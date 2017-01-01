Трёхчасовой марафон Депутаты краевого парламента ударно закончили законотворческий год

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В Законодательном собрании Пермского края 29 ноября состоялось последнее в этом году пленарное заседание. Парламентарии рассмотрели 74 вопроса: приняли в окончательном чтении бюджет на грядущую трёхлетку, назначили Ирину Ивенских заместителем председателя комитета по соцполитике и разрешили Фонду капремонта направить проценты по депозитам на обследование домов.

Фото: Алёна Ужегова

Бюджет на трёхлетку

Депутаты Законодательного собрания приняли во втором, окончательном чтении проект бюджета Пермского края на 2019—2021 годы. «За» проголосовали 40 парламентариев. Ещё пятеро — «против». Предполагается, что все они

члены фракции КПРФ.

Доходы бюджета были увеличены за счёт получения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также благодаря росту собственных доходов краевой казны.

В результате объём расходов вырос до 136 млрд руб. По сравнению с первым чтением это больше на 14,5 млрд руб., или на 11,9%. Большую часть высвобо- дившихся средств правительство края решило перераспределить в сторону бюд- жета развития. В частности, предлагается увеличить расходы дорожного фонда и дать Перми дополнительные деньги на подготовку к 300-летию города. Выступая с бюджетным посланием 18 октября, губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что в целом за три года властям удалось увеличить бюджет развития в 2,5 раза.

Председатель комитета Законодательного собрания по бюджету Елена Зырянова считает, что увеличение доходов благоприятно отразится на инвестиционном развитии региона. «Мы очень хорошо осваиваем средства дорожного

фонда. Но всё, что связано с социальной инфраструктурой, нам предстоит ещё дорабатывать. Однако правительство предпринимает все организационные решения, чтобы социальные инвестиции осваивались в установленные сроки», — добавила Зырянова.

Вспомнили о процентах

Также депутаты Законодательного собрания сразу в двух чтениях приняли поправки к закону «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края».

Авторы законопроекта, депутаты Виктор Плюснин и Илья Шулькин, предложили устранить пробел в законодательстве и разрешить Фонду капремонта использовать дополнительные доходы в виде штрафов и пеней, а также средства, формируемые на счетах регоператора, в качестве процентов за использование средств. Раньше использование этих денег никак не регламентировалось, и деньги лежали без дела.

По информации краевого правительства, на 1 июля 2018 года сумма полученных фондом от размещения на счету денежных средств составляла более 200 млн руб. Так как к концу 2019 года фонд планирует провести обследование всех многоквартирных домов, которые включены в программу капремонта, эти деньги направят на проведение оценки их технического состояния.

Также региональному оператору разрешили использовать доходы от штрафов, пеней и неустоек, выплаченных недобросовестными подрядчиками. Их общая сумма составляет около 4 млн руб. Эти средства собираются направить на прямое функционирование фонда. В частности, как сообщил Илья Шулькин, на сегодняшний день есть целый ряд статей прямых расходов фонда, которые не утверждены сметой. Например, не предусмотрены деньги на оплату государственной пошлины при обращении фонда в Арбитражный суд для взыскания неустойки с подрядчиков. Во-вторых, на оценку технического ущерба, который может быть нанесён многоквартирному дому в ходе проведения некачественного ремонта, в смете утверждено 100 тыс. руб., и, по мнению Ильи Шулькина, этой суммы недостаточно. Ещё одно направление расходов, не установленных сметой, — компенсация убытков и возмещение ущерба гражданам, если подрядчик выполнил свою работу некачественно.

В результате депутаты единогласно проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении. При голосовании во втором чтении мнения разделились: за принятие документа высказались 48 депутатов, ещё четверо проголосовали против.

Вопросы к правительству

Парламентарии также утвердили в двух чтениях прогнозный план приватизации государственного имущества Пермского края на 2019—2021 годы.

Власти хотят продать 10 имущественных комплексов. Ещё два объекта внесут в уставный капитал Корпорации развития Пермского края (КРПК) в целях «создания благоприятных условий для развития туризма». В частности, КРПК получит здание бывшего Пермского высшего военного командно-инженерного училища на ул. Окулова, 4 и два здания на ул. Дзержинского, 3, в которых ранее находились отделение милиции и социальная гостиница.

Планируется, что бывшее здание ВКИУ переоборудуют под отель. Относительно зданий на ул. Дзержинского, 3 министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Николай Гончаров сообщил, что власти планируют развивать эту территорию в целом, и пообещал депутатам рассказать о функционале этого комплекса, когда концепция будет полностью утверждена.

Во время режима вопросов депутат Владимир Корсун отметил, что бывшее здание ВКИУ ранее приобрели в краевую собственность для размещения художественной галереи. «Вы каким местом думали, когда его приобретали?» — спросил Корсун. «Ну, я его не приобретал», — ответил министр.

Также депутаты приняли решение о включении Ирины Ивенских в состав фракции «Единой России» и утвердили её в должности заместителя председателя комитета Законодательного собрания по социальной политике. Напомним, в 2011—2015 годах Ирина Ивенских уже была депутатом краевого парламента, где также входила в социальный комитет. В должности вице-премьера регионального правительства она курировала социальные вопросы, а с мая 2018 года отвечала за вопросы межрегионального и международного взаимодействия в сфере науки и образования, культуры, спорта и туризма. В октябре этого года Ирина Ивенских вновь стала депутатом, так как к ней перешёл мандат Александра Шицына, возглавившего новое Министерство ЖКХ Прикамья.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Считаю, что для краевых парламентариев этот законотворческий год был очень насыщенным и продуктивным. Многие инициативы были реализованы в законы и программы. Эти документы создают условия для развития региона.

Говоря о бюджете на следующий год, следует отметить два ключевых момента. Во-первых, мы гарантируем обеспечение финансирования всех расходных полномочий. Стабильность бюджета Пермского края обеспечивается ростом его доходов, и такая тенденция сохраняется в перспективе. Расходы социальной направленности в структуре регионального бюджета составляют более 70%. Во-вторых, весомая доля принадлежит бюджету развития. Это расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог, объектов социальной инфраструктуры, на реализацию проектов благоустройства и др.

В этом году активно шёл процесс объединения муниципальных образований. Это федеральный тренд, который поддержан регионами. Приняты законы об образовании шести новых городских округов, также произошло объединение поселений ещё двух районов. Всё это поможет сделать систему управления на местах эффективной, удобной для населения края. При этом мы постарались сохранить все социальные льготы для жителей сельских территорий и приняли закон, который предус­мат­ривает финансовые гарантии преобразованным муниципальным образованиям.

Впереди 300-летний юбилей Перми. Это важный повод для объединения ресурсов региона и федерального центра, которые могут быть направлены на реализацию социально-культурных проектов. Юбилей создаёт дополнительные точки притяжения для туристов, может привлечь дополнительные инвестиции в развитие Пермского края. На решение в том числе и этой задачи работает принятый в 2018 году Законодательным собранием закон о туризме.

P. S. На 26-м пленарном заседании Законодательного собрания отсутствовали депутаты Надежда Лядова, Константин Белоглазов, Николай Благов, Ирина Корюкина, Дарья Эйсфельд, Олег Третьяков и Виктор Родионов.