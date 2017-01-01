Павел Шевыров: Наша цель — стать драйвером роста экономики Советник губернатора Пермского края рассказал о концепции развития цифровой экономики, поставленных целях, задачах и рисках

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На текущей неделе состоится стратегическая сессия, в ходе которой будет представлена концепция развития цифровой экономики. На мероприятие привлечено более 100 участников из экспертного, научно-образовательного сообщества и бизнеса. Сессия организована правительством Пермского края совместно с МШУ «Сколково» при поддержке АО «ЭР-Телеком Холдинг».

— Бизнес осторожно подходит к поддержке со стороны государства: излишняя «опека» может принести больше вреда, чем пользы. Чем вы объясняете необходимость принятия концепции развития цифровой экономики в регионе, тем более что в отрасли уже есть вполне успешные IТ-компании?

— Начну с понимания цифровой экономики. Сегодня этот термин звучит гораздо шире, чем классическое понимание — экономика, основанная на цифровых технологиях. Сейчас цифровая экономика — это и экономическое производство с использованием цифровых технологий, и цепочка товаров и услуг, которые оказываются с использованием цифровых технологий. Когда говорят, что цифровая экономика в Прикамье хорошо развивается, имеют в виду определённые компании и их продукты, но не цифровую экономику в широком смысле. Наша общая цель — сделать её драйвером роста для всей социально-экономической сферы. В том числе в майском указе президента РФ говорится об этом: задачи увеличения покупательной способности, инвестиций в инновационные технологии, ВВП, ускорения роста экономики. Всё это возможно благодаря оперативному внедрению «цифры» в реальный сектор. Наша программа как раз нацелена на стимулирование, создание необходимых условий в Пермском крае.

— По вашей оценке, насколько активно пермский бизнес использует возможности IТ? Есть ли успешные примеры? Каковы стартовые условия?

— Традиционная промышленность, машиностроение, добывающая отрасль и даже сфера услуг отстают от зарубежных и российских конкурентов в части внедрения цифровых технологий. Между тем имеющиеся возможности позволяют повысить эффективность любого бизнеса. Так называемый «цифровой двойник» позволяет в режиме реального времени отслеживать все показатели производственного процесса и при необходимости корректировать их. Таким образом, снижаются издержки, увеличивается добавленная стоимость продукта, растёт производительность труда.

В Пермском крае есть примеры создания «цифровых двойников» и внедрения интернета вещей на предприятиях. Например, «ЛУКОЙЛ» реализует проект цифровизации нефтяных скважин. Здесь установлен онлайн-контроль всех параметров добычи, что позволяет максимально эффективно использовать оборудование и другие ресурсы. Эффект от внедрения IТ в подобных проектах — увеличение производительности на 5%.

Мы работаем над тем, чтобы рос интерес к цифровым решениям, готовы помочь в подборе наиболее эффективных решений, в том числе разработанных пермскими «айтишниками».

— Губернатор заявил об увеличении доли «цифры» в экономике региона в два раза за следующие пять лет. Какие ещё поставлены задачи?

— Помимо этого, поставлена задача увеличения числа специалистов, обучающихся по профильным программам и занятых в отрасли. Например, число трудоустроенных сотрудников должно увеличиться в два раза (22 тыс. человек). Нам необходимо остановить их отток в Москву, Санкт-Петербург и зарубежные страны, ведь рост экономики завязан на кадровом ресурсе.

Это, безусловно, реалистичные задачи. Для их решения определены пять направлений деятельности.

— Вы готовы к критике концепции со стороны экспертного и бизнес-сообщества?

— Напомню, что старт этой работе был дан на осенней стратсессии, в которой приняли участие все заинтересованные стороны. Итоговый документ — результат не только нашего труда, он включает все прогрессивные идеи представителей профессионального сообщества. Мы готовы к любому, жёсткому или мягкому, диалогу, главное — он должен быть конструктивным. Если какие-то элементы концепции подвергаются критике, то мы просим внести другое, более эффективное решение с соответствующим обоснованием.

— Какие риски для реализации намеченных планов вы видите?

— В теории ключевой риск связан с нехваткой финансирования какого-либо из направлений реализации концепции. Поскольку речь идёт не только о бюджетном финансировании, но и о внебюджетных источниках (инвестициях предприятий, вузов в свою деятельность), мы можем столкнуться с нехваткой средств для реализации каких-то проектов. В этих случаях необходимо искать эффективные модели государственно-частного партнёрства или других инвесторов.

Второе — нехватка кадров в самом широком смысле. Внедрение IТ-технологий требует не только компаний, готовых эти решения поставлять, но и продвинутого заказчика. Не все понимают, что такое цифровизация и каким образом эти проекты могут быть реализованы.

— Какой бюджет предполагается направить на реализацию поставленных задач?

— Не могу сейчас назвать общий объём средств, потому что речь идёт о самых разных источниках. В рамках государственных программ предусмотрены все необходимые средства на цифровизацию управления на следующие три года. Необходимо учитывать и инвестиции предприятий в свою модернизацию, федеральные программы. Например, средства операторов связи на развитие собственной инфраструктуры.

— Традиционно большие споры вызывает предоставление налоговых льгот. Предусмотрены ли они концепцией развития цифровой экономики?

— Помимо действующих мер поддержки бизнеса, например грантов, льготных кредитов, содействия малому и среднему бизнесу в получении поддержки, мы предлагаем и новые. Для IТ-компаний, которые станут резидентами технопарка, предусмотрено обнуление ставки по налогу на имущество и снижение региональной ставки налога на прибыль до минимального уровня, предусмотренного Налоговым кодексом РФ (13%).