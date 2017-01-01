Искусство в регионы Пермь стала одним из центров, где сделал остановку международный передвижной арт-симпозиум NEMOSKVA

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Пермь стала вторым городом после Нижнего Новгорода, куда приехала группа экспертов в области современного искусства в рамках проекта межрегионального взаимодействия в области современного искусства NEMOSKVA. В музее PERMM за два дня прошли презентация передвижной выставки «Большая страна — большие идеи», лекция о цифровом искусстве, дискуссия и портфолио-ревю для пермских художников.

Немосковские

В работе передвижного арт-симпозиума участвует более 60 именитых кураторов, продюсеров и теоретиков современного искусства. Всего в проекте участвуют 11 российских регионов, и эксперты поделены на несколько групп по 12—16 человек — в зависимости от маршрута. Прицепные вагоны к поездам за август и сентябрь проедут всю Транссибирскую магистраль. В конце пути группы экспертов встретятся во Владивостоке, на Дальневосточном экономическом форуме.

Среди экспертов, посетивших Пермь, — куратор 10-й Берлинской биеннале современного искусства Габи Нгкобо, исполнительный директор центра Para Site в Гонконге Космин Костинас, профессор лондонского Института искусств Курто Сара Уилсон и многие другие.

Галина Янковская, руководитель отдела научных исследований музея PERMM:

— Одна из причин, почему Пермь вошла в состав программы NEMOSKVA, исходит из логистики проекта: город располагается на Транссибе. Однако главная причина заключается в том, что за 10 лет функционирования Музея современного искусства PERMM город Пермь стал заметен на карте современного искусства России своими выставочными проектами, поддержкой новой генерации пермских художников, инициативами в сфере паблик-арта. На мой взгляд, это показатель признания факта, что Пермь — важный центр развития современных художественных практик.

Комиссаром стратегического проекта в области современного искусства NEMOSKVA выступила Алиса Прудникова, хорошо известная как автор проекта Уральской индустриальной биеннале в Екатеринбурге. Она сообщила, что цель проекта — создание новой культурной географии России.

Алиса Прудникова, комиссар проекта NEMOSKVA, директор по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ:

— Наш проект — это разговоры о том, что такое российское современное искусство. Мы можем изменить ситуацию в регионах, зная, что на карте РФ есть точки, где современное искусство развивается. Наш передвижной симпозиум собран, чтобы расширить коммуникацию, интегрировать международных экспертов, заинтересованных в сотрудничестве с Россией, в диалоге о настоящем и будущем искусства в столь широкой российской географии. Мы очень старались, приглашая экспертов в наш поезд. Экстремальное путешествие: три недели в поезде по стране. И это только начало.

Истории страны

Передвижная экспериментальная выставка «Большая страна — большие идеи» оказалась лишь частью проекта NEMOSKVA. Экспозиция была сформирована из специальных выставочных модулей, в которые кураторы и архитекторы заключили пока не воплощённые идеи художников из российских регионов. Демонстрация будущих проектов сопровождались авторскими комментариями: на отдельных экранах транслировались короткие видеообращения художников. Как отметил куратор выставки, главный специалист дирекции регионального развития РОСИЗО-ГЦСИ Александр Буренков, выставка раскрывает уникальность и потенциал современного регионального искусства.

«Мне как куратору всегда было интересно работать с экспериментальным выставочным производством, с тем, каким образом выставка может развивать в себе компоненты: лекции, симпозиумы, дискуссии. Выставка «Большая страна — большие идеи» как раз развивающийся проект: это не просто 15 черновых и архивных документов, которые мы отобрали для демонстрации в разных регионах. Такая логика бумажных, нереализованных проектов характерна для очень многих сфер. Бумажная архитектура — привычный формат для незавершённых проектов. Нашей выставкой мы бы хотели задать стандарт того, чтобы кураторы стремились находить нереализованные проекты художников в регионах», — говорит Александр Буренков.

Всё выставочное пространство было поделено на самостоятельные блоки. Кубы-стенды с презентациями еще не состоявшихся проектов, как небольшие комнаты, открывают дверь в мир художественных концепций. Куратор во время экскурсии представил 15 выставочных стендов как 15 историй нового прочтения художниками актуальных тем: от значения архитектуры эпохи авангарда в современном мире до коллективного мышления.

К примеру, творчество художника Лизы Чухланцевой — это рефлексия истории собственного взросления в спальном районе Казани. В проекте «Тихая трансмиссия», представленном на выставке, Лиза обращается к проблеме формирования идентичности поколения Z — людей, рождённых после 1995 года. Аниме, общение в социальных сетях, карты Таро, розовые мягкие игрушки — всё это атрибуты юности, которые Лиза использует в эскизах тату, созданных совместно с художником-самоучкой, пациентом психоневрологического интерната Константином Саламатиным.

Большие проекты

На следующий день после презентации выставки состоялась дискуссия под названием «Сила места». Содержательный импульс для обсуждения шёл от организаторов. Как заявила Алиса Прудникова: «Где, как не в Перми, обсуждать силу места». Эксперты представили опыт реализации масштабных биеннале, музейных и других проектов в разных странах мира и оценили их эффект для развития территорий. В числе спикеров оказались и представители Пермского края — управляющая частной филармонией «Триумф» Юлия Балабанова и вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова.

Галина Янковская, модератор дискуссии:

— Для Перми остаётся актуальным осмысление культурного проекта 2008—2012 годов, поскольку он вызвал мощный резонанс. В связи с этим важно оценить последствия и эффекты таких больших проектов в сравнительной перспективе. Спикеры с разных сторон высвечивали проблему большого проекта как крупной инициативы и взаимодействия с местом, потому что большой проект — это вторжение в существующие традиции и обычное течение жизни. Такое вторжение может придавать месту силу, консолидировать сообщества или способствовать его переформатированию, порождать конфликты.

Помимо мероприятий для широкой публики и экспертов в музее PERMM состоялось важное событие для художников — портфолио-ревью. Приглашения художникам были разосланы заранее. На встрече с группой международных экспертов и известных кураторов они представили свои задумки будущих проектов. Художники три часа в режиме «нон-стоп» могли получать компетентные советы и устанавливать профессиональные связи.

Все разработки пермских художников были сформулированы в небольших текстах и внесены в архив, который будет пополняться в каждом регионе, где остановится поезд-симпозиум. Планируется, что в ходе путешествия из всех собранных заявок эксперты отберут идеи для выставочных проектов 2019—2022 годов. Из них будет собрана новая выставка NEMOSKVA, которая в 2019 году будет презентована в Центре изящных искусств BOZAR в Брюсселе. В том же году превью проекта презентуют на 58-й Венецианской биеннале. До регионов выставка доедет в 2021 году. Дальнейшее развитие проекта запланировано на площадках стран СНГ и БРИКС.