдруг стало знаменем и флагманом постиндустриального развития. Именно с ним связаны большие надежды на большие перемены. Завод, уходя в небытие, должен дать старт решению чуть ли не всех инфраструктурных проблем, которые одолевали культуру Пермского края десятилетиями: новая художественная галерея, новая сцена Пермского театра оперы и балета, собственное здание Музея современного искусства и многое другое.

Фестиваль «Камва» в 2018 году прошёл в последний раз

Фото: Константин Долгановский

Завод лишь в январе освобождает территорию, на которую вскоре придут строители, но уже в нынешнем году он начал примерять на себя роль культурного пространства. Здесь прошло закрытие Международного Дягилевского фестиваля: 23 июня 98 музыкантов фестивального оркестра под руководством дирижёра Теодора Курентзиса исполнили Четвёртую симфонию Малера, а на следующий день пространство бывшего цеха №5 превратилось в клуб, где состоялась вечеринка по случаю закрытия фестиваля. Позже в цехе №4 прошёл Молодёжный форум, а под самый Новый год открылась выставка «Переходное состояние» и дизайнерский Red Market.

Завод начал меняться и снаружи: здание цеха №4 отремонтировали, заборы вокруг украсили «Длинными историями» — приметы перемен стали очевидны для всех.

На концерте фестивального оркестра на заводе губернатор Прикамья Максим Решетников сказал, что это событие — «первый шаг на пути к мечте». Эта фраза возвращает нас лет на семь-восемь назад, ко временам Олега Чиркунова и его «культурной революции»: помните брошюру под названием «У города должна быть мечта»? Город с мечтой о постиндустриальном развитии — общий базис двух культурных стратегий, чиркуновской и решетниковской. Всё остальное — различия.

Основное различие в том, что в 2008—2011 годах была предпринята попытка революционного переворота, а сейчас мы наблюдаем эволюционный подход. Нет активной экспансии приезжих, нет мегапроектов с участием суперзвёзд мировой архитектуры (Сергей Чобан, конечно, звезда, но в то же время архитектор, отличающийся хорошим пониманием того, что такое реализуемый проект). Нет раздражающей фигуры, подобной Марату Гельману. Поэтому нет и дружного, солидарного сопротивления пермской общественности. Разумеется, сопротивление есть, особенно по поводу ликвидации железной дороги вдоль Камы, но есть и активная поддержка — лидеры мнений разделились во мнениях, простите за тавтологию.

Сергей Чобан представил свой проект руководству города и края 23 октября. Первым культурным объектом, который будет строиться на территории бывшего завода, станет Пермская художественная галерея: архитектурный проект уже готов, в феврале 2019 года он отправится на государственную экспертизу, и летом 2019 года руководство региона планирует начать строительство.

Самые громкие события года сосредоточились в театрах, что неудивительно для Перми. Наконец-то завершается многострадальная реконструкция большой сцены Театра-Театра, которая сделает этот театр самой «продвинутой» площадкой России. Следующая премьера пройдёт уже с использованием всех возможностей невероятных механизмов, установленных под сценой: она теперь разделена на 12 фрагментов, которые могут автономно подниматься и опускаться на разные уровни, при этом ещё и вращаясь. Театр-Театр, несмотря на долгую реконструкцию, завершил год двумя громкими постановками: иммерсивным спектаклем «Бал. Наташа Ростова. Граф Толстой» и рок-оперой «Иисус Христос — суперзвезда».

Пермский театр оперы и балета осчастливил поклонников и операми, и балетами. Обе оперы, поставленные в минувшем году, — «Фаэтон» Жан-Батиста Люлли и «Жанна на костре» Артюра Онеггера (вообще-то оратория, но сделанная режиссёром Ромео Кастеллуччи как стопроцентная опера) — получили множество номинаций на главную театральную премию России — «Золотую маску». Новый балет, как и положено чуду и сказке, был явлен пермякам под Новый год: 14 декабря пермская труппа показала «Баядерку» Минкуса в стильной подаче главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко и художников Альоны Пикаловой и Татьяны Ногиновой. Специалисты в один голос восхищаются молодыми солистами труппы: вчерашние школьники, они уже исполняют ведущие партии в главных балетах классического репертуара.

В Театре юного зрителя режиссёр Владимир Гурфинкель поставил оригинальный спектакль по «Мёртвым душам» Гоголя — пронзительный и мудрый монолог о России и её людях, а художественный руководитель этого театра Михаил Скоморохов замахнулся на один из главных сюжетов, который проходит через всю жизнь наших соотечественников... Нет, не «Войну и мир», не «Евгения Онегина», а нечто не менее знаменитое и важное — «Ёжика в тумане».

Коми-Пермяцкий театр драмы в уходящем году впервые стал центром большого фестиваля: межнациональный фестиваль «Со-общение» собрал театры Пермского края и прошёл очень успешно. В наступающем году, который очень кстати объявлен в России Годом театра, фестиваль расширит границы и примет в Кудымкаре спектакли из других национальных регионов страны — Республики Коми, Удмуртии, Татарстана.

Выставочные проекты в музеях и галереях в течение года сосредоточивались на двух важных темах: осмысляли наследие художественного авангарда в истории пермского искусства («Пермь Третья» в Музее современного искусства PERMM, «Приручая пустоту» в Центре городской культуры и «Авангард, которого не было» в Пермской художественной галерее) и художественно интерпретировали новые технологии и научные достижения (выставки в музее PERMM «Имя рек» и «Новое состояние живого»).

Немало важных событий произошло в области классической и современной академической музыки, и далеко не все они связаны с именем Теодора Курентзиса: так, Большой симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета под управлением Валерия Платонова в рамках фестиваля современной музыки Sound 59 впервые в России исполнил симфонию немецкого композитора Клауса Бургера «Чусовая» — большое, серьёзное и очень красивое произведение, посвящённое Пермскому краю.

В литературе настоящей сенсацией стал успех сетевого писателя Павла Селукова. Мастер короткого рассказа, покоривший читающую публику искренней, «непричёсанной», жизненной интонацией, стал вдруг востребован «толстыми» журналами и столичными издательствами. Выходец с пермской пролетарской окраины «грозит» стать новым Алексеем Ивановым.

Поводов для радости было много... Но слишком много было поводов для печали. Трагический уход из жизни совсем молодого художника Александра Жунёва и тоже ещё вовсе не старого историка и этнографа профессора Георгия Чагина — это не просто утраты, а утраты, которые невозможно восполнить. Оба были не только акторами в сфере культуры, но и безусловными моральными лидерами сообщества.

Были и утраты другого плана. Пермь потеряла два фестиваля, которые считала «марочными»: впервые за 20 лет не было «Рок-Лайна», и его лидер Елена Зорина хранит молчание по поводу его дальнейшей судьбы; «Камва» прошла в последний раз, и её лидер Наталия Шостина категорична — продолжения не будет.

Впрочем... «Никогда не говори никогда». Всякий творческий человек полон сюрпризов, пока жив.