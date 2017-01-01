Найти свою краску Завершился XV Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск-2018»

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Балетный конкурс — из тех событий, в которых изнанка разительно отличается от обложки. Снаружи — один за другим — па-де-де и вариации из специального «конкурсного набора»: считается, что именно эти фрагменты из классических балетов лучше других демонстрируют мастерство балерин и танцовщиков, и поэтому все участники конкурса повторяют то па-де-де, то вариации из «Пламени Парижа», «Эсмеральды», «Талисмана» и «Корсара». Скучновато день за днём смотреть одно и то же. Зато изнутри — такие страсти, что не снились, например, абитуриентам вузов.

«Балетная школа на войне»

Фото: Никита Чунтомов

«Жюри пришлось нелегко» — эта дежурная фраза как нельзя более уместна в рассказе о нынешнем «Арабеске». Уже на первом туре стало понятно, что Гран-при в этом году не будет: блестящей балетной индивидуальности, радикально выбивающейся из общего ряда, замечено не было. Недаром на церемонии открытия конкурса выступил последний на сегодняшний день лауреат Гран-при «Арабеска» Кимин Ким: сразу стало понятно, за кем надо тянуться.

Зато крепких профессионалов хорошего уровня было предостаточно. Именно поэтому жюри пришлось нелегко: при отсутствии очевидного лидера выбрать победителя совсем непросто. В общей сложности набралось пять первых премий (мужская и женская в младшей группе, женская и две мужских — в старшей), шесть вторых премий и пять третьих — при том что мужская третья премия в младшей группе не присуждалась. Специальных призов и премий выдано — не сосчитать!

Для поклонников хореографии в апреле 2018 года выдалось десять дней блаженства: просмотры шли дважды в день, и всё это время партер Пермского театра оперы и балета был заполнен балетоманами. Казалось, что некоторые тут и живут: как ни придёшь — сидят на своих местах, сторожат места для друзей, активно обсуждают любимчиков.

Алексей Расторгуев. Vis-a-vis. Танцуют Иван Порошин и Кирилл Макурин (слева)

Фото: Никита Чунтомов

Пермь в «общем зачёте» выступила очень хорошо. Несмотря на массовое вторжение техничных корейцев и японцев, а в этом году ещё и бразильцев, в Пермском театре оперы и балета появился ещё один лауреат международного конкурса — Кирилл Макурин, получивший одну из двух первых мужских премий, а в Пермском хореографическом училище — целых два лауреата, братья-близнецы Данила и Алексей Хамзины.

По поводу этих братьев было много шуток. Дело в том, что различить их практически невозможно — на прошлогоднем отчётном концерте хореографического училища они исполняли концертный номер, где играли человека и его отражение в зеркале. Как же жюри поняло, что Данила заслуживает первой премии, а Алексей — только второй? Ведь если они поменяются костюмами, ни за что не угадаешь, кто из братьев танцует! Однако на гала-концерте лауреатов конкурса, где братья выступали один за другим: Данила танцевал вариации из «Пахиты», а Алексей — из «Тщетной предосторожности», стало понятно, что Данила всё же техничнее, точнее. Если после окончания училища Хамзины останутся в Пермском театре оперы и балета, пермская балетная труппа получит сразу двух длинноногих, прыгучих премьеров, причём взаимозаменяемых.

Что же касается премьера действующего — Кирилла Макурина, то он — дважды лауреат: кроме первой премии в «классическом» конкурсе он получил вторую премию в качестве исполнителя номера современной хореографии, показав себя как универсальный танцовщик, хорошо ориентирующийся в разных эстетических координатах, артистичный, харизматичный. Увидеть его в большой работе можно будет 7 мая — в день рождения Петра Ильича Чайковского он исполнит партию принца Дезире в «Спящей красавице» в дуэте с Полиной Булдаковой — принцессой Авророй.

Кирилл Макурин

Фото: Эдвард Тихонов

Невозможно хотя бы через запятую не упомянуть лауреата первой женской премии в младшей группе — кореянку Ю Чин Ким, получившую кроме основной премии ещё и приз имени Галины Улановой «За одухо­творённость танца»; её соотечественницу Чон Ын Сон, лауреата первой премии в старшей группе, и лауреата второй премии в старшей группе Булган Рэнцэндорж из Монголии, но в то же время и из Перми, где она учится в хорео­графическом училище. Азиатские танцовщицы обладают желанными качествами истинных балерин — нежной, тающей пластикой, волнообразными руками, лебедиными шеями. Они особенно прекрасно выглядят на фоне некоторых наших соотечественниц, явно переборщивших с силовыми упражнениями, из-за чего время от времени начинало казаться, что ты не на балетном конкурсе, а на выступлении бодибилдеров.

Все, кто прошёл в финал конкурса и стал его дипломантом, выступили с серьёзными заявками на звёздность. Мощные команды прислали Уфа, Челябинск и Новосибирск, несколько «подвинувшие» в конкурсе традиционных лидеров — Москву и Санкт-Петербург, которые на сей раз как-то не особенно блистали. Среди зарубежных участников лидировали, уже традиционно, представители Юго-Восточной Азии, однако премия жюри прессы отправилась в Бразилию: дуэт из этой страны Луанна Гондим и Маркос Яго показали удивительную верность русским балетным традициям, недаром они получили ещё и приз Пермского театра оперы и балета «За лучшее исполнение номера на музыку Чайковского», а Луанна, кроме того, сама поставила лирический дуэт на музыку Чайковского, который участвовал в конкурсе современной хореографии.

Этот конкурс официально прошёл в рамках «Арабеска» уже в пятый раз. В нём оцениваются и работа хореографа, и исполнение. Лауреатами среди хореографов в разные годы становились такие мэтры, как Раду Поклитару и Алексей Мирошниченко, молодые звёзды Павел Глухов, Дмитрий Антипов, Александр Могилёв и Константин Кейхель. Нынешним триумфатором абсолютно заслуженно стал ведущий хореограф театра «Балет Евгения Панфилова» Алексей Расторгуев. Пафосное слово «триумфатор» — не преувеличение: номера Расторгуева Vis-a-vis на музыку группы 2 Cellos и «Мой милый Сердан» на одноимённую песню Эдит Пиаф собрали почти все призы современного конкурса. Расторгуев получил премии и основного жюри, и жюри прессы, а Кирилл Макурин свою премию в современном конкурсе получил именно за Vis-a-vis.

Булган Рэнцэндорж

Фото: Эдвард Тихонов

Кооперация двух театров стала чрезвычайно плодотворной: артисты Пермского театра оперы и балета — кроме Макурина, в постановках Расторгуева танцевали Александр Таранов и Иван Порошин, тоже весьма яркие, но в конкурсе не участвовавшие — получили новые возможности для самовыражения, а хореограф в их лице — новый эффектный и благодарный материал для своих творений. Эти творения для многих стали главным впечатлением из всего конкурса. В них было то, что можно назвать собственной краской: характер, динамика, сюжет, взаимоотношения персонажей — всё то, что превращает танец из набора телодвижений под музыку в произведение искусства. Очень украсила эту работу прима «Балета Евгения Панфилова» Елизавета Чернова. Жаль, она тоже не участвовала в конкурсе как исполнительница, зато представила собственные хореографические работы, подозрительно похожие на расторгуевские, но в то же время не лишённые интересных находок.

Если говорить об индивидуальности, о красках, нельзя не упомянуть выступление, которое вызвало самые жаркие споры и обсуждения. Две японские девочки — Сакурако Кобаяси и Сакино Имайдзуми — исполнили номер хореографа Такане «Балетная школа на войне» на музыку, ни много ни мало, Второго фортепианного концерта Рахманинова. Девочки, одна из которых — совсем малышка, под эту музыку не только танцевали, но и выполнили чуть ли не весь спектр обязательных упражнений по спортивной акробатике. При этом их руки и ноги как будто жили собственной, отдельной от исполнительниц, жизнью — превращались то в оружие, то в крылья... Это было яркое и изрядно жуткое зрелище, а в сочетании с сакральной для любого россиянина музыкой — почти кощунство, но девочки, невероятно искренние, изо всех сил, буквально на разрыв всех связок, рассказывающие об ужасах войны, — трогали до слёз.

В результате яростных споров жюри японскую команду «прокатило», но председатель жюри, художественный руководитель «Арабеска» Владимир Васильев в пику коллегам присудил Такане свой личный приз, и понятно почему: в этом номере есть то, что Васильев хочет видеть в современном балете, — здесь никто не спросит «Про что танцуете?», всё очень понятно, очень выразительно, очень эмоцио­нально.

Лариса Барыкина, член жюри прессы «Арабеска-2018», художественный руководитель фестиваля современной хореографии «На грани» (Екатеринбург):

— Танец, в том числе классический, — теснейшая взаимосвязь движения и музыки. И главный посыл хореографии — в заразительной, чувственной и увлекательной энергии, которую всегда транслируют настоящие артисты и которая мощной волной переливается со сцены в зал. А отнюдь не в трюках и самолюбовании, что ныне свойственно танцовщикам. И не в по слогам в медленном темпе исполняемых движениях, что демонстрировали многие танцовщицы. Думаю, что это проблема школы, и очень хочется, чтобы о ней наконец заговорили.

Ежедневный просмотр номеров балетного конкурса, признаемся, — весьма непростое занятие. Надо очень любить танец как искусство, чтобы в череде однотипных и бесконечно повторяющихся вариаций (десяток Рабов, пяток Филиппов и несчётное количество Эсмеральд!) разглядеть будущих премьеров и прим, кумиров публики. Так случилось, что «Арабеск» я наблюдаю с его основания, помню всех, кто участвовал в нём в начале пути, а потом вошёл в когорту балетных звёзд. Только это знание даёт надежду на то, что всё повторится вновь и что чья-то артистическая судьба после «Арабеска» состоится.

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