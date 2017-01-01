Как банный коммунист Накануне выборов в Краснокамске могут снять несколько сильных кандидатов, однако исход выборов там по-прежнему предугадать сложно

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Официальный пул кандидатов на выборах в Краснокамске заметно укрепил свои позиции. В конце прошлой недели суды первой инстанции приняли решение об отмене регистрации сразу шести человек из списка депутата Законодательного собрания Игоря Малых. Их обвинили в нарушении авторских прав во время агитации. Однако, поскольку отдельные кандидаты из шорт-листа «Единой России» в какой-то степени аффилированы депутату земского собрания Ольге Колоколовой и Игорю Малых (это издержки праймериз), спрогнозировать, каким будет окончательный расклад в новом представительном органе, проблематично. Каждый лишний мандат Колоколовой и Малых может спровоцировать дисбаланс в гордуме и заметно осложнить принятие решений.

Грязные предвыборные технологии из 90-х на выборах могут не только сыграть против тех, на кого они были направлены, но и минимизировать шансы на победу кандидатов, которые их инициировали

Фото: Новый Компаньон

Предугадать результат также сложно в Чайковском, где свой пул кандидатов под флагами ЛДПР и КПРФ ведёт эсер Аркадий Непряхин, и в Осе, где местный бизнесмен Анатолий Яскин в схватке с бывшим спикером Законодательного собрания Николаем Девяткиным пытается отстоять свой авторитет и влияние.

Избирательная кампания в муниципалитетах переходит в завершающую стадию. Уже в воскресенье избиратели смогут выбрать своих представителей в думах, земских собраниях и советах депутатов.

В целом кампанию эксперты и представители общественности оценивают как спокойную и корректную, несмотря на высокую конкуренцию. Особенно в объединённых территориях. Именно там борьба кандидатов усилиями избиркомов ушла из сферы грязных технологий в юридическую плоскость. Но есть исключения.

Краснокамск: моменты алчности

103 кандидата, 20 мандатов. Конкурс — 5,15 человека на место.

На этих выборах, напомним, за мандаты борются три группы влияния: «Единая Россия» и глава Краснокамского района Виктор Соколов, «Яблоко» и депутат районного земского собрания Ольга Колоколова, КПРФ и депутат краевого парламента Игорь Малых. Каждая группа насчитывает порядка 30 кандидатов, то есть силы примерно равны.

«Яблоко» расставило кандидатов по всем округам. В пуле Ольги Колоколовой также есть самовыдвиженцы и даже победители праймериз «Единой России» (например, спикер местной гордумы Галина Ушакова). При этом реальные шансы на победу есть примерно у 10 «яблочников».

Интересно, что КПРФ расставила кандидатов таким образом, что там, где сильны позиции Ольги Колоколовой, нет сильных коммунистов. Однако основные пикировки (обличение в противоправных делах) шли как раз между этими двумя пулами. И это играет на руку единороссам, потому что избиратели сегодня сторонятся кандидатов, использующих такие методы агитации. И кампания 2016 года, когда команда депутата Госдумы Дмитрия Скриванова активно поливала грязью действующие власти, показала, что эти техники не сработали. Напротив, они вызывают отторжение, по принципу: если этого кандидата ругают, значит, он действительно делает что-то хорошее.

На фоне этих перепалок коммунистов и «яблочников» шансы «Единой России» стремительно растут, потому что они остаются над схваткой.

Впрочем, их пытается очернить кандидат от «Справедливой России» по округу №3 политтехнолог Олег Мейлус, «вечный кандидат-торпеда». Есть версия, что он работает в интересах Игоря Малых и его основная задача — «валить» кандидатов в тех округах, где у коммунистов могут быть определённые шансы. В частности, он раскручивает историю с якобы незаконной агитацией директора ООО «УЗПМ» Павла Кононова. В июле Мейлус ворвался в кафе «Валери» вместе с автобусом полиции, чтобы уличить Кононова в противоправных действиях. Здесь в это время проходила встреча избирателей, общественников и представителей «Единой России». Официально якобы для того, чтобы поблагодарить людей за поддержку и активную позицию во время президентской кампании. Мейлус направил три заявления: в полицию, в ТИК и в суд. Все три инстанции ему отказали. Суд рассмотрел иск 27 августа, отказавшись снять кандидата.

Сейчас исход выборов зависит от решения Пермского краевого суда. На прошлой неделе суды первой инстанции (Краснокамский городской и Кировский районный) установили, что шесть кандидатов от КПРФ нарушили положения пункта 1.1 статьи 56 Федерального закона №67 от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». То есть они вели агитацию, которая противоречит законодательству об интеллектуальной собственности, и поэтому их регистрация должна быть отменена. Речь идёт о Евгении Малых (сын Игоря Малых; иск в отношении него подал кандидат от ЛДПР, действующий депутат гордумы Краснокамска Василий Махнёв), депутате земского собрания Александре Черемных (иск от Павла Кононова), директоре ООО «Пермстройснаб» Юрии Лямине (иск от эсера Антона Степанова), депутате Краснокамской гордумы Галине Сорвиной (иск от самовыдвиженца Светланы Мусихиной), учителе информатики школы №4 Олеге Троховцеве (иск от единоросса Максима Мокрушина), а также о главном редакторе газеты «Реклама ваш друг» Сергее Лунёве (иск от безработного самовыдвиженца Василия Журавлёва). Кстати, Черемных изначально выдвигал свою кандидатуру на праймериз «Единой России», но, проиграв, выдвинулся от коммунистов.

Истцы посчитали (и суд признал их правоту), что кандидаты в ходе предвыборной агитации заказали и за счёт средств собственного избирательного фонда оплатили изготовление агитационного печатного материала, на одной из страниц которого разместили своё собственное изображение и часть своей предвыборной программы, а на другой стороне — призыв прийти на митинг против повышения пенсионного возраста с изображением площади, где он должен был состояться. Фотографию этого здания они взяли на сервисе «Яндекс.Карты».

На состоявшейся в пятницу пресс-конференции Игорь Малых заявил, что часть кандидатов эту листовку даже не распространили, «потому что изготовитель ИП Теплоухов не полностью указал на листовке свой адрес». «Избирательная комиссия сказала, что такую листовку распространять нельзя, и кандидаты её не распространяли, весь тираж лежит у них дома. Противоборствующая сторона не придумала ничего лучше и изготовила фальшивую листовку, причём на глянцевой бумаге. И принесла её в суд. Кандидат Юрий Лямин в суде сказал, что эту листовку он не заказывал и не оплачивал, и показал свою. Даже в ТИКе лежит вот эта листовка, а на суде представляют другую. Но суд признал все доказательства, предъявленные нашим кандидатом, сомнительными, а доказательства противоборствующей стороны — нет», — заявил Игорь Малых.

В материалах дела был ответ от службы поддержки «Яндекса» на запрос истцов. Представитель сервиса подтвердил, что права собственности на все фото принадлежат им. Но при этом «в настоящее время компания не намерена ставить вопрос о преследовании лиц по обозначенным фактам использования панорам». «Если истец утверждает, что у фотографии есть автор, то этот автор должен доказать в суде, что именно он является автором материала. Таких доказательств нет. В XXI веке можно состряпать любую бумажку, представившись сотрудником «Яндекса», — заявила Ксения Айтакова, и. о. первого секретаря крайкома КПРФ.

Координатор регионального отделения ЛДПР Олег Постников поддержал Малых (это была совместная пресс-конференция либерал-демократов и коммунистов), хотя иск против Евгения Малых, основного кандидата коммунистов в Краснокамске, подал кандидат от ЛДПР Василий Махнёв. Постников заявил, что действия Махнёва не были согласованы с центральным штабом: «Наш кандидат, глядя на то, что происходит, решил воспользоваться ситуацией. К сожалению, уровень выборов настолько большой и сложный, что мы не можем контролировать каждый шаг. Тут включаются чисто субъективные факторы и моменты алчности».

Ксения Айтакова заявила, что от центрального руководства партии им поступили указания добиваться правоты в апелляции. «Краевой суд оценивает ситуацию здраво. Если нужно дойти до Верховного суда, то мы это сделаем», — заверила Айтакова.

По мнению политтехнолога Олега Борисенко, эти шесть кандидатов были самыми сильными в пуле Малых. Это его ближайшее окружение. Трое из них — Евгений Малых, Юрий Лямин и Александр Черемных — реально могли пройти в легислатуру.

Предсказать результат выборов в Краснокамске сегодня очень сложно. Если коммунистов действительно снимут с предвыборной гонки, «Единая Россия» теоретически может взять большинство, считает Олег Борисенко. И Виктор Соколов тем самым выполнит задачу-максимум.

Если краевой суд примет иное решение, то это, напротив, усилит коммунистов, рассуждает политолог, член регионального штаба ОНФ Николай Иванов. И это самый худший вариант, потому что они получат ореол обиженных, что увеличит шансы на победу.

«Властям нужно было ослабить влияние обеих группировок на местную политику, — считает Олег Борисенко. — Малых контролировал земское собрание, Колоколова — городскую думу. Кто из них является более опасным противником, говорить сложно. Малых более договороспособный. У Ольги Колоколовой больше ресурсов, в том числе полный спектр медиа. Она, с моей точки зрения, опаснее».

«Интересы Колоколовой и «Единой России» в чём-то совпадают, им нужно ослабить Игоря Малых, чтобы он не получил большинство мандатов, — говорит Николай Иванов. — Но это политика. Ситуация меняется, и ничто не помешает Колоколовой поменять позицию. В Краснокамске оригинальные политики. Сегодня они ругаются, завтра спокойно договариваются. И поэтому тот факт, что сегодня Колоколова находится в оппозиции к Малых и ближе к «Единой России», совсем не означает, что после выборов всё не повернётся на 180 градусов. Это ситуативные союзы». «Яблоко», по мнению Иванова, может получить треть мест.

Однако главная задача краевых политтехнологов заключается в том, чтобы сформировать работоспособный парламент. Важен каждый кандидат (в том числе тёмные лошадки среди самовыдвиженцев), поскольку, объединяясь друг с другом, Малых и Колоколова (при поддержке их сторонников среди партии власти) запросто смогут блокировать процесс принятия решений. Поэтому чистые результаты в партийном разрезе ни о чём не говорят.

Кстати, по данным «Нового компаньона», решение по главе территории будет приниматься в зависимости от исхода выборов. В каждом случае у главы будут разные задачи, и, соответственно, ему потребуются определённые ресурсы и навыки.

Чайковский: фантастические твари

25 мандатов, 64 кандидата. Конкурс — 2,56 человека на место.

Выборы в представительный орган Чайковского проходят по многомандатным округам. Здесь сформировано семь трёхмандатных округов и один четырёхмандатный. По мнению одного из собеседников «Нового компаньона», такая нарезка была продиктована спецификой территории: основная часть избирателей живёт в городе, в районе плотность населения в разы ниже. Поэтому округа нарезали так, чтобы в них попадали часть города и часть поселений района.

Многомандатные округа заметно облегчают задачу для главы района Юрия Вострикова. В его пуле кандидаты от «Единой России», «Справедливой России» и самовыдвиженцы. Он, по мнению источников, договорился со всеми политическими силами. Алексею Третьякову и остальным, теперь уже бывшим, противникам действующего главы он пообещал выплаты по сокращению (четыре зарплаты разово и потом ежемесячно на протяжении года по одной средней зарплате).

На второе место в этой территории могут выбиться молодые предприниматели, которые нашли поддержку в ЛДПР. Их 18 человек. Среди них — директор обособленного подразделения ООО «Юнилинк» в Чайковском Александр Мартин, директор ООО «Отель «Чайковский» и действующий депутат гордумы Андрей Филатов, журналист ООО «Мегаарт» Ольга Шестакова, директор ООО «Акела» Александр Русанов, исполнительный директор ИП Клячина А. А. Алексей Елесин и ряд других. Кстати, ИП Клячин А. А. — это бывший соратник Анатолия Маховикова Алексей Клячин, который в нулевые недолго возглавлял департамент имущественных отношений Перми, а до этого работал в ПАИЖК. Сейчас он занимается недвижимостью в Чайковском (владелец торгового центра). В их команде есть также представители ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и ООО «Чайковский кирпичный завод».

«Это молодые предприниматели, которым, по их словам, в силу разных административных причин не дают работать на территории района так, как они бы могли при других условиях. Эти ребята, с иным взглядом на стиль и методику управления районом, решили пойти во власть, чтобы доказать, что муниципалитет может развиваться в другом векторе. О том, что у них конфликт с нынешним главой района, я знаю только из прессы. Есть он или нет на самом деле, сказать не могу», — говорит Олег Постников.

Эта команда ведёт агитацию в том числе в социальных сетях. Они запустили серию фильмов «Чайковские твари и где они обитают», в которых обличают действия команды Юрия Вострикова. Вышло уже несколько частей, хотя избирком обращал внимание кандидатов на недопустимость подобных методов. Но ребята молодые, к наставлениям не прислушались. Другое дело, что люди старшего возраста (основной электорат) ролики в интернете не смотрят. Они голосуют за действующих депутатов и за тех, кто общается с ними лично.

Коммунисты выставили семь кандидатов. Они якобы объединились с ЛДПР и ведут борьбу за так называемые неуверенные мандаты. А объединили их, по мнению собеседников «Нового компаньона», депутат гордумы и директор ООО «РСУ-6» Андрей Фоминых и депутат Законодательного собрания Аркадий Непряхин, которого в июле исключили из регсовета за поддержку пенсионной реформы. Получается, что в их пуле порядка 25 человек плюс несколько самовыдвиженцев.

Есть версия, что Аркадий Непряхин претендует на пост главы объединённого поселения. Таким образом он готовит себе задел на будущее: в следующий созыв Законодательного собрания он уже не попадёт. Скорее всего, Непряхин договорился с ЛДПР и КПРФ о поддержке своих кандидатов. И именно так в Чайковском вдруг появилось сильное отделение либерал-демократов. Они вливают большие деньги в кампанию — весь город завешан баннерами — и полагают (наивно), что таким образом им удастся победить.

Олег Постников допускает, что на либерал-демократов в Чайковском может влиять Аркадий Непряхин. «Но не факт. Они ведут с ним консультации, так же как и со мной. Скорее всего, он помогает им и даёт какие-то советы. Мы же депутаты оппозиции, и у нас иной взгляд на стиль и методику управления. Но мы не сверяем наши тактики», — сообщил и. о. координатора Пермского реготделения ЛДПР. По его данным, «у ребят из пула ЛДПР серьёзный конфликт со «Справедливой Россией», которая поддерживает Вострикова. И «скорее всего, они поддерживают связь, потому что у господина Непряхина никаких отношений с главой района нет».

«У меня отношения есть, но нейтральные, но я помогаю своим кандидатам в борьбе за мандаты», — говорит Постников.

Впрочем, полагают эксперты, шансы оппозиции на большинство минимальны. Победу одержит команда Юрия Вострикова, которая может претендовать на 15—18 мандатов. Максимум — 20. Примерно на 3—5 мест могут рассчитывать представители Непряхина — Фоминых. Остальные кресла достанутся кандидатам, не примкнувшим ни к одной из сил, но представляющим местные группы влияния.

Оса: «команда Я»

15 мандатов, 49 зарегистрированных кандидатов. Конкурс — 3,26 человека на место.

Здесь две команды: официальная и так называемая «команда Я». Во второй команде — бывшие депутаты, самовыдвиженцы, единороссы, либерал-демократы и эсеры. Их ведёт местный предприниматель, владелец и директор местного хлебозавода, который теперь работает под маркой «Уральский фермер» (ОПК), Анатолий Яскин. В первой — бюджетники, предприниматели и промышленники. Их тоже можно было бы назвать «командой Я», поскольку это пул главы района Якова Лузянина. Ему помогает бывший спикер заксобрания и безусловный лидер общественного мнения в территории Николай Девяткин.

Выборы высококонкурентные. В каждом округе идёт по три-четыре кандидата, иногда из трёх кандидатов два — из команды Яскина.

Итоги кампании предсказать сложно. Анатолий Яскин имеет сильное влияние в городе, у него есть много действующих депутатов, к нему прислушиваются в городской администрации. Но его основная задача — не допустить объединения, поскольку его авторитет заметно пошатнётся.

У Лузянина — обратная задача. Его полномочия заканчиваются в ближайшее время, и, для того чтобы остаться у власти, ему нужно решить эту задачу. Ему на руку играет поддержка со стороны Николая Девяткина, которого по-прежнему любят и знают в Осинском районе.

Против Яскина играет также смена районного прокурора. С предыдущим руководителем надзорного органа его связывали дружеские отношения, но сейчас власть сменилась. И если бизнесмен будет активно сопротивляться, ему и его окружению могут инкриминировать многие нарушения, которые он допустил в ходе работы. Но, видимо, надежда умирает последней.

Между тем один из собеседников предположил, что некоторые кандидаты из пула Яскина после выборов могут отказаться от него, руководствуясь практической выгодой, и всё-таки поддержать объединение. Если они встанут в позу и в очередной раз откажут краевой администрации, с высокой долей вероятности в ход пойдёт весь компромат, который накопился у правоохранителей. Объединение района и города в Осе, по мнению источников, является насущной потребностью, которая решит не только политические, но и, главное, экономические проблемы территории.