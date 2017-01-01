Город для людей О новой роли архитектора как медиатора интересов общества, бизнеса и власти

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Когда проектируется публичное пространство, архитекторы обычно очень мало взаимодействуют с конечными пользователями — жителями города. Когда проектируется улица, архитектор взаимодействует с администрацией, когда разрабатывается проект жилого комплекса, он разговаривает с девелопером. Но чтобы создать городское пространство нового типа, нам нужно разговаривать напрямую с теми, кто будет им пользоваться. По­этому мы, как архитекторы, стараемся использовать новые подходы к разработке проектов, в том числе проектировать во взаимодействии с жителями города и уделять достаточно внимания их потребностям. Я хочу рассказать, как эта идея применяется в Польше на практике — на примере проектирования улицы и целого микрорайона.

Типичные проблемы улиц

Давайте начнём с улицы. Мы (Лукаш представляет Бюро A2P2 из Гданьска — ред.) участвовали в разработке проекта реконструкции одной из самых старых улиц в Гдыне. Здесь нам пришлось столкнуться с большим количеством проблем: слишком много места для машин, слишком много парковок, но слишком мало места для людей и их времяпрепровождения. В общем-то ничего необычного, это типичная проблема для многих городов, взять даже улицы в жилых кварталах: людям есть где жить, есть где парковать свои машины, но нет места для активностей, и негде встречаться с соседями.

Практика такова, что обычно реконструкцией улиц занимаются те же люди, которые отвечают за транспорт, и, конечно, для них основной пользователь — это автомобилисты. Но сейчас кое-что начинает меняться, появляются новые тренды. У меня есть пример из Лодзи, там улица, которую раньше занимали машины, стала местом для встреч. На ней нет автомобильного движения, она полностью отдана пешеходам.

Но сложность в том, что каждый конкретный проект вызывает множество дискуссий: некоторые хотят видеть больше деревьев, а другие говорят, что им нужна парковка для автомобиля. И как же нам прийти к общему мнению? Мы разработали методологию, которая позволяет архитекторам, жителям, администрации и транспортным компаниям сотрудничать, а не противопоставлять свои интересы.

Сначала мы проводим анализ существующей ситуации, собираем идеи, а затем организуем что-то типа мастерских-обсуждений. И затем снова собираем обратную связь от жителей. Довольно часто мы проводим социологические опросы, они дают нам первоначальную информацию о потребностях жителей. Например, выяснилось, что жителям Гдыни особенно нравится, что на улице много зелени, чистый воздух, архитектура. А не нравятся в первую очередь слишком большие парковки и плохие тротуары.

И кроме того, поскольку нашим непосредственным заказчиком является администрация города, мы встретились с её представителями, а также с ответственными за транспортную систему города.

Мы занимались этим проектом в течение месяца, за это время прошло три главных встречи: сперва мы провели диагностику, затем обсудили дизайн-проект и на финальной встрече мы проверили, верно ли мы поняли мнение всех участников.

Три шага к проекту

Итак, первый шаг — диагностика проблемы. Мы расспрашиваем жителей о том, где нужно сделать больше зелени, где нужен ещё один пешеходный переход, где не хватает парковок. Иногда мы работаем прямо на улице. Бывает, мы показываем примеры аналогичных мест, чтобы продемонстрировать, какие вообще возможны решения.

Информация, которую мы собираем на первом шаге, даёт нам возможность начать работу, и на второй встрече мы уже отрабатываем первоначальный дизайн-проект. Мы показываем жителям макет, показываем и объясняем последствия их решений. Обсуждение первоначального проекта даёт нам возможность сделать более проработанную финальную версию. Проект, который мы показываем жителям на последнем шаге, уже согласован с администрацией и с городскими сетями.

Кроме того, мы размещаем этот проект онлайн и приглашаем всех прийти и обсудить его с нами. Также мы размещаем информацию о проекте и на самом участке, который собираемся реконструировать.

Для большей информативности при обсуждении финальной версии проекта мы обязательно приводим вид объекта в формате «до и после», чтобы было наглядно видно, как изменится количество озеленения, парковок и всего остального. Эту информацию мы также делаем максимально публичной и доступной и говорим не только о достоинствах проекта, но и о его возможных слабых сторонах.

Окончательная версия проекта направляется в администрацию города, которая может начать его реализовывать. Например, наш проект в Лодзи, разработанный таким способом, уже находится на стадии реализации. А в Гдыне мы ждём окончательного решения властей.

Львы, крокодилы и слоны

На втором примере я хочу показать, как мы проектируем более развёрнутые общественные пространства, от пары десятков до сотни гектаров. Тут мы также работаем с жителями, но в процесс обсуждения добавляется ещё одна заинтересованная сторона — девелопер.

Конкретный проект, о котором я хочу рассказать, касается развития крупного пространства в Варшаве — территории заброшенной фабрики и соседней с ней территории бывшего речного порта. Этот проект был запущен правительством Варшавы, и его цель в том, чтобы найти консенсус между всеми точками зрения. Проведение мастерских было требованием городской власти, чтобы все заинтересованные стороны могли совместно работать над проектом и вырабатывать какое-то совместное видение.

Мы пригласили всех заинтересованных лиц на экскурсию по этому участку, а затем попросили каждого рассказать о своих идеях относительно его преобразования. По каждому предложению мы дали возможность всем участникам встречи рассказать, что понравилось, что не понравилось и какие есть вопросы.

В этом проекте мы выступали посредниками между администрацией города, девелоперами и жителями. Девелоперы хотели построить тут жильё, жители хотели видеть парк, а администрация не смогла остановить разрушение парка на другом берегу реки, который мог бы всех примирить. Так что это была очень конфликтная ситуация. Когда мы спрашивали о предпочтениях, половина высказалась за застройку, а другая половина — за создание парковой зоны.

Мы предоставили возможность всем сторонам показать свои идеи развития пространства. Мы делали это с помощью фигурок лего, а не рисунков — так нам удалось уйти от деталей и сфокусироваться на ключевых точках. Каждая сторона схематично изобразила своё видение с помощью этих фигурок, и каждый проект обсуждался. А потом мы попросили их сделать совместный макет. Дискуссия была жаркой, можете себе представить. Мы все были на взводе, и, для того чтобы расслабиться и спустить пар, люди в какой-то момент стали ставить детальки лего хаотично — на макете пространства в Варшаве появились львы, крокодилы и слоны…

Но в конце концов нам удалось нарисовать единый базовый план, который показывал, в чём согласны все стороны. Например, там был парк, участок, где жилые дома соседствуют с парком, выход на трамвайную линию, которая будет там построена. Так что, собрав всех участников вместе, мы смогли прийти к согласию и принять общее решение о том, что же будет с этой территорией.

Главное условие

Типична ситуация, когда на консультацию приходят только люди, которым очень не нравится этот проект. Мы пробуем сделать иначе: мы хотели бы пригласить людей, которые были бы заинтересованы в этом проекте. Но это не значит, что мы приглашаем только позитивно настроенных людей, мы приглашаем всех, в том числе тех, кому он не нравится. Это один вариант, а другой — мы использовали его в Лодзи — когда мы работаем с местными НКО, которые являются лидерами мнений местных жителей. Так что они пиарили наш проект в местном сообществе, и этот воркшоп был абсолютно открытым. Мы делали всё, чтобы людям было легко туда попасть: мы размещали информацию о проекте собственно на территории, которую проектировали, онлайн и так далее.

Но самое важное, что мы вынесли из многих проектов в Польше: люди должны понять, что вы серьёзно относитесь к их мнению, что вы уважаете их участие в проекте. Если они думают, что всё уже решено, или считают, что администрация никогда не прислушается к их предложениям, тогда проще организовать встречу в самом начале проекта, чтобы они наблюдали процесс самой постановки проблемы, тогда им всё будет намного яснее.