«Мне скучно, бес»… «Жертвой» начинающего режиссёра Театра-Театра стали «Маленькие трагедии»

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Художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм продолжает эксперимент, который проводит со своими подопечными-магистрантами, что называется, «на живом зрителе». Начинающие режиссёры получили в своё распоряжение артистов профессиональной труппы и кое-какие реквизитно-постановочные возможности, а также малый зал театра, где могут не просто воплотить свои идеи, но и продемонстрировать их публике. Материалом для «препарирования» всегда служит русская классика: то Чехов, то Достоевский, то Пушкин.

«Моцарт и Сальери»

Фото: Юлия Трегуб

Марк Букин, прибывший в Пермь с Дальнего Востока, наверное, самый опытный из магистрантов Мильграма: он не ограничивается ученическими опусами и уже вполне крепко работает профессионально вне площадки Театра-Театра. Его интерпретации классики успели заслужить признание, и на очередном его показе — «Маленьких трагедиях» Пушкина — недостатка в зрителях не было.

Уже читая программку, можно было сказать первое «нравится»: актёрский ансамбль заранее впечатлил. Достаточно сказать, что в «Моцарте и Сальери» заглавный дуэт составили Алексей Каракулов и Михаил Меркушев, которые уже появлялись в качестве антагонистов в «Чайке» того же режиссёра, а все роли в «Скупом рыцаре» играют женщины; за исключением роли герцога, но и он не совсем мужчина, поскольку ребёнок. Сразу ясно, что скучно не будет.

«Сцена из «Фауста»

Фото: Юлия Трегуб

Третий фрагмент спектакля — «Сцена из «Фауста», которая в основной перечень «Маленьких трагедий» не входит, но была включена режиссёром Михаилом Швейцером в знаменитый телевизионный фильм, который Марк Букин точно смотрел. Здесь в спектакле опять появляется мужской дуэт, и на сей раз компанию Алексею Каракулову (Мефистофель) составляет Марат Мударисов (соответственно, Фауст).

В своё время «Чайку» Марк Букин поставил как пластический спектакль, и на сей раз его интерес к пластическим возможностям актёров проявился ещё сильнее. Оба дуэта почти танцевальные: это такая дуэль — кто кого перепляшет, недаром дважды в главных ролях на сцене появляется Алексей Каракулов — артист не только драматической, но и балетной труппы театра. Михаил Меркушев (лохматый, дурашливый, припанкованный Моцарт) и Марат Мударисов достойно соответствуют — пластический рисунок содержит множество сложных элементов, вплоть до акробатических трюков. Перепляс становится всё более буйным и отвязным, доходя в финале «Фауста» до состояния оргии, так что уже не вполне понятно, где кончается интерпретация и начинается пародия. Вдруг возвращается понимание, что это всё-таки не вполне театральный спектакль, а ещё чуть-чуть студенческий капустник.

В «Скупом рыцаре», отважно сыгранном женщинами, режиссёра интересует умение актёра полностью преобразиться, отказаться от собственной личности, и совместные достижения режиссёра и актрис в этом направлении впечатляют.

Поклонники творчества Марка Букина, несомненно, получили то, за чем шли, но если «Маленькие трагедии» будут претендовать на место в репертуаре театра, с ними было бы неплохо ещё поработать, включив чувство меры и равновесия. Так, при всём уважении к многочисленным талантам Аси Алыповой всё же нельзя назвать её настолько блестящей скрипачкой, чтобы она могла играть на протяжении всего первого фрагмента спектакля, не утомляя зрителей.