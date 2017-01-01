Ярмарка брендирования В Прикамье растёт популярность фермерской торговли

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С начала 2018 года в Пермском крае прошло 243 ярмарочных мероприятия, рассказал на заседании комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам вице-премьер регионального правительства Алексей Чибисов. Всего в крае в этом году запланировано свыше 800 ярмарок. В следующем году — больше 1,2 тыс. Власти видят в ярмарках и поддержку местного фермерства, и способ борьбы с нелегальной торговлей. Предприниматели говорят, что эти мероприятия в целом помогают им в повышении узнаваемости бренда. Эксперты полагают, что пока организаторы выигрывают за счёт сезонных ярмарок, однако в другое время года заманить предпринимателей непросто. Для этого нужно чётко определить правила проведения ярмарок.

Фото: Ирина Молокотина

Курс на организацию

На заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 26 марта губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что в регионе необходимо создать эффективную нормативно-правовую базу для ярмарочной торговли. «Нужно распространять опыт проведения ярмарок выходного дня и добиваться, чтобы местные производители могли спокойно приехать в город и реализовать свою свежую, качественную продукцию», — пояснил он и поручил региональному минпрому создать эффективную нормативно-правовую базу для регулирования этой деятельности.

Из регионального бюджета на проведение ярмарок в этом году выделено 2,1 млн руб. На эту сумму должно быть проведено не менее 35 мероприятий, из них 28 — в Перми и семь — на территории края. Помимо краевых средств организация ярмарок осуществляется и за счёт средств муниципальных образований.

По словам заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Владислава Тонкова, ярмарки — это часть развития многоформатной торговли в регионе. Они создают дополнительный канал, в основном для мелких и средних производителей сельскохозяйственной продукции. «Мы можем выделить как минимум четыре пункта, почему ярмарки сегодня необходимо развивать. Во-первых, там всегда свежая продукция. Во-вторых, привлекательная цена, потому что фермерам не нужно тратиться на логистику и размещение в магазинах. В-третьих, совершенно иное качество продукции, это не промышленное производство, а натуральные продукты. Ну и, в-четвёртых, покупатель на ярмарках может попробовать продукцию и оценить её. В сетевых магазинах такое встречается нечасто», — рассказывает Владислав Тонков.

Не секрет, что фермеру сегодня непросто «зайти» с продукцией в сетевые продуктовые магазины. Дело прежде всего в крупных производителях, которые не качеством, а количеством «перебьют» физические и финансовые затраты некрупных предпринимателей. Начатый несколько лет назад эксперимент по разворачиванию ярмарок стал пользоваться большой популярностью. Особенно у жителей Перми, у которых есть запрос на продукцию высокого качества. Помимо этого ярмарки — это альтернатива полулегальным киоскам, новые площадки для торговли.

Владислав Тонков поясняет, что министерство взяло курс не просто на количество таких мероприятий, но и на качество. Например, ярмарки стараются приурочить к каким-то крупным праздникам, чтобы у покупателей сложилась чёткая ассоциация, что в такие-то дни можно купить фермерскую продукцию. Параллельно с этим власти стараются создать на них соответствующую атмосферу, то есть обеспечить музыкальное сопровождение и развлечения.

В среднем, по расчётам краевого минсельхоза, организация одной ярмарки обходится в 60 тыс. руб. Однако для участников — всё бесплатно. «Они несут затраты лишь на доставку продукции до места проведения. А основные бытовые условия стараемся сделать комфортными: на ярмарках в обязательном порядке должно быть электричество, охрана, организован сбор мусора, установлены туалеты», — отмечает Владислав Тонков.

Вице-премьер краевого правительства Алексей Чибисов, отвечая на вопросы депутатов Законодательного собрания об экономической эффективности ярмарок, сказал, что министерство считает только оборот: «Он разнится и зависит от места их проведения. К примеру, в Перми или Березниках суточный оборот ярмарки может составить от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. А в Барде оборот в 20 тыс. руб. уже считается хорошим, потому что у них ярмарочное место всегда одно и то же и там работает небольшое количество предпринимателей».

Способ дохода, но не основной

Участники мероприятий оценивают начинающийся ярмарочный бум в основном позитивно. «Мы как фермерское хозяйство существуем ровно год,

и за это время участвовали уже в шести ярмарках, — рассказывает руководитель небольшого фермерского хозяйства «Коныч» (специализируется на молочной продукции в деревне Шилово Пермского района) Елена Кононова. — Отношение к ним очень позитивное, ярмарки — один из наших основных способов дохода. Кроме того, мы нарабатываем своих клиентов».

По словам Елены Кононовой, расходы на участие в ярмарках составляют в среднем 2 тыс. руб. В основном это затраты на доставку товара и бензин. Выручка в среднем составляет 10 тыс. руб. То есть чистая прибыль получается 8 тыс. руб., что «неплохо для разового мероприятия».

В Пермском краевом союзе потребительских обществ (объединение фермерских хозяйств) добавляют, что торговля на ярмарке работает на повышение узнаваемости и имиджа, причём как самого союза, так и отдельных производителей. «Мы участвуем в ярмарочных мероприятиях на протяжении всего года. За последние пять лет организации нашей системы приняли участие в 2905 ярмарках краевого, районного и местного значения. Последняя значимая для нас ярмарка, где участвовали четыре организации нашего союза, — это «Агрофест-2018», в которой мы принимаем участие уже третий год. Шесть наших организаций приняли участие в краевом празднике «Хлебный спас» в посёлке Октябрьском», — рассказала начальник заготовительно-производственного управления союза Ольга Удавихина.

По её словам, максимальная прибыль с одной ярмарки пока составляет 20 тыс. руб., хотя бывает, что её нет вообще. Тем не менее союз планирует принимать в них активное участие, поскольку брендирование в рамках ярмарок сказывается на конечной реализации продукции. В том числе в магазинах, сбыте продукции на других рынках.

Основную организационную роль на ярмарках несут операторы. Это относительно новый институт, появившийся три года назад. Оператор отбирает участников, регистрирует, приглашает, распределяет, обеспечивает оборудованием (минимум — шатры, столы, скатерти, при необходимости, как правило, для мелких производителей — весы и холодильное оборудование), а после завершения мероприятия обеспечивает уборку территории.

Торги проходят раз в год или полгода. Операторы отбираются на конкурсной основе. С ними заключается контракт на серию мероприятий. Так, ООО «Марта» выиграло конкурс минсельхоза на организацию 35 ярмарок в 2018 году за 1,6 млн руб.

«Постепенно ярмарки превращаются из стихийных мероприятий в чётко организованные, — отмечает заместитель директора ООО «Марта» Яна Никитина. — От этого выигрывают все: крупные компании-участницы на этих мероприятиях делают ставку на саморекламу, а мелкие фермеры на них зарабатывают, знакомятся друг с другом, и даже бывают случаи, когда впоследствии кооперируются. Ярмарки очень удобны для фермеров из отдалённых деревень. Например, были ситуации, когда мелкие производители отдавали свою продукцию одному своему представителю на ярмарке».

Помимо этого конкурсы могут организовывать местные органы власти.

Нужно определить чёткие цели

По мнению вице-президента Пермской торгово-промышленной палаты Елены Гилязовой, сегодня упорядочение в сфере ярмарочной торговли находится только в начальной стадии. «На мой взгляд, сегодня как со стороны фермеров, так и потребителей больше всего востребованы сезонные ярмарки. Например, в сентябре цены на овощи падают, и население проявляет максимальный интерес к этому виду продукции. То же самое можно сказать о весенних ярмарках, когда население думает о посадках. Несколько иная ситуация с ярмарками в другое время, когда фермеров достаточно сложно «заманить» на ярмарочные мероприятия», — считает бывший министр сельского хозяйства.

По словам Гилязовой, пока не все ярмарочные места хорошо оборудованы. Она говорит, что главное — понять цели проведения ярмарок, создать концепцию, выработать чёткие правила для всех сторон и «определить, кто же всё-таки ответственный за эти мероприятия».

Так как ярмарочное движение стало носить массовый характер, то для его упорядочения минпром подготовил новый порядок регулирования. Он касается не только краевых и муниципальных территорий, но распространяется и на частные мероприятия. Документ, в частности, определяет, кто является организатором ярмарок. Это органы госвласти или местного самоуправления, а также предприниматели. Помимо этого он дифференцирует ярмарки на сезонные, праздничные, ярмарки выходного дня, а также подразделяет на типы — универсальные, сельскохозяйственные, специализированные.

Плюс в нём чётко фиксируются так называемые ярмарочные места. В Перми их пока 10 (в таблице).

По словам властей, муниципалитеты вправе определить альтернативные площадки. Строго запрещены будут лишь «стратегические» места, например в районе аэропортов, вокзалов, садиков, школ, больниц.

В соответствии с поручением губернатора порядок устанавливает чёткие требования к этим площадкам — их внешний вид и оформление. На органы местного самоуправления возлагаются функции по контролю и организации ярмарок, а также полномочия по проверке качества продукции.

«В отношении чёткой организации ярмарок новый порядок может сделать шаг вперёд. Отмечу, что и фермерам и покупателям необходимы постоянные площадки, когда все стороны знают, где и когда будет ярмарка. Тогда этот вид торговли будет развиваться», — пояснила Елена Гилязова.

Предполагается, что краевое правительство примет этот документ постановлением уже в августе. При этом, уточняют в минпроме, до конца года эти правила будут носить рекомендательный характер. С 2019 года все ярмарочные мероприятия будут проводиться в соответствии с этим документом.