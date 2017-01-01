Модные племена На фестивале «Этномода» показали целую коллекцию племён — стильных и вполне этнофутуристических

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Директор фестиваля KAMWA Наталия Шостина называет конкурс «Этномода» «бриллиантом фестивальной программы». Это не единственный в России фестиваль, куда привозят коллекции с этническим и богемным настроением. Он даже не стремится стать самым масштабным и всеохватным — цели совсем другие. «Этномода» подчинена общему духу «Камвы», заряжена её идеями. У неё всегда есть тема. В этом году — «Племена»: древние, воображаемые, мифические, современные…

Фото: Константин Долгановский

Уже не первый год рядом с подиумом работают палатки, где дизайнеры-участники торгуют своими вещами, а в этом году их собрали в общем шоуруме. Как говорит организатор этой части фестивальной программы Екатерина Тарасова: «Если раньше понравившиеся вещи снимали чуть ли не с моделей на подиуме, то в этом году все знали, что за ними нужно идти в шоурум». И шли…

В конкурсе, который, как и весь фестиваль KAMWA, поддерживает пермский краевой минкульт, выступили 14 участников с 15 коллекциями. Открывали модное шоу «Лесные женщины» театра Наталии Шостиной «Мимикрия». В толпе кто-то вскрикнул: «Ой, Агафья

Лыкова!», как только вышла первая модель — с посохом и в холщовом капюшоне. Это была странная смесь условной доисторической этники и стимпанка, и женские образы получились не то древние, не то постапокалиптические, в костюмах грибных оттенков, с искусственными следами тления.

Наталия Шостина не устаёт объяснять, что такое этнофутуризм, каким он может быть. «Мимикрия», как всегда, устроила не просто показ, но маленький спектакль, перформанс — им хорошо удаются такие шоу.

Остальным это зачастую не удавалось, и вместо обычных показов нас мучили чем-то искусственно затянутым, с надуманной, фальшивой драматургией, когда пять моделей 15 минут ходят по подиуму, силясь изобразить нечто глубокомысленное, под стать пафосным текстам, сопровождающим коллекции, какими-то танцевальными шоу на фантастические либретто… Хотелось сказать: «Господа, всё трагическо-драматическое и загадочно-фантазийное, пожалуйста, вкладывайте в коллекции непосредственно, не мучайте публику на жаре. И тексты научитесь писать более осмысленные, раз уж ведущая их всё равно читает». Ведущая «Этномоды» Надежда Ковалёва, как всегда, была великолепна. Но читать ей приходилось всякое…

Живописный индонезийский икат красиво играл богатым орнаментом и сложными оттенками в коллекции Людмилы Губаревой Memory style

Фото: Константин Долгановский

В отличие от перформансов, в этом году было много действительно качественных коллекций: не просто живописных, но неподдельно модных. Нам зримо доказали, что этника чертовски современна в умных дизайнерских руках.

Прекрасная коллекция Людмилы Губаревой Memory style летела к нам аж из Владивостока. Она блеснула роскошными восточными тканями — натуральными, экологичными, цвета которых так ярко светятся благодаря природным красителям. Живописный индонезийский икат красиво играл богатым орнаментом и сложными оттенками на очень современных платьях, кафтанах, столь модных сегодня богемных халатиках. И расхватывали эти вещи в шоуруме, как горячие пирожки.

Столь же современной была коллекция из Сыктывкара «Город на Сысоле» Екатерины Шеффер. Очень модные цвета и их сочетания, актуальные силуэты в стиле 1980-х и вдобавок ко всему этому — этнические принты Юрия Лисовского, так похожие на наш пермский звериный стиль.

Больше аутентики и чуть меньше моды — в прекрасной коллекции Веры Мехоношиной и Марины Белавиной из Кудымкара «YINWA дорын / Возле Иньвы», для которой даже специально написала песню группа «Басык нывка» — «Красивая девушка» в переводе с коми-пермяцкого. Мы уже не первый год видим на «Камве» вещи этого дизайнера — из натурального льна и хлопка всех оттенков индиго, со старинными печатными узорами. Они нам никогда не надоедают, потому что авторы умудряются не повторять самих себя. Именно так традиционные вещи становятся модными.

Далеко не все дизайнеры ограничивались только натуральными тканями и материалами — был и неопрен, и синтетический блеск современных тканей, и даже мягкое стекло в одном из показов. Такими были «Совы Калипсо» Настасьи Некрасовой из Перми.

Общее настроение подобных коллекций часто тяготеет к фэнтези, почти волшебной сказке. Что ж, фестиваль не этнографический, но этнофутуристический. Весьма показательна в этом смысле коллекция Ольги Величко «Лети навстречу ветру», густо замешанная на кельтском стиле, с кожей и коваными украшениями. Насыщенные цвета платьев, сбруи-пояса, любимая дизайнером асимметрия с корсажами-накладками внахлёст… Всё это немного похоже на костюмы героев фантастического романа. Однако публика сочла эти наряды вполне удобными, и, говорят, покупали их бойко.

Чудесную ангельскую коллекцию показала ветеран «Этномоды» Марина Вилисова из Челябинска. Отличная детская и девичья коллекция — с шитьём, из летящих тканей чистого белого цвета и с совершенно потрясающими кружевными кокошниками. Вот их надо носить в городе, как самый модный аксессуар.

Многослойная коллекция Доброславы Гудилиной из Челябинска называлась «Древние жители», и это — о грибах, грибном народце. Кафтаны в этническом стиле украшали аппликации мухоморов, а под красными рубахами с народным орнаментом обнаружились сумасшедшие «грибные» принты — немного комической психоделики.

Коллекция целого коллектива начинающих дизайнеров из исправительной колонии №32, конечно же, должна была быть необычной. И стала: пёстрый милитари-треш, в котором авторы дали волю фантазии и своим представлениям о стиле. Кому-то это показалось странным, но какой-нибудь дизайнер-эксцентрик, вроде Джереми Скотта, наворовал бы там идей. И привёл бы их в порядок.

Несколько коллекций, показанных на «Этномоде», мы уже видели раньше. Так было с «Той, что дух бережёт» Данила Гогузева — она уже стала победительницей на недавно прошедшей в Перми «Меrcedes Fashion Week». «Кандзё», японская коллекция Тианы Мирской и Елены Коваль, взяла первое место на недавних «Высоких сезонах», а Елена Старикова показала своих «Землян», сильно обновив и дополнив.

Второй раз на «Камве» проводили конкурс для публики «Этномодно»: гости фестиваля, самая обычная публика, выходили на подиум в нарядах, которые, как им казалось, очень в духе места и события. Заметим, что посещение дешёвых индийских ярмарок — самый ненадёжный путь к победе в конкурсе. Уже второй год жюри настроено патриотично: ему нравятся люди в русских и финно-угорских одеждах. Почему-то они выглядят гораздо причудливее и необычнее любителей индийского ширпотреба... На сей раз победила девушка в суксунском костюме.