Дмитрий Самойлов: Пусть другие города сравнивают с нашим Глава Перми — о преобразованиях, идущих в городе нынешним летом, и подготовке к 300-летнему юбилею

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Общественные пространства

— Дмитрий Иванович, президент подписал указ о праздновании 300-летия Перми. Что это означает для пермяков кроме фиксации самого факта? Как мы готовимся к юбилею?

— 300-летие города — это не столько праздничная программа, выступления звёзд и фейерверк, сколько появление новых инфраструктурных объектов, изменение облика города, его общественных пространств. Я говорю не только о набережной, эспланаде и других центральных площадках, но и о создании общественных пространств в микрорайонах города. Нельзя забывать и то, к чему, я надеюсь, горожане уже начали привыкать, — это строительство новых школ и детских садов, совершенствование улично-дорожной сети, ремонт дворов. В этом направлении совместно с краевым правительством мы ведём серьёзную работу. В этом году 295-летие Перми прошло как раз под слоганом «Без пяти — триста» как начало подготовки к большому юбилею. А на только что прошедшем Московском урбанистическом форуме была представлена экспозиция «Пермь — 300 лет на Каме» с основными точками развития города.

— Тогда давайте начнём с темы развития общественных пространств. Тем более что не так давно вы проверяли ход работ в сквере им. Землячки, заезжали в сквер Авиаторов. Как идут работы, всё ли «в графике», хватает ли денег?

— Тема благоустройства скверов для Перми достаточно значимая. У нас в работе в ближайшие годы — благо­устройство, ремонт и строительство около 20 таких скверов, которые полюбились пермякам, но при этом их вид далёк от современных представлений.

Если говорить о сквере им. Розалии Землячки, то здесь восстанавливаются в первую очередь все коммуникации, пешеходные дорожки, ограждение. Дальше там появятся детская и спортивная площадки, фонтан будет восстановлен в первозданном виде. Этот сквер, безусловно, станет украшением этой части Мотовилихи. Ведь эта часть Мотовилихинского района была в своё время спроектирована и построена как одно целое, и таких богатых архитектурных пространств в едином стиле в нашем городе не очень много.

Что касается сквера Авиаторов, то он находится в исторической части Свердловского района, самого «авиационно-космического» района, наверное, всей нашей страны. Своим рождением он обязан появлению в 1930-е годы завода №19. Сейчас здесь находится спортивный комплекс «Победа», он и будет нести нагрузку как центр микрорайона вместе со сквером.

Что дальше? В ближайшее время начнётся ремонт «Райского сада», сквера на ул. Гашкова, сквера им. Субботина — ещё раз повторю, таких объектов на ближайшие годы около 20. Ну и, конечно, набережная.

— Набережная: этот объект мы ремонтируем не первый год. Хочется уже знать: где та финишная черта, когда мы услышим: «Всё, набережная закончена полностью, принимайте, уважаемые пермяки»?

— Эта история достаточно понятная. В следующем году та часть набережной, над которой мы сегодня работаем (от Коммунального моста до «Порта Пермь»), будет завершена. Но ещё остаётся часть между Речным вокзалом и благоустроенным участком. Не так давно мы были на набережной вместе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, и он давал определённые поручения. В соответствии с ними мы решили не ждать, когда начнутся полномасштабные ремонтные работы в этой части, и сегодня там приводим территорию в порядок, чтобы не было диссонанса с реконструированной частью набережной.

Я рассчитываю, что окончательно набережную мы закончим в 2021 году. Но вы знаете, что набережная в городе не одна. На повестке — выполнение просьбы жителей Кировского района, которые говорят о том, что им бы тоже хотелось получить восстановленную часть набережной. Пока там идут процедуры по оформлению земельного участка. Мы планируем сначала провести там берегоукрепление, а потом уже непосредственно работы по благоустройству.

Ну и все, наверное, обратили внимание, что важно не только построить какой-то гранитный или мраморный объект, починить лестницу и поставить красивые фонари, но и насытить это пространство жизнью. Здесь, я считаю, в течение последних двух лет нам это удаётся, особенно в летний период. Более того, сегодня здесь собирается столько людей, что на набережной уже бывает тесновато. Поэтому логичны и все действия, связанные с развитием эспланады. Это уже насущная потребность, потому что хочется, чтобы эти два уникальных пространства нашего города работали в комплексе. И я уверен, что это получится.

— Как раз по поводу эспланады вопрос: за забором, установленным на эспланаде, не видно, как идёт работа.

— Там сейчас ведутся работы по устройству фонтана. Он будет отличаться от того фонтана, который у нас был открыт на площади у Театра-Театра в год 70-летия Победы. У нового фонтана будут совершенно иные функциональные возможности и с точки зрения работы насосов, и с точки зрения светового, музыкального сопровождения и т. д. Фонтан в этом году фактически будет завершён.

Учитывая, что по реконструкции эспланады и в целом квартала №68, где она расположена, было достаточно большое обсуждение, мы вносим корректировки в проект с точки зрения озеленения, установки малых форм, освещения. Реконструкция квартала займёт этот строительный сезон и следующий.

Образование

— Лето — это время, когда мы вспоминаем, что не за горами учебный год. Вы упомянули, что мы привыкаем к строительству новых школ — к хорошему всегда легко привыкаешь. В этом году сдаются два знаковых объекта — корпуса школ на 1 тыс. мест каждый в Свердловском и Дзержинском районах Перми. Есть ли уверенность, что их успеют открыть к 1 сентября?

— В школе №59 уже ведётся монтаж оборудования, там почти полная готовность. В школе №42 сделать осталось немного больше, но я уверен, что подрядчик справится со всеми оставшимися работами, и 1 сентября там звонок тоже прозвучит.

Вообще, образование — фактически приоритетная отрасль для всей Российской Федерации. Эта тема очень серьёзно обозначена в майском указе президента 2018 года. В нём поставлены стратегические задачи до 2024 года, и одна из них как раз про эту сферу.

Мы уже совершенно чётко получаем софинансирование из федерального бюджета на эти цели. Два года назад — на «Мастерград», и это была первая школа, которая была открыта в городе за 20 лет. Да, до этого был новый корпус гимназии им. Дягилева, но «Мастерград» — абсолютно новая школа на 1200 мест с совершенно уникальной инфраструктурой.

В этом году мы получили софинансирование на строительство корпусов школ №59 и 42. Очень серьёзную поддержку оказывает краевое правительство. Давно такого не было в Перми, чтобы за один год сдавалось сразу два корпуса, причём на 1 тыс. с лишним мест каждый.

В одной из школ будет 13 первых классов, в другой набрано уже 11.

— Это много. Наберём ли столько детей?

— Наберём-наберём! Вы знаете, что практически все школы в городе работают во вторую смену с разным режимом загрузки — от 20 до 50%. Считаю, что там, где загрузка второй смены 30%, — это предел, дальше уже нельзя. Обе школы расположены в очень густонаселённых микрорайонах. Одна на Парковом, где детей очень много, вторая — в центральной части Свердловского района.

— Что дальше? Сколько школ планируется построить в ближайшее время?

— В планах — примерно 10 проектов. В ближайшее время будем строить по новому корпусу для школы №93 и гимназии №3 (Гайва), ещё один «тысячник» — на ул. Юнг Прикамья (микрорайон Судозаводский). Готовимся к строительству нового корпуса гимназии №17, реконструкции зданий школ на улицах Ивана Франко, Целинной... В целом список примерно из 10 объектов и сроки их строительства уже понятны. Самое главное сейчас — удержаться в этом ритме: проектирование и строительство одной-двух школ в год.

— В последние годы появилась интересная тенденция: школы называют именами собственными и создают некую образовательную концепцию. Вы упомянули «Мастерград», где учатся будущие инженеры, строители, дизайнеры, архитекторы. Есть школа с химическим уклоном и другие. Новые школы тоже будут получать такие свои названия и направления обучения?

— Да, раньше в Перми было шесть уникальных школ. Сейчас их 10 — в каждом районе города есть такая школа, которая предоставляет детям возможность пройти раннюю «профориентацию». Школы №42 и 59 тоже будут «заточены» под определённый профиль. Школа №59 для себя определила стезю, связанную с энергетической темой, и они собираются взаимодействовать с предприятиями этой отрасли. Они уже придумали себе название — «Энергиум». Что касается школы №42, то они выбрали интересное направление — туристический, гостиничный, ресторанный бизнес, то есть сервисную сферу.

— И направление, и название для себя определяют сами школы?

— Да, это инициатива самой школы. В целом же можно сказать, что мы идём в направлении создания целых кластеров. Наверное, эта «кластерная» логика будет распространяться и на организационную структуру школ.

Вот, допустим, все знают, что у нас IT-кластер — это один из приоритетов губернатора, краевого правительства и городских властей. Мы хорошо понимаем важность развития цифровой экономики, серьёзно участвуем в проектах краевого уровня «Умный город», «Умный свет». Совершенно естественно, что это направление экономики и развития Пермского края и страны в целом должно поддерживаться определённым профильным образованием. Соответственно, нужно создавать и кластеры в школьном образовании. С нашей точки зрения, в этот «цифровой» кластер должны войти школы №146 и 10, которые уже традиционно этим занимаются, а также гимназия №17. Думаю, через несколько лет можно будет увидеть плоды этой специализации.

Дороги

— Ещё одна тема, без которой летом не обойтись, — это дороги. Раньше администрация Перми оперировала показателем 1 млн кв. м дорог в год, которые нужно отремонтировать. Сегодня эта цель сохраняется или, может, по каким-то другим показателям мы меряем эффективность дорожного ремонта?

— Действительно, Пермь — северный город, к тому же очень влажный, выпадает большое количество осадков. Поэтому объективно почти все дорожные работы могут выполняться только в летний период при плюсовых температурах. Летом мы все испытываем определённые неудобства от того объёма работ, которые идут в последние годы на улицах города. Но это вынужденная необходимость.

Я в прошлом году благодарил пермяков за мудрость и терпение по этому поводу, когда проходил капремонт Северной дамбы и шоссе Космонавтов. Для того чтобы создавать меньше не­удобств людям, мы синхронизировали работы на Северной дамбе с масштабной реконструкцией тепловых сетей на улице. Кстати, по этой же причине не стали запускать в прошлом году в ремонт Коммунальный мост — город был бы заперт со всех сторон объёмными дорожными работами.

Посмотрите, как выглядит Северная дамба сейчас: небо и земля по сравнению с тем, что было раньше. В этой логике мы продолжаем ремонтировать её продолжение — ул. Уральскую до ул. Розалии Землячки. Таким образом применяем комплексный подход: ремонтируем сквер, саму улицу и трамвайные пути. В следующем году продолжим ремонт трамвайных путей в сторону ул. Крупской. Вообще, мы собираемся за три-четыре года привести в нормальное состояние трамвайные пути от Перми II как минимум до ул. 1905 года, то есть главный городской маршрут.

Идут работы на объекте «отложенного спроса» — пересечении ул. Героев

Хасана и Транссиба. В этом году тема будет закрыта. Дальше — участок от ул. Хлебозаводской до ул. Васильева, это примерно на полтора-два года работы. Так что упомянутый миллион будет и в этом году, и в следующем — никаких сомнений нет. Более того, в этом году мы приступаем к долгожданному объекту — ул. Революции. Пока пойдём по достаточно простому участку (я говорю «достаточно», потому что простых участков в центре города нет вообще) — от ул. Куйбышева до ул. Сибирской. Затем будем реконструировать развязку у Центрального рынка, и это очень сложная и нелинейная история.

— Планов много, хватило бы денег...

— Хочу ещё раз подчеркнуть: из федерального бюджета город уже третий год получает серьёзные средства в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году — уже 600 млн руб. Это около 20 объектов, практически 500 тыс. кв. м улично-дорожной сети. В прошлом году за счёт средств Федерации были отремонтированы шоссе Космонавтов, ул. Спешилова. В этом году ведётся ремонт улиц Леонова, Свиязева, Васильева и других.

Не могу не отметить также, что второй год подряд мы получаем колоссальное софинансирование из краевого дорожного фонда на строительство и реконструкцию дорог. Губернатор формулирует совершенно чётко: будет софинансирование со стороны краевого бюджета проектов, которыми город занимается при подготовке к 300-летию.

Жителям ведь совершенно не важно, краевые, федеральные или муниципальные деньги, кто является заказчиком работ. Их интересует результат.

— Это верно, нас интересует другое. Вот вы упомянули Коммунальный мост, как и нашу мудрость и терпение. Так вот, в случае с ремонтом моста мудрость и терпение пермякам начали уже отказывать. Как так получается, Дмитрий Иванович? Такие подрядчики треплют нервы всем: водителям, пассажирам автобусов, да и вам, городской власти, тоже.

— Да, тема Коммунального моста в начале этого дорожного сезона была темой номер один. Этому мосту в этом году исполняется 51 год. Это один из немногих мостов в Российской Федерации такой конструкции, который продолжает служить горожанам. Для того чтобы он и дальше продолжал работать, раз в пять—восемь лет на нём надо выполнять определённые ремонтные работы.

Конечно, та скорость, с которой подрядчик начинал работать в мае, не устраивала никого. Один из руководителей МКУ «Пермблагоустройство» за отсутствие надлежащего контроля получил выговор. Потому что должна быть жёсткая гарантия, что все ремонтные работы на мосту будут закончены в срок. Могу сказать, что подрядная организация сделала правильные выводы и сменила подход к организации работ. Сегодня идёт параллельный ремонт сразу на нескольких участках, это ускорило темпы в разы. Полагаю, что в ближайшее время мост будет введён в эксплуатацию в полном режиме. А те недоработки, которые были допущены на первом участке, подрядчик исправит за свой счёт (На момент выхода номера движение на мосту было открыто полностью — ред.).

Транспорт

— Нельзя не затронуть ещё одну тему, тоже связанную с дорогами, — это городской транспорт. Не так давно появилась возможность электронной оплаты проезда в городском электротранспорте — хорошая подвижка. Что дальше? В автобусах тоже сможем? Вообще, какие дальнейшие шаги будет предпринимать городская власть для модернизации отрасли пассажирских перевозок?

— Здесь мы тоже движемся в определённой логике. Сначала — наведение порядка в улично-дорожной сети, улучшение качества содержания дорог. Конечно, здесь всё далеко не идеально, много работы ещё предстоит. Но, с точки зрения автомобилистов, стоит, наверное, всё-таки объективно сказать: количество дорог, которые находятся в нормативном состоянии, в городе за последние годы увеличилось.

Теперь — следующая по массовости услуга, которая связана с улично-дорожной сетью. Это общественный транспорт. На самом деле я могу сказать, что у нас достаточно приличный уровень организации этого направления деятельности городского хозяйства. Наш тариф — 20 рублей — один из самых низких в городах-миллионниках. Маршрутная сеть достаточно продумана, и даже есть маршруты, дублирующие друг друга.

Муниципальное предприятие «Пермгорэлектротранс», несмотря на все сложности, — нормально работающее предприятие, то есть не проходящее через режим банкротства, как это часто бывает у соседей.

Считаю, что мы должны сейчас системно подойти к тем изменениям, которые можно провести в общественном транспорте. Ни в коем случае эти изменения нельзя сводить исключительно к повышению тарифа — об этом мы, кстати, пока не говорим. Надо создать удобную маршрутную сеть. Общественный транспорт, конечно, должен обладать однозначным приоритетом перед личным автомобильным транспортом. И здесь я прошу тоже правильно понять: мы будем всё равно расширять зону платной парковки и потихоньку, очень аккуратно, повышать её стоимость, что мы уже начали делать.

Далее — «тарифное меню» на транспорте должно быть удобным для жителей. Допустим, 50 или 100 поездок должны стоить дешевле, чем одноразовые поездки, — это тоже используется практически во всех передовых городах. Форма оплаты должна быть удобной для пассажиров, и совершенно не обязательно использовать наличные. Уже первые несколько дней после введения безналичной оплаты показали, что услуга пользуется спросом: порядка 8 тыс. человек за первую неделю провели именно безналичные транзакции.

На маршрутной сети будем избавляться от дублирующих маршрутов. Бывает, что автобусы как бы «конкурируют» друг с другом на этих маршрутах.

Будем совместно с краем организовывать правильное построение транспортно-пересадочных узлов — Пермь II как узел первого уровня, и несколько узлов второго уровня — в Мотовилихе, например. То есть в тех точках, где есть большой трафик общественного транспорта и пассажиропоток. Ещё один пример — Центральный рынок.

Наконец, город при поддержке краевых властей возвращается к теме изменения качества подвижного состава. Не буду раскрывать все секреты, но тем не менее сегодня мы уже думаем над тем, как серьёзно обновить трамвайный и автобусный парки.

— Вы перечислили огромное количество мероприятий по трансформации не только общественного транспорта, но и в других сферах. Все они важны и полезны. Но чтобы подытожить: что должно быть целью этих изменений? Может быть, у вас есть перед глазами образ какого-то города, на который нам стоит ориентироваться? Было время, нам такие города в пример приводили...

— Это неблагодарное занятие — сравнивать города и брать какой-то в качестве образа. Наш город интересен большой протяжённостью вдоль Камы. Интересен своей рельефностью, то есть своим географическим расположением. Уникален своей историей и современностью, своей культурой и жителями. В общем, аналогов нашему городу найти нельзя, потому что их нет. Поэтому мы будем добиваться таких результатов, чтобы именно с нами сравнивали себя другие города в нашей стране.

Использованы материалы программы «Лобби-холл» на ТК «ВЕТТА»