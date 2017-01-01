Умная Пермь Власти города и края обсудили перспективы цифровизации региона

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Пермский край в течение шести лет планирует привлечь 6 тыс. человек в сферу цифровой экономики. Об этом на выездном семинаре «Цифровая экономика как одно из стратегических направлений развития страны, края и города» объявил губернатор Максим Решетников. Уже сегодня в этом сегменте экономики создано порядка 16 тыс. рабочих мест. Задача — открыть новые технопарки и IT-университет, цифровизировать госуправление и сформировать всю необходимую инфраструктуру. Для этого краевые власти подготовят стратегию цифровизации региона.

Цифра жизни

«В моём понимании, цифровизация — это не просто оцифровка данных. Это перевод всех процессов на цифровую платформу. Это подразумевает, что данные рождаются, существуют и умирают в цифровом виде», — заявил присутствовавший на семинаре губернатор Пермского края Максим Решетников.

Он отметил, что на предыдущем этапе в регионе проходила информатизация процессов: бумажные документы частично переводились в цифровой вид. Как результат — введение системы межведомственного электронного документооборота и переход к предоставлению различных госуслуг в электронном формате.

По мнению губернатора, настало время следующего шага — повышения качества жизни населения с помощью современных цифровых технологий. Примером «цифры», стоящей на службе интересов жителей, становятся проекты «Умная школа», «Умная поликлиника», «Умный город», которые непосредственно связаны с повседневной жизнью пермяков.

При этом, по словам губернатора, цифровизация «открывает большие рынки». Сегодня в регионе 14—16 тыс. рабочих мест связаны с производством, внедрением и продвижением цифровых продуктов.

Максим Решетников отметил, что региональные власти сегодня реализуют стратегию цифровизации региона. «Первый шаг в этом направлении — обеспечить широкий доступ к интернету, прежде всего в отдалённых районах, — подчеркнул глава региона. — Сегодня в крае самая большая телекоммуникационная стройка в стране по программе устранения цифрового неравенства».

«Умная поликлиника»

С июня 2018 года в Пермском крае реализуется проект «Умная поликлиника». «Мы оцифровываем процесс лечения, его результаты. Уход от бумажной работы позволяет врачам повысить скорость работы, сэкономить время и в итоге больше внимания уделять пациентам. Уже сейчас мы можем говорить о повышении производительности труда в поликлиниках на 20%, а в лучших — на 40%», — рассказал Максим Решетников.

Видеонаблюдение в зонах регистрации и местах ожидания в поликлиниках — один из инструментов повышения доступности медпомощи. При наличии в очереди более пяти человек главному врачу в режиме реального времени приходит электронное оповещение, и он регулирует распределение нагрузки на сотрудников. Технология отрабатывается в 22 поликлиниках, до конца года к ним присоединятся ещё 100 медучреждений.

Денис Михайленко, главный врач поликлиники №6, реализующей проект цифровизации здравоохранения, рассказал, что если раньше пациенту требовалось пять-шесть визитов, то сейчас то же самое он делает за полтора-два часа. «Мы выделили три типа посетителей: одним нужен специалист, другим — справка, третьи идут на профилактику, — говорит Михайленко. — После этого мы открыли отдельный кабинет для получения справок, выделили отделение профилактического обзвона. Кроме того, регистратура всё реже выдаёт карты (они переведены в электронный вид)».

Глава региона отметил, что в рамках цифровизации здравоохранения до конца этого года половину всех фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) подключат к оптическому интернету.

У остальных доступ к Сети будет осуществляться посредством спутниковой связи. Кроме того, все территории края должны перейти на электронную медкарту.

«Умный город»

Министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин выделил пять ключевых моментов достижения максимальной цифровизации: создание инфраструктуры для развития цифрового сектора, подготовка кадров, переход на цифровое производство, цифровизация госуправления, создание «умных городов».

В планах властей — повысить занятость в сфере цифровой экономики на 6 тыс. человек в ближайшие шесть лет. Есть идея создания на базе учебных заведений сетевого IT-университета. Планируется открыть технопарки в сфере высоких технологий, которые станут средой для создания инновационных продуктов.

Представители ПАО «Ростелеком» и пермского филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» рассказали о подходах к созданию «умных кварталов», представили приоритетные проекты, в рамках которых предусмотрены умные системы, такие как учёт и контроль коммунальных ресурсов, энергоэффективное управление уличным освещением.

При этом, по словам губернатора Прикамья, главное — определить приоритетные направления. Да, сегодня в Перми работает программа «Умный свет», которая охватывает 68 наружных светильников на ул. Попова и позволяет экономить 40—50% электроэнергии. Но необходимо развивать и другие направления.

«Я жду, чтобы Пермь стала центром разработки и внедрения цифровых технологий. Мы способны стать регионом — лидером всей «цифровой трансформации». Для этого нужны новые амбициозные проекты, проекты-драйверы», — заявил глава региона. Эту задачу Максим Решетников адресовал в том числе и депутатам городской думы.

«Создание «умного города» — это не самоцель, цель в том, чтобы сделать город максимально комфортным для граждан. Соответственно, нужно понять, чего хотят жители, бизнес, работающий в городе. Необходимо определить приоритеты и их финансирование», — рассуждает депутат Михаил Бесфамильный.

При этом основную работу по цифровизации региона должен взять на себя Координационный совет по развитию цифровой экономики Пермского края, куда входят представители законодательных и исполнительных органов власти, IT-компаний, промышленных предприятий, науки и вузов.