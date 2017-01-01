Владислав Тонков: Люди должны знать, чем торгуют в киосках Начальник краевого управления потребительского рынка и лицензирования — о регулировании нестационарной торговли

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Фото: Сергей Федосеев

— В марте гордума Перми приняла поправки в правила благоустройства, и теперь за размещение киосков на придомовой территории начнут штрафовать. Как вы считаете, это повлияет на обеспеченность жителей города точками продаж в спальных районах, где и так отмечается нехватка продуктовых магазинов?

— Основной показатель обеспеченности населения торговыми площадями — это наличие стационарных объектов и магазинов шаговой доступности, радиус действия которых в городских округах равен 250 м. Нестационарные торговые объекты у нас являются дополнительным каналом продажи товаров первой необходимости. Если относительно стационарных торговых объектов у нас в Перми фактический показатель выше норматива практически в два раза, то относительно объектов местного значения — более чем в четыре раза. Поэтому мы можем сказать, что жители краевой столицы обеспечены торговыми площадями в полной мере.

Что касается НТО, то и здесь показатель фактической обеспеченности по Перми превышает минимальные нормативы в полтора раза. И мы знаем, что даже при ведении какой-то комплексной застройки на стадии сдачи-заселения на первых этажах домов какая-то из торговых сетей обязательно присутствует, например «Магнит», «Пятёрочка» или «Семья». Поэтому я не думаю, что принятие этих правил благоустройства очень сильно повлияет на обеспечение жителей города продуктами питания первой необходимости.

Надо отметить, что эти правила благоустройства приняты не просто так, ведь при размещении НТО нужно соблюдать определённые принципы. В первую очередь это принципы безопасности: если мы говорим об удалённости НТО от жилых объектов на 15 м, то это требования МЧС. Во-вторых, это требования к комфортной среде обитания и проживания, если мы говорим о проходах, арках, детских площадках, газонах и пр.

Органы местного самоуправления регулируют процесс размещения НТО, чтобы не было бессистемности. В прессе появляется различная информация, что грядут сокращения количества нестационарных торговых объектов, мы же говорим об упорядочивании размещения НТО.

Надо также понимать, что в НТО больше всего нарушений, и это объективно. Любой предприниматель пытается на своих маленьких площадях разместить максимально большое количество товара. Если это стационарный торговый объект, то там другие площади, другая возможность установления тех же холодильных витрин. В НТО, как правило, чаще всего нарушают требования, которые предъявляются к реализации различных групп продуктов, особенно скоропортящихся. Например, часть товара размещена в холодильной витрине, а остальное рядом, в проходе на полу. Это уже как минимум нарушение условий хранения. Органы местного самоуправления и простые люди должны знать, где размещены НТО и чем торгуют в киосках. Например, был случай с киоском на ул. Мильчакова, где продавали шаверму. В итоге люди заболели сальмонеллёзом, а спросить было не с кого: владелец земли сказал, что не знал, чем и как там торгуют, а продавец просто наёмный работник. Поэтому эту сферу нужно как-то регулировать.

— Сейчас Минпромторг разрабатывает новый порядок проведения ярмарок. Как это поможет продвигать местного производителя?

— На ярмарках большая часть мест предоставляется малым и средним производителям, чтобы у них была возможность реализовать свою продукцию, а жители имели возможность купить товар, который по разным причинам отсутствует в магазинах сетевого формата. С учётом того, что тут реализация идёт напрямую от производителя до потребителя, цена на товар заметно ниже, чем в торговых сетях, — на 15—20%. При этом места на ярмарочных мероприятиях всем участникам предоставляются безвозмездно. Мы считаем, что это эффективная мера государственной поддержки для малых и средних производителей.

— Для участия в этих ярмарках предпринимателям нужно приобретать торговое оборудование и оформлять различные документы?

— При проведении ярмарки обязательно должен быть организатор — органы власти или представители бизнеса. Он, как правило, обеспечивает участников всем необходимым. Это наличие торгового и холодильного оборудования, подключение торговых мест к электричеству, организация охраны на ярмарке, в том числе контроль над соблюдением общественного порядка, а также обеспечение уборки территории во время проведения ярмарочных мероприятий и после окончания торговли. Конечно, если нужно какое-то специфическое оборудование, например термосы или микроволновые печи, то это каждый участник привозит сам.

Что же касается документов, то мы должны соблюсти здесь определённый баланс. В первую очередь продукция, которая реализуется на ярмарках, должна быть качественной и безопасной. К разной продукции предъявляются свои требования. Это соответствующая декларация, сертификаты, свидетельства регистрации, ветеринарные документы и т. д. Мы же должны гарантировать, что люди покупают качественный и безопасный товар. Что касается применения контрольно-кассовой техники, то федеральное законодательство предусматривает, что она применяется не во всех случаях, в зависимости от места реализации, вида продукции. И на ярмарках участники могут не применять контрольно-кассовую технику, не нарушая закона.

— Насколько ярмарки востребованы среди покупателей? Понятно, что продукцию местных производителей всё равно покупают, но ведь некоторые боятся приобретать что-либо на улице.

— Наша задача состоит в том, чтобы у нас не было стихийной несанкционированной уличной торговли, когда непонятно, что продаётся, кто продаёт, то есть никто не несёт никакой ответственности за качество и безопасность реализуемой продукции. Мы как раз и разработали новый порядок проведения ярмарок, чтобы, с одной стороны, убрать уличную торговлю в неустановленных местах и вблизи дорог, а с другой стороны — снизить административные барьеры при организации ярмарок. Мы должны предъявить чёткие требования к организации ярмарок и приучить людей к тому, что ярмарки проходят в определённые дни в установленных местах. Чтобы не было так, что жители что-то разово купили, а потом весь год не имели возможности приобрести понравившуюся продукцию. Если мы говорим о предновогодних ярмарках, люди должны знать, что они проходят в установленном месте, а фермерскую продукцию, тех же кроликов, уток или гусей, которых в торговой сети не найдёшь, можно приобрести в установленных местах.

— На заседании правительства Максим Решетников поручил сделать несколько пилотных проектов проведения этих ярмарок. Есть уже какие-то наработки?

— Мы сейчас совместно с администрацией Перми прорабатываем механизм этих пилотных проектов. Ещё идёт период обсуждения, принятия и согласования документа. Мы ведь должны чётко определить места и график проведения. Например, если мы говорим о праздничной ярмарке, то она должна быть при­урочена к каким-то государственным или религиозным праздникам, торжественным и памятным датам, чтобы была посещаемость. Ориентировочно в мае концептуальное видение относительно ярмарок будет сформировано.