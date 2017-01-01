«Сегодня надо жить…» В Пермском ТЮЗе поставили спектакль про деревенских стариков

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Почему-то так в Перми сложилось, что в театре для детей и юношества старшая часть труппы — и самая яркая, и самая востребованная. В других театрах актёры в возрасте как-то не особо видны, а в ТЮЗе «старики» — это звёзды, легенды и приманка для зрителя. Художественный руководитель Михаил Скоморохов отлично знает этих актёров и умеет с ними работать.

Фото: Елена Филимоновых

Очередная работа в этом направлении — камерный спектакль «Ещё не вечер», поставленный по известной пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева. Расчёт Скоморохова, который выступил в качестве режиссёра-постановщика, был на блестящий актёрский ансамбль: Валерий Серёгин (в другом составе — Николай Фурсов) — Нина Сахно — Вячеслав Тимошин. Актёры, конечно, работают на совесть, но адаптация пьесы 1984 года к современности вызывает вопросы.

Пьеса Дударева «Вечер» — большая, двухактная. В ней много смысловых пластов, в том числе исторических. Для того чтобы понять взаимоотношения героев, важно знать контекст: вражда Василя «Мультика» с Миколой «Гастритом» в пьесе не просто основана на разнице характеров, а ещё и исторически обусловлена — Гастрит донёс на брата Василя, и того репрессировали. В тексте пьесы много рассуждений о вечном, о том, есть ли Бог, существует ли вообще высшая сила... Всё это — и исторические отсылки, и философия — в тюзовском варианте было сокращено.

Скоморохов оставил лишь сюжет, который стал основой лёгкой фарсовой комедии, короткого, чуть более часа, спектакля. Действие словно «подвисло» вне времени, вне контекста. Зрителю остаётся лишь гадать: когда же всё это происходит? Если герой — ветеран войны, то сколько ему лет? И во сколько лет он произвёл на свет сына, который недавно пришёл из армии? Но все эти недоумения — мелочь по сравнению с тем, что в комедии положений большим актёрам не особо есть что играть. Очень многое в спектакле сделано за счёт актёрской техники, мастерства, которое, как известно, не только не пропьёшь, но и с возрастом не растратишь... Но вот истинной глубины, проникновенности, которая слезу вышибает — как это было в «Соло для часов с боем», тут достичь не удалось. Возможно, спектакль лучше смотрелся бы на большой сцене, но в камерном варианте, в двух метрах от актёров весь наигрыш виден крупным планом.

Пожалуй, лишь Валерий Серёгин заставляет забыть, что дело происходит в театре, и начать верить в его героя. Удивительное сочетание гротеска с органикой, присущее его актёрской манере, — настоящее сокровище для театра.

Есть вопросы и к сценографии, и они тоже связаны с избранным постановщиком камерным жанром. Новый главный художник ТЮЗа Алёна Исакова выбрала стилистику русского авангарда: и декорации, и реквизит, и даже костюмы сделаны «по-лентуловски» — из угловатых разно­цветных лоскутков. Декорация очень симпатичная: простой и в то же время радостный деревенский пейзаж с маленькой беленькой церковкой и очаровательной козой на привязи. Но реквизит — такой же разноцветный, угловатый и сияющий свежей глянцевой краской — в камерном спектакле выглядит неуместно театральным, рождая ощущение тотального «мультика».

Вот что сделано удачно — так это смена названия. Заменив «Вечер» на «Ещё не вечер», Скоморохов подчеркнул мощный жизнеутверждающий посыл, который заложен в дударевской пьесе. Недаром главный герой Василь в самом начале говорит: «Сегодня надо жить...»

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