Уйти от серости Власти, архитекторы, историки и специалисты по городскому планированию обсудили концепции модернизации Комсомольского проспекта и улицы Пермской

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В рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми Институт территориального планирования представил варианты благоустройства Компроса и ул. Пермской. На состоявшемся 17 августа заседании Градостроительного совета при главе города Перми было предложено реконструировать проспект в едином стиле, а на ул. Пермской выделить пешеходам 17 м проезжей части, оставив автомобилистам 3,5 м. Теперь проекты надо доработать в деталях, продумав тематическое наполнение «пермского Арбата» и техническое воплощение стилизации Комсомольского проспекта. Например, пока не ясно, как мотивировать собственников квартир и торговых точек на главной городской улице придерживаться общего подхода к оформлению.

Октябрьскую площадь, по задумке архитекторов, необходимо открыть для пешеходов

«Мы начинаем готовиться к празднованию 300-летия Перми. Составлен перечень объектов, которые будут существенно изменены к этой дате. Среди них Комсомольский проспект, ул. Ленина, эспланада, набережная. Комсомольский проспект — один из самых характерных архитектурных ансамблей города, он любим жителями и должен преобразиться, при этом сохранив всё то главное, что было в нём заложено изначально», — с этих слов начал заседание Градостроительного совета глава Перми Дмитрий Самойлов.

Перерождение Комсомольского проспекта по предварительной концепции состоит из нескольких блоков: обновление всех фасадов от пересечения с ул. Монастырской до ул. Чкалова, второе рождение и оживление бульварной части (аллеи), стандартизирование парковок, уличного освещения и приведение всего проспекта в некий единый смысловой ансамбль.

По словам Дмитрия Самойлова, бюджет на все работы зависит от того, какие именно варианты внутри общей концепции будут выбраны, предварительно его можно оценить в сумму от 900 млн до 1,5 млрд руб. Реализация проекта займёт не меньше четырёх лет.

Саму концепцию представила директор МКУ «Институт территориального планирования» Елена Ермолина. По её словам, главная цель — сделать проспект безопасным и комфортным. Проведённый анализ показал, что, например, во многих местах ширина тротуаров меньше нормативных 3 м, часто встречаются хаотичные парковки. Сама аллея плохо освещена, и к тому же по ней неудобно гулять: она постоянно прерывается квартальными проездами. «В результате постепенных изменений нарушен первоначальный образ и исчезла целостность. Пример — сначала уличное освещение было единообразным под сталинский ампир, а в 1970-е годы уже образовался гибрид из разных стилей», — пояснила Елена Ермолина.

Аллею на Комсомольском проспекте планируется продлить и на Октябрьскую площадь

Единого стиля проспекта тоже нет — лоджии хаотично застеклены, много рекламы и торговых павильонов с яркими вывесками.

По мнению докладчика, необходимо зонировать проспект с помощью различных типов покрытия: проезжая часть — асфальт, пешеходные зоны и парковки — плитка.

Изюминкой концепции стало продолжение бульварной зоны до Октябрьской площади. Кстати, до начала 1980-х годов её центральная зона была открыта для пешеходов.

Примечательно, что во время обсуждения доклада все вопросы и выступления сводились не к концепции в целом (активных противников не было), а к частным моментам. Например, как договориться с собственниками квартир, чтобы все они привели балконы к единому стилю, или как ограничить движение на перпендикулярных улицах, чтобы пешеходы не чувствовали дискомфорта при прогулках по аллее. В ответ мэрия подчеркнула, что пока обсуждается общая концепция, а итоговый проект будет сформирован позже.

Архитектор Виктор Щипалкин предложил рассмотреть возможность обустройства подземных парковок и подземных переходов. На это Дмитрий Самойлов парировал дороговизной реализации таких идей и сложными коммуникациями под проспектом. «Уходить минимум на 8 м вниз — это почти метро», — заметил глава города.

Геннадий Игошин, который в период с 1970 по 1997 год занимал должность главного архитектора города, отметил, что на всех слайдах презентации царит солнечная прекрасная погода, но «в Перми семь месяцев — зима», и надо подумать, какие цвета применить для фасадов, чтобы зимой не было обычной серости.

Улица Пермская будет преимущественно пешеходной, но с однополосным автодвижением

«Комсомольский проспект можно сравнить с деревом, где он — это ствол, но есть ещё и ветки — соседние и пересекающие улицы. Необходимо подумать над глубиной концепции, затрагивающей и эти улицы. Отмечу, что в презентации всё время упоминаются велодорожки, но у нас короткое лето, а зимой почти никто не катается. Может быть, надо для велосипедистов не дорожки, а отдельные зоны в городе выделять? Но главное — что делать с Октябрьской площадью? Она сегодня лишена всех признаков площади, это просто территория», — прокомментировал концепцию ещё один бывший главный архитектор Перми Сергей Шамарин.

Краевед Лев Перескоков предложил реализовывать концепцию поэтапно, с ориентацией не на скорость, а на качество. Например, к юбилею города осуществить только часть задуманных мероприятий, а через 10 лет реализовать нечто более сложное, например привести в порядок фасады.

В итоге Дмитрий Самойлов сделал заключение: благоустраивать проспект необходимо, но, так как среди членов совета нет единого мнения, концепция пока не принимается в целом. Она будет доработана до следующего заседания в конце сентября. «Прошу особо проработать следующие моменты: всесезонность проспекта, взаимодействие с краевой инспекцией по охране памятников, перекрёстки с точки зрения пешеходного и автомобильного маршрутов, варианты благоустройства Октябрьской площади», — резюмировал глава города.

«Успокоить» Пермскую

Другой вопрос повестки заседания — развитие улицы Пермской (от Комсомольского проспекта в сторону ул. Сибирской). «Надо называть вещи своими именами — эта часть улицы не выполнила того предназначения, которое предполагалось», — прямо заявил Дмитрий Самойлов, комментируя «пешеходное» прошлое «пермского Арбата».

Ещё на прошлом градсовете, 16 мая, было отмечено, что с улицей, или хотя бы с пешеходным кварталом, необходимо «что-то делать» — жители сюда не приходят, бизнес ушёл, автотранспорт постепенно отвоевал свою территорию. Тогда же Институт территориального планирования предложил три варианта развития: полностью открыть для автомобилей, полностью закрыть для автомобилей или организовать «успокоенное» автодвижение. Тогда большинством голосов решили остановиться на третьем варианте — при условии его доработки.

На градсовете 17 августа презентовали именно усовершенствованную концепцию. Предполагается, что движение в сторону Комсомольского проспекта станет односторонним. Автомобилистам при этом будет «отдано» 3,5 м дороги, а пешеходам — 17 м. По меткому выражению первого замглавы горадминистрации Виктора Агеева, получится улица «с преимуществом для пешеходов».

С помощью разметки и покрытия аллея на Комсомольском проспекте будет выглядеть беспрерывной даже на перекрёстках

Концепция Института территориального планирования предполагает тест: пока открыть одну полосу, но перекрывать её в выходные и праздничные дни для проведения ярмарок, концертов и выступлений. Если этот подход не найдёт отклика у жителей, необходимо будет вновь полностью возобновить движение транспорта. Дискуссия в основном свелась к двум моментам: не превратится ли улица при таком сценарии в парковку, и как привлечь сюда бизнес.

По мнению Елены Ермолиной, первую проблему можно решить, создав отдельную платную парковочную зону, где цена будет «значительно выше, чем на обычной платной парковке». Вторую — массовым «бомбардированием» активностей. Она предположила, что участок можно наполнить экскурсионными тематическими маршрутами, например, связанными с историей Пермского края. Привлечение жителей можно стимулировать и «элементами тактического урбанизма» — озеленением, арт-объектами, лавочками. Дмитрий Самойлов поддержал директора МКУ: нужно посмотреть, приживётся ли предложенный вариант.

Немногочисленные бизнесмены, которые продолжают работать на Пермской, единодушны во мнении: улицу точно нельзя возвращать к пешеходному варианту, и автодвижение нужно открыть в любом виде. «Без проезжей части этой улице не выжить», — заявил бизнесмен Валерий Бирюков.

Привлекать пешеходов на Пермскую планируется в том числе посредством малых архитектурных форм

«В своё время я вложила 10 млн руб. в бизнес. Раньше улица была живой, но потом всё пришло в упадок. Скажу честно, я содержу там цветочный бизнес только за счёт другого своего бизнеса. Моё предложение: открыть улицу для автомобилей», — поддержала Бирюкова Людмила Михеничева, владелица кафе и магазина «Зелёный домик» на ул. Пермской.

По мнению директора компании «Марта» Яны Никитиной, нельзя ограничиваться кварталом от Компроса до ул. Сибирской, нужно развивать всю улицу. Также необходимо создать прозрачные правила размещения торговых объектов на ул. Пермской и включить её в список территорий, где проводятся ярмарки выходного дня.

В итоге обозначенный вариант с «успокоенным» движением был выбран в качестве основного, но при условии проработки деталей.