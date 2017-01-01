Ловля «блох» На месте «блошиного рынка» в Перми может быть организован сквер

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Минувшая неделя в сфере городской торговли ознаменовалась ликвидацией «блошиного рынка» на ул. Подгорной, 47, чуть ниже известного металлорынка. В народе его ещё называли «шанхаем». Как выяснилось, 132 павильона размещены незаконно. Добровольно и принудительно снесены 88 объектов, демонтаж продолжается. Предприниматели, которых коснулась новая политика в отношении НТО, считают, что требования о ликвидации предъявляются избирательно. В то же время жители территорий, соседствующих с «зонами сноса», скорее приветствуют изменения.

Несмотря на слухи, самому металлорынку и его «старшему брату» — Центральному рынку — «ночь длинных ковшей» не грозит

Фото: Евгений Запискин

Поводы для беспокойства

История рынка началась в 2008 году. Тогда предприниматель Владимир Кирин приобрёл земельный участок площадью около 500 кв. м под сгоревшим домом на ул. Подгорной. На прилегающей территории он организовал торговые места. В 2011 году заключил договор аренды (участок находится в муниципальной собственности), вносил все необходимые платежи.

«Блошиный рынок» пользовался популярностью у определённой категории населения. Здесь можно было купить металлоизделия, выпущенные ещё в советское время, подержанные вещи, антиквариат, ручную вышивку, домашних животных и корм для них и т. п. «Далеко не каждый может себе позволить джинсы за 5—7 тыс. руб. и даже за 2 тыс. Здесь можно было купить поношенные за 50 руб., и поверьте, желающих продать и купить подобный товар было очень много», — приводит пример предприниматель.

По его мнению, рынок выполнял и своего рода социальную функцию: «Бабушки, которые хотели получить небольшую прибавку к пенсии, шли не в соцзащиту, а сюда, продавали вещи и обеспечивали себя сами». К тому же, по словам предпринимателя и его коллег, территорию они содержали в чистоте. «Здесь была помойка, свалка. В сгоревшем доме постоянно ночевали бомжи. Мы разровняли площадку, убрали мусор, постоянно прибирались здесь по требованию районной администрации», — сетует Владимир Кирин.

Фото: Евгений Запискин

Уведомление из департамента земельных отношений о необходимости «очистить территорию» он получил ещё в 2015 году. Точнее, ему предложили продлить договор аренды на новых условиях. Добровольно освободить территорию он не захотел, вместо этого обратившись в суд. Но судебная тяжба закончилась не в пользу предпринимателя, и он получил предписание снести все НТО до конца июля. Некоторые торговцы «съехали» сами, но большинство стояли на своих местах до самого момента принудительного демонтажа. «Даже металлолом увезли, не оставили — я бы продал, компенсировал хоть часть убытков», — сожалеет Владимир Кирин.

История сноса «блошиного рынка» породила в Перми множество слухов. Ведь под знаком идущих в сфере НТО изменений сносятся рынки во всех районах города: Кировском, Индустриальном, Мотовилихинском, Свердловском, Орджоникидзевском. По данным городского департамента экономики и промышленной политики, всего в 2018 году снесено 407 объектов, в едином реестре самовольно установленных и незаконно размещённых объектов остаются ещё порядка 375 киосков.

Кажется, логика процесса такова, что следующий шаг — ликвидация металлорынка, расположенного в непосредственной близости к «блошке», а также самого Центрального рынка. Далеко не одно поколение краевых и городских начальников регулярно обращали на рынок, которому нынешней осенью исполнится 70 лет, своё пристальное внимание.

Как выяснилось, самому рынку, как и его «младшему брату» — металлорынку, пока ничего не грозит. Но об этом чуть позже. Но вот торговцы по его периметру уже готовятся к скорым переменам: пришла и их очередь «на выход».

Если нельзя, но очень хочется

Предприниматель Эдуард Коровин когда-то служил на флоте минёром. Получил ранение. В 1990-е годы после службы, да ещё с повреждением руки, нигде не мог найти работу. Начал торговать на рынке, да так тут и «прикипел». Сегодня у него — торговые точки на прилегающей к рынку территории, которые он взял в субаренду у собственника земли под рынком — ООО «ТК «Центральный» и которые уже полтора года пытаются снести.

«Все законные требования я исполняю, плачу арендную плату, налоги, территорию содержу в чистоте. Когда потребовали — установил видеонаблюдение, однажды с помощью наших камер даже удалось найти и поймать подозреваемого в убийстве. Сейчас получил уведомление о необходимости сноса. А я только недавно заплатил сотни тысяч за аренду», — недоволен Эдуард.

Предприниматель рассказывает, что постоянные изменения требований за годы работы стали для него делом привычным. Но его возмущает, что эти требования предъявляются очень избирательно: «Вон через дорогу стоят, торгуют трусами, носками, тут же — помидорами, и никого это не смущает. Проверяющие говорят: та земля находится в частной собственности, ничего поделать не можем, а вы стоите на муниципальной. Но безобразный вид рынку придают как раз такие «самостийные» торговцы, а не мы, у которых всё в порядке с документами и чистотой».

Фото: Евгений Запискин

Более 20 лет работает на рынке и Наталья Кривошлыкова. У неё — киоск по продаже табачных изделий. По её словам, его установка по очередным «новым требованиям» обошлась ей совсем недавно в 400 тыс. руб. Также по вступившему в силу в июле закону приобрела она кассовый аппарат, но подключить его даже не успела: 27 июля, в профессиональный праздник — День торговли, ей принесли «открытку»: приклеили на киоск листок бумаги с требованием о сносе. «Говорят, установлен не по схеме. Но в нескольких метрах стоят киоски — тоже не по схеме. Их-то почему никто не трогает?» — удивляется избирательности подхода к наведению порядка Кривошлыкова.

Предприниматель Андрей Устюжанинов и вовсе не имеет привязанной к конкретному месту торговой точки. Он ведёт торговлю в передвижных киосках, но в один прекрасный день также обнаружил приклеенное на фургончике «письмо счастья». «Просто подошла какая-то девушка, молча приклеила и ушла, — удивляется предприниматель. — Никто с нами не разговаривал, ничего не объяснял, не предлагал. Я не понимаю, почему в таких же передвижных торговых павильонах можно торговать у Театра-Театра, на эспланаде, а на рыночной площади, где они работают годами, — нельзя?»

В целом уведомления о сносе получили 15 предпринимателей, имеющих торговые точки возле рынка. В администрации ООО «ТК «Центральный» (владеет и управляет Центральным рынком) разделяют тревогу предпринимателей. Но всем им помочь вряд ли смогут. Для кого-то подыскивают места для торговли внутри территории рынка, которая находится в собственности компании. Но честно признаются, что вместить всех с ликвидированной «блошки» точно не смогут.

В целом и торговцы, и покупатели надеются, что в том или ином формате Центральный рынок сохранится. «Посмотрите на города Голландии, Германии, Испании, других стран Европы. Везде в центре есть рынок. Это достопримечательность любого места, самый простой способ прикоснуться к местному колориту, попробовать местной еды, купить сувениры. Мы понимаем, что времена меняются: например, надо было строить современные павильоны — мы их построили. Готовы и к другим изменениям. Но рубить с плеча нельзя, рынок должен остаться», — считают в администрации «Центрального».

Земля на выданье

В департаменте экономики и промышленной политики сообщают: волноваться не надо, вопрос о ликвидации Центрального рынка на повестке дня не стоит. Земля эта находится в частной собственности, вид её разрешённого использования — торговля, поэтому рынок работает законно. Аналогичная история — с металлорынком, земля под которым также находится в собственности частного лица, и никакая «ночь длинных ковшей» ему не грозит.

Иное дело — «блошка». По существующим градостроительным документам, площадка под ликвидированным рынком включена в границы территориальной зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2.) То есть — озеленение, открытые игровые, детские, спортивные площадки, а также стоянки легковых автомобилей на открытых площадках. Генплан запрещает здесь менять зону, поэтому многоэтажки не появятся. Эта территория находится на склоне в долине реки Данилихи.

Как рассказал депутат Пермской городской думы Алексей Дёмкин, ни один местный житель не обращался к нему с жалобами по поводу ликвидированного «блошиного рынка». Напротив, жители надеются, что освобождённая территория станет использоваться по назначению.

«Разработан проект создания сквера им. Каменского в долине Данилихи на территории от ул. Плеханова в сторону рынка. Реализация этого проекта уже запланирована городской администрацией. В беседах с избирателями я не раз слышал мнение, что было бы неплохо создать логическое продолжение этого сквера на площадке бывшего «блошиного рынка». Красивый парк, по мнению людей, лучше, чем место беспорядочной торговли», — рассказывает депутат.

Что же касается предпринимателей, чей бизнес сегодня приходится сворачивать, то в администрации напоминают, что любой из них может принять участие в аукционах на право размещения НТО на территории города — уже по новой схеме — и организовать свой бизнес на законных основаниях. Аукционы проводятся в электронной форме, и правила участия в них понятны и прозрачны.

Фото: Евгений Запискин

Ярмарки выходного дня

В качестве альтернативы «блошиному рынку» сегодня рассматриваются так называемые ярмарки выходного дня. «Проведение ярмарочной торговли на территории Пермского края рассматривается в качестве развития многоформатной торговли в регионе, создания дополнительных каналов сбыта продукции пермских товаропроизводителей и обеспечения потребителей качественными продуктами питания по приемлемым ценам», — сообщили в краевом министерстве промышленности, предпринимательства и торговли. В августе 2018 года будет принят новый порядок, регулирующий организацию ярмарок.

В этом году на территории Прикамья пройдёт 1119 подобных мероприятий, из них 137 — в Перми. Ярмарки проходят на согласованных площадках. В краевой столице их 10: по одной в Дзержинском (у ДКЖ), Индустриальном (напротив «Гознака»), Орджоникидзевском (ДК «Искра») и Свердловском (напротив ТРК «Семья») районах, по две — в Кировском (перекрёсток улиц Маршала Рыбалко и Липатова, ул. Ласьвинская, 18), Ленинском (ул. Попова, 23 и ул. Ленина, 53) и Мотовилихинском (около ТЦ «Кит» и на ул. Крупской, 42). По словам представителя минпромторга, эти площадки сформированы в ходе обсуждения с предпринимательским сообществом. Они предусматривают большую проходимость и востребованы у населения.

В сентябре 2018 года планируется провести первые ярмарки для пермских товаропроизводителей. Как поясняют в минпромторге, они должны стать дополнительным каналом сбыта продукции для пермских фермеров и позволят обеспечить население качественными продуктами питания местного производства.

В 2019 году количество ярмарок в Перми возрастёт в два раза — до 280. Всего в крае в следующем году запланировано 1215 таких мероприятий.