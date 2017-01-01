Венок куплетов Открылся первый сезон в новом концертном зале Пермской арт-резиденции

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Даже сложное местоположение Пермской арт-резиденции, куда и транспорт не идёт, и пешком топать неблизко, не отвратило меломанов от того, чтобы провести вечер 19 сентября в новом концертном зале, которым команда арт-резиденции (тоже, кстати, новая) очень гордится.

Гордиться есть чем! В большом помещении на первом этаже сделан умный, бережный, дизайнерский ремонт. Сняли гипсокартонные щиты, которые закрывали стены и окна, открыли кирпичную кладку, поставили новые стеклопакеты с рамами под дерево. Большие окна просто засияли — получилось очень красиво. Декорировали тоже умно и модно: Мария Колыванова — не только куратор этого проекта, но и художник. В вечер открытия концертного сезона маленькие светильники — электрические свечки в стеклянных банках разной формы, расставленные на подоконниках, освещали витражи — работы младших поколений семьи Исмагиловых.

Звукорежиссёр и менеджер проекта Сергей Аристов гордится акустикой этого помещения, которую ремонт изменил не меньше, чем интерьер. Акустика действительно есть. Сложная (напоминает акустику в частной филармонии «Триумф»), но для хора и вокальных ансамблей подходит, а на открытии сезона выступал именно вокальный ансамбль. Точнее, два ансамбля. А ещё точнее — два в одном.

Не в первый раз вместе работают два трио — академический Jazz Aeterna и фольклорный «ТриголОс». Соединение народного и академического вокала — модная тенденция в современной музыке, дающая интересные результаты, а здесь результат основан на равно высоком качестве исполнения, равно трепетном отношении к собственным творческим задумкам, а также на сходстве тембров и силы голоса исполнительниц. Два трио перекликались и сливались удивительно гармонично, между мегапрофессиональными певицами из хора MusicAeterna и фольклорными дивами из «ТриголОса», прошедшими мощную школу «Песельной артели», не было никакого «зазора», всё было выстроено и выверено так, что возникало ощущение полного единства, хотя специфику академического и народного вокала никто не ретушировал — каждый голос проявлял себя в полную силу.

Все певицы были в чёрных простых платьях — участницы «ТриголОса» отказались от привычных сарафанов, так что о фольклорном начале напоминали лишь пышные венки на головах. Эта декоративная деталь перекликается с названием программы — «Вселиственный мой венок». Программа состоит из летней календарной музыки и посвящается началу осени. «Летняя календарная народная музыка — это гимн жизненной силе, её исполнение — акт единения культуры и природы. В программе — народные песни весенне-летней календарной обрядности с дополнением лирических, инструментальных, авторских композиций и произведений устного фольклора. В переплетении классического и народного вокала, их постоянном диалоге символически отображается диалог человека и леса, города и деревни, концертного зала и ландшафтного простора», — говорится в аннотации к концерту.

Основа программы — русский фольклор Прикамья, собственноручно записанный Мариной Крысовой, Мариной Сухановой и Ириной Пыжьяновой из «ТриголОса» — они ведь не только певицы, но и учёные, и исполненный с этнографической достоверностью. В этом же ряду — календарные песни и заговоры, в основном троицкие и егорьевские, из разных территорий России. Jazz Aeterna дополнил этот список песнями разных народов — славянскими, татарскими, греческими и даже албанскими. Несколько особняком стоит единственная авторская песня — «Ходят кони» Юлия Кима и Владимира Дашкевича в прелестной обработке участницы Jazz Aeterna Елены Подкасик.

В этой истории важно не только замечательное качество пения, которое тем более впечатляло, что в одной программе соединились отлично обученные певицы с высшим консерваторским образованием и певицы, которых язык не поворачивается назвать самодеятельными, скорее самоучки. Важно ещё и настроение, внутренняя энергия, какой-то очень праздничный, танцевальный стержень. Не зря руководитель хора MusicAeterna Виталий Полонский, пришедший поздравить своих певиц, повторял: «Это успех! Успех!»

В целом успешным можно признать и начинание Пермской арт-резиденции, которая стремится создать синтез визуальных и перформативных искусств. Это был не просто концерт: посетителям дали время и возможность посмотреть выставки — карикатуры Дмитрия Кононова и российско-французский проект фотоисторий; перед началом представления пианист Максим Сон сыграл на «жёлтом фортепиано» — по случаю первого концертного сезона в Арт-резиденции «гостит» известный проект Марии Худых.

Есть, конечно, вопросы к организации события: начало затянули на 40 минут, никого не предупредили, что в концерте два отделения, так что публика растерялась и не знала — то ли уходить после окончания программы, то ли ждать продолжения. Программок не было, зато был отличный буфет от кофейни «Фрай», которым публика охотно пользовалась.

Второе отделение обозначили как «джазовый фуршет», хотя никакого фуршета — то есть напитков и закусок — не было, были сольные выступления Елены Подкасик и Альфии Хамидуллиной в сопровождении Максима Сона, который, оказывается, играет не только современную академическую музыку, но и джаз.

В музыкальном отношении всё было безупречно. Думается, концертный зал Пермской арт-резиденции достойно пережил боевое крещение, тем самым объявив, что в Перми появилось новое качественное пространство для событий разного формата.