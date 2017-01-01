Без паники Эксперты прогнозируют развитие ситуации на финансовых рынках и советуют дружить с рублём

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Рубль падает, но у этого процесса есть явные бенефициары. В первую очередь это сырьевые экспортёры и бюджет страны. Эксперты полагают, что сильное промышленное лобби подталкивает правительство к поддержанию низкого курса рубля путём покупки валюты в резерв. Кроме того, девальвационный эффект дал хороший результат в 1998—2001 годах и в 2014—2015 годах, и этот опыт переносится на текущую ситуацию.

Фото: Константин Долгановский

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что курс рубля в ближайшие 12 месяцев будет «слабее прежних ожиданий», но прогнозы по этому показателю на конец 2019 года и далее Минэкономразвития сильно менять не будет. Через год рубль, по его словам, будет крепче текущих значений.

В уточнённом макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития РФ до 2024 года курс российской валюты в декабре 2018 года значится на уровне 63,9 руб./$, а среднегодовой курс в 2020 году — 63,8 руб./$ (в 2021 году — 64 руб./$, в 2022 году — 64,7 руб./$, в 2023 году — 66,3 руб./$, в 2024 году — 68 руб./$).

Однако реальность этих оптимистичных прогнозов подвергается серьёзным испытаниям.

Феномен финансовой «турбулентности»

Ситуация на валютном рынке и динамика валютных инструментов отражает весь комплекс экономических и геополитических, локальных и мировых факторов, поясняет валютный стратег ГК «ТелеТрейд» Александр Егоров. По его словам, в текущих условиях, которые, по всей видимости, в своей основе сохранятся до конца 2018 года, курс рубля формируется на фоне совокупного влияния нескольких аспектов, в том числе геополитических.

Александр Егоров, валютный стратег ГК «ТелеТрейд»:

— Санкции США, как введённые ранее, так и потенциальные, в основе своей учтены в текущих ценах. Риски для рубля могут возрасти, если уровень «адскости» (от оригинала «адские санкции») зашкалит за уровень «преисподняя». То есть полный разрыв финансовых связей, отключение российских госбанков от SWIFT, полный запрет на операции с российским госдолгом и т. п.

Пока ещё не явный, но, возможно, не менее опасный фактор — обострение противостояния в Сирии. Сирийская история — это уже давно не внутреннее дело сирийцев. НАТО и Россия находятся в одном шаге от прямого военного столк-новения на условно нейтральной территории. Последствия такого развития событий предсказать сложно, но есть надежда, что дело закончится жёсткой демонстрацией силы без использования крайних средств военного воздействия.

Дополнительное давление на рубль транслируется из-за ситуации на всех развивающихся рынках. Экономические дисбалансы большинства стран группы развивающихся рынков привели к оттоку капитала и девальвации национальных валют. Хотя на фоне других стран рубль демонстрирует довольно высокую устойчивость.

Поддержку рубль, по мнению эксперта, получает от высоких цен на нефть, позиции Банка России, который на прошедшем заседании поднял ключевую ставку до 7,5%, и решения о приостановке покупки валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила. «С рублём лучше дружить», — делает вывод Александр Егоров.

Центробанк подставил плечо

В том, что ЦБ РФ решится на повышение ставки рефинансирования, участники рынка сомневались, несмотря на то что глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключала такой возможности.

Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum:

— Решение повысить ключевую процентную ставку ЦБ РФ стало неожиданным, а ещё более неожиданным оказалось решение регулятора приостановить выкуп валюты с рынка в пользу Минфина России в рамках бюджетного правила до конца года. Эти факторы поддержали рубль.

Однако в долгосрочной перспективе вряд ли эти меры удержат рубль от падения, особенно если главный риск для национальной валюты реализуется. А именно — государственные банки будут «отключены» от расчётов в долларах, а также будет наложен мораторий на покупку государственных ценных бумаг РФ. Одновременно с этим ситуацию может усугубить коррекция на нефтяном рынке в том случае, если она начнётся, хотя пока оснований для этого нет.

В числе главных драйверов рынка нефти сохраняются разнонаправленные ожидания, в том числе сокращение поставок из Ирана и Венесуэлы, увеличение добычи в Саудовской Аравии, России и США, а также риски ослабления спроса по миру в целом, особенно в развивающихся странах.

Эксперт предупреждает, что второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с Центральным банком Ирана.

Эксперты Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) полагают, что многие проблемы финансовых рынков связаны с агрессивной политикой США по отношению к торговым партнёрам. При этом они рассчитывают на укрепление европейской валюты.

Евро ждёт подъём

Дмитрий Будаев, аналитик ЦАФТ:

— Как показывает практика, партнёры США не застрахованы от действий нынешней администрации: президент Трамп даёт всем понять, что интересы внутреннего бизнеса страны превыше достигнутых ранее договорённостей.

Данные «Бежевой книги» ФРС (экономический обзор ФРС об экономическом положении США) говорят о нарастающих опасениях по поводу напряжённости торговых отношений с союзниками, которая уже привела к повышению стоимости производства. Однако стоит отметить, что оценка перспектив роста экономики сохраняется положительной. В некоторых случаях компании приняли решение о переносе сроков капиталовложений, но главным фактором остаётся высокий уровень доверия потребителей, что и способствует увеличению спроса на внутреннем рынке США.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в Страсбурге, что до конца года представит предложения о том, как «повысить международный статус евро», и именно эти действия приведут к укреплению единой европейской валюты и обезопасят участников рынка от вездесущего влияния Белого дома.

На основании данных «Бежевой книги» ФРС, а также в связи с ожиданием ответных мер со стороны ЕС по расчётам в единой валюте на международной арене (для обеспечения безопасности сделок и из-за стремления нивелировать потери компаний в связи с американскими санкциями) инвесторы начнут активно скупать евро в большей пропорции, нежели доллар США. Это приведёт к однозначному росту единой валюты уже к декабрю этого года.

Эксперт прогнозирует, что на основании потери интереса к доллару начнут дорожать драгоценные металлы, такие как золото. Эти инструменты являются активами «тихой гавани» и всегда вызывают интерес у инвесторов в момент неопределённости на рынке.

Курс национальной валюты сегодня не зависит от мировых цен на нефть, а это значит, что для наполнения госбюджета и формирования «денежной подушки безопасности» не стоит привязываться к котировкам на чёрное золото.

«Что касается нефти марки Brent, то сейчас есть все предпосылки для её удорожания. Во-первых, сезон ураганов в Соединённых Штатах может задеть в сентябре и октябре Техас, где находится основная масса нефтедобывающих компаний Америки. Во-вторых, как показали последние отчёты Минэнерго США, происходит снижение объёмов добываемой нефти, что обусловлено технической невозможностью её транспортировки и переработки. Нефтепроводы не способны перекачивать сырьё в необходимом объёме, а увеличение и модернизация данной технологии — это поэтапное развитие. Также количество запасов дистиллятов растёт в связи с отсутствием спроса на бензин и другие виды топлива», — делает вывод Дмитрий Будаев.

Несмотря на единое мнение по поводу глобальных трендов, рекомендации экспертов по выбору индивидуальной стратегии поведения в сложившихся условиях расходятся в деталях.

Советы по выживанию

Александр Егоров:

— Основной прогноз курса валют до конца 2018 года таков: курс доллара — диапазон 63,70—65,50 руб., евро — 75,50—77,00 руб.

Золото не пользуется спросом у инвесторов. Вероятно, цена драгметалла проведёт остаток года в границах $1180—1235 за унцию.

Нефть будет пользоваться спросом на фоне ограничения поставок из Ирана и роста напряжённости в нефтеносных районах. Весьма вероятно, что нефть марки Brent к концу 2018 года вырастет к уровню $82 за баррель.

Главный совет в такой ситуации — не поддаваться панике и спонтанным решениям. Если есть возможность, то разбавить свои рублёвые сбережения долларами и евро, но без фанатизма. Условно говоря, 15% — евро и 15% — доллары, остальное лучше держать в рублях на вкладах под 5—8% годовых.

Иван Капустянский:

— На отечественном валютном рынке пара доллар/рубль будет оставаться ниже уровня 70. При этом ближайшая цель по паре сейчас находится на уровне 68,40. В случае «пробоя» этого уровня рост продолжится к 68,73.

По паре евро/рубль ситуация обстоит аналогично: ждём роста к цели 80,20, в случае «пробоя» этого уровня рост усилится.

Ожидания относительно нефти позитивные. Котировки остаются в восходящем тренде с ближайшим потенциалом роста к $79,74 и далее к годовым максимумам $80,50 за баррель.

Дмитрий Будаев:

— Усилия Банка России недостаточны для стабилизации курса рубля, и уже к середине декабря можно будет наблюдать цену за $1 в районе 71,5—72,3 руб.

Самыми привлекательными активами сегодня являются европейская валюта и золото. К концу этого года европейская валюта вырастет до отметок $1,22—1,26.

На сегодняшний день рекомендации для покупки золота в среднесрочной перспективе (на три-четыре месяца) — от цены $1227 за унцию до уровня $1250 соответственно.

Активы можно распределить следующим образом: 35% — в евро, 35% — в золото, 20% — в доллар США, 10% — в рубль.