«Жители должны превратиться в одного большого трансформера»

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Школа главного архитектора (ШГА), прошедшая в Перми, стала поводом для предметного обсуждения градостроительной повестки города. Материал для разговора богатый: то и дело происходят конфликты между жителями и властью или жителями и застройщиками. Возникновение таких разногласий — это норма, и муниципальное руководство в состоянии регулировать их, считает Дмитрий Бойко, эксперт ШГА, архитектор, руководитель проектной организации «ГеоКлевер».

? Одна из целей градостроительного регулирования — обеспечение благоприятной среды для горожан. Но на практике она не всегда соблюдается, в Перми и месяца не проходит, чтобы по этому поводу не возникал конфликт с властью. Почему так и что с этим делать?

— В каждой ситуации, о которой вы говорите, противостоят интересы бизнеса и интересы горожан. Кроме того, мы должны признать, что власть тоже имеет свои собственные интересы, поскольку у неё есть политические риски, например желание сохранить пост и нежелание подставлять себя перед Москвой. И в этой системе отношений интересы жителей беспокоят только самих жителей.

Когда на одной чаше весов лежат миллиарды рублей и долларов, а на другой — благополучие пятисот или тысячи семей, эти семьи должны быть настолько активны и формировать такую силу, которая эти чаши уравновесит. Нужно трубить, устраивать флешмобы и так далее — других способов защиты своих интересов не существует.

Законы устанавливают формальные процедуры: должны состояться общественные обсуждения, должна пройти публичная дискуссия и так далее. Но какое решение будет принято в результате, зависит от политической конъюнктуры, на которую гражданские активисты могут влиять. И, говоря о Перми как о месте, где эти конфликты проявляются, надо понимать, что конфликты — естественное состояние любого города, потому что всегда есть множество людей, которые хотят разного. Кто-то хочет ехать по велодорожке, а кто-то хочет ходить на каблуках.

? То есть постоянные конфликты — это естественное и нормальное положение дел?

— Да. Неверно думать, что у нас неправильная власть и из-за этого возникают конфликты в сфере градостроительства. Неверно думать, что, если бы власть была «правильная», необходимость в борьбе за свои права отпала бы. Мы должны признать, что власть в этой системе отношений — самостоятельный субъект со своими интересами, а значит, конфликты неизбежны в любой стране и при любой власти.

? Что нужно для эффективного разрешения этих конфликтов?

— Рекомендации по поводу всего, что касается действий жителей, просты: они должны осознавать себя как значимую единицу и субъект отношений в городе и осознавать свою силу. Если у людей есть точка зрения, они должны её доносить. Они должны превратиться в одного большого трансформера, который выражает свою точку зрения так, что её невозможно игнорировать. Власти или депутатам не хочется потерять своё место из-за того, что они примут совсем уж непопулярное решение. Поэтому, просто разнося информацию через соцсети, СМИ и другими способами, можно повлиять на принимаемые ими решения.

? Что со своей стороны может (или должна) сделать власть?

— Противостояние интересов власти, бизнеса и жителей во всех городах приводит к конфликтам, но в нормальном цивилизованном обществе оно приводит ещё и к диалогу. Проблема не только Перми, но и России в целом в том, что у нас не налажен этот диалог. Как сейчас происходит во многих городах и, мне кажется, в Перми тоже? Люди не получают достаточно информации о том, что власть хочет предпринять, или получают, но некачественную: недостаточную, неполную, неточную, несвоевременную или информацию, которая потом оказывается неправдой. Проблема коммуникации заключается в основном в этом: именно от администрации ждут это послание — какое решение принято и почему.

У каждого органа власти есть пресс-служба — вот это их работа. Пиарщики не должны быть градостроителями, но они должны думать о том, как потенциальные конфликты в сфере градостроительства купировать ещё на этапе пресс-релиза. Во многом конфликты закладывают именно они: говорить людям не то и не так, давать им неполную, обрывочную информацию — это и значит закладывать потенциальную бомбу. Конфликты с властью нередко завязываются даже не самим решением, а тем, как люди услышали это решение, бывает, они слышат не то, что им сказали. Это — прямая ответственность пресс-служб. А чья ещё? Нужно не «отрабатывать повестку», рассказывая о том, куда съездил губернатор или глава города, а информировать людей о принимаемых решениях, поясняя их обоснование, цели и смысл.

? Градостроительство — непростая и очень специфическая тема со своей терминологией и нормативным регулированием. Является ли это препятствием для эффективной общественной активности в этой сфере? Насколько жители города вообще должны разбираться в профессиональных тонкостях?

— Бывают разные ситуации, но в целом власть должна, во-первых, информировать общество обо всех планируемых изменениях, во-вторых, она должна переводить всю специализированную информацию с птичьего языка на человеческий. К каждому толстому документу должна прикладываться понятная брошюра до 40 страниц, объясняющая суть, обосновывающая решение и понятная любому. Каждую потенциально конфликтную идею нужно упаковывать в информационную кампанию. Это то, что в Перми уже делали, потому что мастер-план содержал такие пояснения, то, чему все у Перми научились. Перми нужно просто это вспомнить.

? Обязательно ли в гражданском «трансформере» присутствие профес­сионалов?

— Я бы сказал, что в этом трансформере может быть три компонента. Люди, которые являются лидерами, — это самое важное. Люди, которым небезразлично настолько, что они готовы уговаривать других этим заниматься, которые заставляют других людей хотеть делать то же самое, что и они. Во-вторых, люди, которые готовы выразить поддержку. Они могут просто прийти на митинг и постоять рядом, чтобы было видно, сколько нас. И третье — это люди, которые могут проконсультировать по техническим вопросам, с точки зрения СНиПов, Правил землепользования и застройки, Градостроительного кодекса.

За рубежом существует даже определённый сектор бизнеса, который преимущественно работает на общественных проектах. Их приглашают для консультаций, и они помогают городским активистам в составлении проектов, в формировании единого предложения, которое затем будет направлено в администрацию, в оценке ситуации в целом. У нас пока этот рынок не сложился, но запрос уже существует.

? Успешные гражданские инициативы — это скорее исключения или устойчивая городская практика?

— Успешны в среднем около 10% гражданских инициатив.

? Вам есть с чем сравнивать, как выглядит пермский гражданский активизм в сфере градостроительства?

— Я считаю, что процент успешных гражданских инициатив в Перми один из самых высоких. Пермяки более подкованы в вопросах градостроительства, чем жители других городов. Здесь мы видели много локальных сообществ, которые разрабатывают свои проекты, приносят и говорят: вот как мы хотим. И это суперпрогрессивно. Очень удачный пример в Мотовилихе — «Город-сад», когда люди взяли и сделали то, что они сами хотят. Прекрасно, что такие практики есть. Теперь в зависимости от политической воли лиц, принимающих решения на самом высоком в регионе уровне, Пермь может в этом тренде опять стать лидером, как это было в 2010 году. Либо остаться наряду с другими в числе симулянтов демократии. Бывают такие города, в которых демократия симулируется, обсуждения вроде бы проходят, но никто никого не слушает и никаких выводов не делает.

У меня есть осторожный оптимизм, что у Перми всё получится. Всё решают люди. Посмотрите, сколько бизнеса, сколько администрации и сколько жителей — даже по количеству голов. Сила есть, надо только постараться действовать максимально конструктивно.

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