Школьные разности Директора трёх пермских школ — о выборе образовательных программ, критериях успешности учебного процесса и цели среднего образования

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«Компаньон magazine» продолжает экскурсы по сфере образования. Директора трёх пермских школ размышляют на тему выбора той или иной программы, критериев успешности учебного процесса и самой цели среднего образования.

Умение делать выбор

Фото: Сергей Федосеев

Галина Григоренко, директор школы «Дуплекс»

«Дуплекс» — предметно-языковая школа, отсюда и название. Основной технологией, которую педагоги образовательного учреждения используют в своей деятельности, является CLIL — предметно-языковое интегрированное обучение. Оно стало возможным благодаря победе проекта CLIL SСHOOL DUPLEX в муниципальном конкурсе «Проект года — 2014». Тогда школа получила новое название. Была создана уникальная языковая атмосфера. Это заслуга Веры Владимировны Никольской, которая в течение восьми лет работала над образовательным феноменом, ставшим школой «Дуплекс».

С четвёртого класса ребёнок (родители) может выбрать предмет, 10% материала которого будет идти на английском. Мы предлагаем такие формы обучения языку, которые позволяют не бояться его и активно использовать для коммуникаций. Вторая отличительная особенность — это созданное пространство выбора. В нашей школе ребёнок формирует своё индивидуальное образовательное пространство. Выбирает, у какого преподавателя учиться, какую профессиональную пробу предпочесть, какой проект создавать, какие краткосрочные курсы посещать.

К 11-му классу постоянная практика выбора даёт возможность нашим выпускникам строить дальнейшую образовательную траекторию, взаимодействовать в любой языковой среде, даёт опыт создания и реализации собственного проекта. Я полагаю, это существенный результат обучения в нашей школе. Если мы хотим воспитать человека, готового ориентироваться в поликультурном мире, в море информации, способного сделать выбор, то процесс воспитания этих навыков должен начаться ещё в школе. Педагоги, тьюторский офис постоянно сопровождают выбор ребёнка, поэтому неразберихи не случается. И если на начальном этапе дети не говорят «я хочу быть...», а говорят, допустим, «мне нравится рисовать», то к старшим классам выбор становится всё более осмысленным, ребёнок уже обладает для этого достаточными компетенциями. Мы убеждены: чтобы точно выбрать, надо сперва попробовать. В этом нам очень помогают родители, давая возможность детям сделать профессиональные пробы в своих компаниях. Такая практика начинается с седьмого класса.

Фото: Сергей Федосеев

Мы — очень событийная и атмосферная школа. Постоянно проводим образовательные события. Я полагаю, что подготовка к ним даёт возможность остановиться и оценить пройденный путь. К примеру, на предмете «Искусство» ты создал видео по мотивам какого-либо мифа, презентовал его одноклассникам, получил обратную связь, подумал, будешь ли ты дальше развиваться в этом направлении или сменишь группу, чтобы получить другие навыки.

Есть события, которые создаются в проектном офисе. Наши девятиклассницы предложили создать детский лагерь для первого-второго классов. Разработали программу, защитили её перед администрацией школы. Уже назначены ответственные за это направление педагоги, и лагерь будет открыт. И это только один пример.

В «Дуплексе» много внимания уделяется метапредметности, то есть неким навыкам, действиям, которые необходимы абсолютно в любом школьном предмете. Ежегодно в школе проходят метапредметные олимпиады по пяти номинациям. Они позволяют понять, насколько ребёнок освоил соответствующие навыки, в частности публичного выступления, аргументации, моделирования и учебного сотрудничества. В школе есть и отдельные курсы, посвящённые этим навыкам. И на краевых метапредметных олимпиадах наши дети занимают призовые места. Обучению метапредметности, безусловно, способствует студия творческого развития, наше театральное направление, у истоков которого стоит Константин Хабенский.

Фото: Сергей Федосеев

Ещё одна особенность «Дуплекса» в том, что у нас очень молодой коллектив. Средний возраст — 30 лет; 45% — мужчины. Например, наш учитель математики давно увлекается созданием фильмов, ведёт детское объединение. Так что событийность и атмосферность «Дуплекса» привлекает молодых педагогов, даёт им интересную работу и пространство для реализации себя как учителя. Одним из серьёзных результатов работы школы мы считаем победу нашего преподавателя Максима Владимировича Расторгуева в краевом конкурсе «Учитель года — 2017».

В этом учебном году была принята новая программа развития школы. Она называется «Только вперёд». В ней сформулированы четыре основных задачи школы: поднять уровень качества образования, реализовать предоставленную возможность изучать иностранные языки, сформировать высокий уровень готовности к профессиональному самоопределению и разработать модели карьерного развития педагогов.

В минувшем году мы стали победителями в муниципальном конкурсе «Проект года — 2017» с проектом «Ангар инноваций». Это система воспитательной работы, направленная на формирование высокого уровня готовности к профессиональному самоопределению. Для детей разных возрастов «Ангар» предлагает разные занятия. В начальной школе это «БумКомбинат», где через игру, с помощью картона дети знакомятся с профессией. В средней школе — Self-learning company, здесь ученики создают реальные предприятия полного цикла. В этом году появилась компания ВW-books, в которой дети делают энтропийные карты крупных предприятий. Старшеклассники занимаются в форсайт-лабораториях. У них есть возможность придумать нечто, до сих пор не существовавшее. Допустим, передачу запаха через Skype.

В мероприятиях каждой ступени «Ангара инноваций» участвуют профессионалы разных отраслей. Мы называем их бизнес-ангелами. Они консультируют, инвестируют в проекты детей. В рамках «Ангара инноваций» мы провели «Аукцион идей», где в течение месяца проходили форсайт-сессии для старшеклассников города. Итогом стал собственно аукцион. 13 идей были оценены пермскими предпринимателями. Они будут реализованы в пространстве города. Это абсолютно разные проекты. Например, «Микс», представленный Школой бизнеса и предпринимательства, — это театр на переменах. Или «Мобильная парковка» от гимназии №1. Школа №93 представила «Текстовые часы».

Наша мечта — это пространство, которое имеет современное оборудование и может с лёгкостью трансформироваться под разные задачи.

«Академически одарённые дети — это вызов»

Юрий Айдаров, директор школы №146

Фото: Сергей Федосеев

Конечно, первая ассоциация с нашей школой — физико-математическая. Хотя мы входим в топ-100 школ России не только по предметам физико-математического цикла, а абсолютно по всем направлениям. Ни для кого не секрет, что математика обладает системообразующим эффектом. На этой базе строится интерес ребёнка и возможный последующий выбор им других предметов.

Наша специализация (условно назовём это так) — академически одарённые дети, которые хотят больше учиться, больше знать и находиться в одной среде с такими же сверстниками. Такие дети часто бывают вызовом учителю. Я в своё время достаточно серьёзно обгонял одноклассников по математике и, поскольку был один такой во всей параллели, создавал определённую проблему для преподавателя: ей нужно было специально готовиться к урокам. Был необходим другой формат учёбы. Так, в 1994 году я поступил в восьмой класс 146-й школы. Мы до сих пор дружим с моими одноклассниками из 135-й школы. Я очень благодарен своей учительнице математики. Но ситуация, когда педагог говорит: «Я научила тебя всему, что знаю. Если ты хочешь и дальше двигаться в этом направлении, тебе — в 146-ю», — достаточно типична. Мне кажется, это честный подход. Это не означает, что мы свою работу делаем хорошо, а кто-то плохо. Речь в данном случае идёт о разных системах. Условно говоря, если ученик плохо читает по-русски, его надо дотянуть с 20 до 50 баллов на ЕГЭ, и он потом всё же получает свой аттестат. Это огромный труд и учительский подвиг. Однако сложно в одном коллективе работать и для тех, кому нужно 50 баллов, и для тех, кому для реализации себя необходимо 100. Соответственно, когда у нас набирается класс детей, которым интересно учиться, это бывает очень эффективно.

Фото: Сергей Федосеев

Сегодня, согласно федеральному закону об образовании, каждая школа самостоятельно формирует свою образовательную программу. Можно выбрать какой угодно профиль. Всё зависит от того, какие задачи школа решает. Наш опыт показывает, что, начиная с математики в седьмом-восьмом классе, можно далее добиваться успеха в любых предметах, с тем чтобы продолжать своё развитие в вузе и далее работать в выбранной сфере.

ЕГЭ не является для нас единственным критерием. Это, скорее, косвенный результат. Существует реальная ситуация: годовая тройка по физике за 11-й класс и ЕГЭ, написанный на 90 баллов. Потому что многие вещи, которые есть в нашей программе, отсутствуют в ЕГЭ. Более показательный результат для нас — поступление и успешная учёба в вузах по профилю. Например, 10 наших выпускников поступили в 2017 году в Московский физико-технический институт, по сути, ведущий вуз этого профиля в России. Ещё 10 ребят — в Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики, ведущий вуз в области информатики. Для этих вузов мы входим в топ-20 российских школ, чьи выпускники поступают на бюджет. Вот это для нас критерий, когда представители университетов спрашивают: «А нет ли у вас ещё таких ребят?» Как правило, у ведущих вузов страны бывает внутренний экзамен, так что ЕГЭ для них не самый принципиальный момент. Наша гордость, Василий Югов, дважды завоёвывал золотую медаль на Международной олимпиаде по физике, а ЕГЭ на 100 баллов написал не по физике, а по математике. Но в МФТИ его взяли без экзаменов, потому что преподаватели института занимались с ним несколько лет, готовя к олимпиадам, и понимают, что материал по физике за первые три курса он уже знает. Мы очень стараемся, чтобы наши ученики понимали: у них — безграничные возможности, они могут выбрать что угодно и успешно идти к этой цели. Для нас прежде всего важно, чтобы ребёнок мог поступить в вуз, который соответствует его талантам, поэтому программа нашей школы стыкуется с программами профильных вузов.

Конечно, ведущую роль в этом играют наши учителя. В качестве приоритета ставим любовь к предмету и высокие знания в своей сфере. В Прикамье есть конкурс для педагогов «Профи-край», где главное — компетентность педагога в своей дисциплине. Практически все наши преподаватели — победители этого конкурса в тех направлениях, которые в «Профи-крае» представлены. У нас работают учителя, которым интересно постоянно развиваться. Они нашли место, где могут раскрыть свой талант, соответственно, работоспособность у них очень высокая. И как дети готовы оставаться после уроков, так и учителя готовы к тому же. Повторюсь, класс одарённых детей — это постоянный вызов. Ты в принципе не можешь работать плохо: если не будет высоких знаний по предмету, дети тебя будут за руку ловить. Они уже сегодня очень много знают. Значит, преподавателю необходимо обладать энциклопедическими знаниями в своей отрасли. Ожидать, что в 146-й школе можно просто провести урок по некой технологической карте, не следует. Учитель должен понимать, что могут возникнуть самые неожиданные вопросы, нестандартные ситуации. Есть очень высокий запрос от самих детей. Это держит педагога в тонусе. Работая на таком уровне, он даёт себе отчёт в том, что уроки проходят эффективно, что дети действительно раскрывают свои таланты и смогут сделать в жизни что-то значимое. Это вдохновляет.

Фото: Сергей Федосеев

Может быть, и можно найти «золотое сечение» для воспитания детей и перевести его в цифры соотношения «обучение — воспитание», но для каждой школы эти показатели будут разными. Хотя бы потому, что, как я уже говорил, в разных школах — разные образовательные программы. Есть свои традиции и во внеурочной деятельности. Например, у нас в конце марта прошёл бал. Есть конкурс английской песни. Замечательный вокальный ансамбль. Несколько лет назад появилась традиция ставить мюзикл. Каждый год проводим спартакиаду и туристический слёт, турнир выпускников по баскетболу. В этом году наши седьмые-восьмые классы взяли второе место по баскетболу в крае. Старшеклассники стали третьими в городе в своей возрастной категории. Пожалуй, для школы, где 40% детей ходят в очках, это не очень логично. Но у нас работает учитель физкультуры с многолетним опытом привлечения к спорту тех, кто много сидит за компьютером и много читает. Мы сами выбираем определённые формы внеурочной работы. Они, как правило, не имеют никакого отношения к физике, математике или информатике. Но помогают детям гармонично развиваться. Соответственно, каждый учитель кладёт своё стёклышко в общую мозаику. Получается эффективно и интересно.

Следующим этапом в развитии школы вижу включение в топ-25 лучших школ страны. Пока никому в Пермском крае это не удавалось, хотя потенциал для этого есть.

«Я здесь был. Я здесь жил. Я здесь что-то менял»

Дмитрий Поносов, директор гимназии №7

Фото: Сергей Федосеев

Гимназия №7 называется «Гимназия самореализации — траектория успеха». Если предельно коротко сформулировать нашу цель, то мы работаем для того, чтобы любой участник образовательных отношений мог самореализоваться, то есть, поставив перед собой какую-либо цель, творчески достичь её. Эмблема гимназии — КИТ: культура, интеллект, творчество. Все эти составляющие очень важны. Например, когда человек творит, он становится выше, лучше. Самореализация — широкое понятие, и мы не сумели выбрать единственный вектор для развития. Так что сегодня у нас представлены пять направлений: школа социального творчества, медиашкола, арт-школа, школа здоровья и спорта и школа изобретателей. Главная задача в том, чтобы в разных школах дети знакомились с разными компетенциями. Я, например, считаю, что как мы когда-то обязательно учились читать и писать, так и сегодняшние дети должны научиться фотографировать или создавать инфографику. Это одни из способов самовыражения, донесения своей мысли. Есть большая сложность — дать возможность каждому идти по своей траектории. Потому мы и предлагаем детям сразу пять направлений, чтобы можно было попробовать. В каждом из них ребёнок может сделать профессиональную пробу, в каждом есть краткосрочные курсы, клубы по интересам. Другая серьёзная задача — научить детей выражать свои мысли правильно. Не «довёл на уроке учителя и стал это снимать», от этой низкой части культуры надо уходить. Показать ребятам, как можно оставить после себя добрый информационный след.

Мы очень стараемся, чтобы детям было интересно в школе, чтобы появилось чувство «я здесь был, я здесь жил, я здесь что-то менял», а не «я готовился к жизни потом». И это — не про ЕГЭ. ЕГЭ, безусловно, важен и необходим. Но к подготовке к нему мы в гимназии добавляем очень важный компонент — создаём творческую среду для каждого участника образовательных отношений. Не могу сказать, что мы достигли в этом 100%-ного успеха, это непростой процесс, но совместно с учителями и родителями мы выбрали именно такой путь развития. И меня как директора радует этот путь. Так, когда я только пришёл в школу, многие считали, что я «витаю в облаках». Сегодня педагогическому коллективу и родителям также стал интересен процесс создания для детей творческой среды, среды для самореализации. За это я им очень благодарен.

Какие у нас есть критерии, чтобы понять, правильно ли идём, каких результатов достигли... Думаю, что в цифрах это не измерить. Приведу пример. Мы были у коллег в 31-й гимназии, которые на три дня отменили в школе уроки и предложили детям различные проектные задачи. Не было предметов, не было классов, были группы, сформированные из детей разного уровня и разных классов, и общая задача, для решения которой необходимо знание различных дисциплин, умение донести свою мысль, работать в команде. За процессом наблюдали учителя со специальными листами для заполнения. По результатам работы они смогли рассказать родителям, где у детей пробелы: кто умеет, а кто не умеет защищать свою точку зрения, кто готов работать в коллективе, а кто слышит только себя, кто не может организовать своё время, кто боится публичных выступлений. Это изменения в подходе к образованию. И колоссальные изменения в самой парадигме мышления преподавателей.

Фото: Сергей Федосеев

Сегодня в программе седьмой гимназии — музейная практика, когда дети посещают музей, а после реализуют собственные проекты. Перед теми, кто старше, мы ставим проектные задачи. В следующих классах ученики отправляются в исследовательскую экспедицию. Мы полагаем, что в результате такой школьной практики наши выпускники будут уметь создавать свой продукт и организовывать свою деятельность. Один из показателей для нас — насколько больше детей и родителей включается в предложенную школой работу, насколько больше средств привлекается на школьные проекты. Недавно у нас прошла благотворительная ярмарка. По большей части её организовали старшеклассники. Они предлагали мастер-классы и результаты своего труда за внутреннюю валюту — дарины. В свою очередь валюта покупалась за рубли. Ребята заработали 138 тыс. руб. На эти деньги они хотят купить для гимназии новую мягкую мебель и уже знают, где она будет стоять. Планируют вписать её в новый дизайн гимназии. Это же совершенное иное отношение к школе — как к своей среде, где ты можешь изменить что-то к лучшему!

У нас нет задачи совершить революцию в традиционной классно-урочной системе. Действующая система образования, помимо всего прочего, выполняет важнейшую функцию «цемента» между поколениями, даёт ощущение общности. Но если раньше её целью был «гранит знаний», условно говоря, «навсегда запомнить определённую информацию», то задача сегодняшней системы не в заучивании — в современном мире это бессмысленно, — а в самореализации всех участников учебного процесса. В школе, как мне видится, надо искать человека и человечность. Ещё одна задача — дать детям навыки изобретения новых продуктов и умения продвигать их.

В последнее время в гимназии сильно возросло количество детей: в нашем микрорайоне ведётся активная застройка, и мы учим всех. Однако остаёмся конкурентной школой и в Мотовилихинском районе, и в городе. У нас появился детский сад. Это много хлопот, но в то же время возможность создания системы непрерывного образования. Администрация школы совместно с родителями разработала новую стратегию развития, позволяющую реализоваться детям с разными интересами. Сегодня гимназия — центр инновационного опыта при педагогическом университете. Не так давно мы при поддержке администрации города построили стадион: футбольное поле, площадки для баскетбола и бадминтона. По сути, привели в порядок всю пришкольную территорию. К нам приходят заниматься спортом со всего микрорайона. Наш учитель физкультуры Сергей Дмитриевич Сыстеров — 20-кратный чемпион России и неоднократный чемпион мира по лёгкой атлетике среди ветеранов. В этом году мы номинировали его на Строгановскую премию.

Фото: Сергей Федосеев

Есть у меня мечта: мне бы хотелось, чтобы ученики, приходя на урок, занимались изучением нового материала примерно 30% времени. А остальная часть занятия была бы посвящена другой деятельности. Допустим, на уроке истории можно было бы создавать тайм-линию. Просмотрели в финале пять разных вариантов, поставили пять отметок в журнал. Хотелось бы, чтобы педагоги обрели другой взгляд на преподавание своей дисциплины, чтобы на уроках появлялась интерактивная деятельность. Ещё было бы интересно завести в гимназии свою виртуальную валюту. Она должна конвертироваться не в реальные деньги, а в признание. Так дети научились бы ценить тот творческий продукт, который создают. В 2017 году мы провели медиафестиваль «Цена революции». В 2018-м фестиваль можно посвятить 100-летию Гражданской войны. Есть проект, который мы пока не реализовали, — чемпионат по дворовым играм. А ещё мы стремимся увеличить число учителей первой и высшей категории.