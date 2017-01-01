Роман Залесинский: Никакой реформы нет, есть исполнение закона Начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми — о новой транспортной модели, строительстве трамвайной ветки, условиях будущих конкурсов по разыгрыванию маршрутов и едином операторе бесконтактной системы оплаты проезда

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— На Московском урбанистическом форуме правительство Пермского края, администрация Перми и ООО «ПК Транспортные системы» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в Пермь на тестовую эксплуатацию поступит трамвай нового поколения. Когда он прибудет и где на нём можно будет прокатиться?

— Сегодня тот трамвай, который должен будет тестироваться в Перми, поехал в Германию, на выставку иннотехники. К нам он приедет в октябре.

— А вы уже понимаете, по какому маршруту он будет ходить?

— Где-то в центре. Обсудим с «Пермгор­электротрансом». В любом случае это будет загруженный популярный маршрут.

— Читала в одном из телеграм-каналов, что у вас есть планы по покупке электробуса. Это так?

— Пока таких планов нет. Москва эксплуатирует их в тестовом режиме, но есть проблемы. У нас другая история. Китайская компания — производитель этого транспорта обратилась в краевой минпромторг с просьбой протестировать электробусы в наших погодных условиях. Это пока процесс переговоров. Они протестировали их в Сочи, но там другой климат. Поэтому компания хочет испытать электробусы в наших суровых условиях. Мы согласны и готовы предоставить им такую возможность.

— Вы что-то потребуете взамен?

— Нет. Это тестовый режим, это нормальная работа хозяйствующих субъек­тов. Они тестируют технику, которую мы потом можем взять в эксплуатацию. Если помните, в 2013 году так тестировали экобус. Летом он отъездил хорошо, а когда мы попросили испытать его зимой, нам не дали. И мы отказались от планов по покупке экобусов. Тестирование ещё не означает приобретение.

— Информация о том, как будет выглядеть транспортная реформа в Перми, довольно разрозненная. Понятно, что будут покупаться часы работы перевозчиков, вы заметно обновите автопарк, транспорт будет в едином стиле и так далее. А можно уточнить сроки реализации?

— Никакой реформы нет, есть исполнение закона. В 2015 году вступил в силу Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» №220-ФЗ. Он предполагает несколько форм работы с перевозчиками. Мы выбрали вариант зачисления платы за проезд в бюджет и оплаты часов работы перевозчиков. Они будут сдавать выручку на счёт в банке один раз в сутки.

Будет переходный период, поскольку часть контрактов заканчиваются в декабре 2018 года, часть — в середине 2019 года, а основная часть — в середине 2020 года. На новый формат работы мы будем переходить плавно, дожидаясь истечения сроков действия договоров.

Но важно понимать, что изменение системы работы с перевозчиками — это не самоцель. Мы должны улучшить качество перевозки пассажиров. Для этого нам нужно в первую очередь повысить требования к подвижному составу: это низкопольность, обновление парка, оборудование для маломобильных граждан внутри салона, система видеонаблюдения и видеофиксации, единый стиль в оформлении, системы кондиционирования, униформа водителей и кондукторов. Все эти параметры мы внедряем.

— А сколько будет стоить этот условный час работы? Какой будет стартовая цена?

— Начальная максимальная цена — порядка 1600—1800 руб. в час. Дальше всё зависит от самих перевозчиков в ходе открытых аукционов.

— Эта цена будет одинаковой для всех маршрутов?

— Да, примерно одинаковой. Может быть, дифференцированной — в зависимости от удалённости от центра. Вы же понимаете, что у нас город очень разрозненный. Допускаю, что на маршрутах из отдалённых районов, например Закамска, цена может быть ниже, поскольку автобус движется быстрее. В центре города другие условия, здесь движение медленнее, поэтому затраты выше. То есть будет некая шкала: центр, прилегаю­щие районы, удалённые районы.

— А конкурсная документация уже готова?

— Готовим сейчас. Требования я вам назвал: это современный подвижной состав, низкопольность, оборудование всеми системами учёта пассажиров и так далее.

— На какой срок будут заключаться контракты?

— Пять—семь лет. И мы склоняемся скорее к семи. 10 — слишком много, пять — слишком мало.

— К концу года вы намерены представить новую маршрутную сеть. По каким принципам она будет сконструирована?

— Да, мы сегодня начали её разрабатывать. К сожалению, многие маршруты дублируются. В основном все они заведены через центр, и пассажир вместо 20 минут едет 50, потому что автобус движется по «замысловатой» траек­тории, стремясь собрать как можно больше денег. У нас практически все маршруты такие. Мы убираем эту нелогичность. Оптимизируем таким образом, чтобы пассажир мог быстро и с минимальным количеством пересадок приехать из точки А в точку Б. Главное — это скорость.

Уже сегодня у нас сложилось девять узлов с высоким пассажиропотоком именно по пересадке с одного маршрута на другой. Это драмтеатр, Попова, Стахановская, ЦУМ и так далее. В сутки с одного вида транспорта на другой здесь пересаживаются почти 50 тыс. человек. В день на своё перемещение они тратят по 80 руб.

Мы хотим предложить пассажиру, чтобы он платил по тарифу за одну поездку и спокойно пересаживался.

В перспективе через пять лет мы видим большие транспортные узлы для пересадки иногородних пассажиров на Перми II, в Мотовилихе и на станции Южной. Зачем им ехать в центр, если они могут здесь выйти и пересесть? Далеко не всем надо на Центральный рынок.

Пересаживаться бесплатно в течение определённого времени можно будет на любой транспорт.

— Приоритет, очевидно, будет отдан электротранспорту?

— Да, и здесь у нас есть две задачи: повысить скорость его движения и обновить подвижной состав. Думаю, в конце года мы будем объявлять торги по закупке новых вагонов. Соответственно, пассажирам будет комфортнее ездить на трамваях.

Другое важное направление — это ремонт трамвайных путей. По нормативу время движения от площади 1905 года до Перми II составляет 28 минут, но по факту получается 44 минуты. Поэтому из 2,8 млрд руб., которые запланированы на ближайшие четыре года, 700 млн руб. будет потрачено на ремонт трамвайных путей (это по 233 млн руб. ежегодно начиная с 2019 года), в том числе на замену 17 км рельсов по технологии обеспечения бесшовного пути. Остальные 2,1 млрд руб. мы направим на обновление подвижного состава. Соответственно, отремонтировав эту ветку, мы обеспечим искомые 28 минут поездки. Поэтому жителям удобнее будет пользоваться трамваем. Тем более если он будет современным и комфортным.

— Вы говорите «современный подвижной состав». Что это значит в цифрах?

— Срок его эксплуатации не должен превышать 10 лет. У нас сейчас средний возраст автобуса и троллейбуса в городе — 13 лет, трамвая — 18 лет. 70% автобусов старше 8 лет, из них 46% — старше 10. Это уже небезопасно для пассажиров. Мы сегодня выдвигаем требование к перевозчикам, чтобы срок эксплуатации был в диапазоне 3—10 лет.

— А что вы будете делать с теми 92 автобусами, которые намерены купить в перспективе? Возрождать муниципальный автопарк?

— В 2015 году ряд перевозчиков, если помните, отказались возить пассажиров. Сказали, что им невыгодно работать на определённых маршрутах, и решили оставить себе только прибыльные. В 2018 году по 12 автобусным маршрутам перевозчики принесли заявления о снижении объёмов транспортной работы. При этом маршруты обслуживают отдалённые микрорайоны Орджоникидзевского, Кировского районов и Курьи, где у пассажиров нет иной альтернативы общественного транспорта. При новых контрактах такого не будет. Поэтому всегда есть определённые риски. Я выиграл, год поездил, раньше прибыль была, а теперь мне не хочется. Для того чтобы провести повторный конкурс, потребуется определённое время. А как нам везти пассажира? Это подстраховка.

— Вы сказали, что в конце года будете объявлять первые конкурсы по закупке трамваев и автобусов.

— По трамваям, я думаю, мы протестируем модель 71-911 М, которую нам предоставит ООО «ПК Транспортные системы». Посмотрим, как она себя зарекомендует. И дальше по параметрам будем смотреть.

Сейчас у нас в России четыре производителя трамваев. Из них фактически работают только два. ООО «ПК Транспортные системы» сегодня производит порядка 200 трамваев в год, ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод» — 30—40 трамваев. Но Усть-Катавский завод уже 15 лет выпускает одну и ту же модель, с теми же высокими ступеньками. В любом случае будет конкурс, в котором смогут принять участие все желающие.

— А что вам на это говорят перевозчики?

— Те, кто давно работает в отрасли, поддерживают. Те, у кого автобусам по 15 лет, говорят: «А что мы будем делать?» Ну, объединяйся с кем-то или обращайся в банк. Жизнь идёт. Многие просто привыкли «сидеть на наличке». Покупать рухлядь за границей и везти её сюда. Надо перестраиваться.

— Весной бурно обсуждалось предложение АО «Центральная ППК» по концессии на имущество МУП «Гор­электротранс». От этих планов отказались совсем?

— Таких планов не было. Концессионные соглашения — это нормальный механизм государственно-частного парт­нёрства.

Речь шла только о строительстве трамвайной ветки. Мы обсуждали три варианта реализации проекта: бюджет­ное финансирование, концессионное соглашение и кредитование банками. Одна из компаний узнала о наших планах и вышла с предложением. Мы рассматривали и будем рассматривать все предложения, и, если они выгодны городу, мы будем их принимать.

Предложения Центральной ППК мы отклонили и выбрали прямое бюджетное финансирование.

— То есть строить ветку за счёт бюджета?

— Ветка построена. Мы просто переформатируем её под трамвайные пути. Объём расходов не такой глобальный. Основные затраты там будут на благо­устройство в рамках набережной.

— Рельсы те же самые останутся?

— Конечно. У железной дороги и трамваев одинаковые рельсы. Железно­дорожные просто более прочные. Плюс сегодня мы анализируем вариант с бесконтактным трамваем.

— С внедрением новой транспортной модели бесконтактная система оплаты будет распространена на весь транспорт? И это, очевидно, тоже будет предусмотрено условиями контракта?

— Оплата с помощью банковской карты сегодня доступна в любом киоске. Мы сейчас с краем разрабатываем единую систему и хотим её внедрить и в городе, и в крае. Смысл в том, чтобы у нас был один понятный оператор. Это гораздо дешевле. Какой-то банк, наверное. Это всё будет определено условиями конкурса, на основании которого будет отобран этот оператор.

— А по автобусам когда будут первые конкурсы?

— В августе «Пермгорэлектротранс» уже объявил торги на пять автобусов. В течение двух-трёх недель, думаю, пройдёт большинство из них.

В 2018 году будет разработана программа обновления инфраструктуры общественного транспорта:

• До декабря 2018 года будет подготовлен проект новой маршрутной сети, который будет вынесен на публичные слушания.

• С апреля 2019 года новые контракты по 6—10 маршрутам будут заключаться с ужесточёнными требованиями к качеству обслуживания, новому подвижному составу, техническому оснащению транспорта. Также на указанных маршрутах будут опробованы безналичная оплата проезда и система бесплатных пересадок.

• В период 2019—2021 годов планируется обновление подвижного состава трамвая.

• В 2020 году будут разыграны все остальные новые контракты.

• С 2020 года при заключении новых контрактов будут введены безналичная оплата проезда, пересадочная система и тарифное меню на всех видах общественного транспорта в Перми.

• Новая маршрутная сеть будет внедряться поэтапно в 2019—2020 годах.